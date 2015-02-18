Introducción

Una vez me he fijado en el echo de que los gráficos con el período H4 y los períodos superiores se ven diferentes con diferentes brokers. La razón consistía en diferentes husos horarios. En algunas ocasiones, determinadas zonas de los gráficos se diferenciaban considerablemente incluso teniendo una diferencia insignificante en los husos horarios. En un gráfico se distinguía perfectamente un patrón de reversa, y en la misma zona del otro gráfico había algo indeterminado.

Entonces se me ha ocurrido la idea de escribir un indicador que va a reconstruir el gráfico H1 de tal manera que a la derecha siempre haya una barra cerrada y terminada en cuanto al tiempo. El período M1 ha sido elegido como la fuente de los precios. Como resultado, el gráfico H1 se redibujaba cada minuto, y en una hora he obtenido 60 variedades del mismo gráfico H1. Su forma fluyente se cambiaba suavemente mostrando los patrones ocultos en los lugares donde no había ninguna alusión a ellos en el gráfico fuente.

Debido al aspecto distintivo del indicador, lo he llamado «gráfico líquido». Dependiendo del modo de su construcción, el gráfico «fluye» (se redibuja) bien cuando aparece una barra nueva del período base, o bien cuando se cambia el valor del desplazamiento estático. En este artículo analizaremos los principios de construcción del «gráfico líquido», escribiremos el indicador y también compararemos la eficacia de la aplicación de esta tecnología para los Asesores Expertos (EAs) que tradean con indicadores y los que tradean con patrones.









1. Principio de construcción

En primer lugar, vamos a aclarar los aspectos de terminología.

Desplazamiento es la diferencia en el tiempo por la que los precios de apertura de las barras del gráfico recibido se diferencian de los precios de apertura de las barras del gráfico fuente.

Período actual es el período del gráfico fuente.

Período base es el período por cuyos precios vamos a formar las barras del gráfico resultante.

El valor del período base no puede superar el valor del período actual. El período actual tiene que dividirse por el período base sin remanente. Cuanto más alta sea la relación del período actual respecto al período base, más variantes del gráfico resultante podremos obtener. Sin embargo, si la proporción es muy alta, los datos históricos del período base pueden ser insuficientes para construir el número necesarios de las barras del gráfico resultante.

Hay tres tipos de construcción.



Gráfico con desplazamiento estático ( Static Shift o SS ).

o ). Gráfico con desplazamiento dinámico, modo de apertura ( Dynamic Shift, just Open o DSO ).

o ). Gráfico con desplazamiento dinámico, modo de cierre (Dynamic Shift, expected Close o DSC).

En el modo con desplazamiento estático las horas de apertura de las barras están desplazadas al tiempo establecido. El desplazamiento dinámico en el modo de apertura da el efecto como si la barra acaba de abrirse, y en el modo de cierre - como si va a cerrarse pronto.



Vamos a estudiarlo con más detalles.





1.1. Gráfico con desplazamiento estático

En este modo la hora de apertura de cada barra será desplazada al número de minutos que equivale al número establecido de los períodos base, que vamos a llamar el desplazamiento. De esta manera, si se establece el desplazamiento 0, el gráfico va a repetir el gráfico fuente. El desplazamiento 1, si el período base es de 15 minutos, va a ser igual a 15 minutos. El desplazamiento 2 va a ser igual a 30 minutos, etc.



El desplazamiento no puede superar el valor (k-1), donde k es la relación del período actual al período base. Eso significa que con el período actual H1 y el período base M1 el desplazamiento máximo permitido será igual a 60/1 - 1 = 59 de los períodos base, es decir, 59 minutos. Si el período base es M5, el desplazamiento máximo permitido será igual a 60/5 - 1 = 11 de los períodos base, es decir, 55 minutos.



Las horas de apertura de las barras, para el ejemplo del período actual H1 y desplazamiento de 15 minutos, van a tener los valores 00:15, 01:15, 02:15, etc. Para el período actual M15 y desplazamiento de 1 minutos, las horas de apertura de las barras van a tener los valores 00:31, 00:46, 01:01, etc.

Con los desplazamientos que se encuentran cerca de los valores límites, este gráfico va a diferenciarse muy poco del gráfico fuente. Las diferencias importantes se observan cuando los valores del desplazamiento están más cerca de la mitad del rango permitido.





Fig. 1. Ejemplo de formación de las barras H1 partiendo del período base M15 con el desplazamiento 1







1.2. Gráfico con desplazamiento dinámico, modo de apertura

En este modo el desplazamiento se recuenta cada vez que aparezca una nueva barra del período base. Además, el desplazamiento se calcula de tal manera que el tiempo de existencia de la barra al final del gráfico (los precios más recientes) no supere el valor del período base. En el ejemplo con el período actual H1 y el período base M5, eso tendrá el aspecto como si la barra más derecha se haya abierto no más de hace 5 minutos.







Fig. 2. Ejemplo de formación de las barras partiendo del período base M15 con el desplazamiento dinámico en modo de apertura







1.3. Gráfico con desplazamiento dinámico, modo de cierre

En este modo el desplazamiento también se recuenta cada vez que aparezca una nueva barra del período base. La única diferencia es que el desplazamiento se calcula de tal manera que el tiempo de existencia de la barra al final del gráfico (los precios más recientes) sea mayor o igual a la diferencia entre el período actual y base. En el ejemplo con el período actual H1 y el período base M5, eso tendrá el aspecto como si la barra más derecha tenga que cerrarse no más que dentro de 5 minutos.





Fig. 3. Ejemplo de formación de las barras partiendo del período base M15 con el desplazamiento dinámico en modo de cierre







2. Conversión de datos



Para convertir los datos históricos tomando en cuenta el desplazamiento establecido, ha sido escrita la función GetRatesLC(). Ella recibe los datos históricos modificados en el array de estructuras del tipo MqlRates, igual que la función CopyRates().

int GetRatesLC( int start_pos int len, MqlRates & rates[], ENUM_TIMEFRAMES base_period, int & shift );

Parámetros

start_pos

[in] Número del primer elemento en el período actual a partir del cual se empieza la conversión y el copiado al Portapapele.



len

[in] Número de elementos a copiar.



rates[]



[out] Array del tipo MqlRates.

base_period



[in] Período base.

shift

[in] [out] Desplazamiento. Se puede poner los siguientes valores:

Valor Descripción -2

Calcular el desplazamiento en el modo de apertura (inicio de formación de la barra)

-1

Calcular el desplazamiento en el modo de cierre (fin de formación de la barra)

0 ... N

Aplicar el desplazamiento indicado. Puede adquirir lo valores de 0 a N.

