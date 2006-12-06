О проблемах технического анализа

Введение

В настоящее время технический анализ, наряду с фундаментальным, является важнейшим методом анализа биржевых рынков. В России его использует подавляющее большинство игроков. Можно даже утверждать, что знание хотя бы основ технического анализа является своеобразным пропуском на рынок: без него там, увы, делать нечего.

Являясь одним из методов прогнозирования ценовой динамики биржевых рынков, технический анализ обладает большим количеством недостатков, которые ставят под вопрос его практическую применимость.



NВ: Я использую технический анализ с 1996 года. За истекший период мною испробовано и протестировано на реальных данных огромное количество индикаторов. Вывод неутешителен: во многих случаях рынок ведёт себя вопреки прогнозам. На эту тему было опубликовано много статей и исследований, поэтому не буду лишний раз повторять то, что все и так знают.

Поклонники технического анализа объясняют это следующим образом: «Технический анализ требует высокой квалификации аналитика. При грамотном его использовании можно добиться очень хороших результатов. Поэтому не может идти речь о проблемах в самом техническом анализе. Проблема - в его грамотном использовании».



Однако, по моему мнению, корень проблемы заключается не в этом, а в том, что техническому анализу, как методу анализа и прогноза ценовой динамики рынка, присущи органические недостатки, имеющие место в его основополагающих постулатах и вообще в самой его идеологии.

NВ: Корень всех ошибок – это стремление технических аналитиков анализировать не рынок, а график.



Мне вспоминается следующая древнекитайская притча:



– Можно ли говорить с людьми загадками? — спросил Бэйгун Конфуция, но тот промолчал.

– Если загадку уподобить камню, брошенному в ре­ку, то что получится? – спросил Бэйгун.

– В царстве У прекрасные водолазы, сумеют его выло­вить, – ответил Конфуций.

– А если загадку уподобить воде, налитой в воду?

– Смешали воду из рек Цзы и Шэн, но повар И Я по­пробовал и их распознал.

– Значит, нельзя говорить загадками?

– Почему нельзя? Но только понимает ли смысл слов сам говорящий? Ведь понимающий смысл слов не ста­нет говорить словами. У рыбака намокает одежда, у охотника устают ноги, но не для удовольствия. Ибо ис­тинные слова — без слов, истинное деяние — недеяние. Ведь то, о чем спорят люди поверхностные, столь незна­чительно! Так ничего не добившись, Бэйгун погиб в бане.



Ошибка №1.

Рынок говорит с людьми загадками. График – это слова, намокшая одежда, усталые ноги. Нам нужно добраться до сути - сколько перепелов подстрелил охотник, сколько рыб поймал рыбак. Список «погибших в бане» чартистов будет, наверное, весьма внушительным. Увидев на графике какую-то фигуру, аналитик спешит возгласить: «Рынок меняет направление своего движения, потому что я на графике увидел такую-то фигуру». Следует действовать иначе. Увидев нечто, спросить себя: «Какой процесс, происходящий на рынке, вызвал появление данного графического объекта? Приведет этот процесс к развороту или только к коррекции»?Пренебрежение сущностным содержанием процессов, происходящих на рынке, привело к грубейшим ошибкам при дальнейшем развитии технического анализа.

Одними и теми же индикаторами анализируются совершенно непохожие друг на друга рынки: рынок акций и рынок облигаций, рынок валютный и рынок товарный. В некоторых случаях такой подход оправдывает себя: «двойное дно» - оно и в Африке «двойное дно». Но во многих случаях – нет. В результате имеем ошибки.

Вышеназванные рынки отличаются друг от друга не только морфологией и особенностями процесса торговли, но даже и … формой графиков! Справедливости ради надо отметить, что это различие могут заметить только профессионалы. Для новичков все едино. В качестве иллюстраций привожу графики. На рис. 1-1 и рис. 1-2 – классика: «ЛУКойл» и «РАО ЕЭС России» за год.





Рис. 1-1. «ЛУКойл», ММВБ, май 2003-май 2004 гг.

Рис. 1-2. «РАО ЕЭС Росссии», ММВБ, май 2003-май 2004 гг.

Для графика вторичного рынка акций характерны: короткие откаты при росте и большие – при падении, относительно небольшой размах колебаний в коридорах, иногда довольно значительные периоды отстоя после роста. Резкое изменение направления движения рынка встречается редко, в основном при переходе от падения к росту. Наблюдается также чередование периодов резкого движения с откатами и классических трендовых фрагментов. Рынок акций, как правило, растет медленно, а падает быстро.

На рис. 1-3 – 1-6 приведены некоторые графики с товарных рынков. Для них характерны: ярко выраженная трендовая структура, внезапные рывки (например, на рис. 1-5), значительные по масштабам разрывы, резкое, внезапное изменение направления движения цены во время сильных рывков, достаточно широкие коридоры. На товарном рынке периоды роста и падения примерно равны; иногда даже бывает, что он, в противоположность рынку акций, растет быстро, а падает медленно (см. рис. 1-6).





Я считаю, что у каждого рынка есть свой типовой портрет. Эта тема нуждается в развитии. Пока есть только предварительные соображения.



Рис. 1-3. Фьючерс на нефть сорта “Brent”.

Рис. 1-4. Фьючерс на бензин.

Рис. 1-5. Природный газ. Спот.

Рис. 1-6. Никель кэш. ЛБМ.

