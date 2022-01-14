Giriş

Bir keresinde, H4 zaman dilimine sahip grafiklerin her aracıda farklı göründüğünü fark etmiştim. Bunun arkasındaki sebep, aracıların farklı zaman dilimlerinde bulunmasıydı. Bazı durumlardaki zaman dilimleri arasında küçük bir fark olmasına rağmen aynı grafiklerin belirli kısımları önemli ölçüde farklıydı. Bir grafikte belirgin bir geri dönüş formasyonu vardı ancak diğerinin aynı kısmı herhangi kesin bir formasyonu temsil etmiyordu.

Sonra, H1 grafiğini yeniden çizecek bir gösterge yazmak aklıma geldi, böylece sağ tarafta her zaman tam bir kapanış çubuğu olacaktı. Fiyat kaynağı olarak M1 dönemi seçilmiştir. Sonuç olarak, her dakika bir saatlik çizelge yeniden çizildi ve bir saat içinde aynı saatlik çizelgenin 60 çeşidini elde ettim. Biçimi yumuşak ve akıcı bir şekilde değişiyordu ve ilk şeklin bir ipucu bile olmadığı gizli şekilleri ortaya çıkarıyordu.

Bu göstergeye spesifik görünümü için "likit grafik" adını verdim. Çizim moduna bağlı olarak, grafik ya temel sürecin yeni bir çubuğu göründüğünde ya da statik kaymanın değeri değiştiğinde "akar" (yeniden çizilir). Bu makalede, "likit grafik" çizim prensiplerini ele alacağız, ardından bir gösterge yazacağız ve bu teknolojinin kullanım verimliliğini göstergelerle alım satım yapan Experts formasyonlarla alım satım yapan Experts arasında karşılaştıracağız.









1. Çizim Prensibi

Başlamadan önce, terimleri tanımlayacağız.

Shift , ortaya çıkan grafik çubuklarının açılış fiyatları ile kaynak grafik çubuklarının açılış fiyatları arasındaki farktır.

Geçerli zaman dilimi, kaynak grafiğin zaman dilimidir.

Temel zaman dilimi, sonuçtaki grafiğin çubuklarını oluşturmak için kullanacağımız fiyatları içeren bir zaman dilimidir.

Temel dönem mevcut olanı aşamaz. Cari dönem, temel döneme kalansız bölünmelidir. Mevcut zaman diliminin temel olana oranı ne kadar büyük olursa, elde edilen grafikte o kadar farklı varyasyonlar elde edebiliriz. Bununla birlikte oran çok büyükse, o zaman temel zaman diliminin geçmişe yönelik verileri, sonuçta ortaya çıkan grafik çubuklarının gerekli sayıda çizilmesi için yeterli olmayabilir.

Grafik çizmenin üç türü vardır.



Statik kaydırmalı grafik ( Statik Kaydırma veya SS ).

veya ). Açılış modunda dinamik kaydırmalı grafik ( Dinamik Kaydırma, sadece Aç veya DSO ).

veya ). Açılış modunda dinamik kaydırmalı grafik (Dinamik Kaydırma, sadece Aç veya DSO).

Statik kaydırma modunda, çubukların açılma süreleri ayarlanan süre kadar kaydırılır. Açılış modundaki dinamik kaydırma, çubuğun yeni açılmış gibi görünmesini ve kapanış modundaki çubuğun yakında kapanacakmış gibi görünmesini sağlar.



Daha yakından bir göz atalım.





1.1. Statik Kaydırmalı Grafik

Bu modda her çubuğun açılma süresi, ayarlanan temel zaman dilimlerine eşdeğer dakika sayısı kadar kaydırılır. Biz buna shift adını vereceğiz. Bu şekilde küme kayması 0'a eşitse, grafik kaynak olanla tamamen aynıdır. Kayma 1, temel sürenin 15 dakika olması sağlayarak 15 dakikaya eşit olur. Kayma 2, 30 dakikaya eşittir vb.



Kayma (k-1) değerini aşamaz; burada k, mevcut zaman diliminin temel zamana oranıdır. Bu, mevcut zaman dilimi H1 ve temel olan M1 ile, izin verilen maksimum kaymanın 60/1 - 1 = 59 temel zaman dilimi, yani 59 dakika olduğu anlamına gelir. Temel zaman dilimi M5 ise, izin verilen maksimum kayma, temel zaman dilimlerinin 60/5 - 1 = 11'idir, yani 55 dakikadır.



Mevcut zaman dilimi H1'de ve 15 dakikalık kaydırmada çubukların açılış zamanı 00:15, 01:15, 02:15 vb. Mevcut zaman dilimi M15'de ve 1 dakikalık kaydırmada, çubukların açılış zamanı 00:16, 00:31, 00:46, 01:01 vb.

Kaydırmalar sınır değerlere yakın olduğu zaman, bunun gibi bir grafik kaynak olandan nadiren farklı demektir. Kaydırma değeri izin verilen aralığın ortasına yakın olduğunda önemli farklılıklar ortaya çıkar.





Şek. 1. 1'e eşit kaydırma değerindeki M15 temel zaman dilimindeki saatlik çubuk biçimlendirme örneği







1.2. Açılış Modunda Dinamik Kaydırmalı Grafik

Bu modda, temel zaman diliminin yeni bir çubuğu her göründüğünde kaydırma yeniden hesaplanır. Aynı zamanda, grafiğin sonundaki çubukta var olan zamanın kaydırması (en son fiyatlar), temel zaman dilimi değerini aşmayacak şekilde hesaplanır. Mevcut zaman dilimi H1 ve temel olan M5 ise, en sağdaki çubuk beş dakikadan önce açılmamış gibi görünecektir.







Şek. 2. Açılış modunda dinamik kaydırmalı M15'in temel zaman dilimindeki saatlik çubuk biçimlendirmesi örneği







1.3. Kapanış Modunda Dinamik Kaydırmalı Grafik

Açılış modunda olduğu gibi bu modda da, temel zaman diliminin yeni bir çubuğu her göründüğünde kaydırma yeniden hesaplanır. Tek fark kaydırmanın, grafiğin sonundaki çubuğun (en son fiyatlar) var olma zamanının, mevcut ve temel zaman dilimleri arasındaki farktan büyük veya eşit olduğu şekilde hesaplanmasıdır. H1 mevcut zaman diliminde ve M5 temel zaman diliminde, en sağdaki çubuk en geç beş dakika içinde kapanacak gibi görünmektedir.





Şek. 3. M15 temel zaman diliminde saatlik çubuk biçimlendirmesi ve kapanış modunda dinamik kaydırma örneği







2. Veri Dönüşümü



GetRatesLC() işlevi, küme kaymasını hesaba katarak geçmişe dönük verileri dönüştürmek için yazılmıştır. CopyRates() işlevine benzer şekilde, MqlRates türündeki yapı dizisine değiştirilmiş geçmişe dönük verileri yazar.

int GetRatesLC( int start_pos int len, MqlRates & rates[], ENUM_TIMEFRAMES base_period, int & shift );

Parametreler

start_pos

[içinde] Geçerli zaman dilimindeki ilk öğe endeksi. Bu veri dönüştürmenin ve bir arabelleğe kopyalamanın başlangıç noktasıdır.



uzunluk

[içinde] Kopyalanan öğe sayısı.



kur[]



[dışında] MqlRates türünün dizisi.

base_period



[içinde] Temel zaman dilimi.

kaydırma

[içinde] [dışında] Kaydırma. Aşağıdaki değerleri kabul edebilir:

Değer Açıklama -2

Açma modundaki kaydırmayı hesaplayın (çubuk biçimlendirme başlangıcı)

-1

Kapanış modundaki kaymayı hesaplayın (çubuk biçimlendirme sonu)

0 ... N

Küme kaydırması uygulayın. 0'dan N'ye kadar olan değerleri kabul edebilir.