N = Tcur/Tbase - 1. Donde Tcur es período actual, Tbase es período base.



Tabla 1. Valores admisibles del parámetro shift



Al ejecutar con éxito la función, en shift se pone el valor del desplazamiento calculado, si ha sido transmitido el valor -2 o -1.



Valor devuelto

Número de elementos copiados o el código del error.

Código Descripción -1

Período base inválido

-2

Desplazamiento inválido



Tabla 2. Códigos de errores devueltos



A continuación, se muestra el código de la función GetRatesLC() desde el archivo liquidchart.mqh.



int GetRatesLC( int start_pos, int len, MqlRates &rates[], ENUM_TIMEFRAMES base_period, int & shift) { int k= PeriodSeconds ()/ PeriodSeconds (base_period); if (k== 0 ) return (- 1 ); MqlRates r0[]; ArrayResize (rates,len); if ( CopyRates ( _Symbol , _Period ,start_pos, 1 ,r0)< 1 ) return ( 0 ); int sh; if (shift>= 0 ) { if (shift<k) sh=shift; else return (- 2 ); } else if (shift==- 1 ) { sh= int (( TimeCurrent ()-r0[ 0 ].time)/ PeriodSeconds (base_period)); } else if (shift==- 2 ) { sh= 1 + int (( TimeCurrent ()-r0[ 0 ].time)/ PeriodSeconds (base_period)); if (sh>=k) sh = 0 ; } else return (- 2 ); datetime tO; datetime tC; tO=r0[ 0 ].time+sh* PeriodSeconds (base_period); if (tO> TimeCurrent ()) tO-= PeriodSeconds (); tC=tO+ PeriodSeconds ()- PeriodSeconds (base_period); if (tC> TimeCurrent ()) tC= TimeCurrent (); int cnt= 0 ; while (cnt<len) { ArrayFree (r0); int l= CopyRates ( _Symbol ,base_period,tC,k,r0); if (l< 1 ) break ; tC=r0[l- 1 ].time; while (tO>tC) tO-= PeriodSeconds (); int index=len- 1 -cnt; rates[index].close= 0 ; rates[index].open= 0 ; rates[index].high= 0 ; rates[index].low= 0 ; rates[index].time=tO; for ( int i= 0 ; i<l; i++) if (r0[i].time>=tO && r0[i].time<=tC) { if (rates[index].open== 0 ) { rates[index].open= r0[i].open; rates[index].low = r0[i].low; rates[index].high= r0[i].high; } else { if (rates[index].low > r0[i].low) rates[index].low=r0[i].low; if (rates[index].high < r0[i].high) rates[index].high=r0[i].high; } rates[index].close=r0[i].close; } tC=tO- PeriodSeconds (base_period); cnt++; } if (cnt<len) { int d=len-cnt; for ( int j= 0 ; j<cnt; j++) rates[j]=rates[j+d]; for ( int j=cnt;j<len;j++) { rates[j].close= 0 ; rates[j].open= 0 ; rates[j].high= 0 ; rates[j].low= 0 ; rates[j].time= 0 ; } } shift = sh; return (cnt); }

Cabe mencionar unos momentos importantes.

La función no devuelve los volúmenes de tick. Se debe al hecho de que en el modo DSC la función nunca devolverá el volumen que es igual a uno, como sucede cuando se abre la barra. Es absolutamente lógico. Pero si su EA utiliza el volumen de tick igual a uno como la señal sobre la formación de nueva barra, nunca lo recibirá. Este modo se utiliza en el EA Moving Average de los ejemplos estándar. Usted puede insertar adicionalmente en la función el cálculo de los volúmenes de tick, pero no va a funcionar correctamente a 100%. Para que no haya confusiones, yo no calculo los volúmenes de tick en absoluto.

de los ejemplos estándar. Usted puede insertar adicionalmente en la función el cálculo de los volúmenes de tick, pero no va a funcionar correctamente a 100%. Para que no haya confusiones, yo no calculo los volúmenes de tick en absoluto. La función devuelve el número de barras solicitado pero eso no significa que el intervalo de tiempo entre la primera y la última barra va a ser conmensurable con el intervalo correspondiente de tiempo en el gráfico fuente. En el intervalo continuo de datos históricos, sí que va a haber correspondencia. Pero si en este intervalo aparecen los días del fin de semana, en el límite pueden aparecer las «barras fantasmas».

En la imagen de abajo se muestra el ejemplo de una «barra fantasma». Esta barra ha salido del primer minuto del 27 de octubre que ha llegado a parar en la barra con la hora de apertura de 23:01 del 26 de octubre. Hay que tener en cuenta que después de estas barras el gráfico del indicador será desplazado hacia la izquierda en relación al gráfico fuente. Las barras con la hora correspondiente a la hora fuente (por ejemplo, 21:00 -> 21:01) van a tener otros índices.





Fig. 4. Barra fantasma del 2014.10.26 a las 23:01



3. Implementación del indicador

Vamos a escribir el indicador que muestra el «gráfico líquido» en la ventana adicional. Este indicador tiene que trabajar en los tres modos: desplazamiento estático, desplazamiento dinámico en el modo de apertura de la barra y desplazamiento dinámico en el modo de cierre de la barra. Además, el indicador debe tener los elementos de control para poder cambiar los modos y el valor de desplazamiento sin tener que abrir el diálogo de modificación de parámetros.

Para empezar, vamos a necesitar la función GetRatesLC() desde el archivo liquidchart.mqh. Vamos a llamarla desde la función RefreshBuffers(), la que a se vez se llama desde OnCalculate. También se puede llamarla OnChartEvent, si se ha cambiado el modo o desplazamiento y hace falta recalcular los búferes del indicador. La función OnChartEvent va a procesar los clics sobre los botones y cambiar los valores del desplazamiento y del modo.

