Utilidad para la selección y navegación en MQL5 y MQL4: aumentando la informatividad de los gráficos

En los artículos anteriores (Utilidad para la selección y navegación en MQL5 y MQL4: añadiendo la búsqueda automática de patrones y visualización de símbolos encontrados, Utilidad para la selección y navegación en MQL5 y MQL4: añadiendo las pestañas de «recordatorios» y guardando objetos gráficos, Desarrollando una utilidad para la selección y navegación de instrumentos en los lenguajes MQL5 y MQL4) ya hicimos bastante sobre este asunto. Pero aún así, eso no es suficiente para una negociación intradía de calidad. Hoy, añadiremos una nueva funcionalidad que permitirá encontrar los puntos de entrada en la transacción, o los puntos de salida de ella.

Cada elemento de la nueva funcionalidad será descrito en un apartado separado del artículo. Primero, vamos a considerar, ¿para qué es necesario eso? Luego, se mostrará la función o el código que hace eso, para el caso si Usted quiere implementar lo mismo en sus proyectos.

Muchos gurús del trading recomiendan para la negociación intradía seleccionar sólo las acciones para las cuales la tendencia de hoy coincide con la tendencia de ayer. Simplificando, si el precio de una acción crecía ayer, entonces, hoy también tiene que crecer. Consecuentemente, el trading este día es posible sólo en Long, y viceversa.

Parámetro de entrada: Ocultar si la tendencia de hoy != ayer Área: Configuraciones de la filtración

En el gráfico, Low y High de ayer se muestran con líneas horizontales claras, mientras que Low y High de anteayer, con líneas de color glauco:

Para mostrar Low y High del día seleccionado, se usa la siguiente función:

Por eso, nunca hay que despreciar estos niveles de soporte y resistencia.

Al trabajar dentro del día, High y Low de ayer y anteayer son los niveles muy populares de soporte y resistencia. La situación cuando el precio baja, alcanza High de ayer/anteayer y rebota, tiene lugar muy a menudo. De acuerdo con mis propias observaciones, puedo decir que el precio en los casos de 70% o más no rompe High/Low desde la primera vez tanto ayer, como anteayer.

Parámetro de entrada: Mostrar low y high del día de ayer y Mostrar low y high del día de anteayer Área: Configuraciones de los gráficos

Tal vez, alguien note que una funcionalidad semejante ya existe en MetaTrader. Además, se puede observar no sólo el inicio de la última sesión, sino también, en general, el inicio de cada sesión. Para eso, basta con marcar la casilla Mostrar separadores de períodos en las propiedades del gráfico. Pero, en la práctica, en algunas ocasiones y en determinados timeframes, esta funcionalidad es redundante y hace que el gráfico sea muy colorido e inconveniente para la lectura. Por ejemplo:

En el gráfico, eso se ve como una línea vertical roja:

En los marcos temporales (timeframe) pequeños, por ejemplo M5, resulta difícil determinar inmediatamente el inicio de la sesión actual. Por ejemplo, para ver rápidamente si una acción está subiendo o cayendo hoy. Por tanto, vamos a añadir una configuración que nos permita ver inmediatamente a partir de qué barra ha comenzado el día de trading actual del instrumento.

El comienzo de la sección de trading es el momento cuando se abren los mercados de acciones, si se trata de las acciones. Например, 16:30 para el mercado de acciones americano, 10:00 para el mercado europeo y ruso. Si se trata del mercado Forex, tomamos la medianoche como el inicio de la sesión.

Parámetro de entrada: Mostrar el comienzo del día (en los períodos hasta el día) Área: Configuraciones de los gráficos





Mostrar precios redondos más cercanos

Parámetro de entrada: Mostrar precios redondos más cercanos (período < 1day)

Área: Configuraciones de los gráficos

Otros niveles naturales de soporte/resistencia son los precios redondos. Es decir, son los precios de los instrumentos que se terminan en .00 o .50. Muchos traders a menudo buscan los segmentos planos cerca de los niveles redondos semejantes.

Los precios terminados en .25 y .75 también tienen las mismas propiedades. Pero ellos actúan como niveles con probabilidad menor, por eso, no vamos a monitarearlos para no «embasurar» el gráfico.



