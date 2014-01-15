CodeBaseSecciones
Indicadores

MaRsi-Trigger - indicador para MetaTrader 5

Aleks_Ivan
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1420
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

Aleks_Ivan

El indicador MaRsi-Trigger determina tres estados de un activo financiero: subida, si el indicador vale 1; bajada, si vale -1; y plano (sin cambios), si el indicador vale 0. Para formar las señales se utilizan dos Medias Móviles y dos osciladores RSI de diferente periodo.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4, y se publicó en el Code Base de mql4.com el 13-07-2010.

Fig.1 Los indicadores MaRsi-Trigger y ColorMaRsi-Trigger

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1126