Parámetros de entrada del indicador:

input ENUM_TIMEFRAMES BaseTF= PERIOD_M1 ; input int Depth= 100 ; input ENUM_LC_MODE inp_LC_mode=LC_MODE_SS; input int inp_LC_shift= 0 ;

donde Depth es el número de barras del gráfico resultante, y ENUM_LC_MODE es el tipo que describe los modos de construcción del indicador:

enum ENUM_LC_MODE { LC_MODE_SS= 0 , LC_MODE_DSO= 1 , LC_MODE_DSC= 2 };

bool RefreshBuffers( int total, double &buff1[], double &buff2[], double &buff3[], double &buff4[], double &col_buffer[]) { MqlRates rates[]; ArrayResize (rates,Depth); int copied= 0 ; int shift= 0 ; if (LC_mode==LC_MODE_SS) shift = LC_shift; else if (LC_mode==LC_MODE_DSO) shift = - 1 ; else if (LC_mode==LC_MODE_DSC) shift = - 2 ; else return ( false ); copied=GetRatesLC( 0 ,Depth,rates,BaseTF,shift); if (copied<= 0 ) { Print ( "No hay datos" ); return ( false ); } LC_shift = shift; refr_keys(); ArrayInitialize (buff1, 0.0 ); ArrayInitialize (buff2, 0.0 ); ArrayInitialize (buff3, 0.0 ); ArrayInitialize (buff4, 0.0 ); int buffer_index=total-copied; for ( int i= 0 ;i<copied;i++) { buff1[buffer_index]=rates[i].open; buff2[buffer_index]=rates[i].high; buff3[buffer_index]=rates[i].low; buff4[buffer_index]=rates[i].close; if (rates[i].open<=rates[i].close) col_buffer[buffer_index]= 1 ; else col_buffer[buffer_index]= 0 ; buffer_index++; } return ( true ); }

Los parámetrosse duplican con las variables, respectivamente. Eso se hace para que se pueda cambiar sus valores pulsando los botones. No vamos a considerar el dibujo y el procesamiento del clic de los botones ya que eso entra en el tema de este artículo. Vamos a analizar la funcióncon más detalles.

Primero hay que pasar el valor necesario de la variable shift a la función GetRatesLC(), dependiendo del modo que se usa. En el modo estático va a ser la copia del parámetro LC_shift, en el modo de apertura o cierre de la barra va a ser -1 o -2, respectivamente. Después de la ejecución con éxito, GetRatesLC() devolverá en la variable shift el valor actual del desplazamiento. Será recalculado ose quedará como antes. En cualquier caso, asignamos su valor a la variable LC_shift y redibujamos los elementos gráficos usando la función refr_keys().



Después de eso, actualizamos OHLC y el color de las barras en los búferes de indicadores.

El código completo del indicador se encuentra en el archivo liquid_chart.mq5. Una vez iniciado el indicador, tendrá el siguiente aspecto:





Fig. 5. Indicador Liquid Chart



Vamos a hablar un poco sobre los elementos de control.



El botón SS cambia el indicador en el modo del desplazamiento estático. En este modo los botones con flechas estarán activos, se utilizan para establecer el valor necesario del desplazamiento.

cambia el indicador en el modo del desplazamiento estático. En este modo los botones con flechas estarán activos, se utilizan para establecer el valor necesario del desplazamiento. El botón DSO pasa el indicador en el modo del desplazamiento dinámico, inicio de formación de la barra. En este modo el desplazamiento se calcula, no se puede cambiar su valor manualmente.

pasa el indicador en el modo del desplazamiento dinámico, inicio de formación de la barra. En este modo el desplazamiento se calcula, no se puede cambiar su valor manualmente. El botón DSC pasa el indicador en el modo del desplazamiento dinámico, fin de formación de la barra. En este modo tampoco se puede cambiar el valor del desplazamiento manualmente.

En el modo SS, con el valor del desplazamiento igual a 0, el indicador repite exactamente los valores del gráfico fuente. Intente cambiar el desplazamiento y verá como el gráfico se reconstruye. Con el valor igual a 28, ya se notan las diferencias notables. En vez de los «carriles» mal expresados aparecerá el «martillo» bien notable. ¿Ha llegado la hora de comprar?





Fig. 6. Indicador Liquid Chart, desplazamiento estático 28



Pase el indicador en el modo DSO, y a la derecha siempre habrá una barra recién formada. Y en el modo DSC habrá una barra a la que le queda no más de un período base para cerrarse.





4. Creación del Asesor Experto

Vamos a crear dos EAs. El primero va a tradear por las medias móviles, el segundo por el patrón de la «barra pin».

Como la base vamos a coger el EA Moving Average que forma parte del conjunto estándar de ejemplos (carpeta Experts\Examples\Moving Average). De esta manera, tendremos la posibilidad de comparar los resultados de optimización de dos estrategias completamente diferentes para comprender en qué ocasiones tiene sentido el uso del desplazamiento dinámico o estático.





4.1. EA que tradea por las medias móviles

En primer lugar, vamos a aclarar los parámetros de entrada. Al principio son cuatro:

input double MaximumRisk = 0.1 ; input double DecreaseFactor = 3 ; input int MovingPeriod = 12 ; input int MovingShift = 6 ;

A resultas de la optimización, aparecerán otros tres parámetros:

input ENUM_TIMEFRAMES BaseTF= PERIOD_M1 ; input bool LC_on = true ; input int LC_shift = 0 ;

El parámetro LC_on va a ser necesario si hace falta comprobar el funcionamiento correcto de GetRatesLC(). La combinación (LC_on == true && LC_shift == 0) tiene que dar el mismo resultado que (LC_on == false).



Para actualizar el EA Moving Average hecho con el uso del desplazamiento, primero hay que adjuntar el archivo liquidchart.mqh y sustituir las funciones CopyRates() por las funciones GetRatesLC() para los casos cuando el uso del desplazamiento está activado (parámetro de entrada LC_on es igual a true):

int copied; if (LC_on== true ) { int shift = LC_shift; copied=GetRatesLC( 0 , 2 ,rt,BaseTF,shift); } else copied = CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 2 ,rt); if (copied!= 2 ) { Print ( "CopyRates of " , _Symbol , " failed, no history" ); return ; }

Eso hay que hacer en dos lugares: en la función CheckForOpen() y CheckForClose(). Además, nos vemos obligados a rechazar el uso de los handles del indicador, vamos a calcular las medias móviles «manualmente». Para eso tenemos la función CopyMABuffer():

int CopyMABuffer( int len, double &ma[]) { if (len<= 0 ) return ( 0 ); MqlRates rates[]; int l=len- 1 +MovingPeriod; int copied; if (LC_on== true ) { int shift = LC_shift; ArrayResize (rates,l); copied=GetRatesLC(MovingShift,l,rates,BaseTF,shift); } else copied= CopyRates ( _Symbol , _Period ,MovingShift,l,rates); if (copied<l) return ( 0 ); for ( int i= 0 ;i<len;i++) { double sum= 0 ; for ( int j= 0 ;j<MovingPeriod;j++) { if (LC_on== true ) sum+=rates[j+i].close; else sum+=rates[copied- 1 -j-i].close; } ma[i]=sum/MovingPeriod; } return (len); }

En el búfer ma[] ella devuelve el número solicitado de valores de la media móvil, o 0 si por alguna razón no se ha podido obtenerlos.