Para mostrar los precios redondos, se usa la siguiente función:

void showRoundPrice( long currChart){ string name= ChartSymbol (currChart); int tmpPrice; MqlRates rates[]; ArraySetAsSeries (rates, true ); if ( CopyRates (name, PERIOD_D1 , 0 , 1 , rates)== 1 ){ switch (( int ) SymbolInfoInteger (name, SYMBOL_DIGITS )){ case 0 : break ; case 2 : case 3 : case 5 : tmpPrice=( int ) rates[ 0 ].close; ObjectCreate (currChart, exprefix+ "_round_line_00_0" , OBJ_HLINE , 0 , 0 , ( double ) tmpPrice- 1 ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_00_0" , OBJPROP_COLOR , clrCadetBlue ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_00_0" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DASH ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_00_0" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_00_0" , OBJPROP_BACK , true ); ObjectCreate (currChart, exprefix+ "_round_line_05_0" , OBJ_HLINE , 0 , 0 , ( double ) tmpPrice- 0.5 ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_05_0" , OBJPROP_COLOR , clrCadetBlue ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_05_0" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DASH ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_05_0" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_05_0" , OBJPROP_BACK , true ); ObjectCreate (currChart, exprefix+ "_round_line_00_1" , OBJ_HLINE , 0 , 0 , ( double ) tmpPrice ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_00_1" , OBJPROP_COLOR , clrCadetBlue ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_00_1" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DASH ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_00_1" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_00_1" , OBJPROP_BACK , true ); ObjectCreate (currChart, exprefix+ "_round_line_05_1" , OBJ_HLINE , 0 , 0 , ( double ) tmpPrice+ 0.5 ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_05_1" , OBJPROP_COLOR , clrCadetBlue ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_05_1" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DASH ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_05_1" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_05_1" , OBJPROP_BACK , true ); ObjectCreate (currChart, exprefix+ "_round_line_00_2" , OBJ_HLINE , 0 , 0 , ( double ) tmpPrice+ 1 ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_00_2" , OBJPROP_COLOR , clrCadetBlue ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_00_2" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DASH ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_00_2" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_00_2" , OBJPROP_BACK , true ); ObjectCreate (currChart, exprefix+ "_round_line_05_2" , OBJ_HLINE , 0 , 0 , ( double ) tmpPrice+ 1.5 ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_05_2" , OBJPROP_COLOR , clrCadetBlue ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_05_2" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DASH ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_05_2" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_05_2" , OBJPROP_BACK , true ); break ; } } }

En el gráfico, los niveles redondos se muestran con líneas horizontales punteadas:











Mostrar el cierre de la hora

Parámetro de entrada: Mostrar el cierre de la hora (período < 1hour)

Área: Configuraciones de los gráficos

Continuando el tema de los niveles naturales de soporte/resistencia, se puede mencionar los niveles del cierre de la hora. Se considera que el precio de cierre de la hora también puede actuar como un nivel de soporte/resistencia en los timeframes más pequeños. La verdad es que no lo he notado en la práctica. No obstante, vamos a implementar la posibilidad de visualizar un modelo semejante por lo menos para las últimas 4 horas.

Función para destacar el cierre de la hora en el gráfico:



void showCloseHour( long currChart){ MqlDateTime tmpTime; int tmpOffset= 0 ; MqlRates rates[]; ArraySetAsSeries (rates, true ); if ( CopyRates ( ChartSymbol (currChart), PERIOD_M30 , 0 , 9 , rates)> 0 ){ tmpOffset= 0 ; TimeToStruct (rates[tmpOffset].time, tmpTime); if (tmpTime.min!= 0 ){ tmpOffset++; } ObjectCreate (currChart, exprefix+ "_hour_0" , OBJ_VLINE , 0 , rates[tmpOffset].time, 0 ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_0" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_0" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_0" , OBJPROP_RAY , true ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_0" , OBJPROP_COLOR , clrYellow ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_0" , OBJPROP_BACK , true ); tmpOffset++; TimeToStruct (rates[tmpOffset].time, tmpTime); if (tmpTime.min!= 0 ){ tmpOffset++; } ObjectCreate (currChart, exprefix+ "_hour_1" , OBJ_VLINE , 0 , rates[tmpOffset].time, 0 ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_1" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_1" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_1" , OBJPROP_RAY , true ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_1" , OBJPROP_COLOR , clrYellow ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_1" , OBJPROP_BACK , true ); tmpOffset++; TimeToStruct (rates[tmpOffset].time, tmpTime); if (tmpTime.min!= 0 ){ tmpOffset++; } ObjectCreate (currChart, exprefix+ "_hour_2" , OBJ_VLINE , 0 , rates[tmpOffset].time, 0 ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_2" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_2" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_2" , OBJPROP_RAY , true ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_2" , OBJPROP_COLOR , clrYellow ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_2" , OBJPROP_BACK , true ); tmpOffset++; TimeToStruct (rates[tmpOffset].time, tmpTime); if (tmpTime.min!= 0 ){ tmpOffset++; } ObjectCreate (currChart, exprefix+ "_hour_3" , OBJ_VLINE , 0 , rates[tmpOffset].time, 0 ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_3" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_3" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_3" , OBJPROP_RAY , true ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_3" , OBJPROP_COLOR , clrYellow ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_3" , OBJPROP_BACK , true ); } }

En el gráfico, el cierre de las últimas 4 horas se muestra como las líneas verticales amarillas:











Mostrar el precio máximo y mínimo del año

Parámetro de entrada: Mostrar el precio máx./min. del año

Área: Configuraciones de los gráficos

Además, entre los traders son populares los precios máximos y mínimos. Vamos a mostrarlos en el gráfico.



Para mostrar los precios límite del año, se usa la siguiente función:

void showMaxPrice( long currChart){ MqlRates rates[]; ArraySetAsSeries (rates, true ); if ( CopyRates ( ChartSymbol (currChart), PERIOD_MN1 , 0 , 12 , rates)== 12 ){ double maxPrice= 0 ; double minPrice= 0 ; for ( int j= 0 ; j< 12 ; j++){ if ( maxPrice== 0 || maxPrice<rates[j].high ){ maxPrice=rates[j].high; } if ( minPrice== 0 || minPrice>rates[j].low ){ minPrice=rates[j].low; } } ObjectCreate (currChart, exprefix+ "_maxprice_line" , OBJ_HLINE , 0 , 0 , maxPrice); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_maxprice_line" , OBJPROP_COLOR , clrMagenta ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_maxprice_line" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_maxprice_line" , OBJPROP_BACK , true ); ObjectCreate (currChart, exprefix+ "_minprice_line" , OBJ_HLINE , 0 , 0 , minPrice); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_minprice_line" , OBJPROP_COLOR , clrMagenta ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_minprice_line" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_minprice_line" , OBJPROP_BACK , true ); } }

Los precios máximos/mínimos de los últimos 12 meses se muestran a través de las líneas horizontales de color violeta:











Mostrar spread al abrir el gráfico

Parámetro de entrada: Mostrar spread al abrir el gráfico

Área: Configuraciones de los gráficos

Si Usted negocia con los Stop los pequeños, el spread actual del instrumento para Ud. es uno de los factores clave para entrar en la transacción. Por eso, es importante saberlo de inmediato en el momento de la apertura del gráfico. Pues, vamos a aumentar la informatividad de nuestros gráficos.

Sólo hay que recordar que mostramos el spread exactamente en el momento de la apertura del gráfico. Tal vez, dentro de un rato el spread del gráfico cambie. El nivel del spread no se muestra en tiempo real, sino se usa sólo para estimar el intervalo actual de los spreads del instrumento.



El spread es devuelto por la siguiente pequeña función:

string getmespread_symbol( string symname){ double curSpread= SymbolInfoDouble (symname, SYMBOL_ASK )- SymbolInfoDouble (symname, SYMBOL_BID ); return "Spread: " +( string ) DoubleToString (curSpread, ( int ) SymbolInfoInteger (symname, SYMBOL_DIGITS ))+ " " + SymbolInfoString (symname, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT )+ " (" + DoubleToString (curSpread/ SymbolInfoDouble (symname, SYMBOL_POINT ), 0 )+ " p)" ; }

El spread se muestra en el comentario para el gráfico abierto, entre otra información adicional:





Aplicar una plantilla con el nombre al gráfico

Parámetro de entrada: Aplicar una plantilla con el nombre al gráfico

Área: Configuraciones de los gráficos

Las plantillas en MetaTrader se usan para poder aplicar rápidamente las configuraciones preferidas, EAs al gráfico, y lo más importante para nosotros, los indicadores utilizados por Ud. con parámetros preferidos.

