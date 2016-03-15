CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

EqualVolumeBars - Asesor Experto para MetaTrader 4

Andrey Khatimlianskii | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
1286
(13)
La descripción y las instrucciones se dan en el artículo Trazando el Equivolumen de Nuevo.


Эквиобъемный график. В одном баре - 50 тиков.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7737

