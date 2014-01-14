El Moving Average of Oscillator (OsMA) -Media Móvil del Oscilador- es generalmente la diferencia entre el oscilador y su valor suavizado.

En este caso, la línea básica de MACD hace de oscilador, mientras que la línea de señal se utiliza como herramienta de suavizado.

OSMA = MACD-SIGNAL

donde:

MACD - valor del indicador MACD (histograma);

SIGNAL - valor promedio del indicador MACD.

Con este indicador se puede seleccionar el tipo de suavizado del histograma MACD y de la línea de señal de un conjunto que tiene hasta diez variantes distintas:

SMA - media móvil simple; EMA - media móvil exponencial; SMMA - media móvil suavizada; LWMA - media móvil ponderada lineal; JJMA - media adaptativa JMA; JurX - suavizado ultralineal; ParMA - suavizado parabólico; T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson; VIDYA - suavizado con el algoritmo de Tushar Chande;

AMA - suavizado con el algoritmo de Perry Kaufman.

Cabe señalar que los parámetros de tipo Phase tienen un significado completamente distinto en los diferentes algoritmos de suavizado. En JMA, Phase es una variable externa cuyo valor varía entre -100 y +100. Para T3 es una relación de suavizado multiplicada por 100 para conseguir una visualización mejor, para VIDYA es un período de oscilador OCM, y para AMA es un período EMA lento. En otros algoritmos estos parámetros no afectan al suavizado. Para AMA, el periodo EMA rápido es un valor fijo que vale 2 de forma predeterminada. En AMA, el ratio de elevar a la potencia también es igual a 2.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en terminal_data_folder\MQL5\Include). El artículo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers" describe detalladamente cómo utilizar estas clases.