Otro momento importante es el control de la apertura de las barras. En la versión estándar del EA Moving Average eso está implementado basándose en el valor de los volúmenes de tick:

if (rt[ 1 ].tick_volume> 1 ) return ;

En nuestra caso no hay volúmenes de tick por eso para el control de la apertura de las barras vamos a escribir la función newbar():

bool newbar( datetime t) { static datetime t_prev= 0 ; if (t!=t_prev) { t_prev=t; return ( true ); } return ( false ); }

El principio de funcionamiento es muy sencillo: se compara la hora de la apertura de la barra con su valor anterior. Vamos a sustituir la comprobación del volumen de tick por la llamada a la función newbar() en dos lugares: en la función CheckForOpen() y CheckForClose():

if (newbar(rt[ 1 ].time)== false ) return ;

El código completo del EA hecho se encuentra en el archivo moving_average_lc.mq5.







4.2. EA que tradea por el patrón de la «barra pin»

La Barra Pin, o la Barra de Pinocho es un patrón de tres barras. La barra central tiene que tener una sombra larga, así llamada «la nariz», que indica en la posible reversa del movimiento del precio. Las barras que quedan a los lados se se denaminan «los ojos». Sus extremos no tienen que sobresalir de la sombra de la barra central. Este patrón es bastante popular entre los traders que tradean con los patrones de velas.



Nuestra barra pin tiene que cumplir las siguientes condiciones (para el giro del movimiento del precio hacia abajo):

La barra r[0] tiene que ser alcista.

tiene que ser alcista. La barra r[2] tiene que ser bajista.

tiene que ser bajista. El mayor de los valores del precio A y C no debe superar B , donde A y C son los valores High de las barras r[0] y r[2] , respectivamente, y B es el precio High de la barra r[1] .

y no debe superar , donde y son los valores de las barras y , respectivamente, y es el precio de la barra . El cuerpo de la barra central, es decir el módulo de diferencia Open-Close (en la figura - OC ) de la barra r[1] , no debe superar el número de puntos establecido en el parámetro externo.

(en la figura - ) de la barra , no debe superar el número de puntos establecido en el parámetro externo. La sombra de la barra central, es decir la diferencia entre el precio High y el valor mayor de los valores Open y Close de la barra r[1] , no debe ser menor del número de puntos establecido en el parámetro externo.

y el valor mayor de los valores y de la barra , no debe ser menor del número de puntos establecido en el parámetro externo. La correlación de la sombra de la barra central a su cuerpo no debe ser menor del valor establecido en el parámetro externo.

Vamos a comprobar el patrón en el momento de la apertura de la barra r[3].





Fig. 7. Patrón «Barra Pin»



El código que define la presencia de la barra pin para la reversa hacia abajo tendrá el siguiente aspecto:

if (r[ 0 ].open<r[ 0 ].close && r[ 2 ].open>r[ 2 ].close && r[ 1 ].high> MathMax (r[ 0 ].high,r[ 2 ].high)) { double oc= MathAbs (r[ 1 ].open-r[ 1 ].close)/ _Point ; if (oc>inp_pb_max_OC) return ( 0 ); double shdw=(r[ 1 ].high- MathMax (r[ 1 ].open,r[ 1 ].close))/ _Point ; if (shdw<inp_pb_min_shdw) return ( 0 ); if (oc!= 0 ) { if ((shdw/oc)<inp_pb_min_ratio) return ( 0 ); } return ( 1 ); }

Lo mismo pasa para la reversa hacia arriba. Entonces, la función de la comprobación de la presencia de la barra pin es la siguiente:

int IsPinbar( MqlRates &r[]) { if ( ArraySize (r)< 4 ) return ( 0 ); if (r[ 0 ].open<r[ 0 ].close && r[ 2 ].open>r[ 2 ].close && r[ 1 ].high> MathMax (r[ 0 ].high,r[ 2 ].high)) { double oc= MathAbs (r[ 1 ].open-r[ 1 ].close)/ _Point ; if (oc>inp_pb_max_OC) return ( 0 ); double shdw=(r[ 1 ].high- MathMax (r[ 1 ].open,r[ 1 ].close))/ _Point ; if (shdw<inp_pb_min_shdw) return ( 0 ); if (oc!= 0 ) { if ((shdw/oc)<inp_pb_min_ratio) return ( 0 ); } return ( 1 ); } else if (r[ 0 ].open>r[ 0 ].close && r[ 2 ].open<r[ 2 ].close && r[ 1 ].low< MathMin (r[ 0 ].low,r[ 2 ].low)) { double oc= MathAbs (r[ 1 ].open-r[ 1 ].close)/ _Point ; if (oc>inp_pb_max_OC) return ( 0 ); double shdw=( MathMin (r[ 1 ].open,r[ 1 ].close)-r[ 1 ].low)/ _Point ; if (shdw<inp_pb_min_shdw) return ( 0 ); if (oc!= 0 ) { if ((shdw/oc)<inp_pb_min_ratio) return ( 0 ); } return (- 1 ); } return ( 0 ); }

El array de los datos históricos traspasado no puede tener menos de cuatro elementos. En caso de detectar la barra pin superior (es decir, la barra pin que supone la reversa hacia abajo), la función devolverá el valor 1. En caso de detectar la barra pin inferior (se supone la reversa hacia arriba), la función devolverá el valor -1. Si no se encuentra ninguna barra pin, la función devuelve 0. Además, la función utiliza los siguientes parámetros de entrada:

input uint inp_pb_min_shdw = 40 ; input uint inp_pb_max_OC = 20 ; input double inp_pb_min_ratio = 2.0 ;

Vamos a eligir la estrategia más simple para tradear por la barra pin. Si se supone la reversa hacia abajo, vamos a vender, si es hacia arriba, vamos a comprar. Normalmente, también se requiere la confirmación de indicadores. Pero en esta ocasión no vamos a utilizarlos para mantener la integridad del experimento. Vamos a usar exclusivamente la barra pin

Que el EA que tradea por el patrón «barra pin» se base en nuestro EA que tradea por las medias móviles. Primero, hay que eliminar de él la función CopyMABuffer(), así como su llamada desde las funciones CheckForOpen() y CheckForClose(). El número de los datos históricos solicitados se aumenta de dos a cuatro y para la comprobación de la apertura de la barra nueva vamos a usar la hora de la barra r[3]:

int copied; if (LC_on== true ) { int shift = LC_shift; copied=GetRatesLC( 0 , 4 ,rt,BaseTF,shift); } else copied = CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 4 ,rt); if (copied!= 4 ) { Print ( "CopyRates of " , _Symbol , " failed, no history" ); return ; } if (newbar(rt[ 3 ].time)== false ) return ;

