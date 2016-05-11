Problemas del análisis técnico revisado

Introducción

En este momento, el análisis técnico, junto con el análisis fundamental, es uno de los métodos más importantes para analizar el mercado de valores. En Rusia, lo utilizan la mayoría de los traders. Se puede confirmar, incluso, que el conocimiento de, al menos, las técnicas básicas del análisis es una especie de "entrada" para el mercado. Este no es un lugar para quien no lo tenga.

Al ser uno de los métodos de predicción de las dinámicas de precios del mercado de valores, el análisis técnico tiene una gran cantidad de inconvenientes que arroja algunas dudas sobre su aplicación práctica.



NB: He utilizado el análisis técnico desde 1996. He intentado y probado una gran cantidad de indicadores en datos reales durante este tiempo. La conclusión no es esperanzador. En muchos casos, el comportamiento del mercado es contrario a todas las predicciones. Hay muchos estudios y trabajos publicados sobre este tema que no me gustaría que se reptieran aquí.

Los seguidores del análisis técnico le deben esto a lo siguiente: "El análisis técnico requiere una cualificación análitica alta. Si se usa adecuadamente, ayuda a conseguir resultados buenos de verdad. Así que el tema no es cualquier problema en el análisis técnico en sí. El problema es su propio uso".

Sin embargo, en mi opinión, el problema arraiga en que el análisis técnico, como método de análisis y predicción de las dinámicas de precio del mercado, tiene algunos defectos en su postulados fundamentales y en su propia ideología.



NB: Todos los errores arraigan en la aspiración de los analistas técnicos de analizar el gráfico pero no el mercado.



Me recuerda a la siguiente parábloa china:

– ¿Se puede hablar a la gente con acertijos? Le preguntó Baigun a Confucio, pero éste no pronunció palabra.

– ¿Qué pasaría si un acertijo fuera como una roca lanzada a un río? Preguntó Baigun.

– Hay muchos buenos buceadores en el Reino de Wu que la sacarían—respondió Confucio.

– ¿Y qué pasaría si un acertijo es como agua vertida en el agua?

– Las aguas de los ríos Tze y Shan se mezclaron. Sin embargo, el cocinero Yi Ya la probó y pudo distinguirlas.

– ¿Quiere decir que no se debería hablar con acertijos?

– ¿Por qué no? Pero, ¿entiende el propio hablante el significado de las palabras? Aquellos que entienden el significado de las palabras, no hablan con palabras. La ropa del pescador se moja, los pies del cazador se cansan, pero no por placer. Ya que las verdaderas palabras no tienen palabras, el verdadero acto es la inactividad. Después de todo, todo lo que discuten las personas superficiales es muy insignificante.

Al no haber obtenido ninguna respuesta clara del Maestro, Baigun murió en el baño.



El mercado habla con acertijos. Un gráfico es un conjunto de palabras, ropa mojada, pies cansados. Hay que llegar al final - ¿cuántas perdices abatió el cazador, cuántos peces pescó el pescador? La lista de grafistas que "murieron en el baño" es, probablemente, muy larga.

Al encontrar un objeto en el gráfico, el análista se apresura a exclamar: "El mercado ha cambiado su dirección, ya que puedo ver el objeto en el gráfico". Sin embargo, debería actuarse de otra forma. Al observar algo en el gráfico, hay que preguntarse: "¿Qué ocurre en el mercado para provocar la aparición de este objeto en el gráfico? ¿Resultará este proceso en un cambio de dirección o sólo en alguna corrección?"

Desatender los contenidos esenciales de los procesos que tienen lugar en el mercado, resultó en el error más grave en los futuros desarrollos del análisis técnico.



Error 1

Se utilizan los mismos indicadores para analizar mercados muy diferentes: por ejemplo, el mercado de valores y el mercado de bonos, Forex y el mercado de productos básicos. En algunos casos, este acercamiento se autoriza por la situación: Un "falso final" es un "falso final" en todos lados. Sin embargo, normalmente no es el caso. Esto termina en errores.

Los mercados mencionados arriba son diferentes unos de otros, no sólo en morfología y particularidades de trading, sino también en... ¡las formas de los gráficos! Hay que decir que sólo los profesionales pueden detectar esta diferencia. Para los más principiantes, parecen todas iguales. Abajo hay algunos gráficos que muestran lo que digo. Las compañías rusas clásicas se muestran en las img alt="". 1-1 y 1-2: LUKOIL y la Russian Unified Electrical Company en un año.





Fig. 1-1. LUKOIL, MICEX, mayo 2003 - mayo 2004.

Fig. 1-2. Russian Unified Electrical Company, MICEX, mayo 2003 - mayo 2004.

Lo que viene a continuación es típico en un gráfico de mercado secundario: retrocesos cortos cuando el precio sube y retrocesos largos cuando baja, rangos de precios relativamente pequeños en bandas, a veces en periodos de silencio más bien largos después de una crecida. Las subidas y bajadas del mercado ocurren más bien poco, y normalmente tienen lugar cuando el mercado pasa de una caída a una crecida. La alternancia de periodos de movimientos activos con retrocesos y fragmentos de evolución. El mercado de valores normalmente crece despacio y cae rápido.



En la img alt="". 1-3 – 1-6 se dan algunos gráficos del mercado de productos básicos. Esto es lo típico en estos mercados: evolución de estructura explicita, dificultades repentinas (por ejemplo, en la img alt="". 1-5), rupturas considerables, cambios de dirección repentinos de los movimientos de los precios durante las dificultades, rangos bastante amplios. Los periodos de crecidas y caídas son aproximadamente de la misma longitud en un mercado de productos básicos; puede ocurrir incluso que, al contrario que en el mercado de valores, crece rápido y cae despacio (ver img alt="". 1-6).