N = Tcur/Tbase - 1. Tcur mevcut zaman dilimi olduğunda, Tbase temel bir zaman dilimidir.



Tablo 1. shift parametresinin izin verilen değerleri



İşlev başarılı bir şekilde uygulanırsa shift, -2 veya -1 değerlerini geçtiyse hesaplanan kaydırma değerini alır.



Dönüş değeri

Kopyalanan öğe sayısı veya hata kodu:

Kod Açıklama -1

Temel zaman dilimi yanlış belirtildi

-2

Kaydırma yanlış belirtildi



Tablo 2. Dönüş hatası kodları



liquidchart.mqh dosyasındaki GetRatesLC() işlevinin kodu aşağıdadır.



int GetRatesLC( int start_pos, int len, MqlRates &rates[], ENUM_TIMEFRAMES base_period, int & shift) { int k= PeriodSeconds ()/ PeriodSeconds (base_period); if (k== 0 ) return (- 1 ); MqlRates r0[]; ArrayResize (rates,len); if ( CopyRates ( _Symbol , _Period ,start_pos, 1 ,r0)< 1 ) return ( 0 ); int sh; if (shift>= 0 ) { if (shift<k) sh=shift; else return (- 2 ); } else if (shift==- 1 ) { sh= int (( TimeCurrent ()-r0[ 0 ].time)/ PeriodSeconds (base_period)); } else if (shift==- 2 ) { sh= 1 + int (( TimeCurrent ()-r0[ 0 ].time)/ PeriodSeconds (base_period)); if (sh>=k) sh = 0 ; } else return (- 2 ); datetime tO; datetime tC; tO=r0[ 0 ].time+sh* PeriodSeconds (base_period); if (tO> TimeCurrent ()) tO-= PeriodSeconds (); tC=tO+ PeriodSeconds ()- PeriodSeconds (base_period); if (tC> TimeCurrent ()) tC= TimeCurrent (); int cnt= 0 ; while (cnt<len) { ArrayFree (r0); int l= CopyRates ( _Symbol ,base_period,tC,k,r0); if (l< 1 ) break ; tC=r0[l- 1 ].time; while (tO>tC) tO-= PeriodSeconds (); int index=len- 1 -cnt; rates[index].close= 0 ; rates[index].open= 0 ; rates[index].high= 0 ; rates[index].low= 0 ; rates[index].time=tO; for ( int i= 0 ; i<l; i++) if (r0[i].time>=tO && r0[i].time<=tC) { if (rates[index].open== 0 ) { rates[index].open= r0[i].open; rates[index].low = r0[i].low; rates[index].high= r0[i].high; } else { if (rates[index].low > r0[i].low) rates[index].low=r0[i].low; if (rates[index].high < r0[i].high) rates[index].high=r0[i].high; } rates[index].close=r0[i].close; } tC=tO- PeriodSeconds (base_period); cnt++; } if (cnt<len) { int d=len-cnt; for ( int j= 0 ; j<cnt; j++) rates[j]=rates[j+d]; for ( int j=cnt;j<len;j++) { rates[j].close= 0 ; rates[j].open= 0 ; rates[j].high= 0 ; rates[j].low= 0 ; rates[j].time= 0 ; } } shift = sh; return (cnt); }

Birkaç önemli nokta vurgulanmalıdır.

İşlev, tick hacimlerini döndürmez. Bunun nedeni DSC modundaki işlevin, çubuğun açılışında olduğu gibi asla bire eşit olan hacmi döndürmemesidir. Bu oldukça mantıklıdır. Expert Advisor'ınız bire eşit tick hacmini yeni bir çubuk biçimlendirme sinyali olarak kullanırsa, o sinyali asla alamaz. Bu yöntem, Hareketli Ortalama Expert Advisor'da kullanılır. İşleve tick hacimlerinin bir sayımını ekleyebilirsiniz, ancak düzgün çalışmayacaktır. Karışıklığı önlemek için tick hacimlerini hiç bir zaman ölçmem.

Expert Advisor'da kullanılır. İşleve tick hacimlerinin bir sayımını ekleyebilirsiniz, ancak düzgün çalışmayacaktır. Karışıklığı önlemek için tick hacimlerini hiç bir zaman ölçmem. İşlev istenen sayıda çubuk döndürür ancak bu, ilk ve son çubuk arasındaki zamanın, kaynak grafikteki karşılık gelen zaman aralığı ile orantılı olacağı anlamına gelmez. Geçmişe dönük verilerin devamındaki bir bölümde benzerlikler olacaktır. Belirtilen bölüm hafta sonlarını içeriyorsa, sınır çizgisinde "hayalet çubuklar" görünebilir.

Aşağıdaki şekil bir "hayalet çubuk" örneğini temsil etmektedir. Bu çubuk, 26 Ekim'de 23:01 açılış saati ile birlikte çubuğa dahil olan 27 Ekim'in ilk dakikası için oluşturuldu. Bu gibi çubuklardan sonra gösterge grafiğinin kaynak grafiğe ilişkin olarak sola kaydırılmasına dikkat edilmelidir. Başlangıç zamanına karşılık gelen zamanlı çubuklar (örneğin, 21:00 -> 21:01), farklı endekslere sahip olacaktır.





Şek. 4. Hayalet çubuk 2014.10.26 23:01'de



3. Göstergenin Uygulanması

Hadi ayrı bir pencerede "likit grafiği" gösteren bir gösterge yazalım. Gösterge üç modda da çalışmalıdır: statik kaydırma modu, çubuk açılış modunda dinamik kaydırma ve çubuk kapanış modunda dinamik kaydırma. Ayrıca gösterge, modları ve kaydırma değerini gösterge parametreleri diyaloğu çağırmaya gerek kalmadan değiştirmek için kontrol öğelerine sahip olmalıdır.

Başlangıç için liquidchart.mqh dosyasındaki GetRatesLC() işlevini kullanacağız. Biz bunu RefreshBuffers() işlevinden çağıracağız ama bir de OnCalculate işlevinden de çağrılır. Moddaki bazı değişikliklerin veya gösterge arabelleklerinin kaydırması ve yeniden hesaplanmasının gerekliliğinin sağlanmasıyla, OnChartEvent öğesinden de çağrılabilir. OnChartEvent işlevi, düğmelere basmayı ve kaydırma ve mod değerlerini değiştirmeyi işleyecektir.