La comprobación de la señal para la apertura de la posición va a tener el siguiente aspecto:

int pb=IsPinbar(rt); if (pb== 1 ) signal= ORDER_TYPE_SELL ; else if (pb==- 1 ) signal= ORDER_TYPE_BUY ;

Para cerrar la posición por la barra pin opuesta:

if (type==( long ) POSITION_TYPE_BUY && pb== 1 ) signal= true ; if (type==( long ) POSITION_TYPE_SELL && pb==- 1 ) signal= true ;

Aquí hay que tener presente que si las condiciones de los parámetros de entrada son estrictas, la barra pin va a encontrarse bastante raramente. Por eso si cerramos la posición sólo por la barra pin opuesta, corremos el riesgo de perder el beneficio, o incluso cerrarse con pérdidas.



Entonces, añadiremos los niveles Take Profit y Stop Loss. Vamos a establecerlos usando los parámetros externos inp_tp_pp y inp_sl_pp, respectivamente:

double sl= 0 ,tp= 0 ,p= 0 ; double ask= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double bid= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); if (signal== ORDER_TYPE_SELL ) { p=bid; if (inp_sl_pp!= 0 ) sl= NormalizeDouble (ask+inp_sl_pp* _Point , _Digits ); if (inp_tp_pp!= 0 ) tp= NormalizeDouble (ask-inp_sl_pp* _Point , _Digits ); } else { p=ask; if (inp_sl_pp!= 0 ) sl= NormalizeDouble (bid-inp_sl_pp* _Point , _Digits ); if (inp_tp_pp!= 0 ) tp= NormalizeDouble (bid+inp_sl_pp* _Point , _Digits ); } CTrade trade; trade.PositionOpen( _Symbol ,signal,TradeSizeOptimized(),p,sl,tp);

Si el valor de inp_tp_pp o inp_sl_pp es igual a cero, el nivel correspondiente de Take Profit o de Stop Loss no va a establecerse.



Pues, las modificaciones están completadas, el EA está hecho. El código completo se encuentra en el archivo pinbar_lc.mq5.







5. Optimización de los Asesores Expertos

Para evaluar la efectividad de los gráficos con desplazamiento para diferentes estrategias, vamos a utilizar la optimización de los EAs con la posterior comparación de los mejores resultados. Los parámetros más importantes serán el beneficio, la reducción (drawdown) y el número de los trades. El EA que tradea por las medias móviles servirá de ejemplo para una estrategia de indicadores, y el EA que tradea por el patrón «barra pin» va a representar una estrategia sin indicadores.



Para la optimización vamos a utilizar las cotizaciones del servidor MetaQuotes-Demo para un intervalo de medio año. En el experimento van a participar los pares de EURUSD, GBPUSD y USDJPY. El depósito inicial es de 3000 USD, con apalancamiento de 1:100. El modo de prueba es «todos los ticks». El modo de optimización - rápida (algoritmo genético), Balance Max.



5.1. Análisis de los resultados de la optimización del EA que tradea por las medias móviles

Vamos a comparar los resultados de la optimización del EA durante su trabajo en diferentes modos: sin desplazamiento, con desplazamiento estático y desplazamiento dinámico (DSO y DSC).



La prueba se realiza para los pares EURUSD, GBPUSD y USDJPY, en el intervalo 2014.04.01 - 2014.10.25 (el último medio año). Período H1.

Parámetros de entrada del EA:



Parámetro

Valor

Maximum Risk in percentage

0.1

Decrease factor

3.0

Moving Average period

12

Moving Average shift

6

BaseTF

1 Minute

LC_on

true

LC_shift

0



Tabla 3. Parámetros de entrada del EA Moving Average LC



5.1.1. Optimización del EA en el modo sin desplazamiento

Parámetros a optimizar:

Parámetro

Inicio Paso Stop

Moving Average period

12

1

90

Moving Average shift

6

1

30



Tabla 4. Parámetros de optimización del EA Moving Average LC en el modo sin desplazamiento



Gráfico de optimización del EA en el modo sin desplazamiento, EURUSD:







Fig. 8. Optimización del EA Moving Average LC en el modo sin desplazamiento, EURUSD



Los mejores resultados:

Resultado

Beneficio Drawdown %

Total de trades

MovingPeriod MovingShift 3796,43 796,43 16,18 111 24 12

3776,98 776,98 17,70 77 55

22

3767,45 767,45 16,10 74 59

23

3740,38 740,38 15,87 78 55

17

3641,16 641,16 15,97 105 12

17



Tabla 5. Los mejores resultados de optimización del EA Moving Average LC en el modo sin desplazamiento, EURUSD



Gráfico de optimización del EA en el modo sin desplazamiento, GBPUSD:





Fig. 9. Optimización del EA Moving Average LC en el modo sin desplazamiento, GBPUSD

Los mejores resultados:

Resultado Beneficio Drawdown %

Total de trades

MovingPeriod MovingShift

4025,75 1025,75 8,08 80 18

22

3857,90 857,90 15,04 74 55

13

3851,40 851,40 18,16 80 13

24

3849,48 849,48 13,05 69 34

29

3804,70 804,70 16,57 137 25

8



Tabla 6. Los mejores resultados de optimización del EA Moving Average LC en el modo sin desplazamiento, GBPUSD

Gráfico de optimización del EA en el modo sin desplazamiento, USDJPY:





Fig. 10 Optimización del EA Moving Average LC en el modo sin desplazamiento, USDJPY

Los mejores resultados:

Resultado

Beneficio

Drawdown %

Total de trades

MovingPeriod MovingShift 5801,63 2801,63 11,54 48

65

23

5789,17 2789,17 14,03 50

44

27

5539,06 2539,06 17,14 46

67

27

5331,34 2331,34 15,05 61

70

9

5045,19 2045,19 12,61 48

83

15



Tabla 7. Los mejores resultados de optimización del EA Moving Average LC en el modo sin desplazamiento, USDJPY

5.1.2. Optimización del EA en el modo de desplazamiento estático

Parámetros a optimizar:

Parámetro

Inicio Paso Stop

Moving Average period

12

1

90

Moving Average shift

6

1

30

LC_shift 1 1 59

Tabla 8. Parámetros de optimización del EA Moving Average LC en el modo de desplazamiento estático



Gráfico de optimización del EA en el modo de desplazamiento estático, EURUSD:





Fig. 11. Optimización del EA Moving Average LC en el modo de desplazamiento estático, EURUSD

Los mejores resultados:

Resultado

Beneficio

Drawdown %

Total de trades

MovingPeriod

MovingShift

LC_shift

4385,06

1385,06

12,87 100 32 11 8 4149,63

1149,63

14,22 66 77 25 23 3984,92

984,92

21,52 122 12 11 26 3969,35

969,35

16,08 111 32 11 24 3922,95

922,95

12,29 57 77 25 10

Tabla 9. Los mejores resultados de optimización del EA Moving Average LC en el modo de desplazamiento estático, EURUSD



Gráfico de optimización del EA en el modo de desplazamiento estático, GBPUSD:





Fig. 12 Optimización del EA Moving Average LC en el modo de desplazamiento estático, GBPUSD

Los mejores resultados:

Resultado Beneficio Drawdown %

Total de trades

MovingPeriod MovingShift LC_shift

4571,07 1571,07 14,90 79 12

25

42

4488,90 1488,90 15,46 73 12

25

47

4320,31 1320,31 9,59 107 12

16

27

4113,47 1113,47 10,96 75 12

25

15

4069,21 1069,21 15,27 74 12

25

50



10. Los mejores resultados de optimización del EA Moving Average LC en el modo de desplazamiento estático, GBPUSD

Gráfico de optimización del EA en el modo de desplazamiento estático, GBPUSD:





Fig. 13 Optimización del EA Moving Average LC en el modo de desplazamiento estático, USDJPY

Los mejores resultados:

Resultado

Beneficio

Drawdown %

Total de trades

MovingPeriod

MovingShift LC_shift

6051,39 3051,39 15,94 53

76

12

31

5448,98 2448,98 10,71 54

44

30

2

5328,15 2328,15 11,90 50

82

13

52

5162,82 2162,82 10,46 71

22

26

24

5154,71 2154,71 14,34 54

75

14

58



11. Los mejores resultados de optimización del EA Moving Average LC en el modo de desplazamiento estático, USDJPY

5.1.3. Optimización del EA en el modo de desplazamiento dinámico

Parámetros de optimización:

Parámetro

Inicio Paso Stop

Moving Average period

12

1

90

Moving Average shift

6

1

30

LC_shift -2 1 -1

Tab. 12. Parámetros de optimización del EA Moving Average LC en el modo de desplazamiento dinámico

Gráfico de optimización del EA en el modo de desplazamiento dinámico, EURUSD:





Fig. 14 Optimización del EA Moving Average LC en el modo de desplazamiento dinámico, EURUSD

Los mejores resultados:

Resultado

Beneficio

Drawdown %

Total de trades

MovingPeriod

MovingShift

LC_shift

3392,64 392,64 27,95 594 15 13 -2

3140,26 140,26 23,35 514 12 17 -2

2847,12 -152,88 17,04 390 79 23 -1

2847,12 -152,88 17,04 390 79 12 -1

2826,25 -173,75 20,12 350 85 22 -1



Tab. 13. Los mejores resultados de optimización del EA Moving Average LC en el modo de desplazamiento dinámico, EURUSD

Gráfico de optimización del EA en el modo de desplazamiento dinámico, GBPUSD:





Fig. 15 Optimización del EA Moving Average LC en el modo de desplazamiento dinámico, GBPUSD

Los mejores resultados:

Resultado Beneficio

Drawdown %

Total de trades

MovingPeriod

MovingShift LC_shift

5377,58 2377,58 19,73 391 12

26

-2

3865,50 865,50 18,18 380 23

23

-2

3465,63 465,63 21,22 329 48

21

-2

3428,99 428,99 24,55 574 51

16

-1

3428,99 428,99 24,55 574 51

15

-1



Tab. 14. Los mejores resultados de optimización del EA Moving Average LC en el modo de desplazamiento dinámico, GBPUSD

Gráfico de optimización del EA en el modo de desplazamiento dinámico, USDJPY:





Fig. 16 Optimización del EA Moving Average LC en el modo de desplazamiento dinámico, USDJPY

Los mejores resultados:

Resultado

Beneficio

Drawdown %

Total de trades

MovingPeriod

MovingShift

LC_shift 6500,19 3500,19 17,45 244

42

28

-2

6374,18 3374,18 19,91 243

54

24

-2

6293,29 3293,29 19,30 235

48

27

-2

5427,69 2427,69 17,65 245

90

8

-2

5421,83 2421,83 16,30 301

59

12

-2



Tab. 15. Los mejores resultados de optimización del EA Moving Average LC en el modo de desplazamiento dinámico, USDJPY

5.2. Análisis de los resultados de la optimización del EA que tradea por el patrón «barra pin»

Vamos a comparar los resultados de la optimización del EA durante su trabajo en diferentes modos: sin desplazamiento, con desplazamiento estático y desplazamiento dinámico (DSO y DSC). La prueba se realiza para los pares EURUSD, GBPUSD y USDJPY, en el intervalo 2014.04.01 - 2014.10.25. Período H1.

Parámetros de entrada del EA:



Parámetro Valor

Maximum Risk in percentage

0.1

Descrease factor

3.0

Pinbar min shadow, points

40

Pinbar max OC, points

110

Pinbar shadow to OC min ratio

1.4

SL, points (0 for OFF)

150

TP, points (0 for OFF)

300

LC Base Period

1 Minute

LC mode ON

true

LC shift

0



Tab. 16. Parámetros de entrada del EA Pinbar LC:



Vamos a optimizar los parámetros que caracterizan la geometría de la barra pin. Se trata de la longitud de la «nariz», relación entre la longitud de la «nariz» y el cuerpo de la barra central, así como el tamaño máximo del cuerpo. Además, vamos a optimizar los niveles Take Profit y Stop Loss.





5.2.1. Optimización del EA en el modo sin desplazamiento

Parámetros de optimización:

Parámetro Inicio Paso Stop Pinbar min shadow, points

100

20

400

Pinbar max OC, points

20

20

100

Pinbar shadow to OC min ratio

1

0.2

3

SL, points (0 for OFF)

150

50

500

TP, points (0 for OFF)

150

50

500



Tab. 17. Parámetros de optimización del EA Pinbar LC en el modo sin desplazamiento



Gráfico de optimización del EA en el modo sin desplazamiento, EURUSD:





Fig. 17 Optimización del EA Pinbar LC en el modo sin desplazamiento, EURUSD

Los mejores resultados:

Resultado

Beneficio

Drawdown %

Total de trades

Pinbar min shadow

Pinbar max OC

Pinbar shadow

to OC min ratio

SL TP 3504,59

504,59

9,82

33

100

60

1.8

450

500

3428,89

428,89

8,72

21

120

60

2.8

450

350

3392,37

392,37

9,94

30

100

60

2,6

450

250

3388,54

388,54

9,93

31

100

80

2,2

450

300

3311,84

311,84

6,84

13

140

60

2,2

300

450



Tab. 18. Los mejores resultados de optimización del EA Pinbar LC en el modo sin desplazamiento, EURUSD



Gráfico de optimización del EA en el modo sin desplazamiento, GBPUSD:





Fig. 18 Optimización del EA Pinbar LC en el modo sin desplazamiento, GBPUSD

Los mejores resultados:

Resultado

Beneficio

Drawdown %

Total de trades

Pinbar min shadow

Pinbar max OC

Pinbar shadow

to OC min ratio

SL TP 3187,13

187,13

11,10

13

160

60

2,6

500

350

3148,73

148,73

3,23

4

220

40

2,8

400

400

3142,67

142,67

11,27

17

160

100

1,8

500

350

3140,80

140,80

11,79

13

180

100

2

500

500

3094,20

94,20

1,62

1

260

60

1,6

500

400



Tab. 19. Los mejores resultados de optimización del EA Pinbar LC en el modo sin desplazamiento, GBPUSD

Gráfico de optimización del EA en el modo sin desplazamiento, USDJPY:





Fig. 19 Optimización del EA Pinbar LC en el modo sin desplazamiento, USDJPY

Los mejores resultados:

Resultado

Beneficio

Drawdown %

Total de trades

Pinbar min shadow

Pinbar max OC

Pinbar shadow

to OC min ratio

SL TP 3531,99

531,99

9,00

6

160

60

2.2

450

500

3355,91

355,91

18,25

16

120

60

1,6

450

400

3241,93

241,93

9,11

4

160

40

2,8

450

500

3180,43

180,43

6,05

33

100

80

1,8

150

450

3152,97

152,97

3,14

6

160

80

2,8

150

500



Tab. 20. Los mejores resultados de optimización del EA Pinbar LC en el modo sin desplazamiento, USDJPY

5.2.2. Optimización del EA en el modo de desplazamiento estático

Parámetros de optimización:

Parámetro Inicio Paso Stop Pinbar min shadow, points

100

20

400

Pinbar max OC, points

20

20

100

Pinbar shadow to OC min ratio

1

0.2

3

SL, points (0 for OFF)

150

50

500

TP, points (0 for OFF)

150

50

500

LC shift

1 1 59

Tab. 21. Parámetros de optimización del EA Pinbar LC en el modo de desplazamiento estático



Gráfico de optimización del EA en el modo de desplazamiento estático, EURUSD:





Fig. 20 Optimización del EA Pinbar LC en el modo de desplazamiento estático, EURUSD

Los mejores resultados:

Resultado

Beneficio

Drawdown %

Total de trades

Pinbar min shadow

Pinbar max OC

Pinbar shadow

to OC min ratio

SL TP LC shift

4843,54

1843,54

10,14

19

120

80

1,6

500

500

23 4714,81

1714,81

10,99

28

100

100

1,6

500

500

23

4672,12

1672,12

10,16

18 120

80

1,8

500

500

23

4610,13

1610,13

9,43

19

120

80

1,6

450

450

23

4562,21

1562,21

13,94

27

100

100

1,6

500

400

25



Tab. 22. Los mejores resultados de optimización del EA Pinbar LC en el modo de desplazamiento estático, EURUSD

Gráfico de optimización del EA en el modo de desplazamiento estático, GBPUSD:





Fig. 21 Optimización del EA Pinbar LC en el modo de desplazamiento estático, GBPUSD

Los mejores resultados:

Resultado

Beneficio

Drawdown %

Total de trades

Pinbar min shadow

Pinbar max OC

Pinbar shadow

to OC min ratio

SL TP LC shift

4838,10

1838,10

5,60

34

100

40

2,4

450

500

24

4797,09

1797,09

5,43

35

100

40

2,6

400

500

24

4755,57

1755,57

7,36

42

100

100

2

400

500

24

4725,41

1725,41

8,35

45

100

80

1

400

500

24

4705,61

1705,61

8,32

41

100

100

2

450

500

24



Tab. 23. Los mejores resultados de optimización del EA Pinbar LC en el modo de desplazamiento estático, GBPUSD

Gráfico de optimización del EA en el modo de desplazamiento estático, GBPUSD:





Fig. 22 Optimización del EA Pinbar LC en el modo de desplazamiento estático, USDJPY

Los mejores resultados:

Resultado

Beneficio

Drawdown %

Total de trades

Pinbar min shadow

Pinbar max OC

Pinbar shadow

to OC min ratio

SL TP LC shift

4108,83

1108,83

6,45

9

140

40

1,4

500

450

55

3966,74

966,74

7,88

12

140

60

2,8

450

500

45

3955,32

955,32

9,91

21

120

80

2

500

500

45

3953,80

953,80

6,13

10

140

60

2,8

450

450

47

3944,33

944,33

6,42

6

160

100

2,6

500

400

44



Tab. 24. Los mejores resultados de optimización del EA Pinbar LC en el modo de desplazamiento estático, USDJPY

5.2.3. Optimización del EA en el modo de desplazamiento dinámico

Parámetros de optimización:

Parámetro Inicio Paso Stop Pinbar min shadow, points

100

20

400

Pinbar max OC, points

20

20

100

Pinbar shadow to OC min ratio

1

0.2

3

SL, points (0 for OFF)

150

50

500

TP, points (0 for OFF)

150

50

500

LC shift

-2 1 -1

Tab. 25. Parámetros de optimización del EA Pinbar LC en el modo de desplazamiento dinámico



Gráfico de optimización del EA en el modo de desplazamiento dinámico, EURUSD:





Fig. 23 Optimización del EA Pinbar LC en el modo de desplazamiento dinámico, EURUSD

Los mejores resultados:

Resultado

Beneficio

Drawdown %

Total de trades

Pinbar min shadow

Pinbar max OC

Pinbar shadow

to OC min ratio

SL TP LC shift

4185,65

1185,65

13,22

49

200

100

1,8

450

500

-2

4011,80

1011,80

13,75

49

200

100

2

400

500

-2

3989,28

989,28

12,01

76

140

20

1,2

350

200

-1

3979,50

979,50

16,45

157

100

20

1

450

500

-1

3957,25

957,25

16,68

162

100

20

1

400

500

-1



Tab. 26. Los mejores resultados de optimización del EA Pinbar LC en el modo de desplazamiento dinámico, EURUSD