Creo que cada tipo de mercado tiene que tener su propio retrato. Hay que desarrollar esta idea. Todavía hay consideraciones preliminares.

Fig. 1-3. Futuro del petróleo Brent.

Fig. 1-4. Futuros del petróleo.

Fig. 1-5. Gas natural. Punto.

Fig. 1-6. Liquidez del níquel. LME.

Por desgracia, la idea no se ha desarrollado en el análisis técnico. (Puede que me equivoque, por supuesto. Sería interesante saber la opinión de otros especialistas: ¿Se han encontrado con algún trabajo de análisis técnico en el que se considere el tema de los gráficos con diferentes formas para diferentes mercados?) FOREX se mantiene a parte. Sus gráficos tienen muchas características que se parecen a las de los "productos básicos" y "valores". En general, tengo muy poco conocimiento de FORX, por lo que no escribré mucho sobre ello.



NB: Creo que una de las maneras para que se desarrolle el análisis técnico debe ser la diferenciación en tipos de mercados a investigar.



Error 2

Los investigadores no pueden comprender la naturaleza del mercado. Algunos de ellos consideran que es algo natural, no un objeto artificial. Este complejo de dificultados y errores causó una gran cantidad de técnicas de predicción erróneas. Los investigadores intentaron encontrar una disposición perfecta en la que no existan ni puedan existir. Por ejemplo, las ondas Elliot y la secuencia Fibonacci. Por otro lado, algunos de ellos intentaron aplicar al análisis del mercado la teoría del caos y la geometría fractal, ambas sin relación alguna con el mercado, ya que describen objetos totalmente diferentes.

"Manderlbrot descubrió que los cambios fractales de los ríos son parecidos a las mismas estructuras de los mercados de productos básicos, que es la prueba de que los mercados son más una función natural que un proceso creado por el hemisferio izquierdo humano," (Bill Williams. Caos de Trading, página 64) – el error lógico de la inferencia está presente: a veces, incluso los sistemas más diferentes producen apariencias aparentemente similares (como los cuernos y espinas protectores de los animales: estos medios de protección están presentes tanto en los dinosaurios como en mamíferos, en diferentes momentos, con un intervalo de docenas de millones de años). Para no sobrecargar mi razonamiento, voy a escribir mi opinión sobre la teoría de la Onda de Elliot, los números de Fibonacci, y la geometría fractal al final del artículo, en la sección "Particularidades".

Los analistas utilizan términos como "energía", "potencia de toro", "potencia de oso", etc., para describir los mercados. El mercado, para estos analistas, puede "caer", "retroceder", "moverse por inercia", puede "empujarse", "estimulado" y "frenado". Por ejemplo, MACD, "...dirige el camino como los faros de un coche" (A. Elder)- También podemos citar a Bill Williams: "La energía siempre sigue el camino de menos esfuerzo. El mercado es como un río... Como el río desciende, su comportamiento se determina por la elección del camino que menos esfuerzo conlleva". En esta conexión, recuerdo un conocido mío que a todo el mundo recomendaba comer semillas de cáñamo. Discutía a favor de esta idea de esta manera: Los loros—decía—comen cáñamo y pueden vivir hasta 300 años. Si los humanos comieran cáñamo, podrían vivir también 300 años.

NB: Una teoría debe desarrollarse de modo que describa los mercados (valores, productos básicos, forex) tal y como son, con todas las peculiaridades que no puedan reducirse a leyes puramente naturales, psicológicas o financieras. Hay que admitir que cualquier mercado (de valores) organizado es un sistema organizado que existe y se desarrolla según sus propias leyes.



La falta de claridad sobre la naturaleza y morfología real del mercado de valores, dificulta la definición de las razones por la que el mercado sube o baja. A parte de la misteriosa "potencia de toro", "potencia de oso" y "energía potencial del mercado", se discute a menudo sobre "emociones de masa" y "estructura psicológica de masas". Mi opinión sobre este tema también podrá leerse al final del artículo.

Si la naturaleza del mercado se considera más cercana, puede ser más interesante. Hay uno factores que son efectivos para cada tipo de mercado. Para un segundo mercado de valores, es flujo de capital. Para el mercado de productos básicos, es el movimiento la balanza de oferta/demanda, más el riesgo de flujo de capital, etc.

Generalmente, este tema necesita una investigación especial. He investigado un poco en este tema, pero hablo de ello al final del artículo.

Los errores segundo y tercero dificultan la interpretación adecuada del volumen. De hecho, si no se ha alcanzado aún el punto de los procesos de naturaleza del mercado que se reflejan en los gráficos, ¿qué se puede decir sobre cualquier interpretación adecuada del volumen? Los libros sobre el análisis técnico hablan de todo, menos de la interpretación adecuada del volumen. A menudo, los autores no van más allá de afirmar algo como "la dirección del volumen confirma la tendencia" o "los cambios del volumen preceden cambios de precio" (Joseph Granville). Los indicadores que se crean en base al volumen son terribles. Es suficiente con pensar en el clásico Volumen de balance (con las siglas en inglés, OBV) o el Antiguo índice de fuerza (IF). Por cierto, con respecto al último indicador: No está para nada claro cuál es el sentido de multiplicar el volumen por diferencia de precio. Mi profesor de matemáticas del colegio decía que si se multiplican lámparas con naranjas, el resultado es algo así como "lamparanjas", pero nada que sea real. Es exactamente lo que pasa aquí.

Podemos resolver un problema simple. Dick, Harry y Tom tienen dos manzanas cada uno. ¿Cuántas manzanas tienen en total? Solución:



3 * 2 = 6

Todo está claro y es lógico en este problema. Se puede comprender fácilmente la solución multiplicando la cantidad de niños por la cantidad de manzanas. Sin embargo, hay otros problemas que son algo diferentes. ¿De qué sirve tener una buena partida si los corazones no sirven para nada? O: ¿Qué conseguimos si multiplicamos la diferencia de precio por el volumen?



Error 3

Por algún motivo, los analistas técnicos se saltan los fines de semana y vacaciones cuando dibujan un gráfico. Como resultado de un tratamiento tan flojo, los gráficos están a menudo deformados. También ocurren algunos métodos, al menos, discutibles. Por ejemplo, los de tres en raya.

La técnica de construir ángulos en el gráfico (por ejemplo, los ángulos de Gann), deben considerarse de forma específica. ¿Qué significa un ángulo de 45 grados? La tangente de este ángulo debe ser uno, ¿no? En la práctica, significa que precio/tiempo = 1. Significa, digamos, que un rublo corresponde a un día. Si mi rublo es igual a dos días, el ángulo será 26.57º. Esto es arctg(0.5), para ello, mire la img alt="". 1-7. Este ejemplo muestra que si la escala de tiempo se aumenta dos veces, el ángulo descenderá 1.69 veces. Se observará el mismo efecto si aumentamos el precio 2 veces. El ángulo entonces será igual a 63.43º.

Fig. 1-7. El ángulo de Gann en una escala diferente.

Obviar los temas de tiempo también puede llevar a los investigadores a olvidarse de las coordenadas con las que operan - desde este punto de vista, esta cita de Guía de estudio de trading de Elder es típica:

"Hay varias técnicas para prever lo lejos que puede llegar una fuga. Lo que seguirá al rectángulo. Medir altura de un rectángulo y preverlo a partir de un muro roto en la dirección de la fuga. Este es el objetivo mínimo. El objetivo máximo se obtiene a través de la longitud del rectángulo y proyectándolo verticalmente desde el muro roto en la dirección de la fuga (italics mine – K.Ts.)".

Por favor, tenga en cuenta la frase en cursiva – es totalmente absurda. La longitud de un rectángulo en el gráfico se mide en términos de tiempo (días, semanas), por lo que esquematizar estos valores en el eje del precio no tiene sentido. Para visualizar el error que ha hecho el autor de esa recomendación, mire la img alt="". 1-8, que muestra el mismo gráfico en diferentes escalas de tiempo (la estala de tiempo de la imagen de la derecha es dos veces más grande):

Fig. 1-8. La predicción del nivel máximo de precio cuando se infringe desde el rectángulo, según a Elder.

En el segundo caso, el nivel máximo previsto resulta ser dos veces más alto si tomamos el mismo rectángulo. Sea como sea, esta técnica no responde a la pregunta de por qué el precio máximo debe encontrarse en ese lugar y no en otro.

NB: Para eliminar estos errores, es necesario mostrar la hora en las propiedades del gráfico.







V.I. Yeliseev es matemático de formación (ver en www.maths.ru). Inventó su propio sistema original de análisis gráfico de mercados de valores. Si todos los "analistas" normales colocan el movimiento de los precios en coordenadas horizontales, esquematizando la hora en la línea X y el precio en la línea Y; el Sr. Yeliseev utiliza un gráfico circular con un único eje. Su círculo de horas y precios se esquematiza en el eje (img alt="". 1-9):







Fig. 1-9. El gráfico de precio en V.I, coordenadas de Yeliseev.

El círculo se divide en doce sectores, uno para cada mes. El precio da una vuelta completa en un año – bueno, todo resulta en un círculo completo. El gráfico de precios parece una espiral. Este es sólo un ejemplo de un acercamiento no estándar, nada más. No quiero hacer una afirmación categórica de que este método es correcto.



Hablar de tiempo me recuerda a otro talón de Aquiles del análisis técnico. El parámetro de tiempo en los indicadores. De hecho, imagine que construimos un promedio. ¿Durante cuántos días? ¿Veinticinco? Pero, ¿por qué concretamente veinticinco? ¿Apostamos con las señales RSI? ¡Vale! ¿En cuántos días construimos este indicador? ¿Cinco? ¿Demasiado inteligente? ¿Catorce? Pero, ¿por qué catorce?

Desgraciadamente, "los mejores" no pueden decir nada de esto, excepto: "elige el parámetro de tiempo que mejor funcione en los datos combinados estudiados anteriormente. Si, por algún motivo el indicador con el parámetro de tiempo elgido deja de funcionar de manera eficiente, elige otro valor para el parámetro". Significa que nos acaban de decir: "encaja el método para el resultado hasta que esté satisfecho (está bien que no encaje el resultado en el método)".





NB: Es necesario desarrollar estos indicadores que no dependan en parámetros de tiempo o que utilicen estos parámetros que se mostrarían en algoritmos claros y cientificamente probados.



Error 4

El gráfico circular de V.I. El intento de Yeliseev es uno de los intentos de romper los estereotipos que se han determinado durante docenas de años en la evolución del análisis técnico.

De hecho, ¿por qué no construimos un gráfico basándonos en precios abiertos, altos, bajos y cerrados? ¿Por qué no consideramos los valores medios? Encontré un cálculo aproximado de promedio de un autor estadounidense:

max + min

----------------

2

... y esto ocurre en la era de los Pentiums. Creo que el tema es el siguiente: En el momento en el que los valores empezaron a publicar tablas de cotizaciones y los analistas empezaron a hacer gráficos sobre ellos, era muy difícil técnicamente calcular los promedios, particularmente los promedios de peso, para los volúmenes de trade: Fueron necesarias muchas horas de duro trabajo (imagine que había que realizar cientos de miles de trades). Los traders de valores decidieron: Llevarse bien con este promedio... Por lo que lleva desaparecido desde entonces. Actualmente, el cálculo del promedio tarda centésimas de segundo, incluso milésimas de segundo. Entonces, ¿por qué no introducir esta medida en el gráfico de los trades?

Los analistas occidentales han utilizado barras de gráficos raras durante docenas de años, pretendiendo que no podía hacerse nada mejor. Y no fue hasta el principio de los años 90, cuando el famoso libro de S. Nison se publicó, cuando se descubrieron las velas japonesas. Pregunta: ¿Quizás hubiera sido mejor tener en cuenta la apariencia del gráfico en lugar de invertir tanto tiempo en indicadores complejos?





Error 5

En muchos casos, sin embargo, las aproximaciones de los altos y bajos se hacen por una curva. El problema aquí parece ser que construir tendencias lineales rectas es fácil incluso para un niño de primaria, mientras que es bastante más complicado construir curvas. Esto último necesita el conocimiento de matemáticas avanzadas, que suele ser un punto débil para muchos grafistas (aún hay una forma más: estudiar las características de MS Excel...).



Error 6

"Si el precio llega a este nivel...", "el volumen hoy ha sido extremo, esto significa que...", etc. En mi opinión, este punto de vista es erróneo. Los Trends no se desarrollan en un día, aunque siempre se pueden encontrar extremos en el gráfico. En la mayoría de los casos, la tendencia suelen causarla los movimientos del mercado global, que se han extendido en tiempo. Sólo de vez en cuando, el mercado cambia por fuerza mayor.

Por ejemplo, el cambio del modelo "dark-cloud cover" (img alt="". 1-10).

Fig. 1-10. Modelo Dark-Cloud Cover

Esto es lo que escribe Gregory Morris sobre este modelo en su libro Explicación de las velas de gráficos. Técnicas sin tiempo para trading de valores y futuros (1995):

"Las tendencias positivas prevalecen en el mercado. Las velas largas blancas son típicas en las tendencias positivas. Cuando se abre al día siguiente, se deshacen. Sin embargo, la tendencia de positiva debería detenerse ahí. El mercado cae prácticamente hasta la mitad para cerrar en el cuerpo del día blanco. Todos los traders alcistas deberían revisar su estrategia bajo estas circunstancias. Cuando aparece una vela penetrante, tiene lugar un importante cambio en el mercado".

No está para nada claro por qué este modelo se considera como un modelo de cambio, del mismo modo que "todos los traders alcistas deberían revistar su estrategia bajo estas circunstancias". Debería saber que para muchos compradores, una tendencia decreciente que se muestra como una vela negra, indica un buen momento para comprar. En estas condiciones, "el cambio importante del mercado" puede que nunca ocurra. Entonces, ¿por qué los analistas japoneses observaron, en la mayoría de los casos, un cambio de tendencia después de que aparezca "la nube negra"?

Esto lo causaron los grandes traders del mercado. En el momento en el empezaron a dejar el mercado, empezaron a aparecer las "nubes negras". Estos son los traders que expanden el mercado, no las propiedades de los gráficos.

Error 7

Por el amor de Dios, hay que darse cuenta que cuando los precios alcanzan un extremo, prácticamente nadie lo entiende como tal. Normalmente se comprende más tarde, un año o un año y medio más tarde. En la img alt="". 1-11, se muestra una típica desviación pesimista entre RSI y los precios en el segundo mercado de valores.

Fig. 1-11. Desviación entre RSI y los precios en el segundo mercado de valores.

Sobre esto, A. Elder escribe: "Las desviaciones pesimistas dan señales de venta. Aparecen cuando los precios se recuperan hacia un nuevo pico, pero RSI consigue un máximo más bajo con respecto a la anterior recuperación. Venda a la baja en cuanto el RSI baje del segundo máximo, y coloque una parada de protección sobre el último máximo más bajo. Las señales de venta son especialmente fuertes si el máximo del primer RSI está por encima de su línea de referencia más alta y el segundo máximo está por debajo".

Esta situación ocurre muy a menudo antes de que los precios se recuperen. Los traders cerrarán por parada (si el mercado no tiene liquidez). En la img alt="". 1-12 se muestra un posible desarrollo de la situación.

Fig. 1-12. El precio se recupera después de la desviación.

Podemos quejarnos también de las dificultades para reconocer las formas en el gráfico dentro de este tema. Sin embargo, no es tan malo.





Particularidades

Mirar los gráficos de precios es tan interesante y emocionante que, a veces, atrae a gente que parece que hace tiempo que se les echó del mercado. R.N. Elliot, un modesto contable norteamericano que vivió a finales del siglo XIX y primera mitad del XX, dedicó todo su tiempo libre al análisis de gráficos. Intentó encontrar una fórmula mágica, una especie de llave para el mercado, que permitiera hacer pronósticos fiables. Hay que decir que hay muchos buscadores de la "piedra filosofal" entre los traders. Parece ser muy humano el intentar encontrar algún orden oculto en el caos. Tras pasar muchos años en la búsqueda, Elliot concluyó que, según su parecer, había una estructura misteriosa reinante en el mercado. Sin embargo, Elliot no precisó qué estructura era y cuál era su naturaleza. Pero dedujo un principio, o una ley, que subordinó los movimientos de los precios. Las conocidas "Ondas de Elliot" (ver img alt="". 1-13)





Fig. 1-13. Ondas Elliot. Fuente: www.finbridge.ru

Según Elliot, la tendencia positiva consiste en cinco ondas, mientras que la tendencia decreciente tiene tres ondas. Las crecidas y caídas se remplazan periódicamente por correcciones. Los parámetros de la onda en el modelo de Elliot están relacionados entre sí con fórmulas matemáticas inteligentes. Por ejemplo, los niveles que alcanzaron los precios al final de la primera y segunda onda están relacionados entre sí con "la sección dorada" (ver img alt="". 1-14):

Fig. 1-14. Sección dorada en las ondas de Elliot.

Al mismo tiempo, muchos seguidores de Elliot insisten en que esta fórmula puede ser diferente, como 0.5 o 0.667 (2/3). Por cierto, la "sección dorada" tiene una naturaleza muy amplia. Se puede observar en proporciones de galaxias, animales, plantas, humanos (por ejemplo, mida las falanges de sus dedos, están relacionadas entre sí como 1.618; también hay que tener en cuenta que 1/1.618 es 0.618; a los números 1.618 y 0.618 a veces se les llama "números Fibonacci", hay que recordar que los valores que se dan aquí son aproximados; el valor preciso de estos números no puede expresarse en un grupo de números finitos; para siete decimales, el número  es 1.6180339…; se puede obtener de la siguiente fórmula:  = 0.5 + √5/2). Los antiguos escultores y arquitectos griegos utilizaban la "sección dorada" en sus trabajos. Esta fórmula se puede ver también en los trabajos de los maestros orientales. Un matemático medieval, Leonardo Fibonacci, estudió también este problema. Consideró una secuencia de números naturales positivos en la que cada número siguiente es igual a la suma de dos números precedentes.



1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, etc.

Esta secuencia se llamó la secuencia Fibonacci. Si dividimos dos números seguidos entre sí en la secuencia Fibonacci:

1/1 = 1; 1/2 = 0.5; 2/3 ≈ 0.667; 3/5 = 0.6; 5/8 = 0.625; 8/13 = 0.615; etc.,



... veremos que cada resultado se aproxima poco a poco a la "sección dorada", aunque nunca la alcanza.

Los seguidores de la teoría de Elliot consideran que la "sección dorada" y los números Fibonacci tienen que aparecer en los gráficos. Según ellos, como las relaciones anteriores pueden encontrarse en una gran cantidad de objetos naturales, deberían encontrarse también en los gráficos. Es más, algunos expertos piensan que un objeto natural y un mercado son lo mismo. Esto es lo que Bill Williams dice sobre esto: "...los mercados son una función "natural" no lineal y no una función lineal de "física clásica"..." (B. Williams. Caos del Trading).

Sin embargo, esta afirmación es completamente absurda. Un ombre sabio de Odessa, el señor Boyarski, le dijo un día a su novia Dvoira: "Señorita Krick, nunca diré que el negro es blanco, ni tampoc me permitiré decir que el blanco es negro". (I. Babel. Atardecer)

Bill Williams dice que lo blanco es negro. El mercado es un sistema complicado creado por el hombre. Puede que los científicos descubran las leyes que regulan este funcionamiento. Incluso un ser humano no es sólo natural, sino también un objeto social. Entonces, qué debemos pensar de un mercado... Millones de personas hacen trading en el mercado. Se puede probar que sus actividades producen Ondas de Elliot, números Fibonacci, ángulos Gann... ¡Demuéstrelo! Y luego empiece a pronosticar propósitos específicos.

Los números Fibonacci y otras relaciones "mágicas" pueden aparecer a veces en los gráficos, pero sólo junto a otras proporciones. El mercado a veces retrocede después de crecer, digamos, un 50, 40 o 30%; en general, el valor del retroceso puede ser diferente. Cualquier analista con un poco de sentido común te lo dirá. Sin embargo, muchos especialistas afirman que los números Fibonacci, las ondas Elliot, etc. pueden "dirigir" el mercado.

NB: ¿Es así? Sí, estas relaciones se observan a veces en los gráficos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, no aparecen. La división de los parámetros de la fluctuación de precios es tan grande que no se puede encontrar ninguna relación. Y en cuando a que estos números "dirigen" el mercado, puedo decir: Sí, es verdad. Sin embargo, lo hacen en la medida en la que dirigen la conciencia del analista, esquematizando las ondas con parámetros predefinidos en el gráfico...





Fractales

Por cierto, con respecto a las ondas. Si se considera de cerca cualquier elemento de la onda Elliot, por ejemplo, ondas 1 y 2, se descubrirá que copian la formación completa de la onda, pero más pequeño (ver img alt="". 1-15).

Fig. 1-15. Ondas agrandadas 1 y 2.

Por lo tanto, las ondas Elliot son similares a los objetos fractales, o fractales. Los fractales son un sistema en el que los elementos con un nivel más bajo copian los elementos de un nivel más alto. En la img alt="". 1-16 se pueden ver los objetos fractales más simples:

Fig. 1-16. Los fractales más simples: A – fractal ordenado B – fractal desordenado

Están formados por círculos. Como se puede ver, la estructura del nivel n+1 copia la estructura del nivel n. Pueden observarse los mismos círculos en el nivel más bajo. En este ejemplo, en un fractal ordenador, su radio desciende dos veces cuando va al nivel n+1 y su cantidad está fijada estrictamente: dos círculos de niveles más bajos por un círculo de un nivel superior. Este no es el caso de un fractal desordenado. El radio de los círculos que no han cambiado en un orden estricto, la cantidad del elementos en el nivel n+1 también fluctúa. La cantidad de niveles en un fractal se llama número fractal. Para el fractal A, es 4; y 5 para el fractal B. Tenga en cuenta la hora del vector – está dirigida desde los elementos más grandes a los más pequeños. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? – Hablaré de ello más abajo.



El término "fractal" lo inventó Benoît Mandelbrot, miembro del equipo de investigación en el Centro de Investigación IBM Thomas J. Watson en 1977. Hizo una descripción matemática de los fractales, aunque algunos matemáticos consideraron los objetos fractales ya en el siglo XIX. La palabra "fractal" viene del latín "fractus", que significa "separar", "dividir en partes". Manderbrot definió fractal como "una forma geométrica fragmentada que se puede subdividir en partes, cada una de ellas (aproximadamente, al menos) es una copia a tamaño reducido de un total". Se dió cuenta que la estructura del fractal se repetía en los objetos de tamaño reducido. Muchos objetos naturales son parecidos a los fractales. Se pueden denominar fractales naturales, al contrario que los fractales matemáticos con los que trabajan los científicos extranjeros. Un árbol, por ejemplo, es un fractal natural desordenado que se forma de objetos más grandes (tronco, ramas) a objetos más pequeños (ramitas). Este es el sentido de la flecha "Tiempo" en la img alt="". 1-16. Las plumas de oca también son un fractal natural, pero más ordenado que el árbol. Benoît Mandelbrot, además, se dio cuenta de que varios objetos, como la línea de la costa británica, parecían un esbozo de un fractal desordenado imainario. También se dio cuenta que, en algunos casos, una estructura exteriomente caótica, tiene algún tipo de orden interno que se relaciona, una vez más, con los fractales.

Muchos analistas técnicas se unieron a estas ideas. Un grupo de investigadores declararon un gráfico de precio es un objeto basado en una estructura fractal invisible y que lo único que se podía hacer para obtener un buen pronóstico para el futuro era encontrar su estructura hipotética, y así todo lo demás sería cuestión de realización. Hay que decir que la caza del fractal no ha resultado aún en nada esencial. Otro grupo simplemente emprendió un ataque frontal contra el mercado, diciendo que el gráfico en sí es un fractal. Que mis lectores me perdonen si no expongo demasiado claras las ideas. Me puedo excusar diciendo que intento volver a narrar unas ideas enmarañadas y poco claras con mis propias palabras. Muchos experots que dicen que "el mercado = un fractal" no se imaginan:



a) qué es el mercado;



b) qué es un fractal; y



c) qué significa el signo "=".



Así que, para entender lo que pasará en el mercado en el siguiente mes, es suficiente considerar los movimientos de precios en, digamos, cinco días desde que lo que pase en el nivel n+1 refleje significantemente lo que pasa en el nivel n (si el mercado es un fractal).

¿Qué se puede decir de esto? Me recuerda a la siguiente historia: Un estudiante indolente que se prepara un examen de biología, se aprendió un tema sobre pulgas. En el examen, ve que es el tema sobre los peces. Como es un hombre de ideas, el estudiante le dice al profesor: "El cuerpo del pez es escamoso. Sin embargo, si el pez fuera peludo, seguramente tendría pulgas..." Y empezó a contar todo lo que sabía sobre las pulgas. Algunos analistas también han aprendido sólo un tema sobre fractales, y de forma superficial. Hablando en serio, antes de construir métodos específicos de pronósticos (y, llegados a este punto lea, por ejemplo, El caos del trading, de Bill Williams), hay que probar científicamente que, de hecho, una estructura fractal específica subraya el cáos del mercado. Nunca he visto una prueba de ello.

Además, hay que comprender muy bien lo siguiente. Los fractales de Mandelbrot son estructuras matemáticas y geométricas abstractas. Los fractales naturales son organismos creados por la Mente Superior que se desarrollan según un plan concreto. Este plan implica tanto las estructuras fractales como la "sección dorada" en sus proporciones y muchas otras cosas que no sabemos, y de las que no nos damos cuenta. Para aquellos lectos que no creen en la Mente Superior, puedo decir que el plan de evolución de cualquier criatura viva en nuestro planeta, está codificada en sus genes, que se incluyen en la molécula de ADN. Es en el ADN donde se almacena la información sobre la fractalidad, la "sección dorada", etc.



Además, un fractal natural se desarrolla de los elementos más grandes a los más pequeños. Aquí el tiempo va "junto" al fractal (este es el sentido de la flecha en la img alt="". 1-16), mientras que se forma un gráfico agrupando elementos relativamente pequeños (precios de específicos, trades simples) en los relativamente grandes (velas, por ejemplo). En un gráfico, el tiempo va, de algún modo "lateralmente", junto a una línea imaginaria que rodea el esbozo del fractal invisible (vuelva a mirar la img alt="". 4 y cualquier gráfico de precio). Un gráfico es similar a un fractal o a su esbozo.

NB: Por lo tanto, si alguien afirma que el mercado es un objeto fractal regulado por los números de Fibonacci, y otras relaciones numéricas predefinidas, le pediría que me mostrara la molécula de ADN o el programa que regula el mercado. O, al menos, para comprobar que la fijación de precios del mercado es un caos, de hecho, parece haber un caos a nuestro nivel de percepción y podremos ver el orden en el mercado si lo miramos desde otro ángulo. Actualmente, tengo que decir que todas las teorías sobre las ondas, los fractales, y los números "mágicos", no están construidas sobre ninguna base científica seria.



"Escuela psicológica"

Una vez, en 1996, mientras hacía cola en el comedor de la bolsa, mi antiguo compañero, el trader de valores y profesora Valeri Gaevski me dio un pequeño golpe con el codo, me señaló a un hombre de altura media que estaba un poco más adelante que nosotros, y me dijo: "Es el doctor Elder. Llegó ayer de Estados Unidos. ¿Has leído su libro? Creo que deberías leerlo..." Así es como conocí al famoso trader, analista y escritor Alexander Elder. ¿Cuál era su camino de la fama? Nuestro héroe nació en la U.R.S.S, se graduó en la facultado de medicina y trabajó como médico naval. Vamos a dejar que hable él:



"Crecí en la Unión Soviética cuando era, como diría un antiguo presidente de Estados Unidos, "un imperio del mal". Odiaba el sistema soviético y quería salir, pero estaba prohibido emigrar. Entré en la universidad con 16 años, me gradué en la facultad de medicina con 22, completé mi residencia y acepté un trabajo como médico naval. ¡Ya podría escapar! Entré en el barco soviético en Abidjan, en Costa de Marfil.

Fui a la Embajada de los Estados Unidos por las obstruidas y polvorientas calles de una ciudad portuaria de África, y me encontré con mis antiguos compañeros de tripulación. Los burócratas de la embajada me atraparon y casi me devolvieron a los soviéticos. Me resistí, y me pusieron en una "casa segura", y luego en un avión hacia Nueva York. Aterricé en el aeropuerto Kennedy en febrero de 1974, desde África, con ropa de verano en la mochila y 25 dólares en el bolsillo. Hablaba un poco de inglés, pero no conocía a nadie en el país". (A. Elder. Vivir del trading).

Elder mantuvo su ingenio en este nuevo ambiente y al final encontró sus piernas. Empezó a trabajar en su especialidad, como psiquiatra y, paralelamente, como trader de valores. Esta última ocupación le llevó al exito, lo que le permitió abrir su propia compañóa en la que enseñaba a los novatos como hacer trading de valores.

En 1993, la empresa John Wiley e Hijos, publicó su libro Vivir del trading. El autor explica en su libro su concepción original del análisis, según la cual, la fuerza principal que mueve el mercado son las emociones de un grupo. El doctor Elder considera que los grupos son una masa indiscreta responsable de la codicia y las obsesiones de diferentes tipos. Según Elder, el comportamiento de la mayoría de los traders es el mismo que el de los alcohólicos: las ganas de hacer trading de los traders es igual de fuerte que las ganas de los alcohólicos de beber alcohol. La tendencia se forma como resultado de que la mayoría de los traders sienten una fuerte inclinación a comprar (tendencia positiva) o vender (tendencia decreciente). La tendencia se rompe cuando los perdedores no pueden contenerse más y cierran las posiciones, mientras que el cuerpo general de traders empieza a cambiar de dirección. Según esta concepción, Elder considera que los análisis técnicos son como aplicar psicología de masas. Las formas, líneas de tendencia, indicadores...: todo esto, en su opinión, refleja las emociones de los grupos.

Sin embargo, esta concepción tan atractiva tiene, en mi opinión, algunos incovenientes importantes. El principal es que, a parte de las emociones, hay otros factores que influencian la tendencia. Por ejemplo, el flujo del capital resultante de las actividades de los grandes traders que, al contrario que sus "colegas" menos experimentados, son sujetos psicológicamente estables. El grupo de valores no es una masa indiscreta. En el grupo de valores se pueden distinguir tres tipos principales de traders. La superposición de actividades de estos tres grupos, forman una imagen única del mercado, que los analistas ven como un gráfico. No se puede hacer nada en trading si no se tiene dinero, ya sean tus emociones fuertes o no. Cualquier fluctuación de precio, por muy pequeña que sea, se causa por hacer un contrato bilateral: alguien vende y alguien compra. Esta operación necesita, primero de todo, dinero y una participación de valores. Las emociones acompañan la tendencia, pero no la determinan. Decir lo contrario es lo mismo que decir que un coche puede funcionar sólo con las ganas del conductor, aunque tenga el tanque de gasolina vacío.

Sin embargo, la fuerza más importante que mueve el mercado es la economía real. El petróleo y los valores del petróleo crecieron el año pasado no gracias a las "emociones de los grupos", sino porque tuvo mucha demanda en China y en Estados Unidos.

NB: Creo que las emociones de los traders deberían, por supuesto, considerarse en los análisis. Las emociones causan a menudo la aparición de algunos objetos en el gráfico, por ejemplo, las conocidas falsas caídas. Sin embargo, la psicología de los grupos debe considerarse junto con, por ejemplo, el flujo del capital.

Volumen de trading

La interpretación moderna de volumen de trading en el segundo mercado de valores es, en términos del análisis técnico, muy general por naturaleza, intrínsecamente errónea y no puede asistir realmente a un analista. La escuela japonesa ignora el volumen en su conjunto. Si hablamos de la escuela occidental, se pueden citar y comentar algunas afirmaciones del libro de A. Elder, "Vivir del trading" (1993) para explicar el razonamiento anterior. En mi opinión, muestran muy bien la situación actual en el campo del análisis técnico.