К сожалению, эта тема не получила в техническом анализе своего развития. (Может быть, я ошибаюсь. Было бы интересно узнать мнение других специалистов: встречали ли они работы по теханализу, где затрагивался бы вопрос различия форм графиков на разных рынках?)FOREX стоит особняком. Эти графики имеют черты, сходные и с “commodities” и “stocks”. Вообще говоря, рынок FOREX я знаю слабо, поэтому о нем особенно распространяться не буду.



NВ: Я считаю, что одним из путей развития теханализа должна стать дифференциация по типам исследуемых рынков.





Ошибка №2

Исследователи не могут понять природу рынка. Некоторые считают, что это естественный, а не искусственно созданный объект. Этот комплекс затруднений и ошибок породил огромное количество некорректных методик прогнозирования. Исследователи пытались искать совершенную упорядоченность там, где ее нет, и не может быть. Пример – волны Эллиота и числа Фибоначчи. С другой стороны, пытались применить для анализа рынка теорию хаоса и фрактальную геометрию, которые никакого отношения к рынку не имеют, так как описывают совершенно другие объекты.

«Мандельброт обнаружил, что фрактальные изменения рек являются подобными аналогичным структурам товарных рынков – признак того, что рынки являются больше природной функцией, чем процессом, созданным левым полушарием человеческого мозга» (Б. Вильямс, «Торговый хаос», стр. 64) – налицо логическая ошибка в рассуждении: иногда даже разнородные системы порождают сходные внешние проявления (вспомним про защитные рога и шипы: в разное время, с интервалов в десятки миллионов лет они появлялись и у динозавров, и у млекопитающих). Чтобы не загромождать ход основного повествования, я вынес мои мысли про волновую теорию Эллиотта, числа Фибоначчи и фрактальную геометрию в конец статьи, в раздел «Дополнительные материалы».

Для описания рынка аналитики применяют такие термины, как «энергия», «сила быков», «сила медведей» и так далее. Рынок у таких исследователей и «падает», и «отскакивает», и «двигается по инерции», его «толкают», «подталкивают» и «тормозят». MACD, например, «… указывает дорогу, как фары у машины» (А. Элдер). Можно также процитировать Б. Вильямса: «Энергия всегда следует путем наименьшего сопротивления. Рынок подобен реке … Поскольку река бежит вниз, ее поведение определяется выбором пути наименьшего сопротивления». В этой связи мне вспоминается один мой знакомый, который советовал всем употреблять в пищу семена конопли. Свою мысль он аргументировал следующим образом. Попугаи, говорил он, едят коноплю и живут до трехсот лет. Если человек тоже станет есть коноплю, то он тоже будет жить до трехсот лет.

NВ: Необходимо разработать теорию, которая бы описывала рынки (фондовый, товарный, валютный) так, как они есть, со всеми их специфическими особенностями, несводимыми к чисто природным, чисто финансовым или чисто психологическим закономерностям. Надо признать, что любой организованный (биржевой) рынок является сложной системой, которая существует и развивается по своим законам.

Отсутствие ясности в вопросе об истинной природе и морфологии биржевых рынков породило трудности в определении причин, по которым рынок растет и падает. Кроме таинственных «сил быков», «сил медведей» и «потенциальной энергии рынка», очень часто речь идет об «эмоциях толпы» и о «психологическом настрое масс». Мое мнение по этому поводу смотри также в конце статьи.

При более пристальном рассмотрении природы рынков выясняется много интересного. Для каждого типа рынка действует определенный набор факторов. Для вторичного рынка акций это переток капитала, для товарного рынка – изменение баланса спроса и предложения плюс переток спекулятивного капитала и так далее. Вообще говоря, эта тема нуждается в специальном исследовании. Кое-что мною в этом направлении уже сделано, но об этом – в конце текста.

Первая и вторая ошибки породили также трудности с правильной трактовкой объема. Действительно, если мы не разобрались с природой рыночных процессов, отражаемых на графиках, то о какой правильной интерпретации объема может идти речь? В книгах по техническому анализу есть все, кроме правильной интерпретации объема. Обычно авторы не идут далее утверждений типа «рост объема подтверждает тренд» или «изменения в динамике объёма предвещают изменения в динамике цен» (Джозеф Гранвилл). Созданные с использованием объема индикаторы – это просто кошмар. Достаточно вспомнить классический On Balance Volume (OBV) или элдеровский Force Index (FI). Кстати о последнем индикаторе: непонятно, в чем смысл умножения объема на разницу цен? Моя учительница математики говорила, что если лампы умножить на апельсины, то получатся лампасины. Это как раз тот случай.

Можно решить простую задачу. У Вани, Маши и Пети было по два яблока. Сколько всего яблок было у них вместе? Решение:



3 * 2 = 6

В этой задаче все логично и понятно. Смысл операции умножения количества детей на количество яблок понятен. Есть другая задача. Сколько весит килограмм гвоздей, если черви козырь? Или: что получится, если разницу цен умножить на объем?

Ошибка №3

Почему-то технические аналитики при построении графиков пропускают выходные и праздничные дни. В результате такого вольного обращения со временем графики искажаются. Возникают также, по меньшей мере, спорные методы, типа крестиков-ноликов.