Göstergenin girdi parametreleri:

input ENUM_TIMEFRAMES BaseTF= PERIOD_M1 ; input int Depth= 100 ; input ENUM_LC_MODE inp_LC_mode=LC_MODE_SS; input int inp_LC_shift= 0 ;

Derinlik elde edilen grafiğin çubuk sayısıdır ve ENUM_LC_MODE, göstergenin çizim modlarını açıklayan türdür:

enum ENUM_LC_MODE { LC_MODE_SS= 0 , LC_MODE_DSO= 1 , LC_MODE_DSC= 2 };

bool RefreshBuffers( int total, double &buff1[], double &buff2[], double &buff3[], double &buff4[], double &col_buffer[]) { MqlRates rates[]; ArrayResize (rates,Depth); int copied= 0 ; int shift= 0 ; if (LC_mode==LC_MODE_SS) shift = LC_shift; else if (LC_mode==LC_MODE_DSO) shift = - 1 ; else if (LC_mode==LC_MODE_DSC) shift = - 2 ; else return ( false ); copied=GetRatesLC( 0 ,Depth,rates,BaseTF,shift); if (copied<= 0 ) { Print ( "No data" ); return ( false ); } LC_shift = shift; refr_keys(); ArrayInitialize (buff1, 0.0 ); ArrayInitialize (buff2, 0.0 ); ArrayInitialize (buff3, 0.0 ); ArrayInitialize (buff4, 0.0 ); int buffer_index=total-copied; for ( int i= 0 ;i<copied;i++) { buff1[buffer_index]=rates[i].open; buff2[buffer_index]=rates[i].high; buff3[buffer_index]=rates[i].low; buff4[buffer_index]=rates[i].close; if (rates[i].open<=rates[i].close) col_buffer[buffer_index]= 1 ; else col_buffer[buffer_index]= 0 ; buffer_index++; } return ( true ); }

veparametreleri, buna göreveile çoğaltılır. Bu tasarım, değerlerin düğmeye basarak değiştirilmesine olanak tanır. Düğmelerin çizimi ve düğmelere basmayı işleme bu makalenin konusu ile ilgili olmadığı için ele alınmayacaktır. Hadiişlevini detaylı olarak ele alalım.

İlk başta, moda bağlı olarak shift değişkeniyle ilgili bir değer GetRatesLC() işlevine geçirilir. Bu statik modda LC_shift parametresinin kopyası olacak ve buna göre çubuğun açılış veya kapanış modlarında -1 veya -2 olacaktır. İşlevin başarılı bir şekilde yürütülmesinden sonra, GetRatesLC() kaydırmanın geçerli değerini, shift değişkenine döndürür. Ya yeniden hesaplanır ya da olduğu gibi bırakılır. Her durumda, değeri LC_shift değişkenine atarız ve ardından grafik öğelerinin refr_keys() işleviyle yeniden çizilmesini çağırırız.



Ondan sonra, gösterge arabelleklerindeki OHLC değerlerini ve çubuk renklerini yenileriz.

Göstergenin tam kodu liquid_chart.mq5 dosyasında bulunabilir. Başlatmadan sonra gösterge aşağıdaki gibi görünür:





Şek. 5. Likit Grafik göstergesi



Kontrol öğeleri hakkında birkaç söz.



SS düğmesi, göstergeyi statik kaydırma moduna geçirir. Bu modda oklu düğmeler aktiftir ve gereken kaydırma değerini ayarlamak için kullanılabilirler.

düğmesi, göstergeyi statik kaydırma moduna geçirir. Bu modda oklu düğmeler aktiftir ve gereken kaydırma değerini ayarlamak için kullanılabilirler. DSO düğmesi, göstergeyi çubuk biçimlendirme başlangıcında dinamik kaydırma moduna geçirir. Bu moddaki kaydırma değeri hesaplanır ve manuel olarak değiştirilemez.

düğmesi, göstergeyi çubuk biçimlendirme başlangıcında dinamik kaydırma moduna geçirir. Bu moddaki kaydırma değeri hesaplanır ve manuel olarak değiştirilemez. DSC düğmesi, göstergeyi dinamik kaydırma modu, çubuk biçimlendirmesinin sonu olarak değiştirir. Bu modda, kaydırmanın manuel olarak değiştirilmesi de mümkün değildir.

SS modundaki kaydırma değeri 0 olduğunda, gösterge ilk grafiğin değerlerini çoğaltır. Kaydırmayı değiştirirseniz, grafiğin yeniden çizildiğini göreceksiniz. Zaten 28 değerinde gözle görülür bir fark ortaya çıkar. Zayıf "raylar" yerine belirgin bir "çekiç" vardır. Satın alma zamanı geldi mi?





Şek. 6. Likit Tablo göstergesi, kaydırma 28



Göstergeyi DSO moduna getirin ve yeni oluşturulmuş bir çubuk her zaman sağda olacaktır. DSC modunda, temel zaman dilimi değerinden daha geç olmamak üzere kapanacak bir çubuk vardır.





4. Expert oluşturma

Şimdi iki Expert oluşturacağız. İlki Hareketli Ortalama ve ikincisi "pin çubuğu" formasyonu ile işlem görecektir.

Standart örneklerden (Experts\Examples\Moving Average klasörü) Hareketli Ortalama Expert'i şablon olarak alalım. Bu yolla, statik veya dinamik kaydırmayı kullanırken anlamak için temelde farklı iki stratejinin optimizasyon sonuçlarını karşılaştırabileceğiz.





4.1. Hareketli Ortalamaya Göre Expert Alım Satım

İlk önce girdi parametreleri tanımlanmalıdır. Bunlardan dört tanedir:

input double MaximumRisk = 0.1 ; input double DecreaseFactor = 3 ; input int MovingPeriod = 12 ; input int MovingShift = 6 ;

Modernizasyondan sonra üç parametre daha eklenecektir:

input ENUM_TIMEFRAMES BaseTF= PERIOD_M1 ; input bool LC_on = true ; input int LC_shift = 0 ;

LC_on parametresi, GetRatesLC()'nin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için faydalı olacaktır. (LC_on == true && LC_shift == 0) kombinasyonu, (LC_on == false) ile aynı sonuca sahip olmalıdır.



Hazır Expert Hareketli Ortalamanın kaydırma ile modernizasyonu için liquidchart.mqh dosyasının eklenmesi ve kaydırma özelliğinin etkinleştirildiği durumlarda GetRatesLC() işlevleriyle CopyRates() işlevlerinin değiştirilmesi gerekmektedir ( LC_on girdi parametresi true'dır):

int copied; if (LC_on== true ) { int shift = LC_shift; copied=GetRatesLC( 0 , 2 ,rt,BaseTF,shift); } else copied = CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 2 ,rt); if (copied!= 2 ) { Print ( "CopyRates of " , _Symbol , " failed, no history" ); return ; }

Bunun hem CheckForOpen() hem de CheckForClose() işlevlerinde yapılması gereklidir. Gösterge tanıtıcılarını kullanmayı reddedip ve Hareketli Ortalamaları manuel olarak hesaplayacağız. Bunun için CopyMABuffer() işlevini ekledik:

int CopyMABuffer( int len, double &ma[]) { if (len<= 0 ) return ( 0 ); MqlRates rates[]; int l=len- 1 +MovingPeriod; int copied; if (LC_on== true ) { int shift = LC_shift; ArrayResize (rates,l); copied=GetRatesLC(MovingShift,l,rates,BaseTF,shift); } else copied= CopyRates ( _Symbol , _Period ,MovingShift,l,rates); if (copied<l) return ( 0 ); for ( int i= 0 ;i<len;i++) { double sum= 0 ; for ( int j= 0 ;j<MovingPeriod;j++) { if (LC_on== true ) sum+=rates[j+i].close; else sum+=rates[copied- 1 -j-i].close; } ma[i]=sum/MovingPeriod; } return (len); }

Herhangi bir nedenle elde edilemezse, ma[] arabelleğinde gerekli sayıda değer veya 0 döndürür.