Gráfico de optimización del EA en el modo de desplazamiento dinámico, GBPUSD:





Fig. 24 Optimización del EA Pinbar LC en el modo de desplazamiento dinámico, GBPUSD

Los mejores resultados:

Resultado

Beneficio

Drawdown %

Total de trades

Pinbar min shadow

Pinbar max OC

Pinbar shadow

to OC min ratio

SL TP LC shift

4906,84

1906,84

10,10

179

120

40

1,8

500

500

-2

4316,46

1316,46

10,71

151

120

20

2,4

450

500

-1

4250,96

1250,96

12,40

174

120

40

1,8

500

500

-1

4040,82

1040,82

12,40

194

120

60

2

500

200

-2

4032,85

1032,85

11,70

139

140

40

2

400

200

-1



Tab. 27. Los mejores resultados de optimización del EA Pinbar LC en el modo de desplazamiento dinámico, GBPUSD

Gráfico de optimización del EA en el modo de desplazamiento dinámico, USDJPY:





Fig. 25 Optimización del EA Pinbar LC en el modo de desplazamiento dinámico, USDJPY

Los mejores resultados:

Resultado

Beneficio

Drawdown %

Total de trades

Pinbar min shadow

Pinbar max OC

Pinbar shadow

to OC min ratio

SL TP LC shift

5472,67

2472,67

13,01

138

100

20

2,4

500

500

-1

4319,84

1319,84

15,87

146

100

20

2,2

400

500

-1

4259,54

1259,54

19,71

137

100

20

2,4

500

500

-2

4197,57

1197,57

15,98

152

100

20

1

350

500

-1

3908,19

908,19

16,79

110

120

40

3

400

400

-1



Tab. 28. Los mejores resultados de optimización del EA Pinbar LC en el modo de desplazamiento dinámico, USDJPY





6. Comparación de los resultados de optimización



Para construir la tabla comparativa, vamos a seleccionar los valores máximos del beneficio, reducción y el número de los trades de cada una de las tablas de los mejores resultados. Al lado del valor recibido en el modo de desplazamiento estático y dinámico apuntaremos por cuántos por cientos se ha cambiado este valor respecto al valor del modo sin desplazamiento.





6.1. EA que tradea por las medias móviles

Beneficio:



Sin desplazamiento

Desplazamiento

estático

Desplazamiento

dinámico

EURUSD

796,43

1385,06 ( +74% )

392,64 ( -51% )

GBPUSD

1025,75

1571,07 ( +53% )

2377,58 ( +132% )

USDJPY

2801,63

3051,39 ( +9% )

3500,19 ( +25% )



Tab. 29. Comparación de los valores máximos del beneficio a base de las tablas de los mejores resultados de optimización del EA Moving Average LC



Drawdown:



Sin desplazamiento

Desplazamiento

estático

Desplazamiento

dinámico

EURUSD

17,7

21,52 ( +22% )

27,95 ( +58% )

GBPUSD

18,16

15,46 ( -15% )

24,55 ( +35% )

USDJPY

17,14

15,94 ( -7% )

19,91 ( +16% )



Tab. 30. Comparación de los valores máximos de la reducción a base de las tablas de los mejores resultados de optimización del EA Moving Average LC

Total de trades:



Sin desplazamiento

Desplazamiento

estático

Desplazamiento

dinámico

EURUSD

111

122 ( +10% )

594 ( +435% )

GBPUSD

137

107 ( -22% )

574 ( +319% )

USDJPY

61

71 ( +16% )

301 ( +393% )



Tab. 31. Comparación de los valores máximos del número de trades a base de las tablas de los mejores resultados de optimización del EA Moving Average LC

Lo primero que salta a la vista es el aumento significante de los puntos de entrada en el modo de desplazamiento dinámico. Sin embargo, el drawdown también se ha aumentado bastante, y para el par EURUSD el beneficio ha bajado el doble.

El modo de desplazamiento estático conviene mucho mejor para este EA. Vemos la bajada del drawdown para GBPUSD y USDJPY, y un importante aumento del beneficio para EURUSD y GBPUSD.







6.2. EA que tradea por el patrón «barra pin»

Beneficio:



Sin desplazamiento

Desplazamiento

estático

Desplazamiento

dinámico

EURUSD

504,59

1843,54 ( +265% )

1185,65 ( +135% )

GBPUSD

187,13

1838,10 ( +882% )

1906,84 ( +919% )

USDJPY

531,99

1108,83 ( +108% ) 2472,67 ( +365% )



Tab. 32. Comparación de los valores máximos del beneficio a base de las tablas de los mejores resultados de optimización del EA Pinbar LC

Drawdown:



Sin desplazamiento

Desplazamiento

estático

Desplazamiento

dinámico

EURUSD

9,94

13,94 ( +40% )

16,68 ( +68% )

GBPUSD

11,79

8,35 ( -29% )

12,4 ( +5% )

USDJPY

18,25

9,91 ( -46% )

19,71 ( +8% )



Tab. 33. Comparación de los valores máximos de la reducción a base de las tablas de los mejores resultados de optimización del EA Pinbar LC

Total de trades:



Sin desplazamiento

Desplazamiento

estático

Desplazamiento

dinámico

EURUSD

33

28 ( -15% )

162 ( +391% )

GBPUSD

17

45 ( +165% )

194 ( +1041% )

USDJPY

33

21 ( -36% )

152 ( +361% )



Tab. 34. Comparación de los valores máximos del número de trades a base de las tablas de los mejores resultados de optimización del EA Pinbar LC

Aquí también observamos el aumento considerable del número de los trades en el modo de desplazamiento dinámico. Pero el aumento del drawdown tan importante como se veía para Moving Average LC, aquí se ve sólo para el par EURUSD. Para el resto de los pares el drawdown ha crecido ligeramente, unos 5-8%.

En el modo de desplazamiento estático la optimización ha mostrado el beneficio más moderado para GBPUSD y USDJPY. A pesar de eso, vemos la reducción del drawdown más notable para los mismos pares, y al revés, su aumento para EURUSD. En total, el modo de desplazamiento estático se ve menos atractivo para este EA.







Conclusión

En este artículo hemos considerado los principios de la construcción de un «gráfico líquido» y hemos comparado la influencia de sus modos de trabajo en los resultados de la optimización de los EAs que utilizan la estrategia de indicadores y la estrategia sin indicadores.

De aquí podemos deducir los siguiente: