Indikatoren

ColorXOSMA_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

colorxosma.mq5 (9.98 KB) ansehen
colorxosma_htf.mq5 (10.36 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ansehen
Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Eine Standard-Version XOSMA Indikators, dem eine feste Timeframe zugewiesen werden kann, welche nicht der Timeframe des Charts entsprechen muss und wo die Mittelungs-Algorithmen folgende Variationen besitzen können:

  1. SMA - Einfacher gleitender Durchschnitt;
  2. EMA - Exponentieller gleitender Durchschnitt;
  3. SMMA - Gemittelter gleitender Durchschnitt;
  4. LWMA - Linear gewichteter gleitender Durchschnitt;
  5. JJMA - Adaptiver Durchschnitts JMA;
  6. JurX - Ultralineare Mittelung;
  7. ParMA - Parabolische Mittelung;
  8. T3 - Tillson's multiple Exponentielle Glättung;
  9. VIDYA - Glättung unter Verwendung des Tushar Chande's Algorithmus;
  10. AMA - Glättung unter Verwendung des Perry Kaufman's Algorithmus.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Phase1 und Phase2-Parameter komplett unterschiedliche Bedeutungen für die verschiedenen Glättungsalgorithmen haben. Für JMA ist es eine externe Phasenvariable mit Änderungen von -100 zu +100. Für T3 ist es für eine bessere Darstellung ein mit 100 multipliziertes Glättungsverhältnis, für den VIDYA ist es eine CMO Oscillator Periode und für den AMA ist es eine langsame EMA Periode. In anderen Algorithmen haben diese Parameter keinen Effekt. Für AMA schnelle EMA Periode wird standardmäßig ein fester Wert von 2 verwendet. Die Potenzierung der AMA ist auch bei 2 fixiert..

Die Farbe des Histogramms wechselt je nach Marktsituation.

Der Indikator verwendet die Klassenbibliothek SmoothAlgorithms.mqh (Diese muss in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich in dem Artikel "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers" beschrieben..

Platzieren Sie den Indikator ColorXOSMA.mq5 in das folgende Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1 The ColorXOSMA_HTF indicator

Abbildung 1. Der ColorXOSMA_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1130