Açılan çubukların kontrolü de dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli noktadır. Hareketli Ortalama Expert Advisor orijinal versiyonunda, tick değerleri kullanılarak uygulanmıştır:

if (rt[ 1 ].tick_volume> 1 ) return ;

Bizim durumumuzda tick hacmi yoktur. Bu nedenle, çubuğun açılmasını kontrol etmek için newbar() işlevini yazacağız:

bool newbar( datetime t) { static datetime t_prev= 0 ; if (t!=t_prev) { t_prev=t; return ( true ); } return ( false ); }

Çalışma prensibi, çubuğun açılma zamanının önceki değer ile karşılaştırılmasında yatmaktadır. CheckForOpen() ve CheckForClose() işlevlerindeki newbar() işlevinin çağrısı için tick hacminin kontrolünü değiştirelim:

if (newbar(rt[ 1 ].time)== false ) return ;

Hazır Expert'in tam kodu moving_average_lc.mq5 dosyasında bulunabilir.







4.2. "Pin Çubuğu" Formasyonuyla Expert Advisor Alım Satım İşlemi

Pin çubuğu veya Pinokyo çubuğu, üç çubuktan oluşan bir formasyondur. Orta çubuk, fiyat hareketinin olası tersine döndüğünü gösteren uzun bir gölgeye veya "buruna" sahip olmalıdır. Kenarlardaki çubuklara "göz" denir. Uç noktalar komşu çubuğun gölgesinden çıkmamalıdır. Bu formasyon, şamdan formasyonuyla alım satım yapan yatırımcılar arasında popülerdir.



Pin çubuğumuz, fiyatı aşağı yönde tersine çevirmek için aşağıdaki koşulları yerine getirmelidir:

r[0] çubuğu yükselişte olmalıdır.

çubuğu yükselişte olmalıdır. r[2] çubuğu düşüşte olmalıdır.

çubuğu düşüşte olmalıdır. A ve C fiyatlarının en büyük değeri B değerini aşmamalıdır, burada A ve C sırasıyla r[0] ve r[2] çubuklarının Yüksek değerleridir. B , r[1] çubuğunun Yüksek fiyatıdır.

ve fiyatlarının en büyük değeri değerini aşmamalıdır, burada ve sırasıyla ve çubuklarının değerleridir. , çubuğunun fiyatıdır. Orta çubuğun gövdesi, yani r[1] çubuğunun Açık ve Kapalı (şekildeki OC ) arasındaki farkın modülüdür, harici parametre ile ayarlanan nokta sayısını geçmemelidir.

çubuğunun ve (şekildeki ) arasındaki farkın modülüdür, harici parametre ile ayarlanan nokta sayısını geçmemelidir. Orta çubuğun gölgesi veya r[1] çubuğunun Yüksek fiyat ile Açık ve Kapalı değerlerin en büyüğünün farkı, harici parametre ile ayarlanan nokta sayısından az olmamalıdır.

çubuğunun fiyat ile ve değerlerin en büyüğünün farkı, harici parametre ile ayarlanan nokta sayısından az olmamalıdır. Orta çubuk gölgesinin gövdesine oranı, harici parametre ile ayarlanan değerden az olmamalıdır.



Formasyon kontrolü, r[3] çubuğunun açılma anında gerçekleştirilecektir.





Şek. 7. "Pin Çubuğu" formasyonu



Aşağıya tersine dönüş için pin çubuğunun iletişim durumunu tanımlayan kod şu şekilde görünmelidir:

if (r[ 0 ].open<r[ 0 ].close && r[ 2 ].open>r[ 2 ].close && r[ 1 ].high> MathMax (r[ 0 ].high,r[ 2 ].high)) { double oc= MathAbs (r[ 1 ].open-r[ 1 ].close)/ _Point ; if (oc>inp_pb_max_OC) return ( 0 ); double shdw=(r[ 1 ].high- MathMax (r[ 1 ].open,r[ 1 ].close))/ _Point ; if (shdw<inp_pb_min_shdw) return ( 0 ); if (oc!= 0 ) { if ((shdw/oc)<inp_pb_min_ratio) return ( 0 ); } return ( 1 ); }

Yukarıya tersine dönüş için de aynı şekildedir. Bu nedenle, pin çubuğunun iletişim durumunu kontrol etme işlevi aşağıdaki gibi görünecektir:

int IsPinbar( MqlRates &r[]) { if ( ArraySize (r)< 4 ) return ( 0 ); if (r[ 0 ].open<r[ 0 ].close && r[ 2 ].open>r[ 2 ].close && r[ 1 ].high> MathMax (r[ 0 ].high,r[ 2 ].high)) { double oc= MathAbs (r[ 1 ].open-r[ 1 ].close)/ _Point ; if (oc>inp_pb_max_OC) return ( 0 ); double shdw=(r[ 1 ].high- MathMax (r[ 1 ].open,r[ 1 ].close))/ _Point ; if (shdw<inp_pb_min_shdw) return ( 0 ); if (oc!= 0 ) { if ((shdw/oc)<inp_pb_min_ratio) return ( 0 ); } return ( 1 ); } else if (r[ 0 ].open>r[ 0 ].close && r[ 2 ].open<r[ 2 ].close && r[ 1 ].low< MathMin (r[ 0 ].low,r[ 2 ].low)) { double oc= MathAbs (r[ 1 ].open-r[ 1 ].close)/ _Point ; if (oc>inp_pb_max_OC) return ( 0 ); double shdw=( MathMin (r[ 1 ].open,r[ 1 ].close)-r[ 1 ].low)/ _Point ; if (shdw<inp_pb_min_shdw) return ( 0 ); if (oc!= 0 ) { if ((shdw/oc)<inp_pb_min_ratio) return ( 0 ); } return (- 1 ); } return ( 0 ); }

Geçirilen geçmiş veri dizisi dörtten az öğeye sahip olmamalıdır. Yukardaki pin çubuğunun algılanması durumunda (yani aşağıya tersine dönüşü gösteren pin çubuğu), işlev 1 değerini döndürür. Daha aşağıda bir pin çubuğu olması durumunda (yukarı tersine döndürüldüğü varsayılır), işlev -1 değerini döndürür. Hiç pin çubuğu yoksa işlev 0 döndürür. İşlev ayrıca aşağıdaki girdi parametrelerini de kullanır:

input uint inp_pb_min_shdw = 40 ; input uint inp_pb_max_OC = 20 ; input double inp_pb_min_ratio = 2.0 ;

Pin çubuğundaki en basit alım satım stratejisi ile alım satım işlemi yapacağız. Beklenen aşağıya tersine dönüş ise satar, yukarıya tersine dönüş ise alırız. Normalde, gösterge doğrulamaları gereklidir ancak bu sefer deneysel bütünlüğü korumak için bunları kullanmayacağız. Sadece pin çubuğu kullanacağız.

"Pin Çubuğu" formasyonuyla Expert Advisor alım satım işlemi, Hareketli Ortalama ile Expert işlemine dayalı olacaktır. CopyMABuffer() işlevi ikincisinden silinmeli hem de bu işlevi CheckForOpen() ve CheckForClose() işlevlerinden çağırmalıdır. Talep edilen geçmişe dönük veri sayısı ikiden dörde çıkarılacaktır. r[3] çubuğunun zamanı, yeni çubuğun açılması için kontrollü şekilde kullanılacaktır.

int copied; if (LC_on== true ) { int shift = LC_shift; copied=GetRatesLC( 0 , 4 ,rt,BaseTF,shift); } else copied = CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 4 ,rt); if (copied!= 4 ) { Print ( "CopyRates of " , _Symbol , " failed, no history" ); return ; } if (newbar(rt[ 3 ].time)== false ) return ;

Pozisyon açılış sinyali kontrolü şu şekilde görünecektir:

int pb=IsPinbar(rt); if (pb== 1 ) signal= ORDER_TYPE_SELL ; else if (pb==- 1 ) signal= ORDER_TYPE_BUY ;

Karşıt pin çubuğu ile pozisyonu kapatmak için:

if (type==( long ) POSITION_TYPE_BUY && pb== 1 ) signal= true ; if (type==( long ) POSITION_TYPE_SELL && pb==- 1 ) signal= true ;

Lütfen girdi parametrelerinin katı koşullarında, pin çubuğunun seyrek oluştuğunu unutmayın. Bu nedenle pozisyonu sadece karşıt pin çubuğu ile kapatırken, kar kaybetme veya zararla kapama riski vardır.



Bu bağlamda Kar Al ve Zarar Durdur seviyeleri ekleriz. Sırasıyla inp_tp_pp ve inp_sl_pp harici parametreleri tarafından ayarlanacaklardır:

double sl= 0 ,tp= 0 ,p= 0 ; double ask= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double bid= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); if (signal== ORDER_TYPE_SELL ) { p=bid; if (inp_sl_pp!= 0 ) sl= NormalizeDouble (ask+inp_sl_pp* _Point , _Digits ); if (inp_tp_pp!= 0 ) tp= NormalizeDouble (ask-inp_sl_pp* _Point , _Digits ); } else { p=ask; if (inp_sl_pp!= 0 ) sl= NormalizeDouble (bid-inp_sl_pp* _Point , _Digits ); if (inp_tp_pp!= 0 ) tp= NormalizeDouble (bid+inp_sl_pp* _Point , _Digits ); } CTrade trade; trade.PositionOpen( _Symbol ,signal,TradeSizeOptimized(),p,sl,tp);

inp_tp_pp veya inp_sl_pp değeri sıfırsa, o zaman karşılık gelen Kar Al veya Zarar Durdur seviyesi ayarlanmayacaktır.



Modifikasyon tamamlandı. Expert hazır. Kodun tamamı pinbar_lc.mq5 dosyasında bulunabilir.







5. Expert Optimizasyonu

Farklı stratejilerdeki kaydırma grafiklerinin verimliliğini değerlendirmek için, Expert optimizasyonunu en iyi sonuçların daha ileri karşılaştırılmasıyla kullanacağız. Buradaki en önemli parametreler kar, alçalma ve işlem sayısıdır. Hareketli Ortalama ile Expert Advisor alım satım işlemi, bir gösterge stratejisi örneği sunacak ve "Pin Çubuğu" formasyonuyla Expert alım satım işlemi, gösterge olmayan bir strateji durumu temsil edecektir.



Optimizasyon, son yarım yıl boyunca MetaQuotes-Demo sunucusundaki tekliflerle gerçekleştirilecektir. Deneme EURUSD, GBPUSD ve USDJPY için yapılacaktır. Başlangıç mevduatı, 1:100 kaldıracıyla 3000 USD'dir. Test modu "Tüm tickler"dir. Optimizasyon modu - hızlı (genel algoritma), Denge Max.



5.1. Hareketli Ortalamaya Göre Expert Alım Satım İşlemi Optimizasyon Sonuçlarının Analizi

Expert farklı modlarda çalışırken optimize etme sonuçlarını karşılaştıralım: sıfır kaydırmalı, statik kaydırmalı ve dinamik kaydırmalı (DSO ve DSC).



2014.04.01 - 2014.10.25 (son altı ay) döneminde EURUSD, GBPUSD ve USDJPY için test yapılacaktır. Süre H1.

Expert giriş parametreleri:



Parametre

Değer

Yüzde olarak Maksimum Risk

0.1

Kurtarma Faktörü

3.0

Dönem

12

Hareketli Ortalama kaydırma

6

BaseTF

1 dakika

LC_on

doğru

LC_shift

0



Tablo 3. Hareketli Ortalama LC Expert'in giriş parametreleri



5.1.1. Devre Dışı Kaydırma Modunda Expert Optimizasyonu

Optimize edilmiş parametreler:

Parametre

Başlat Adım Durdur

Dönem

12

1

90

Hareketli Ortalama kaydırma

6

1

30



Tablo 4. Hareketli Ortalama LC Expert'in sıfır kaydırma modunda optimize edilmiş parametreleri



Devre dışı kaydırma modunda Expert optimizasyonunu gösteren grafik, EURUSD:







Şek. 8. Hareketli Ortalama LC Expert'in sıfır kaydırma modundaki optimizasyonu, EURUSD



En iyi sonuçlar:

Sonuç

Kar Düşüş %

Yapılan işlem sayısı

MovingPeriod MovingShift 3796,43 796,43 16,18 111 24 12

3776,98 776,98 17,70 77 55

22

3767,45 767,45 16,10 74 59

23

3740,38 740,38 15,87 78 55

17

3641,16 641,16 15,97 105 12

17



Tablo 5. Hareketli Ortalama LC Expert'in EURUSD için sıfır kaydırma modundaki en iyi sonuçları



Sıfır kaydırma modunda Expert optimizasyonunu gösteren grafik, GBPUSD:





Şek. 9. Hareketli Ortalama LC Expert'in sıfır kaydırma modundaki optimizasyonu, GBPUSD

En iyi sonuçlar:

Sonuç Kar Düşüş %

Yapılan işlem sayısı

MovingPeriod MovingShift

4025,75 1025,75 8,08 80 18

22

3857,90 857,90 15,04 74 55

13

3851,40 851,40 18,16 80 13

24

3849,48 849,48 13,05 69 34

29

3804,70 804,70 16,57 137 25

8



Tablo 6. Hareketli Ortalama LC Expert'in GBPUSD için sıfır kaydırma modundaki optimizasyonunun en iyi sonuçları

Devre dışı kaydırma modunda Expert optimizasyonunu gösteren grafik, USDJPY:





Şek. 10. Hareketli Ortalama LC Expert'in sıfır kaydırma modundaki optimizasyonu, USDJPY

En iyi sonuçlar:

Sonuç

Kar

Düşüş %

Yapılan işlem sayısı

MovingPeriod MovingShift 5801,63 2801,63 11,54 48

65

23

5789,17 2789,17 14,03 50

44

27

5539,06 2539,06 17,14 46

67

27

5331,34 2331,34 15,05 61

70

9

5045,19 2045,19 12,61 48

83

15



Tablo 7. Hareketli Ortalama LC Expert'in USDJPY için sıfır kaydırma modundaki en iyi sonuçları

5.1.2. Statik Kaydırma Modunda Expert Optimizasyonu

Optimize edilmiş parametreler:

Parametre

Başlat Adım Durdur

Dönem

12

1

90

Hareketli Ortalama kaydırma

6

1

30

LC_shift 1 1 59

Tablo 8. Hareketli Ortalama LC Expert'in statik kaydırma modundaki optimize edilmiş parametreleri



Statik kaydırma modunda Expert optimizasyonunu gösteren grafik, EURUSD:





Şek. 11. Hareketli Ortalama LC Expert'in statik kaydırma modundaki optimizasyonu, EURUSD

En iyi sonuçlar:

Sonuç

Kar

Düşüş %

Yapılan işlem sayısı

MovingPeriod

MovingShift

LC_shift

4385,06

1385,06

12,87 100 32 11 8 4149,63

1149,63

14,22 66 77 25 23 3984,92

984,92

21,52 122 12 11 26 3969,35

969,35

16,08 111 32 11 24 3922,95

922,95

12,29 57 77 25 10

Tablo 9. Hareketli Ortalama LC Expert'in EURUSD için statik kaydırma modundaki en iyi optimizasyon sonuçları



Statik kaydırma modunda Expert optimizasyonunu gösteren grafik, GBPUSD:





Şek. 12. Hareketli Ortalama LC Expert'in statik kaydırma modundaki optimizasyonu, GBPUSD

En iyi sonuçlar:

Sonuç Kar Düşüş %

Yapılan işlem sayısı

MovingPeriod MovingShift LC_shift

4571,07 1571,07 14,90 79 12

25

42

4488,90 1488,90 15,46 73 12

25

47

4320,31 1320,31 9,59 107 12

16

27

4113,47 1113,47 10,96 75 12

25

15

4069,21 1069,21 15,27 74 12

25

50



Tablo 10. Hareketli Ortalama LC Expert'in GBPUSD için statik kaydırma modundaki en iyi optimizasyon sonuçları

Statik kaydırma modunda Expert optimizasyonunu gösteren grafik, USDJPY:





Şek. 13. Hareketli Ortalama LC Expert'in statik kaydırma modundaki optimizasyonu, USDJPY

En iyi sonuçlar:

Sonuç

Kar

Düşüş %

Yapılan işlem sayısı

MovingPeriod

MovingShift LC_shift

6051,39 3051,39 15,94 53

76

12

31

5448,98 2448,98 10,71 54

44

30

2

5328,15 2328,15 11,90 50

82

13

52

5162,82 2162,82 10,46 71

22

26

24

5154,71 2154,71 14,34 54

75

14

58



Tablo 11. Hareketli Ortalama LC Expert'in USDJPY için statik kaydırma modundaki en iyi optimizasyon sonuçları

5.1.3. Dinamik Kaydırma Modunda Expert Optimizasyonu

Optimize edilmiş parametreler:

Parametre

Başlat Adım Durdur

Dönem

12

1

90

Hareketli Ortalama kaydırma

6

1

30

LC_shift -2 1 -1

Tablo 12. Hareketli Ortalama LC Expert'in dinamik kaydırma modundaki optimize edilmiş parametreleri

Dinamik kaydırma modunda Expert optimizasyonunu gösteren grafik, EURUSD:





Şek. 14. Hareketli Ortalama LC Expert'in dinamik kaydırma modundaki optimizasyonu, EURUSD

En iyi sonuçlar:

Sonuç

Kar

Düşüş %

Yapılan işlem sayısı

MovingPeriod

MovingShift

LC_shift

3392,64 392,64 27,95 594 15 13 -2

3140,26 140,26 23,35 514 12 17 -2

2847,12 -152,88 17,04 390 79 23 -1

2847,12 -152,88 17,04 390 79 12 -1

2826,25 -173,75 20,12 350 85 22 -1



Tablo 13. Hareketli Ortalama LC Expert'in EURUSD için dinamik kaydırma modundaki en iyi optimizasyon sonuçları

Dinamik kaydırma modundaki Expert optimizasyonunu gösteren grafik, GBPUSD:





Şek. 15. Hareketli Ortalama LC Expert'in dinamik kaydırma modundaki optimizasyonu, GBPUSD

En iyi sonuçlar:

Sonuç Kar

Düşüş %

Yapılan işlem sayısı

MovingPeriod

MovingShift LC_shift

5377,58 2377,58 19,73 391 12

26

-2

3865,50 865,50 18,18 380 23

23

-2

3465,63 465,63 21,22 329 48

21

-2

3428,99 428,99 24,55 574 51

16

-1

3428,99 428,99 24,55 574 51

15

-1



Tablo 14. Hareketli Ortalama LC Expert'in GBPUSD için dinamik kaydırma modundaki en iyi optimizasyon sonuçları

Dinamik kaydırma modunda Expert optimizasyonunu gösteren grafik, USDJPY:





Şek. 16. Hareketli Ortalama LC Expert'in dinamik kaydırma modundaki optimizasyonu, USDJPY

En iyi sonuçlar:

Sonuç

Kar

Düşüş %

Yapılan işlem sayısı

MovingPeriod

MovingShift

LC_shift 6500,19 3500,19 17,45 244

42

28

-2

6374,18 3374,18 19,91 243

54

24

-2

6293,29 3293,29 19,30 235

48

27

-2

5427,69 2427,69 17,65 245

90

8

-2

5421,83 2421,83 16,30 301

59

12

-2



Tablo 15. Hareketli Ortalama LC Expert'in USDJPY çin dinamik kaydırma modundaki en iyi optimizasyon sonuçları

5.2. "Pin Çubuğu" Formasyonu ile Yapılan Expert Alım Satım İşlemi Optimizasyon Sonuçlarının Analizi

Expert farklı modlarda çalışırken optimize etme sonuçlarını karşılaştıralım: sıfır kaydırmalı, statik kaydırmalı ve dinamik kaydırmalı (DSO ve DSC). 2014.04.01 - 2014.10.25 döneminde EURUSD, GBPUSD ve USDJPY için test yapılacaktır. Süre H1.

Expert giriş parametreleri:



Parametre Değer

Yüzde olarak Maksimum Risk

0.1

Azaltma faktörü

3.0

Pin çubuğu minimum gölge, puan

40

Pin çubuğu maksimum OC, puan

110

Pin çubuğu gölgesi OC min oranı

1.4

SL, puan (KAPALI için 0)

150

TP, puan (KAPALI için 0)

300

LC Baz Dönemi

1 dakika

LC modu AÇIK

doğru

LC kaydırma

0



Tablo 16. Pin Çubuğu LC Expert'in girdi parametreleri



Pin çubuğu şeklini tanımlayan parametreleri optimize edeceğiz: "burun" uzunluğu, "burun" uzunluğunun orta çubuğun gövdesine oranı ve gövdenin maksimum boyutu. Kar Alma ve Zarar Durdurma seviyeleri de optimize edilmelidir.