A. Elder escribe: "El volumen refleja el grado de implicación financiera y emocional, así como el dolor de los participantes del mercado". [P.169] Esto es sólo cierto a medias. El tema es que el volumen a menudo refleja las actividades de los traders más experimentados que no implican emociones. Esto significa que un gran volumen no tiene por qué significar una fuerte implicación emocional de los participantes. De manera parecida, un volumen pequeño puede confirmar que algunos operados del mercado se han ido de vacaciones (en Rusia, por ejemplo, es el caso en julio y agosto, y en los últimos días de diciembre) más que el "grupo" tiene emociones débiles o no reacciona a los diferentes datos que entran en su terminal. Ademas, imagine que un vendedor con poca experiencia abre una posición, mientras que los precios caen en contra a lo que él hubiera esperado. Un trader así trabajará esta pérdida de posición con la esperanza de que el precio cambie de dirección a su favor. Y, cuando más cae el precio, mayores son las emociones que siente el trader. En cuanto su dolor se vuelva insoportable, el trader cerrará su posición. Con este ejemplo, se puede ver que la intensidad de ejecución de los traders y, por lo tanto, el volumen de los trades, no están directamente relacionados con la intensidad del dolor, ni tampoco está directamente relacionado con el grado de implicación emocional y financiera de los participantes del mercado, ya que, pese a todo el dolor que el vendedor ha acumulado, el trader entró en el mercado sólo una vez: para cerrar la posición. – Hay que tener en cuenta, como un paréntesis, que Elder no ha explicado qué es la "implicación financiera". Esto oculta información de su razonamiento.

Voy a leer más: "Cada tick le quita dinero a los perdedores y se lo da a los ganadores. Cuando el precio se eleva, los largos ganan dinero y los cortos lo pierden. Los ganadores están contentos y extasiados, mientras que los perdedores están tristes y enfadados. Cualquiera que sea el movimiento de precio, aproximadamente la mitad de los traders están sufriendo. Cuando los precios suben, los osos sufren y, cuando caen, sufren los toros. Cuanto más crezca el volumen, más dolor hay en el mercado". [P.169] La situación que describe el autor en estas dos primeras frases, ocurren sólo en los mercados futuros cuando se juega con promedios. Estas dos afirmaciones anteriores no tienen ninguna relación con el mercado de valores clásico, donde los traders venden y compran con total cobertura ya que, si un trader ha comprado algún valor y el precio se vuelve en su contra, la estimación de mercado de su valor sólo se reducirá. Del mismo modo, si los precios empiezan a crecer después de haber vendido sus valores, el trader sólo se acusará a sí mismo de haber vendido demasiado pronto. En ninguno de los dos casos se habla de pérdidas. Elder apunta: "Los ganadores están contentos y extasiados, mientras que los perdedores están tristes y enfadados". De hecho, todo es mucho más complicado. Imagine que un trader ha comprado valores y el precio se eleva. Ese trader es un ganador, ¿no? Sin embargo, esto no significa que esté feliz y extasiado. Más bien lo contrario, es posible que esté triste y deprimido. El trader tiene miedo de que el precio se balancee. Ahora imagine que un trader ha comprado unos valores y el precio va en su contra. Según Elder, un trader así debería estar deprimido y enfadado. Sin embargo, en la práctica se puede ver que este trader está contento. ¿Por qué? El tema es que el trader se alegra de tener una oportunidad de comprar más valores a un precio más bajo. Elder lo explica así: "Cualquiera que sea el movimiento de precio, aproximadamente la mitad de los traders están sufriendo". Esta afirmación también es discutible. Imagine que el precio sube y que los compradores son dos traders grandes, mientras que los vendedores son 40. En estre caso, el dolor lo sentirá la mayoría de los participantes del mercado, no sólo el 50%. Y, finalmente, la última afirmación: "cuanto más crezca el volumen, más dolor habrá en el mercado", también es discutible. Esta frase de Elder también es muy típica: "Una explosión de un volumen extremadamente grande, señala que una tendencia está a punto de acabar". [P.170] y "Un volumen grande confirma las tendencias". [p.171] Vamos a comparar también las siguientes citas: "La caída de volumen muestra que se le está quitando combustible a la tendencia positiva y está lista para cambiar": [P.170] y "... y puede seguir la decadencia en un volumen bajo" [P.170]. Estas afirmaciones son mutuamente exclusivas. Esta interpretación del volumen no es útil para un analista. En mi opinión, una afirmación así testifica que su autor no profundizó en la naturaleza de los mercados que se analizaban. Por eso interpreta los datos de volumen de trading de forma errónea.

Con respecto a esto hay una frase típica más: "Cuando el mercado se eleva a un nuevo pico en los volúmenes más bajos que el pico anterior, busque una oportunidad más corta" [P.171]. Primero, no está muy claro por qué debería ser así. Segundo, el analista, por algún motivo, presta más atención al volumen de los días de trading en los que el precio máximo cae, mientras que el volumen de los días anteriores y siguientes no se considera. Obviamente, esto es un error, ya que en un segundo mercado de valores las tendencias normalmente se desarrollan como resultado de las actividades de traders más grandes que no se muestran en un día, sino en varios días.

NB: En cuanto a la fase, se puede afirmar que el análisis técnico moderno no puede ofrecer ninguna interpretación con base científica para una característica tan importante del volumen del trading. Por lo tanto, la siguiente tarea nos obliga a interpretar y explicar el volumen de forma adecuada.

Conclusiones

Resumiendo todo lo anterior, me gustaría apuntar que el análisis técnico está experimentando actualmente "problemas iniciales", marcados por refinamientos trabajosos de empirismo ingenuo. El análisis técnico tiene todas las probabilidades de convertirse en una ciencia real. Sin embargo, necesita nuevos desarrollos, no sólo realización real y falta de errores.

Por desgracia, la mayoría de los analistas técnicos ignoran este razonamiento. Se han encerrado en su pequeño mundo. Sólo les gusta hacer gráficos. Sin embargo, su tarea final es predecir el futuro. Y es lo más difícil del mercado. El futuro no está en un archivo .zip en el pasado. Siempre tiene sorpresas para nosotros.

Este es el futuro que nos enseñará si el análisis técnico puede soprepasar sus propias barreras y empezar un nuevo ciclo de desarrollo.

Constantin Tsarikhin, 2002-2004.