Pero «rápido» es un concepto elástico. Para aplicar la plantilla al gráfico, seleccione el elemento Plantilla / «Nombre de plantilla» en el menú contextual. ¿Pero qué pasa si algún indicador, por ejemplo, la media móvil, es importante para Ud. a la hora de tomar decisiones y desea verlo en cada gráfico que abre? Imagine que Ud. abre centenares de gráficos de varios instrumentos al día. ¿Entonces, debería hacer clic en cada uno ellos?

Sería mucho más fácil si se pudiera aplicar automáticamente una determinada plantilla con un conjunto de indicadores a cada gráfico a abrir. Vamos a implementar este recurso.



Para aplicar una plantilla al gráfico, basta con usar el comando ChartApplyTemplate que funciona de la misma manera tanto en MQL5, como en MQL4:



ChartApplyTemplate (curChartID[ ArraySize (curChartID)- 1 ], allApplyTemplate+ ".tpl" );





Mostrar ATR según el método de Gerchik

Parámetro de entrada: Mostrar ATR según el método de Gerchik

Área: Configuraciones de los gráficos

ATR, o sea, el movimiento medio diario del instrumento durante un cierto período, es un importante parámetro en la determinación del rango de la acción del instrumento. Se usa para diferentes propósitos.

Por ejemplo, para decidir si merece la pena entrar en la transacción durante la transacción intradía. Si Ud. espera a hacer un movimiento de 100 puntos en el instrumento, y en media el instrumento recorre 50 puntos, sus posibilidades son pequeñas y es mejor abstenerse de negociar.

Además, se considera que si el instrumento ya ha pasado más de 80% de su ATR diario en una dirección, no tiene sentido abrir transacciones en la misma dirección y se puede trabajar sólo en la dirección opuesta.

ATR según el método de Gerching se diferencia de ATR habitual sólo en que no se toman en cuenta las barras paranormales. Es decir, las barras que son 2 veces más grandes que la media o 0,3 veces más pequeños en comparación con las barras medio estadísticas.

Generalmente, ATR se calcula durante 5 o 3 días.



La siguiente función se encarga de mostrar ATR según el método de Gerchik:

string getmeatr_symbol( string symname){ string msg= "" ; MqlRates rates[]; ArraySetAsSeries (rates, true ); double atr= 0 ; double pre_atr= 0 ; int curDigits=( int ) SymbolInfoInteger (symname, SYMBOL_DIGITS ); string currencyS= SymbolInfoString (symname, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT ); int count= 0 ; int copied= CopyRates (symname, PERIOD_D1 , 0 , 8 , rates); if (copied> 1 ){ for ( int j= 1 ; j<copied; j++){ pre_atr+=rates[j].high-rates[j].low; } pre_atr/=(copied- 1 ); } if (pre_atr> 0 ){ for ( int j= 1 ; j<copied; j++){ if ( rates[j].high-rates[j].low > pre_atr* 2 ) continue ; if ( rates[j].high-rates[j].low < pre_atr* 0.3 ) continue ; if ( ++count > 5 ){ break ; } atr+=rates[j].high-rates[j].low; } if ( count > 5 ){ count= 5 ; } atr= NormalizeDouble (atr/count, curDigits ); } if (atr> 0 ){ StringAdd (msg, "ATR: " +( string ) DoubleToString (atr, curDigits)+ " " +currencyS+ ", today: " + DoubleToString (rates[ 0 ].high-rates[ 0 ].low, curDigits)+ " " +currencyS+ " (" +( string ) ( int ) (((rates[ 0 ].high-rates[ 0 ].low)/atr)* 100 ) + "%)" ); } return msg; }

Nuestra utilidad mustra ATR en el comentario para el gráfico, igual como el spread considerado en el apartado anterior. Así que se puede ver ATR en la captura de pantalla anterior.





Mostramos las direcciones de los símbolos guías