5.2.1. Devre Dışı Kaydırma Modunda Expert Optimizasyonu

Optimize edilmiş parametreler:

Parametre Başlat Adım Durdur Pin çubuğu minimum gölge, puan

100

20

400

Pin çubuğu maksimum OC, puan

20

20

100

Pin çubuğu gölgesi OC min oranı

1

0.2

3

SL, puan (KAPALI için 0)

150

50

500

TP, puan (KAPALI için 0)

150

50

500



Tablo 17. Devre dışı bırakma modundaki Pin Çubuğu LC Expert'in optimize edilmiş parametreleri



Devre dışı kaydırma modunda Expert optimizasyonunu gösteren grafik, EURUSD:





Şek. 17. Pin Çubuğu LC Expert'in sıfır kaydırma modundaki optimizasyonu, EURUSD

En iyi sonuçlar:

Sonuç

Kar

Düşüş %

Yapılan işlem sayısı

Pin çubuğu minimum gölge

Pin çubuğu maksimum OC

Pin çubuğu gölgesi

OC minumum oranı

SL TP 3504,59

504,59

9,82

33

100

60

1.8

450

500

3428,89

428,89

8,72

21

120

60

2.8

450

350

3392,37

392,37

9,94

30

100

60

2,6

450

250

3388,54

388,54

9,93

31

100

80

2,2

450

300

3311,84

311,84

6,84

13

140

60

2,2

300

450



Tablo 18. Pin Çubuğu LC Expert'in EURUSD için sıfır kaydırma modundaki en iyi optimizasyon sonuçları



Sıfır kaydırma modunda Expert optimizasyonunu gösteren grafik, GBPUSD:





Şek. 18. Pin Çubuğu LC Expert'in sıfır kaydırma modundaki optimizasyonu, GBPUSD

En iyi sonuçlar:

Sonuç

Kar

Düşüş %

Yapılan işlem sayısı

Pin çubuğu minimum gölge

Pin Çubuğu maksimum OC

Pin çubuğu gölgesi

OC minumum oranı

SL TP 3187,13

187,13

11,10

13

160

60

2,6

500

350

3148,73

148,73

3,23

4

220

40

2,8

400

400

3142,67

142,67

11,27

17

160

100

1,8

500

350

3140,80

140,80

11,79

13

180

100

2

500

500

3094,20

94,20

1,62

1

260

60

1,6

500

400



Tablo 19. Pin Çubuğu LC Expert'in GBPUSD için sıfır kaydırma modundaki en iyi optimizasyon sonuçları

Devre dışı kaydırma modunda Expert optimizasyonunu gösteren grafik, USDJPY:





Şek. 19. Pin Çubuğu LC Expert'in sıfır kaydırma modundaki optimizasyonu, USDJPY

En iyi sonuçlar:

Sonuç

Kar

Düşüş %

Yapılan işlem sayısı

Pin çubuğu minimum gölge

Pin çubuğu maksimum OC

Pin çubuğu gölgesi

OC minumum oranı

SL TP 3531,99

531,99

9,00

6

160

60

2.2

450

500

3355,91

355,91

18,25

16

120

60

1,6

450

400

3241,93

241,93

9,11

4

160

40

2,8

450

500

3180,43

180,43

6,05

33

100

80

1,8

150

450

3152,97

152,97

3,14

6

160

80

2,8

150

500



Tablo 20. Pin Çubuğu LC Expert'in USDJPY için sıfır kaydırma modundaki en iyi optimizasyon sonuçları

5.2.2. Statik Kaydırma Modunda Expert Optimizasyonu

Optimize edilmiş parametreler:

Parametre Başlat Adım Durdur Pin çubuğu minimum gölge, puan

100

20

400

Pin çubuğu maksimum OC, puan

20

20

100

Pin çubuğu gölgesi OC min oranı

1

0.2

3

SL, puan (KAPALI için 0)

150

50

500

TP, puan (KAPALI için 0)

150

50

500

LC kaydırma

1 1 59

Tablo 21. Pin Çubuğu LC Expert'in statik kaydırma modundaki optimize edilmiş parametreleri



Statik kaydırma modunda Expert optimizasyonunu gösteren grafik, EURUSD:





Şek. 20. Pin Çubuğu LC Expert'in statik kaydırma modundaki optimizasyonu, EURUSD

En iyi sonuçlar:

Sonuç

Kar

Düşüş %

Yapılan işlem sayısı

Pin çubuğu minimum gölge

Pin çubuğu maksimum OC

Pin çubuğu gölgesi

OC minumum oranı

SL TP LC kaydırma

4843,54

1843,54

10,14

19

120

80

1,6

500

500

23 4714,81

1714,81

10,99

28

100

100

1,6

500

500

23

4672,12

1672,12

10,16

18 120

80

1,8

500

500

23

4610,13

1610,13

9,43

19

120

80

1,6

450

450

23

4562,21

1562,21

13,94

27

100

100

1,6

500

400

25



Tablo 22. Pin Çubuğu LC Expert'in EURUSD için statik kaydırma modundaki en iyi optimizasyon sonuçları

Statik kaydırma modunda Expert optimizasyonunu gösteren grafik, GBPUSD:





Şek. 21. Pin Çubuğu LC Expert'in statik kaydırma modundaki optimizasyonu, GBPUSD

En iyi sonuçlar:

Sonuç

Kar

Düşüş %

Yapılan işlem sayısı

Pin çubuğu minimum gölge

Pin çubuğu maksimum OC

Pin çubuğu gölgesi

OC minumum oranı

SL TP LC kaydırma

4838,10

1838,10

5,60

34

100

40

2,4

450

500

24

4797,09

1797,09

5,43

35

100

40

2,6

400

500

24

4755,57

1755,57

7,36

42

100

100

2

400

500

24

4725,41

1725,41

8,35

45

100

80

1

400

500

24

4705,61

1705,61

8,32

41

100

100

2

450

500

24



Tablo 23. Pin Çubuğu LC Expert'in GBPUSD için statik kaydırma modundaki en iyi optimizasyon sonuçları

Statik kaydırma modunda Expert optimizasyonunu gösteren grafik, USDJPY:





Şek. 22. Pin Çubuğu LC Expert'in statik kaydırma modundaki optimizasyonu, USDJPY

En iyi sonuçlar:

Sonuç

Kar

Düşüş %

Yapılan işlem sayısı

Pin çubuğu minimum gölge

Pin çubuğu maksimum OC

Pin çubuğu gölgesi

OC minumum oranı

SL TP LC kaydırma

4108,83

1108,83

6,45

9

140

40

1,4

500

450

55

3966,74

966,74

7,88

12

140

60

2,8

450

500

45

3955,32

955,32

9,91

21

120

80

2

500

500

45

3953,80

953,80

6,13

10

140

60

2,8

450

450

47

3944,33

944,33

6,42

6

160

100

2,6

500

400

44



Tablo 24. Pin Çubuğu LC Expert'in USDJPY için statik kaydırma modundaki en iyi optimizasyon sonuçları

5.2.3. Dinamik Kaydırma Modunda Expert Optimizasyonu

Optimize edilmiş parametreler:

Parametre Başlat Adım Durdur Pin çubuğu minimum gölge, puan

100

20

400

Pin çubuğu maksimum OC, puan

20

20

100

Pin çubuğu gölgesi OC min oranı

1

0.2

3

SL, puan (KAPALI için 0)

150

50

500

TP, puan (KAPALI için 0)

150

50

500

LC kaydırma

-2 1 -1

Tablo 25. Pin Çubuğu LC Expert'in dinamik kaydırma modundaki optimize edilmiş parametreleri



Dinamik kaydırma modunda Expert optimizasyonunu gösteren grafik, EURUSD:





Şek. 23. Pin Çubuğu LC Expert'in dinamik kaydırma modundaki optimizasyonu, EURUSD

En iyi sonuçlar:

Sonuç

Kar

Düşüş %

Yapılan işlem sayısı

Pin çubuğu minimum gölge

Pin çubuğu maksimum OC

Pin çubuğu gölgesi

OC minumum oranı

SL TP LC kaydırma

4185,65

1185,65

13,22

49

200

100

1,8

450

500

-2

4011,80

1011,80

13,75

49

200

100

2

400

500

-2

3989,28

989,28

12,01

76

140

20

1,2

350

200

-1

3979,50

979,50

16,45

157

100

20

1

450

500

-1

3957,25

957,25

16,68

162

100

20

1

400

500

-1



Tablo 26. Pin Çubuğu LC Expert'in EURUSD için statik kaydırma modundaki en iyi optimizasyon sonuçları