Отдельного рассмотрения заслуживают методики построения углов на графике (например, углы Ганна). Что значит угол в 45°? Тангенс этого угла должен быть равен единице, не так ли? На практике это означает, что. То есть, скажем, один рубль соответствует одному дню. А если у меня один рубль равен двум дням, то уголочек получается равным 26,57°. Это arctg(0,5) – по этому поводу смотри рис. 1-7. На этом примере мы видим, что при увеличении масштаба времени в 2 раза, угол сокращается в 1,69 раз. Аналогичный эффект мы будем наблюдать, если, увеличим масштаб цены в 2 раза. Угол тогда будет равен 63,43°.

Рис. 1-7. Углы Ганна в разных масштабах.

Вольное обращение со временем приводит также к тому, что исследователи вообще забывают в какой системе координат они оперируют – с этой точки зрения показательна следующая цитата из «Основ биржевой игры» А.Элдера:

«Есть несколько методов для предсказания того, что последует за прямоугольником. Измерьте высоту прямоугольника и отложите ее от прорванной линии в направлении прорыва. Это его минимальный прогнозируемый уровень цен. Максимальный проектируемый уровень цен получается, если взять длину прямоугольника и отложить ее вертикально в направлении прорыва (Курсив мой – К.Ц.)».

Обратите внимание на фразу, выделенную курсивом – это же полный абсурд. Длина прямоугольника на графике измеряется единицами времени (днями, неделями) и откладывать эти величины на ценовой шкале – нонсенс. Для того чтобы более наглядно увидеть ошибку автора этой рекомендации, посмотрим на рис. 1-8, где изображен один и тот же график, но в разных временных масштабах (справа временной масштаб в два раза больше):

Рис. 1-8. Предсказание максимального уровня цен при прорыве из прямоугольника по Элдеру

Получается, что во втором случае максимальный прогнозируемый уровень оказывается в два раз выше, хотя мы взяли один и тот же прямоугольник. Также разбираемая методика не отвечает на вопрос, почему именно максимальный уровень цен должен находиться именно там, а не в другом месте?



NВ: Для того, чтобы устранить эти ошибки, необходимо правильно отражать время на графиках.



В. И. Елисеев по образованию математик (см. сайт www.maths.ru ). Он изобрел свою, оригинальную систему графического анализа фондовых рынков. Если все «нормальные» аналитики помещают движение цены в горизонтальную систему координат, откладывая по оси абсцисс время, а по оси ординат – цену, то Владимир Иванович использует круговой график с одной единственной осью. Время у него движется по этому кругу, а цена откладывается по оси (см. рис. 1-9):





Рис. 1-9. График движения цен в системе координат В. И. Елисеева

Круг поделен на двенадцать секторов, каждый соответствует какому-то одному месяцу. За год цена совершает полный оборот – все возвращается на круги своя. График цены напоминает спираль. Это просто один из примеров нестандартного подхода, не более того. Я не утверждаю, что такой метод правилен.



Разговор о времени заставил вспомнить еще одну ахиллесову пяту технического анализа – временной параметр в индикаторах. Действительно, представим себе, что мы строим среднюю. За сколько дней? За двадцать пять? А почему именно за двадцать пять? Мы играем по сигналам RSI? OK! За сколько дней мы строим этот индикатор? За пять? Получается очень резко? За четырнадцать? А почему за четырнадцать?

К сожалению, «великие» по этому поводу ничего сказать не могут, кроме фраз типа: «выбирайте тот временной параметр, который лучше всего работает на исследуемой совокупности данных в прошлом. Если, по каким-либо причинам индикатор с выбранным значением временного параметра перестал эффективно работать, то выберите другое значение параметра». То есть, попросту говоря нам советуют: «подгоняйте метод под результат до тех пор, пока не останетесь довольны (хорошо, что еще не результат под метод)»



NВ: Необходимо разработать такие индикаторы, которые бы были независимы от временных параметров, или же использовали такие параметры, которые бы выводились по четким, научно обоснованным алгоритмам.



Ошибка №4

Приведенный выше круговой график В. И. Елисеева – одна из попыток сломать стереотипы, утвердившиеся за много десятилетий развития технического анализа.

Действительно, почему, скажем, мы строим график, основываясь на ценах открытия, максимума, минимума и закрытия. Почему исключаем из рассмотрения средние? У одного американского автора я встретил способ приближенного вычисления средней:



max + min

----------------

2

… и это в эпоху пентиумов. По моему мнению, дело тут вот в чем. Когда биржи начали публиковать таблицы котировок и аналитики начали строить по ним графики, вычислить среднюю, а в особенности средневзвешенную по объему торгов, было технически очень трудно: на это уходило несколько часов кропотливого труда (представим себе, на площадке прошло несколько тысяч сделок). Биржевики решили: ну её, эту среднюю … С тех пор она и исчезла. В настоящее время процесс вычисления средней занимает сотые, и даже тысячные доли секунды. Так почему же не ввести этот показатель в формат представления графиков?



Десятилетиями западные аналитики смотрели на неудобные для восприятия столбиковые диаграммы и делали вид, что лучше придумать ничего нельзя. И только в начале 90-х, с выходом знаменитой книги С. Нисона, они открыли для себя японские свечи. Спрашивается: может быть, вместо того, чтобы изобретать массу мудреных индикаторов, следовало бы сначала позаботиться о внешнем виде графиков?





Ошибка №5

Ведь во многих случаях движение максимумов и минимумов аппроксимируется кривой! – тут скорее всего дело вот в чем. Строить прямые линии трендов можно научить даже школьника, а вот с кривыми линиями дело обстоит посложнее. Здесь требуется знание высшей математики, а с этим у чартистов в большинстве случаев туговато (есть, правда, еще один способ: внимательно исследовать возможности программы MS Excel …).



Ошибка №6

«если цена пробьет этот уровень, то …», «сегодня был экстремальный объем, значит …» и т.д. По моему мнению, такая точка зрения ошибочна. Тренды разворачиваются не в один день, хотя, если смотреть на график, всегда можно найти точку экстремума. В большинстве случаев, разворот трендов вызывается глобальными рыночными сдвигами, которые имеют достаточно большую протяженность во времени. И лишь иногда рынок разворачивает какое-либо сильное форсмажорное событие.

Возьмем, к примеру, разворотную модель «завеса из темных облаков» (см. рис. 1-10):

Рис. 1-10. Разворотная модель «завеса из тёмных облаков»



Вот что пишет про нее Грегори Моррис в своей книге «Японские свечи: метод анализа акций и фьючерсов, проверенный временем» (М, 2001):

«На рынке господствует повышательный тренд. Формируется длинная белая свеча, что типично для повышательного тренда. При открытии на следующий день происходит разрыв вверх, однако на этом повышательный тренд может закончиться. Рынок падает, чтобы закрыться внутри тела белого дня, фактически ниже его середины. Все трейдеры, настроенные по-бычьи, при таких обстоятельствах должны пересмотреть свою стратегию. Как и в случае пронизывающей свечи, возникает важный разворот рынка».

Из приведенного объяснения совершенно непонятно, почему именно разбираемая модель является разворотной, а также почему «все трейдеры, настроенные по-бычьи, при таких обстоятельствах должны пересмотреть свою стратегию». Видите ли, для многих покупателей сильное нисходящее движение, обозначенное черной свечой, является хорошей точкой для покупки. При таких обстоятельствах «важный разворот рынка» на следующий день может и не возникнуть. Так почему же японские аналитики после появления «завесы из темных облаков» в большинстве случаев наблюдали смену тренда?

Ошибка №7

Виной тому уход крупных игроков с рынка, начало которого и вызвало появление «завесы из темных облаков». Рынок разворачивают сами торговцы, а не особенности графика.

Справедливости ради надо сказать, что когда, скажем, цены достигают экстремальной точки, практически никто не понимает, что это экстремальная точка. Понимание приходит потом, год-полтора спустя. На рис. 1-11 приведена типичная медвежья дивергенция между RSI и ценами на вторичном рынке акций.



Рис. 1-11. Дивергенция между RSI и ценами на вторичном рынке акций.

А. Элдер по этому поводу пишет:

«Дивергенция медведей дает сигнал к продаже. Она возникает, если цены поднимаются до нового максимума, а RSI дает более низкий максимум, чем при предыдущем подъеме цен. Продавайте, как только RSI двинется вниз из второго максимума и поместите предохранительную остановку выше последнего локального максимума цен. Сигнал к продаже особенно силен, если первый максимум лежит выше справочной линии, а второй ниже этой линии».

Очень часто такая ситуация возникает перед резким рывком цен вверх. Наш игрок закроется по стопу (если рынок не потеряет ликвидность). Возможное развитие ситуации – на рис. 1-12.

Рис. 1-12. Резкий рынок цены вверх после дивергенции.

В связи с обсуждаемой темой можно также посетовать на сложности в распознавании фигур. Но это уже не так страшно.





Дополнительные материалы

Наблюдение за графиками цен – такое интересное и захватывающее занятие, что порой оно увлекает людей, на первый взгляд далеких от рынка. Р. Н. Эллиот, скромный американский бухгалтер, живший в конце XIX – первой половине XX в., посвящал анализу графиков все свободное время. Он искал некоторую магическую формулу, своего рода волшебный ключ к рынку, который бы позволил получать достаточно достоверные прогнозы. Надо вам сказать, что и сейчас охотников открыть рецепт получения «философского камня» пруд пруди. Видимо, так устроен человек: уж очень ему хочется найти скрытый порядок в хаосе. Так вот, после долгих лет поисков, Эллиот пришел к выводу, что, как ему показалось, существует некоторая таинственная структура, управляющая рынком. Однако что это за структура, и какова ее природа, Эллиот не уточнил. Зато он вывел некоторый принцип, или, если хотите, закон, которому подчиняется динамика цен. Это так называемые «волны Эллиота» (Elliot waves) (см. рис. 1-13):





Рис. 1-13. Волны Эллиота. Источник: www.finbridge.ru.

По Эллиоту, восходящий тренд содержит в себе пять волн, а нисходящий – три. Рост и падение периодически сменяются коррекцией. Параметры волн в модели Эллиота связаны друг с другом хитроумными математическими соотношениями. Так, например, уровни цен, которые достигаются по окончании первой и второй волн, связаны между собой по закону «золотого сечения» (см. рис. 1-14):

Рис. 1-14. Пропорция золотого сечения в волнах Эллиота

В то же время многие последователи Эллиота утверждают, что это соотношение может быть иным – 0.5 или, скажем, 0.667 (2/3). Кстати говоря, «золотое сечение» широко встречается в природе. Мы можем видеть его в пропорциях галактик, животных, растений, человека (измерьте, например, длины фаланг пальцев руки – они относятся друг другу в пропорции 1.618; достойно внимания то обстоятельство, что величина 1 / 1.618 равна 0.618; числа 1.618 и 0.618 иногда называют «числами Фибоначчи» или «числами фи – »; следует помнить, что приведенные здесь значения – приближенные; точное значение этих чисел не может быть выражено конечным набором цифр; с точностью до седьмого знака число  равно 1.6180339…; его можно получить из следующего соотношения:  = 0.5 + √5/2). Древнегреческие скульпторы и архитекторы использовали «золотое сечение» в своих произведениях. Эту пропорцию мы также видим и в творениях восточных мастеров. Средневековый математик Леонардо Фибоначчи также занимался исследованием этой проблемы. Он рассмотрел ряд положительных натуральных чисел, в котором каждое последующее число равно сумме двух предыдущих:



1,1,2,3,5,8,13,21,34,55 и так далее.

Этот ряд получил название ряда Фибоначчи. Если мы будем делить два соседних числа в ряде Фибоначчи друг на друга:



1/1 = 1; 1/2 = 0.5; 2/3 ≈ 0.667; 3/5 = 0.6; 5/8 = 0.625; 8/13 = 0.615; и т.д.,



… то увидим, что частное от деления постепенно приближается к пропорции «золотого сечения», правда, не достигая его.

Сторонники волн Эллиота считают, что золотое сечение и связанные с ним ряды и числа Фибоначчи должны также встречаться и на графиках. Они аргументируют это тем, что раз мы наблюдаем указанные соотношения на достаточно большом количестве природных объектов, то мы должны наблюдать их и на графиках. Более того, некоторые специалисты ставят знак равенства между рынком и природным объектом. Вот что говорит по этому поводу Билл Вильямс:

« … рынок – скорее естественная (природная), а не искусственная (созданная человеком) функция» (Б. Вильямс «Торговый хаос»).



Но это утверждение – полный абсурд. Одесский мудрец мсье Боярский как-то раз сказал своей невесте Двойре:

«Мамзель Крик, на черное я не скажу, что оно белое, и на белое не позволю себе сказать, что оно черное» (И. Бабель «Закат»).

Билл Вильямс на белое говорит, что оно черное. Рынок – это искусственно созданная человеком сложная система, законы функционирования которой, может быть, ученым еще предстоит установить. Даже один человек – это и природный и социальный объект. Не говоря уже о рынке … На рынке торгуют миллионы игроков. Докажите, что их торговая активность порождает волны Эллиота, числа Фибоначчи, углы Ганна (есть и такие). Докажите! А потом уже стройте конкретные алгоритмы прогнозирования.Числа Фибоначчи и иные «магические» соотношения могут иногда встречаться на графиках, но только в ряду других пропорций. Очень часто после роста рынок откатывается, скажем, на 50, 40, 30% – вообще говоря, величина отката может быть самой разной. Любой здравомыслящий аналитик скажет вам об этом. И все же, многие специалисты утверждают, что числа Фибоначчи, волны Эллиота и прочее будто бы даже «управляют» рынком.

NВ: Так ли это на самом деле? Да, иногда на графиках эти соотношения действительно наблюдаются. Но, в большинстве случаев – нет. Разброс параметров колебаний цен так велик, что там можно найти вообще какие угодно соотношения. По поводу того, что эти числа «управляют» движением цен, я могу сказать следующее: «Да, управляют». Но ровно в той степени, в какой они управляют сознанием аналитика, наносящего на график волны с заданными параметрами …





Фракталы

Кстати, о волнах. Если мы рассмотрим более подробно какой-либо элемент волны Эллиота, например, пару волн 1 и 2, то обнаружим, что они копируют всю волновую формацию, но только в миниатюре (см. рис. 1-15):



Рис. 1-15. Увеличенное изображение 1-ой и 2-ой волн

Волны Эллиота, таким образом, похожи на фрактальные объекты или фракталы. Фрактал (fractal) – это система, в которой элементы более низкого уровня копируют элементы более высокого уровня. На рис. 1-16 изображены простейшие фрактальные объекты:

Рис. 1-16. Простейшие фракталы: А – упорядоченный фрактал. Б – неупорядоченный фрактал.

Они образованы окружностями. Как вы видите, структура n+1 уровня копирует структуру n уровня. На нижнем уровне мы наблюдаем те же самые окружности. В нашем примере в упорядоченном фрактале их радиус при переходе на n+1 уровень уменьшается в два раза, а их количество строго фиксировано: на одну вышестоящую окружность – две нижестоящие. А в неупорядоченном фрактале это не так. Там радиусы окружностей меняются не в строгом порядке, да и количество элементов на n+1 уровне тоже колеблется. Количество уровней во фрактале называется фрактальным числом. У фрактала «А» оно равно 4, а у «Б» – 5. Обратите внимание на вектор времени – он направлен от больших элементов к меньшим. Почему это так? И в чем его смысл? – Об этом я скажу чуть позже.



Термин «фрактал» ввел в научный обиход сотрудник исследовательского центра фирмы IBM Бенуа Мандельбро в 1977 г. Он же дал фракталам математическое описание, хотя математики рассматривали фрактальные объекты еще в XIX в. Само слово «фрактал» происходит от латинского “fractus”, что означает «разбитый», «поделенный на части». Мандельбро определил фрактал как структуру, состоящую из частей, которые в каком-то смысле подобны целому. Он заметил, что структура фрактала повторяется при переходе к более мелким масштабам. Многие природные объекты похожи на фракталы. Их мы можем назвать природными фракталами, в отличие от математических фракталов, с которыми имел дело заокеанский ученый. Дерево, например, является неупорядоченным природным фракталом, который формируется во времени от более крупных элементов (ствол, толстые сучья) к более мелким (тонкие веточки). Вот в чем смысл изображенной на рис. 1-16 стрелочки с надписью «время». Гусиное перо – также природный фрактал, но только более упорядоченный, чем дерево. Бенуа Мандельбро, помимо всего прочего, заметил, что некоторые объекты, такие как, береговая линия Британии, напоминают линию, огибающую контур вымышленного неупорядоченного фрактала. Им же было замечено, что в некоторых случаях на первый взгляд хаотическая структура имеет некий внутренний порядок, скрытый от глаз наблюдателя, который связан, опять таки, с фракталом.

За эти идеи ухватились многие технические аналитики. Одна группа исследователей провозгласила, что график движения цены – это объект, в основе которого лежит некая невидимая глазу фрактальная структура, и для того, чтобы сделать грамотный прогноз на будущее, требуется найти эту самую гипотетическую структуру, а остальное уже будет «делом техники». Надо вам сказать, что ее поиски пока не принесли существенных результатов. Другая группа пошла на рынок в лобовую атаку, говоря о том, что сам график – это и есть фрактал (да простит меня читатель за то, что, может быть, я излагаю эти идеи не совсем ясно. В свое оправдание я могу сказать, что пытаюсь пересказать своими словами весьма путанные и нечеткие идеи; многие специалисты, утверждающие «рынок = фрактал» плохо представляют себе



а) что такое рынок;



б) что такое фрактал;



в) что означает знак «=»).



И для того, чтобы понять, что будет происходить на рынке в ближайший месяц, достаточно рассмотреть динамику цен за, скажем, пять дней – ведь если рынок является фрактальным объектом, то происходящее на n+1 уровне в значительной степени отражает происходящее на n уровне!

Что можно сказать по этому поводу? Мне вспоминается вот какой анекдот. Нерадивый студент, готовясь к экзамену по зоологии, выучил только один вопрос – про блох. На экзамене ему достается билет, в котором вопрос о рыбах. Находчивый студент говорит профессору: «Тело рыбы покрыто чешуей. Но если бы у рыбы был мех, то в нем наверняка водились бы блохи, и давай выдавать весь свой арсенал знаний про этих скачущих насекомых …». Некоторые аналитики также выучили один вопрос – про фракталы, да и то, кстати говоря, поверхностно. Если серьезно, то прежде чем строить конкретные методики прогнозирования (а дело дошло уже и до этого, почитайте, скажем, «Торговый хаос» Билла Вильямса), нужно с научной точки зрения доказать, что действительно, в основе рыночного хаоса лежит какая-то конкретная фрактальная структура. Но такого доказательства я нигде еще пока не встречал.Кроме того, мы должны четко понять вот что. Мандельбротовы фракталы – абстрактные математические и геометрические структуры. Фракталы природные – это созданные Высшим Разумом организмы, которые развиваются по определенному плану. В этом плане заложена и их фрактальная структура, и «золотое сечение» в пропорциях и многое, многое другое, о чем мы с вами и понятия не имеем. Для тех читателей, кто не верит в существование Высшего Разума, я могу сообщить, что план развития любого живого существа на нашей планете закодирован в его генах, которые входят в состав молекулы ДНК. Именно там заложена информация о фрактальности, о «золотом сечении» и пр. Кроме того, природный фрактал развивается от более крупных элементов к более мелким. Время как бы течет «вдоль» фрактала (вот в чем смысл стрелки на рис. 1-16).А график формируется путем группировки относительно мелких элементов (цен конкретных, единичных сделок) в относительно более крупные («свечи» например). На графике время течет как бы «вбок» – вдоль воображаемой линии, огибающей контур невидимого фрактала (посмотрите еще раз на рис. 4 и на любой график движения цен). – График толькона фрактал или на его контур.





NВ: Так вот, если кто-то утверждает, что рынок – фрактальный объект, и он регулируется числами Фибоначчи и прочими заранее заданными числовыми соотношениями, то пусть такой исследователь рынка покажет мне ту молекулу ДНК или ту программу, которая управляет рынком! Или, по крайней мере, докажет, что хаос рыночных цен действительно, кажется хаосом на нашем уровне восприятия, и если на рынок посмотреть с какой-то другой точки зрения, то мы увидим порядок! А так, мне приходится констатировать, что все теории о волнах, фракталах и «магических» числах не имеют под собой сколько-нибудь серьезной научной основы.



«Психологическое» направление

Как-то раз, в 1996 г., когда я в биржевом буфете стоял в очереди, мой давний соратник, биржевой трейдер и преподаватель Валерий Владимирович Гаевский легонько толкнул меня и, указывая на среднего роста лысоватого мужчину, который располагался в нескольких шагах впереди нас, сказал: «Это доктор Элдер. Только вчера прилетел из Штатов. Ты не читал его книгу? Зря …». Так я узнал о знаменитом игроке, аналитике и писателе Александре Элдере. Чем же он знаменит? Наш герой родился в СССР, окончил медицинский институт и работал судовым врачом. Впрочем, предоставим слово ему самому:



«Я вырос в Советском Союзе в то время, когда он, по выражению бывшего Президента США, был «империей зла». Я ненавидел советскую систему и пытался вырваться, но эмиграция была запрещена. Я поступил в институт в 16 лет, окончил медицинский в 22, прошел стажировку и поступил врачом на судно. Теперь у меня был шанс вырваться на свободу! Я сбежал с советского корабля в Абиджане, Берег Слоновой Кости. Я бежал к американскому посольству по грязным пыльным улицам африканского портового города, преследуемый моими бывшими товарищами по команде. Бюрократы в посольстве сплоховали и почти выдали меня Советам. Но я отчаянно сопротивлялся, и они поместили меня в «убежище», а затем посадили на самолет до Нью-Йорка. В феврале 1974 года я приземлился в аэропорту имени Кеннеди, прибыв из Африки в летней одежде и с 25 долларами в кармане. Я немного говорил по-английски и не знал ни души в этой стране» (А. Элдер «Основы биржевой игры»).

В новой обстановке Элдер не растерялся и быстро освоился. Он стал работать по специальности – врачом-психиатром, параллельно играя на рынке акций, в чем заметно преуспел, что позволило ему открыть свою фирму, в которой всех желающих обучают игре не бирже.

В 1995 году издательство «Светочь» выпустило его книгу «Основы биржевой игры» (в оригинале “Trading for a living” – «играть, чтобы выжить»). В ней автор изложил достаточно оригинальную концепцию анализа, согласно которой основной движущей силой рынка являются эмоции биржевой толпы, которую доктор Элдер рассматривает как однородную массу, подверженную жажде обогащения и разного рода маниям. По Элдеру поведение большинства игроков не отличается от поведения лиц, злоупотребляющих спиртным – желание играть столь же сильно у биржевых торговцев, как желание выпить – у алкоголика. Тренд формируется в результате того, что большинство игроков испытывают сильное эмоциональное желание купить (восходящий тренд) или продать (нисходящий тренд).

Тенденция ломается, когда неудачники не выдерживают и закрываются, а основная масса торговцев начинает разворачиваться в противоположном направлении. В соответствии с этой концепцией Элдер рассматривает технический анализ как прикладную массовую психологию. Фигуры, линии трендов, индикаторы – все это, по его мнению, отражает эмоции толпы.



Однако я думаю, что эта, на первый взгляд привлекательная концепция, обладает существенными недостатками. Основной из них заключается в том, что помимо эмоций, на тренд влияет переток капитала вследствие активности крупных игроков, которые, в отличие от своих более мелких коллег, являются психологически устойчивыми субъектами. Биржевая толпа – это не однородная масса. В биржевой толпе можно выделить три основных класса игроков, суперпозиция торговой активности которых и формирует уникальный рисунок рынка, который аналитики видят как график. Сколь бы не были сильны эмоции спекулянтов, с пустым кошельком на торговой площадке делать нечего.

Любое, мало-мальски значимое колебание цены вызвано заключением двусторонней сделки – кто-то продает, кто-то покупает. Для этой операции, прежде всего, необходимы деньги и пакет акций. Эмоции сопутствуют тренду, но не определяют его. Утверждать обратное все равно, что говорить о том, что автомобиль способен ехать вперед с пустым баком от одного лишь жгучего желания водителя.

Но самое главное – это реальная экономика. В последние годы нефть и нефтяные акции росли не столько от «эмоций толпы», сколько от спроса на этот вид сырья со стороны Китая и США.



NВ: Я считаю, что в анализе учитывать эмоции игроков конечно же надо. Очень часто именно эмоции вызывают появления на графике того или иного объекта, например, так называемых ложных прорывов. Однако психология толпы должна рассматриваться в комплексе с перетоком капитала.

Объем торгов

Современная интерпретация объема торгов на вторичном рынке акций с точки зрения технического анализа носит самый общий характер, по сути своей ошибочна, и не способна оказать существенную помощь аналитику. Японская школа вообще игнорирует объем. Если остановиться на школе западной, то в качестве иллюстрации к вышесказанному можно процитировать и прокомментировать некоторые утверждения, взятые из книги А. Элдера «Основы биржевой игры» (М., 1995). На мой взгляд, они хорошо показывают текущее положение вещей в данной отрасли технического анализа.



А. Элдер пишет: «Объем отражает степень финансовой и эмоциональной вовлеченности участников рынка, а значит и испытываемую ими боль» [С.176]. Это утверждение является истинным лишь наполовину. Дело в том, что очень часто объем отражает активность крупных игроков, которые являются неэмоциональными. А это означает, что не всегда большой объем свидетельствует о сильной эмоциональной вовлеченности участников торгов в процесс торговли. Аналогично этому, малый объем может свидетельствовать не о том, что «толпа» испытывает слабые эмоции или никак не реагирует на разнообразную информацию, поступающую на торговую площадку, а на то, что некоторая часть операторов рынка ушла на каникулы (в России эта ситуация наблюдается в июле-августе и в последнюю декаду декабря). Кроме того, представим себе, что мелкий неопытный спекулянт занял длинную позицию, но цена, вопреки его ожиданиям, пошла вниз. Такой торговец будет держать убыточную позицию, что называется, до упора, надеясь на то, что вектор движения цены изменится, и ситуация поменяется в его пользу. Причем чем ниже будет падать цена, тем более сильные эмоции он будет испытывать. Когда, наконец, боль станет нестерпимой, игрок закроется. На этом примере мы видим, что интенсивность совершения операций, а следовательно, и объем, напрямую не связаны ни с силой боли, ни со степенью эмоциональной и финансовой вовлеченности участников рынка, так как, несмотря на всю боль, которую накопил в себе мелкий игрок, он вышел на рынок единожды – для того, чтобы закрыться. – Попутно отметим, что Элдер не объясняет, что такое «финансовая вовлеченность». Это обстоятельство затрудняет понимание его мысли.

Далее читаем: «Каждое изменение цен отнимает деньги у проигравших и передает их победителям. Когда цены растут, покупатели получают прибыль, а продавцы ее теряют. Победители довольны и радостны, а проигравшие сердиты и подавлены. Куда бы ни двинулись цены, половине игроков будет больно. Когда цены растут, «медведям» больно, а когда падают – страдают «быки». Чем выше объем, тем больше боли на рынке» [С.177]. Ситуация, обрисованная автором в первых двух предложениях, в чистом виде встречается лишь на фьючерсном рынке и при игре с кредитным рычагом. К классическому фондовому рынку, на котором игроки покупают и продают с полным покрытием, два приведенных выше утверждения не имеют никакого отношения, так как если, скажем, игрок купил акции и цена идет против него, уменьшается лишь рыночная оценка стоимости его акций. Аналогично этому, если после продажи акций цена пошла вверх, незадачливый продавец может лишь попенять сам себе, что он продал слишком рано. Ни о каком убытке, ни в том, ни в другом случае речь не идет. Далее Элдер отмечает, что «Победители довольны и радостны, а проигравшие сердиты и подавлены». На самом деле все гораздо сложнее. Представим себе, что игрок купил акции и цена растет. Он является победителем, не так ли? Однако из этого не следует, что он доволен и радостен. Наоборот, он может быть тревожен и печален. Он боится, что цена резко изменит направление своего движения! Представим далее, что игрок купил акции и цена идет против него. По Элдеру такой торговец должен быть сердитым и подавленным. Однако на практике очень часто мы видим совсем другую ситуацию: такой игрок, напротив, бодр и весел. Почему? Дело в том, что он радуется представившейся ему возможности подкупить новые акции по более дешевой цене. Далее Элдер пишет: «Куда бы ни двинулись цены, половине игроков будет больно». Это еще одно спорное утверждение. Представим себе, что цена растет, и в покупке стоят два крупных игрока, а в продаже – сорок мелких. В этом случае боль будут испытывать не пятьдесят процентов, а подавляющее количество участников рынка. И, наконец, последнее утверждение о том, что чем выше объем, тем больше боли на рынке, также является, по меньшей мере, спорным.

Весьма характерны также следующие фразы А. Элдера: «Всплеск особо большого объёма также дает сигнал о близости конца тренда» [С.178] и «Большой объем подтверждает тренд» [С.179]. Давайте сравним также следующие фразы: «Падение объёма показывает, что поток неудачников иссякает и тренд готов к развороту» [С.178] и « … спад может долго тянутся при малых объемах» [С.179]. Эти утверждения являются взаимоисключающими. Аналитику нет никакой пользы от такой интерпретации объёма. По моему мнению, такого рода утверждения свидетельствуют о том, что их автор глубоко не вник в природу анализируемых рынков. Потому он и неправильно интерпретирует данные об объеме торгов.

В этой связи характерно вот еще какое высказывание: «Когда рынок поднимается к новому пику, а объем меньше, чем в предыдущем пике, ищите возможность продавать» [С.179]. Во-первых, непонятно, почему это должно быть именно так. Во вторых внимание аналитика почему то переключается на объем тех торговых дней, на которые приходятся ценовые экстремумы. А объем предшествующих и последующих дней исключается из рассмотрения. Это явная ошибка, так как на вторичном рынке акций чаще всего тренды разворачиваются в результате активности крупных игроков, которая проявляется не в течение одного, пусть даже пикового дня, а в течение многих дней.

NВ: Суммируя вышесказанное, можно утверждать, что современные специалисты по техническому анализу не могут дать сколько-нибудь внятной, научно обоснованной интерпретации такому важнейшему показателю, как объем торгов. Соответственно перед нами стоит следующая задача: дать объему надлежащее истолкование и объяснение.





Выводы

Подытоживая все вышесказанное, хочется отметить, что в настоящее время технический анализ переживает детские болезни роста, отмеченные блужданием в труднопроходимых дебрях наивного эмпиризма. У технического анализа есть все шансы стать подлинно научной дисциплиной. А для этого, кроме осознания недостатков, нужны новые разработки.

К сожалению, большинство технических аналитиков игнорируют все эти соображения. Они замкнулись в своем маленьком мирке. Им просто нравиться строить графики. Вот и все. Однако их конечная задача – предсказать будущее. А это на рынке самое сложное. Будущее не содержится в законсервированном или заархивированном виде (в формате "zip") в прошлом. Будущее постоянно преподносит нам сюрпризы.

Оно и покажет, сумеет ли технический анализ преодолеть собственную ограниченность, и начать новый цикл развития.





Константин Царихин, 2002-04 гг.