GBPUSD için dinamik kaydırma modundaki Expert optimizasyonunu gösteren grafik:





Şek. 24. Pin Çubuğu LC Expert'in dinamik kaydırma modundaki optimizasyonu, GBPUSD

En iyi sonuçlar:

Sonuç

Kar

Düşüş %

Yapılan işlem sayısı

Pin çubuğu minimum gölge

Pin çubuğu maksimum OC

Pin çubuğu gölgesi

OC minumum oranı

SL TP LC kaydırma

4906,84

1906,84

10,10

179

120

40

1,8

500

500

-2

4316,46

1316,46

10,71

151

120

20

2,4

450

500

-1

4250,96

1250,96

12,40

174

120

40

1,8

500

500

-1

4040,82

1040,82

12,40

194

120

60

2

500

200

-2

4032,85

1032,85

11,70

139

140

40

2

400

200

-1



Tablo 27. Pin Çubuğu LC Expert'in GBPUSD için dinamik kaydırma modundaki en iyi optimizasyon sonuçları

Dinamik kaydırma modunda Expert optimizasyonunu gösteren grafik, USDJPY:





Şek. 25. Pin Çubuğu LC Expert'in dinamik kaydırma modundaki optimizasyonu, USDJPY

En iyi sonuçlar:

Sonuç

Kar

Düşüş %

Yapılan işlem sayısı

Pin çubuğu minimum gölge

Pin çubuğu maksimum OC

Pin çubuğu gölgesi

OC minumum oranı

SL TP LC kaydırma

5472,67

2472,67

13,01

138

100

20

2,4

500

500

-1

4319,84

1319,84

15,87

146

100

20

2,2

400

500

-1

4259,54

1259,54

19,71

137

100

20

2,4

500

500

-2

4197,57

1197,57

15,98

152

100

20

1

350

500

-1

3908,19

908,19

16,79

110

120

40

3

400

400

-1



Tablo 28. Pin Çubuğu LC Expert'in USDJPY için dinamik kaydırma modundaki en iyi optimizasyon sonuçları





6. Optimizasyon Sonuçlarının Karşılaştırılması



Bir karşılaştırma tablosu yapmak için, her en iyi sonuç tablosundan maksimum kar, düşüş ve bir dizi işlem değerlerini seçelim. Statik veya dinamik kaydırma modlarında alınan değerin yanına sıfır kaydırma modunda aynı değere ilişik değişimi (yüzde olarak) veya bu değeri yazacağız.







6.1. Hareketli Ortalamaya Göre Expert Alım Satım

Kar:



Kaydırma yok

Statik

kaydırma

Dinamik

kaydırma

EURUSD

796,43

1385,06 ( +74% )

392,64 ( -51% )

GBPUSD

1025,75

1571,07 ( +53% )

2377,58 ( +132% )

USDJPY

2801,63

3051,39 ( +9% )

3500,19 ( +25% )



Tablo 29. Hareketli Ortalama LC Expert'in en iyi optimizasyon sonuçları tablosundan maksimum kar değerlerinin karşılaştırılması



Alçalma:



Kaydırma yok

Statik

kaydırma

Dinamik

kaydırma

EURUSD

17,7

21,52 ( +22% )

27,95 ( +58% )

GBPUSD

18,16

15,46 ( -15% )

24,55 ( +35% )

USDJPY

17,14

15,94 ( -7% )

19,91 ( +16% )



Tablo 30. Hareketli Ortalama LC Expert'in en iyi optimizasyon sonuçları tablosundaki maksimum alçalma değerlerinin karşılaştırılması

Yapılan işlem sayısı:



Kaydırma yok

Statik

kaydırma

Dinamik

kaydırma

EURUSD

111

122 ( +10% )

594 ( +435% )

GBPUSD

137

107 ( -22% )

574 ( +319% )

USDJPY

61

71 ( +16% )

301 ( +393% )



Tablo 31. Hareketli Ortalama LC Expert'in en iyi optimizasyon sonuçları tablosundaki maksimum işlem sayısı değerinin karşılaştırılması

Hemen göze çarpan ilk şey, dinamik kaydırma modundaki giriş noktalarında önemli bir artış olmasıdır. Aynı zamanda bununla birlikte, alçalma gözle görülür şekilde artmıştır ve EURUSD için de kar iki kat azalmıştır.

Statik kaydırma modu, bu Expert Advisor için daha karlıdır. Burada GBPUSD ve USDJPY için alçalmanın azaldığını ve EURUSD ve GBPUSD için kârda önemli bir artış olduğunu görebiliriz.







6.2. "Pin Çubuğu" Formasyonuyla Expert İşlemi

Kar:



Kaydırma yok

Statik

kaydırma

Dinamik

kaydırma

EURUSD

504,59

1843,54 ( +265% )

1185,65 ( +135% )

GBPUSD

187,13

1838,10 ( +882% )

1906,84 ( +919% )

USDJPY

531,99

1108,83 ( +108% ) 2472,67 ( +365% )



Tablo 32. Pin Çubuğu LC Expert'in en iyi optimizasyon sonuçları tablosundaki maksimum kar değerlerinin karşılaştırılması

Alçalma:



Kaydırma yok

Statik

kaydırma

Dinamik

kaydırma

EURUSD

9,94

13,94 ( +40% )

16,68 ( +68% )

GBPUSD

11,79

8,35 ( -29% )

12,4 ( +5% )

USDJPY

18,25

9,91 ( -46% )

19,71 ( +8% )



Tablo 33. Pin Çubuğu LC Expert'in en iyi optimizasyon sonuçları tablosundaki maksimum alçalma değerlerinin karşılaştırılması

Yapılan işlem sayısı:



Kaydırma yok

Statik

kaydırma

Dinamik

kaydırma

EURUSD

33

28 ( -15% )

162 ( +391% )

GBPUSD

17

45 ( +165% )

194 ( +1041% )

USDJPY

33

21 ( -36% )

152 ( +361% )



Tablo 34. Pin Çubuğu LC Expert'in en iyi optimizasyon sonuçları tablosundaki maksimum işlem sayısı değerlerinin karşılaştırılması

Ayrıca burada dinamik kaydırma modundaki işlem sayısında önemli bir artış görüyoruz. Ancak bu durumda önemli alçalma artışı, Hareketli Ortalama LC Expert ile benzer durumdaki gibi sadece EURUSD için gerçekleşir. Diğer çiftler için alçalma önemsiz bir şekilde, yaklaşık yüzde 5-8 oranında artar.



Statik kaydırma modunda, optimizasyon GBPUSD ve USDJPY için sınırlı kar göstermiştir. Yine de aynı çiftler için önemli bir alçalma düşüşü ve bunun EURUSD için arttığını görebiliriz. Statik kaydırma modu, bu Expert Advisor için daha az karlı görünmektedir.







Sonuç

Bu makalede, "likit grafiğinin" çizim prensiplerini ele aldık ve gösterge ve gösterge olmayan stratejilere dayalı olarak çalışma modlarının Expert'in optimizasyon sonucu üzerindeki etkisini karşılaştırdık.

Dolayısıyla aşağıdaki sonuçlar: