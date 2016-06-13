Einleitung

Ich habe einmal bemerkt, dass Charts mit einem H4-Zeitrahmen und höher bei jedem Broker anders aussehen. Der Grund: Die Broker befinden sich in verschiedenen Zeitzonen. In einigen Fällen waren Teile der Charts sehr verschieden, trotz nahezu identischer Zeitzonen. Auf einem Chart gab es einmal ein ausgeprägtes Reversal-Muster und auf dem anderen repräsentierte derselbe Teil kein spezifisches Muster.

Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen: Ich schreibe einen Indikator, der den H1-Chart neu zeichnet, damit sich auf der rechten Seite immer ein vollständiger Schließungsbalken befindet. Dabei wählte ich die Periode M1 als Quelle des Preises. Und das Ergebnis: Jede Minute wurde ein stündlicher Chart gezeichnet, wodurch ich nach einer Stunde 60 Variationen des selben stündlichen Charts in den Händen hielt. Dessen Form änderte sich auf glatte und fließende Weise, wodurch unsichtbare Muster sichtbar wurden - Muster, auf deren Existenz sich seitens des Ursprungsmusters keinerlei Hinweise finden ließen.

Ich habe diesen Indikator daraufhin „Liquid-Chart" getauft, um seiner sehr speziellen Erscheinungsform Rechnung zu tragen. Abhängig vom Modus des Zeichnens wird der Chart „fließen" (es erfolgt ein Neuentwurf), wenn entweder einer neuer Balken der Grundperiode erscheint oder aber wenn der statische Shiftwert geändert wird. In diesem Artikel werden wir uns ein wenig die Prinzipien des Zeichnens von „Liquid-Charts" genauer ansehen, daraufhin einen Indikator schreiben und die Effektivität folgender beider Methoden vergleichen: die Anwendung dieser Technologie für EA-Trading mittels Indikatoren und mittels Muster.









1. Prinzipien des Zeichnens

Bevor wir beginnen, müssen wir zunächst einige Termini definieren.

Shift soll die Differenz zwischen den Öffnungspreisen der resultierenden Chartbalken und den Öffnungspreisen des Balken des Ursprungcharts sein.

Aktueller Zeitrahmen ist der Zeitrahmen des ursprünglichen Charts.

Grundzeitrahmen ist ein Zeitrahmen mit Preisen, die wir zur Formung der Balken des resultierenden Charts benötigen.

Die Grund- bzw. Ursprungsperiode kann die aktuelle nicht überschreiten. Ferner muss die aktuelle Periode durch die Grundperiode ohne einen entstehenden Rest teilbar sein. Je größer das Verhältnis zwischen aktuellem Zeitrahmen und Grundzeitrahmen, desto mehr verschiedene Variationen des resultierenden Charts können wir erhalten. Wenn allerdings das Verhältnis zu groß wird, könnten die historischen Daten des Grundzeitrahmens nicht mehr länger ausreichend sein, um die notwendige Zahl der Balken des resultierenden Charts zu zeichnen.

Es gibt drei Arten des Zeichnens eines Charts:



Charts mit statischem Shift (auch: Static Shift oder SS ).

oder ). Charts mit dynamischem Shift im Öffnungsmodus (auch: Dynamic Shift, just Open oder DSO ).

oder ). Charts mit dynamischem Shift im Schließungsmodus (auch: Dynamic Shift, expected Close oder DSC).

Im statischen Shiftmodus verschieben sich die Öffnungszeiten von Balken um die eingestellte Zeit. Ein dynamischer Shift führt dazu, dass ein Balken im Öffnungsmodus so aussieht, als sei er gerade geöffnet worden, und im Schließungsmodus so aussieht, als ob er bald geschlossen werden wird.



Sehen wir uns das Ganze ein wenig genauer an.





1.1 Charts mit statischem Shift

Bei dieser Methode wird die Öffnungszeit jedes Balkens durch genau die Anzahl an Minuten verändert, die der eingestellten Zahl des Grundzeitrahmens entspricht. Wir nennen diese Veränderung einen Shift. Falls der eingestellte Shift null beträgt, dann ist der Chart mit dem ursprünglichen absolut identisch. Shift 1 ist gleichbedeutend mit 15 Minuten - vorausgesetzt dass der Grundzeitrahmen 15 Minuten entspricht. Shift 2 ist dann gleichbedeutend mit 30 Minuten und immer so weiter.



Der Shift kann (k-1) nicht überschritten, wobei k das Verhältnis zwischen aktuellem Zeitrahmen und Grundzeitrahmen darstellt. Das bedeutet, dass mit dem aktuellen Zeitrahmen H1 und dem Grundzeitrahmen M1 der maximale, zulässige Shift 60/1 - 1 = 59 der Grundzeitrahmen beträgt, also 59 Minuten. Falls der Grundzeitrahmen M5 sein sollte, dann ist der maximale, zulässige Shift 60/5 - 1 = 11 der Grundzeitrahmen, also 55 Minuten.



Die Öffnungszeit der Balken des aktuellen Zeitrahmens H1 und des Shifts von 15 Minuten ist 00:15, 01:15, 02:15 und immer so weiter. Für den aktuellen Zeitrahmen M15 und den Shift von 1 Minute ist die Öffnungszeit wiederum 00:16, 00:31, 00:46, 01:01 und so weiter und so fort.

Wenn Shifts sehr nahe an den Limitwerten liegen sollten, dann ist solch ein Chart kaum vom Ursprungschart zu unterschieden. Signifikante Unterschiede treten immer dann auf, wenn ein Shiftwert der Mitte eines zulässigen Bereichs sehr nahe ist.





Abb. 1 Beispiele für stündliche Balkenformierungen für einen Grundzeitrahmen von M15 mit einem Shift, der gleich 1 ist







1.2 Charts mit dynamischem Shift im Öffnungsmodus

In diesem Modus wird der Shift jedes Mal neu berechnet, wenn ein neuer Balken im Grundzeitrahmen erscheint. Zur gleichen Zeit gilt: Der Shift wird genau so kalkuliert, dass die Zeit, für die der Balken am Ende des Charts (letzter Preis) existiert, niemals den Wert des Grundzeitrahmens übersteigt. Falls der aktuelle Zeitrahmen H1 und der Grundzeitrahmen M5 sein sollte, dann wird es so aussehen, als ob der äußerste rechte Balken vor nicht weniger als 5 Minuten geöffnet worden ist.







Abb. 2 Beispiele für stündliche Balkenformierungen für einen Grundzeitrahmen von M15 mit einem dynamischen Shift im Öffnungsmodus







1.3 Charts mit dynamischem Shift im Schließungsmodus

In diesem Modus wird der Shift jedes Mal neu berechnet, wenn ein neuer Balken im Grundzeitrahmen erscheint, genauso wie im Öffnungsmodus. Der einzige Unterschied besteht darin, dass der Shift derart vonstattengeht, als dass die Zeit, für die der Balken am Ende des Charts (letzter Preis) existiert, größer als die Differenz zwischen aktuellem Zeitrahmen und Grundzeitrahmen ist oder dieser genau entspricht. Was den aktuellen Zeitrahmen von H1 und den Grundzeitrahmen von M5 betrifft, so sieht es so aus, als ob der äußerste rechte Balken in nicht mehr als 5 Minuten geschlossen werden wird.





Abb. 3 Beispiele für stündliche Balkenformierungen für einen Grundzeitrahmen von M15 mit einem dynamischen Shift im Öffnungsmodus







2. Datentransformation



Die Funktion GetRatesLC() wurde speziell dafür geschrieben, historische Daten unter Berücksichtigung eines eingestellten Shifts zu konvertieren. Sie schreibt modifizierte, historische Daten in das Array von Strukturen des Typs MqlRates, ähnlich so wie die Funktion CopyRates().

int GetRatesLC( int start_pos int len, MqlRates & rates[], ENUM_TIMEFRAMES base_period, int & shift );

Parameter

start_pos

[in] Index des ersten Elements des aktuellen Zeitrahmens. Dies ist der Startpunkt der Datenkonvertierung und des Kopierens in den Puffer.



len

[in] Zahl der kopierten Elemente.



rates[]



[out] Array des Typs MqlRates.

base_period



[in] Grundzeitrahmen.

shift

[in] [out] Shift. Hier können folgende Werte angenommen werden:

Wert Beschreibung -2

Kalkulation des Shifts im Öffnungsmodus (Beginn der Balkenbildung)

-1

Kalkulation des Shifts im Schließungsmodus (Ende der Balkenbildung)

0 ... N

Wenden Sie den eingestellten Shift an. Kann Werte von 0 bis N akzeptieren.

N = Tcur/Tbase - 1. Wobei Tcur den aktuellen Zeitrahmen und Tbase den Grundzeitrahmen verkörpert.



Tabelle 1. Zulässige Werte des Shiftparameters



Wenn die Funktion erfolgreich umgesetzt wird, wird Shift den Wert des kalkulierten Shifts empfangen, falls die Werte -2 oder -1 passiert wurden.



Gelieferter Wert

Zahl der kopierten Elemente oder des Fehlercodes:

Code Beschreibung -1

Grundzeitrahmen nicht korrekt spezifiziert

-2

Shift nicht korrekt spezifiziert



Tabelle 2. Zurückgegebene Fehlercodes



Nachfolgend sehen sie den Code der Funktion GetRatesLC() der Datei liquidchart.mqh.



int GetRatesLC( int start_pos, int len, MqlRates &rates[], ENUM_TIMEFRAMES base_period, int & shift) { int k= PeriodSeconds ()/ PeriodSeconds (base_period); if (k== 0 ) return (- 1 ); MqlRates r0[]; ArrayResize (rates,len); if ( CopyRates ( _Symbol , _Period ,start_pos, 1 ,r0)< 1 ) return ( 0 ); int sh; if (shift>= 0 ) { if (shift<k) sh=shift; else return (- 2 ); } else if (shift==- 1 ) { sh= int (( TimeCurrent ()-r0[ 0 ].time)/ PeriodSeconds (base_period)); } else if (shift==- 2 ) { sh= 1 + int (( TimeCurrent ()-r0[ 0 ].time)/ PeriodSeconds (base_period)); if (sh>=k) sh = 0 ; } else return (- 2 ); datetime tO; datetime tC; tO=r0[ 0 ].time+sh* PeriodSeconds (base_period); if (tO> TimeCurrent ()) tO-= PeriodSeconds (); tC=tO+ PeriodSeconds ()- PeriodSeconds (base_period); if (tC> TimeCurrent ()) tC= TimeCurrent (); int cnt= 0 ; while (cnt<len) { ArrayFree (r0); int l= CopyRates ( _Symbol ,base_period,tC,k,r0); if (l< 1 ) break ; tC=r0[l- 1 ].time; while (tO>tC) tO-= PeriodSeconds (); int index=len- 1 -cnt; rates[index].close= 0 ; rates[index].open= 0 ; rates[index].high= 0 ; rates[index].low= 0 ; rates[index].time=tO; for ( int i= 0 ; i<l; i++) if (r0[i].time>=tO && r0[i].time<=tC) { if (rates[index].open== 0 ) { rates[index].open= r0[i].open; rates[index].low = r0[i].low; rates[index].high= r0[i].high; } else { if (rates[index].low > r0[i].low) rates[index].low=r0[i].low; if (rates[index].high < r0[i].high) rates[index].high=r0[i].high; } rates[index].close=r0[i].close; } tC=tO- PeriodSeconds (base_period); cnt++; } if (cnt<len) { int d=len-cnt; for ( int j= 0 ; j<cnt; j++) rates[j]=rates[j+d]; for ( int j=cnt;j<len;j++) { rates[j].close= 0 ; rates[j].open= 0 ; rates[j].high= 0 ; rates[j].low= 0 ; rates[j].time= 0 ; } } shift = sh; return (cnt); }

An dieser Stelle sollten einige wichtige Punkte hervorgehoben werden.

Die Funktion gibt keine Tickvolumen zurück. Der Grund hierfür ist der, dass die Funktion im DSC-Modus niemals Volumen zurückgibt, die mit dem Balkenöffnung identisch sind. Eigentlich logisch, nicht wahr? Falls Ihr EA ein Tickvolumen verwendet, das einem entspricht, das ein Signal zur Formierung eines neuen Balkens darstellt, so wird er das Signal empfangen. Diese Methode wird bei Gleitenden-Durchschnitts- als Moving-Average -EAs angewendet. Sie können natürlich auch einen Zähler für das Tickvolumen zur Funktion hinzufügen. Allerdings würde das nicht richtig funktionieren. Um an dieser Stelle Missverständnisse zu vermeiden: Ich selbst führe keine Messung des Tickvolumens durch.

-EAs angewendet. Sie können natürlich auch einen Zähler für das Tickvolumen zur Funktion hinzufügen. Allerdings würde das nicht richtig funktionieren. Um an dieser Stelle Missverständnisse zu vermeiden: Ich selbst führe keine Messung des Tickvolumens durch. Die Funktion gibt zwar die angeforderte Zahl der Balken wieder aus, das bedeutet jedoch nicht, dass die Zeit zwischen dem ersten und dem letzten Balken dem korrespondierenden Zeitintervall des ursprünglichen Charts entspricht. Allerdings gibt es eine Übereinstimmung im Falle eines kontinuierlichen Segments historischer Daten. Falls das spezifizierte Segment Wochenenden enthalten sollte, könnten sich an der Grenzlinie sogenannte „Phantombalken“ bilden.

Die untere Abbildung stellt ein Beispiel für einen derartigen „Phantombalken“ dar. Der Balken wurde für die erste Minute des 27. Oktobers gebildet, die sich zusammen mit der Öffnungszeit 23:01 (26. Oktober) im Balken wiederfindet. Ich verweise darauf, dass sich nach derartigen Balken der Chart des Indikators nach links verschieben wird (in Relation zum ursprünglichen Chart. Die Balken, die eine Zeit aufweisen, die mit der Anfangszeit korrespondiert (z.B. 21:00 -> 21:01), werden andere Indexe aufweisen.





Abb. 4 Phantombalken vom 26.10.2014, 23:01



3. Indikatorumsetzung

Lassen Sie uns einen Indikator schreiben, der einen Liquid-Chart in einem separaten Fenster anzeigt. Der Indikator sollte in allen drei Modi funktionieren: im statischen Shiftmodus, im dynamischen Shift im Balkenöffnungsmodus und im dynamischen Shift im Balkenschließungsmodus. Der Indikator muss Kontrollelemente zum Ändern des Modus und des Shiftwerts aufweisen, ohne dass die Notwendigkeit besteht, den Indikatorparameterdialog aufzurufen.

Für den Anfang wollen wir die Funktion GetRatesLC() der Datei liquidchart.mqh benutzen. Wir werden Sie von der Funktion RefreshBuffers() aufrufen, die ihrerseits von der Funktion OnCalculate aufgerufen wird. Sie könnte ferner durch OnChartEvent aufgerufen werden, allerdings sind hierfür einige Änderungen im Modus oder dem Shift & eine Neukalkulation der Indikatorpuffer notwendig. Die Funktion OnChartEvent wird das Knopfdrücken sowie die Veränderung der Shiftwerte und des Modus verarbeiten.

Eingangsparameter des Indikators:

input ENUM_TIMEFRAMES BaseTF= PERIOD_M1 ; input int Depth= 100 ; input ENUM_LC_MODE inp_LC_mode=LC_MODE_SS; input int inp_LC_shift= 0 ;

wobei Tiefe die Zahl der Balken des resultierenden Charts und ENUM_LC_MODE den Typ darstellt, der die Modi zum Zeichnen des Indikators beschreibt.

enum ENUM_LC_MODE { LC_MODE_SS= 0 , LC_MODE_DSO= 1 , LC_MODE_DSC= 2 };

bool RefreshBuffers( int total, double &buff1[], double &buff2[], double &buff3[], double &buff4[], double &col_buffer[]) { MqlRates rates[]; ArrayResize (rates,Depth); int copied= 0 ; int shift= 0 ; if (LC_mode==LC_MODE_SS) shift = LC_shift; else if (LC_mode==LC_MODE_DSO) shift = - 1 ; else if (LC_mode==LC_MODE_DSC) shift = - 2 ; else return ( false ); copied=GetRatesLC( 0 ,Depth,rates,BaseTF,shift); if (copied<= 0 ) { Print ( "No data" ); return ( false ); } LC_shift = shift; refr_keys(); ArrayInitialize (buff1, 0.0 ); ArrayInitialize (buff2, 0.0 ); ArrayInitialize (buff3, 0.0 ); ArrayInitialize (buff4, 0.0 ); int buffer_index=total-copied; for ( int i= 0 ;i<copied;i++) { buff1[buffer_index]=rates[i].open; buff2[buffer_index]=rates[i].high; buff3[buffer_index]=rates[i].low; buff4[buffer_index]=rates[i].close; if (rates[i].open<=rates[i].close) col_buffer[buffer_index]= 1 ; else col_buffer[buffer_index]= 0 ; buffer_index++; } return ( true ); }

Die beiden Parameterundwerden durchundentsprechend dupliziert. Dieses Design erlaubt eine Änderung ihrer Werte durch das Drücken eines Buttons. Das Ziehen von Buttons als auch die Behandlung des Drückens von Buttons werden dabei nicht berücksichtigt werden, da sie nicht zum Thema dieses Artikels gehören. Wenden wir uns der-Funktion im Detail zu.

Zunächst muss ein relevanter Wert der Shift-Variable an die Funktion GetRatesLC() weitergereicht werden - d.h., abhängig vom Modus. Im statischen Modus wird es sich um eine Kopie des Parameters LC_shift und im Falle des Öffnungs- bzw. Schließungsmodus des Balkens um -1 bzw. -2 handeln. Nach einer erfolgreichen Ausführung der Funktion wird GetRatesLC() den aktuellen Wert von Shift an die Shift-Variable zurückgeben. Dabei erfolgt entweder eine Neukalkulation oder er bleibt so, wie er ist. Wie dem auch sei, wir werden der Variable LC_shift den Wert zuweisen und dann ein erneutes Zeichnen der grafischen Elemente durch die Funktion refr_keys() aufrufen.



Danach erneuern wir die OHLC-Werte und die Balkenfarben in den Indikatorpuffern.

Der vollständige Code des Indikators befindet sich in der Datei liquid_chart.mq5. Nach der Ausführung sieht der Indikator wie folgt aus:





Abb. 5 Der Liquid-Chart-Indikator



Einige wenige Worte über die die Kontrollelemente



Der Button SS veranlasst den Indikator dazu, in den statischen Shiftmodus zu wechseln. In diesem Modus sind Buttons mit Pfeilen aktiv, die dazu benutzt werden können, um den benötigten Shiftwert einzustellen.

veranlasst den Indikator dazu, in den statischen Shiftmodus zu wechseln. In diesem Modus sind Buttons mit Pfeilen aktiv, die dazu benutzt werden können, um den benötigten Shiftwert einzustellen. Der DSO -Button veranlasst den Indikator in den dynamischen Shiftmodus zu wechseln. Dies stellt den Beginn der Balkenbildung dar. In diesem Modus wird der Shiftwert kalkuliert und kann nicht per Hand modifiziert werden.

-Button veranlasst den Indikator in den dynamischen Shiftmodus zu wechseln. Dies stellt den Beginn der Balkenbildung dar. In diesem Modus wird der Shiftwert kalkuliert und kann nicht per Hand modifiziert werden. Der DSC-Button veranlasst den Indikator in den dynamischen Shiftmodus zu wechseln. Dies stellt das Ende der Balkenbildung dar. In diesem Modus ist die manuelle Veränderung bzw. Modifizierung von Shift ebenfalls untersagt.

Im SS-Modus dupliziert der Indikator den Wert des Initialcharts, falls der Shiftwert gleich 0 ist. Wenn Sie Shift verändern, werden Sie sehen, wie der Chart neu gezeichnet wird. Ein auffälliger Unterschied erscheint dabei bereits beim Wert 28. Anstelle schwächlicher „Gleise“ gibt es nun einen ausgeprägten „Hammer“. Ist die Zeit zum Kaufen gekommen?





Abb. 6 Der Liquid-Chart-Indikator, Shift 28



Wenn Sie den Indikator in den DSO-Modus versetzen, werden Sie einen neu gebildete Balken stets auf der rechten Seite finden. Im DSC-Modus wird sich ein Balken in nicht mehr als dem Wert eines Grundzeitrahmens schließen.





4. Kreieren eines EAs

Wir werden insgesamt zwei Expert-Advisors generieren. Der erste wird mit einem gleitenden Durchschnittswert (Moving-Average) und der zweite mit einem „Pin-Bar“-Muster traden.

Lassen Sie uns den Moving-Average-EA aus dem Beispielordner (Experts\Examples\Moving Average) als Template verwenden. Auf diese Weise wird es uns möglich sein, die Optimierungsresultate zweier grundverschiedener Strategien zu verstehen - wenn der statische und der dynamische Shift relevant und von Bedeutung sind.





4.1 Expert-Trading mithilfe eines Moving-Averages

Zunächst müssen die Eingabeparameter definiert werden. Es gibt derer vier:

input double MaximumRisk = 0.1 ; input double DecreaseFactor = 3 ; input int MovingPeriod = 12 ; input int MovingShift = 6 ;

Drei weitere Parameter werden nach der Modernisierung hinzugefügt werden:

input ENUM_TIMEFRAMES BaseTF= PERIOD_M1 ; input bool LC_on = true ; input int LC_shift = 0 ;

Der LC_on Parameter wird sich bei Überprüfungen der korrekten Arbeitsweise von GetRatesLC() als nützlich erweisen. Die Kombination (LC_on == true && LC_shift == 0) muss dieselben Resultate wie (LC_on == false) aufweisen.



Zur Modernisierung des Moving-Average-Expert-Advisors samt Shift muss die Datei liquidchart.mqh involviert und die Funktionen CopyRates() durch die Funktionen GetRatesLC() ersetzt werden - und zwar für all jene Fälle, in denen das Shiftfeature aktiviert ist (d.h., der Eingabeparameter LC_on wahr ist):

int copied; if (LC_on== true ) { int shift = LC_shift; copied=GetRatesLC( 0 , 2 ,rt,BaseTF,shift); } else copied = CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 2 ,rt); if (copied!= 2 ) { Print ( "CopyRates of " , _Symbol , " failed, no history" ); return ; }

Dies muss in beiden Funktionen, CheckForOpen() und CheckForClose(), durchgeführt werden. Wir müssen an dieser Stelle davon absehen, Indikatorbehandler zu verwenden, und werden die Moving-Averages stattdessen manuell kalkulieren. Genau hierfür haben wir die Funktion CopyMABuffer() hinzugefügt:

int CopyMABuffer( int len, double &ma[]) { if (len<= 0 ) return ( 0 ); MqlRates rates[]; int l=len- 1 +MovingPeriod; int copied; if (LC_on== true ) { int shift = LC_shift; ArrayResize (rates,l); copied=GetRatesLC(MovingShift,l,rates,BaseTF,shift); } else copied= CopyRates ( _Symbol , _Period ,MovingShift,l,rates); if (copied<l) return ( 0 ); for ( int i= 0 ;i<len;i++) { double sum= 0 ; for ( int j= 0 ;j<MovingPeriod;j++) { if (LC_on== true ) sum+=rates[j+i].close; else sum+=rates[copied- 1 -j-i].close; } ma[i]=sum/MovingPeriod; } return (len); }

Sie gibt eine benötigte Zahl an Werten (oder 0) in den Puffer ma[] zurück, falls diese aus irgendeinem Grunde nicht erhalten worden sein sollten.

Die Kontrolle über das Öffnen von Balken ist ein weiterer wichtiger Punkt, den es zu bedenken gilt. In der Originalversion des Moving-Average-EAs wurde diese mithilfe von Tickwerten umgesetzt:

if (rt[ 1 ].tick_volume> 1 ) return ;

In unserem Fall gibt es keine Tickvolumina. Folglich müssen wir die Funktion newbar() schreiben, um die Öffnung von Balken zu kontrollieren.

bool newbar( datetime t) { static datetime t_prev= 0 ; if (t!=t_prev) { t_prev=t; return ( true ); } return ( false ); }

Das Operationsprinzip besteht dabei darin, die Öffnungszeit des Balkens mit seinem vorherigem Wert zu vergleichen. Lassen Sie uns die Überprüfung des Tickvolumens durch den Aufruf der Funktion newbar() in den Funktionen CheckForOpen() und CheckForClose() substituieren:

if (newbar(rt[ 1 ].time)== false ) return ;

Den vollständigen Code des EAs finden Sie in der Datei moving_average_lc.mq5.







4.2 Expert-Advisor-Trading mittels eines „Pin-Bar“-Musters

Pin-Bar oder Pinocchio-Bar ist ein Muster, das aus drei Balken besteht. Der mittlere Balken muss einen langen Schatten bzw. eine lange „Nase“ aufweisen, wodurch eine wahrscheinliche Umkehrung der Kursbewegung kenntlich gemacht wird. Die Balken an der Seite werden auch als „Augen“ bezeichnet. Ihre Extrempunkte sollten nie außerhalb des Schattens des benachbarten Balkens anzutreffen sein. Das Muster ist vor allem bei Tradern beliebt, die mit Kerzenmodellen hantieren.



Unser Pin-Bar muss die folgenden Bedingungen einer nach unten gerichteten Preisumkehrung erfüllen:

Der r[0] -Balken muss ein Bulle sein.

-Balken muss ein Bulle sein. Der r[2] -Balken muss ein Bär sein.

-Balken muss ein Bär sein. Der höchste Wert des Preises A und C sollte nicht B überschreiten, wobei A und C die Hoch -Werte der Balken r[0] und r[2] sind. B ist der Hoch -Preis des Balkens r[1] .

und sollte nicht überschreiten, wobei und die -Werte der Balken und sind. ist der -Preis des Balkens . Der Körper des mittleren Balkens, das heißt, der Modulunterschied zwischen Öffnen/Open und Schließen/Close ( OC in der Figur) des Balkens r[1] sollte nicht die Zahl der externen Parameterpunkte übersteigen.

und ( in der Figur) des Balkens sollte nicht die Zahl der externen Parameterpunkte übersteigen. Der Schatten des mittleren Balkens, oder die Differenz des Hoch -Preises und der größten Werte von Open und Close des r[1] -Balkens, sollte nicht kleiner sein als die Anzahl der der externen Parameterpunkte.

-Preises und der größten Werte von und des -Balkens, sollte nicht kleiner sein als die Anzahl der der externen Parameterpunkte. Das Verhältnis des Schattens des mittleren Balkens zu dessen Körper sollte nicht weniger als die Anzahl der externen Parameterpunkte betragen.



Die Überprüfung des Musters wird zur selben Zeit wie das Öffnen des Balkens r[3] ausgeführt.





Abb. 7 Das „Pin-Bar“-Muster



Der Code, der die Präsenz eines Pin-Bars für eine nach unten gerichtete Umkehrung definiert, sollte wie folgt aussehen:

if (r[ 0 ].open<r[ 0 ].close && r[ 2 ].open>r[ 2 ].close && r[ 1 ].high> MathMax (r[ 0 ].high,r[ 2 ].high)) { double oc= MathAbs (r[ 1 ].open-r[ 1 ].close)/ _Point ; if (oc>inp_pb_max_OC) return ( 0 ); double shdw=(r[ 1 ].high- MathMax (r[ 1 ].open,r[ 1 ].close))/ _Point ; if (shdw<inp_pb_min_shdw) return ( 0 ); if (oc!= 0 ) { if ((shdw/oc)<inp_pb_min_ratio) return ( 0 ); } return ( 1 ); }

Und hier für eine nach oben gerichtete Umkehrung. Die Funktion zur Überprüfung der Präsenz des Pin-Bars müsste folgendermaßen aussehen:

int IsPinbar( MqlRates &r[]) { if ( ArraySize (r)< 4 ) return ( 0 ); if (r[ 0 ].open<r[ 0 ].close && r[ 2 ].open>r[ 2 ].close && r[ 1 ].high> MathMax (r[ 0 ].high,r[ 2 ].high)) { double oc= MathAbs (r[ 1 ].open-r[ 1 ].close)/ _Point ; if (oc>inp_pb_max_OC) return ( 0 ); double shdw=(r[ 1 ].high- MathMax (r[ 1 ].open,r[ 1 ].close))/ _Point ; if (shdw<inp_pb_min_shdw) return ( 0 ); if (oc!= 0 ) { if ((shdw/oc)<inp_pb_min_ratio) return ( 0 ); } return ( 1 ); } else if (r[ 0 ].open>r[ 0 ].close && r[ 2 ].open<r[ 2 ].close && r[ 1 ].low< MathMin (r[ 0 ].low,r[ 2 ].low)) { double oc= MathAbs (r[ 1 ].open-r[ 1 ].close)/ _Point ; if (oc>inp_pb_max_OC) return ( 0 ); double shdw=( MathMin (r[ 1 ].open,r[ 1 ].close)-r[ 1 ].low)/ _Point ; if (shdw<inp_pb_min_shdw) return ( 0 ); if (oc!= 0 ) { if ((shdw/oc)<inp_pb_min_ratio) return ( 0 ); } return (- 1 ); } return ( 0 ); }

Das durchlaufene Array mit den historischen Daten sollte nicht weniger als vier Elemente aufweisen. Falls der obere Pin-Bar entdeckt wird (wenn der Pin-Bar auf die nach unten gerichtete Umkehrung verweist), wird die Funktion den Wert 1 zurückgeben. Falls es einen niedrigeren Pin-Bar gibt (wahrscheinlich samt nach oben gerichteter Umkehrung), wird die Funktion den Wert -1 ausgeben. Wenn es gar keine Pin-Bars gibt, so gibt die Funktion den Wert 0 wieder aus. Die Funktion wird außerdem die folgenden Eingabeparameter verwenden:

input uint inp_pb_min_shdw = 40 ; input uint inp_pb_max_OC = 20 ; input double inp_pb_min_ratio = 2.0 ;

Wir werden mit der simpelsten Handelsstrategie samt Pin-Bar traden. Wir werden verkaufen, wenn wir eine nach unten gerichtete Umkehrung erwarten, und kaufen, wenn wir eine nach oben gerichtete Umkehrung erwarten. Normalerweise sind Indikatorbestätigungen von Nöten. Wir können allerdings dieses eine Mal auf sie verzichten. Ferner werden wir nur einen Pin-Bar verwenden.

Der EA , der mit dem „Pin-Bar“-Muster tradet wird auf Expert-Traiding via Moving-Average basieren. Die Funktion CopyMABuffer() muss ebenso wie ihr Aufruf durch die beiden Funktionen CheckForOpen() und CheckForClose() von Letztgenanntem entfernt werden. Auch muss die Zahl der erforderlichen Historiendaten von zwei auf vier erhöht werden. Die Zeit des r[3]-Balkens wird während der Überprüfung der Öffnung des neuen Balkens verwendet werden.

int copied; if (LC_on== true ) { int shift = LC_shift; copied=GetRatesLC( 0 , 4 ,rt,BaseTF,shift); } else copied = CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 4 ,rt); if (copied!= 4 ) { Print ( "CopyRates of " , _Symbol , " failed, no history" ); return ; } if (newbar(rt[ 3 ].time)== false ) return ;

Die Überprüfung der Positionsöffnung wird dabei wie folgt aussehen:

int pb=IsPinbar(rt); if (pb== 1 ) signal= ORDER_TYPE_SELL ; else if (pb==- 1 ) signal= ORDER_TYPE_BUY ;

Um eine Position mittels eines gegensätzlichen Pin-Bars zu schließen:

if (type==( long ) POSITION_TYPE_BUY && pb== 1 ) signal= true ; if (type==( long ) POSITION_TYPE_SELL && pb==- 1 ) signal= true ;

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass im Falle von strengen Eingabeparameterbedingungen Pin Bars nur selten auftritt. Wenn also eine Position nur infolge eines gegensätzlichen Pin-Bars geschlossen wird, besteht die Chance, Gewinne zu verlieren bzw. zu schließen, während eines Loss.



In diesem Zusammenhang fügen wir die Take-Profit- und Stop-Loss-Levels hinzu. Diese werden durch die Verwendung der beiden externen Parameter inp_tp_pp und inp_sl_pp eingestellt.

double sl= 0 ,tp= 0 ,p= 0 ; double ask= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double bid= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); if (signal== ORDER_TYPE_SELL ) { p=bid; if (inp_sl_pp!= 0 ) sl= NormalizeDouble (ask+inp_sl_pp* _Point , _Digits ); if (inp_tp_pp!= 0 ) tp= NormalizeDouble (ask-inp_sl_pp* _Point , _Digits ); } else { p=ask; if (inp_sl_pp!= 0 ) sl= NormalizeDouble (bid-inp_sl_pp* _Point , _Digits ); if (inp_tp_pp!= 0 ) tp= NormalizeDouble (bid+inp_sl_pp* _Point , _Digits ); } CTrade trade; trade.PositionOpen( _Symbol ,signal,TradeSizeOptimized(),p,sl,tp);

Falls der Wert von inp_tp_pp oder inp_sl_pp null sein sollte, so wird das korrespondierende Take-Profit- bzw. Stop-Loss-Level nicht eingestellt werden.



Die Modifikationen sind jetzt abgeschlossen. Der EA kann jetzt verwandt werden. Der vollständige Code findet sich in der Datei pinbar_lc.mq5.







5. Optimierung des EAs

Um die Effektivität von Charts mit Shift im Falle verschiedener Strategien zu bewerten, werden wir uns die EA-Optimierung zunutze machen, indem wir die besten Ergebnisse miteinander vergleichen werden. Die wichtigsten Parameter sind zweifellos: Gewinn, Drawdown und die Zahl der Trades. EA-Trading mit einem Moving-Average wird uns dabei als ein Beispiel einer Indikatorstrategie dienen. Ferner wird Expert-Trading mittels eines „Pin-Bar“-Musters als ein Beispiel für eine Nicht-Indikatorstrategie herhalten.



Die Optimierung wird durch Quotes für das letzte halbe Jahr ausgeführt werden - Quotes des Servers MetaQuotes-Demo. Das Experiment wird für EURUSD, GBPUSD und USDJPY durchgeführt werden. Das Startkapital soll 3000 USD samt eines Leverages von 1:100 betragen. Für den Testmodus gilt: „Alle Ticks“. Optimierungsmodus - schnell (er, generischer Algorithmus), Max. Balance.



5.1 Analyse der Optimierungsergebnisse betreffend Expert-Trading mithilfe eines Moving-Averages

Lassen Sie uns die Resultate eines optimierten Expert-Advisors vergleichen, wenn er in verschiedenen Modi operiert: Null-Shift-, statischer Shift- und dynamischer Shiftmodus (DSO und DSC).



Der Test wird für EURUSD, GBPUSD sowie USDJPY für die Periode 01.04.2014 - 25.10.2014 (letzten sechs Monate) durchgeführt werden. Zeitraum H1.

Eingabeparameter des Expert-Advisors.



Parameter

Wert

Maximales Risiko in Prozent

0,1

Verminderungsfaktor

3,0

Moving-Average-Periode

12

Moving-Average-Shift

6

BaseTF

eine Minute

LC aktiv

true

LC-Shift

0



Tabelle 3. Eingabeparameter des Moving-Average-LC-EAs



5.1.1 Optimierung des EAs bei deaktiviertem Shiftmodus

Zu optimierende Parameter:

Parameter

Start Step Stopp

Moving-Average-Periode

12

1

90

Moving-Average-Shift

6

1

30



Tabelle 4. Optimierte Parameter des Moving-Average-LC-EAs im Null-Shiftmodus



Graph, der die EA-Optimierung im deaktivierten Shiftmodus anzeigt, EURUSD:







Abb. 8 Optimierung des Moving-Average-LC-EAs im Null-Shiftmodus, EURUSD



Beste Ergebnisse:

Ergebnis

Profit Drawdown (%):

Zahl der Trades

MovingPeriod; MovingShift; 3796,43 796,43 16,18 111 24 12

3776,98 776,98 17,70 77 55

22

3767,45 767,45 16,10 74 59

23

3740,38 740,38 15,87 78 55

17

3641,16 641,16 15,97 105 12

17



Tabelle 5. Beste Resultate des Moving-Average-LC-EAs im Null-Shiftmodus, EURUSD



Graph, der die EA-Optimierung im Null-Shiftmodus anzeigt, GBPUSD:





Abb. 9 Optimierung des Moving-Average-LC-EAs im Null-Shiftmodus, GBPUSD

Beste Ergebnisse:

Ergebnis Profit Drawdown (%):

Zahl der Trades

MovingPeriod; MovingShift;

4025,75 1025,75 8,08 80 18

22

3857,90 857,90 15,04 74 55

13

3851,40 851,40 18,16 80 13

24

3849,48 849,48 13,05 69 34

29

3804,70 804,70 16,57 137 25

8



Tabelle 6. Beste Resultate der Optimierung des Moving-Average-LC-EAs für GBPUSD im Null-Shiftmodus

Graph, der die EA-Optimierung im deaktivierten Shiftmodus anzeigt, USDJPY:





Abb. 10 Optimierung des Moving-Average-LC-EAs im Null-Shiftmodus, USDJPY

Beste Ergebnisse:

Ergebnis

Profit

Drawdown (%):

Zahl der Trades

MovingPeriod; MovingShift; 5801,63 2801,63 11,54 48

65

23

5789,17 2789,17 14,03 50

44

27

5539,06 2539,06 17,14 46

67

27

5331,34 2331,34 15,05 61

70

9

5045,19 2045,19 12,61 48

83

15



Tabelle 7. Beste Resultate des Moving-Average-LC-EAs für USDJPY im Null-Shiftmodus

5.1.2 Optimierung des EAs im statischen Shiftmodus

Zu optimierende Parameter:

Parameter

Start Step Stopp

Moving-Average-Periode

12

1

90

Moving-Average-Shift

6

1

30

LC-Shift 1 1 59

Tabelle 8. Optimierte Parameter des Moving-Average-LC-EAs im statischen Shiftmodus



Graph, der die EA-Optimierung im statischen Shiftmodus anzeigt, EURUSD:





Abb. 11 Optimierung des Moving-Average-LC-EAs im statischen Shiftmodus, EURUSD

Beste Ergebnisse:

Ergebnis

Profit

Drawdown (%):

Zahl der Trades

MovingPeriod;

MovingShift;

LC_shift

4385,06

1385,06

12,87 100 32 11 8 4149,63

1149,63

14,22 66 77 25 23 3984,92

984,92

21,52 122 12 11 26 3969,35

969,35

16,08 111 32 11 24 3922,95

922,95

12,29 57 77 25 10

Tabelle 9. Beste Resultate des Moving-Average-LC-EAs für EURUSD im statischen Shiftmodus



Graph, der die EA-Optimierung im statischen Shiftmodus anzeigt, GBPUSD:





Abb. 12 Optimierung des Moving-Average-LC-EAs im statischen Shiftmodus, GBPUSD

Beste Ergebnisse:

Ergebnis Profit Drawdown (%):

Zahl der Trades

MovingPeriod; MovingShift; LC_shift

4571,07 1571,07 14,90 79 12

25

42

4488,90 1488,90 15,46 73 12

25

47

4320,31 1320,31 9,59 107 12

16

27

4113,47 1113,47 10,96 75 12

25

15

4069,21 1069,21 15,27 74 12

25

50



Tabelle 10. Beste Resultate des Moving-Average-LC-EAs für GBPUSD im statischen Shiftmodus

Graph, der die EA-Optimierung im statischen Shiftmodus anzeigt, USDJPY:





Abb. 13 Optimierung des Moving-Average-LC-EAs im statischen Shiftmodus, USDJPY

Beste Ergebnisse:

Ergebnis

Profit

Drawdown (%):

Zahl der Trades

MovingPeriod;

MovingShift; LC-Shift

6051,39 3051,39 15,94 53

76

12

31

5448,98 2448,98 10,71 54

44

30

2

5328,15 2328,15 11,90 50

82

13

52

5162,82 2162,82 10,46 71

22

26

24

5154,71 2154,71 14,34 54

75

14

58



Tabelle 11. Beste Resultate des Moving-Average-LC-EAs für USDJPY im statischen Shiftmodus

5.1.3 Optimierung des EAs im dynamischen Shiftmodus

Zu optimierende Parameter:

Parameter

Start Step Stopp

Moving-Average-Periode

12

1

90

Moving-Average-Shift

6

1

30

LC-Shift -2 1 -1

Tabelle 12. Optimierte Parameter des Moving-Average-LC-EAs im dynamischen Shiftmodus

Graph, der die EA-Optimierung im dynamischen Shiftmodus anzeigt, EURUSD:





Abb. 14 Optimierung des Moving-Average-LC-EAs im dynamischen Shiftmodus, EURUSD

Beste Ergebnisse:

Ergebnis

Profit

Drawdown (%):

Zahl der Trades

MovingPeriod;

MovingShift;

LC-Shift

3392,64 392,64 27,95 594 15 13 -2

3140,26 140,26 23,35 514 12 17 -2

2847,12 -152,88 17,04 390 79 23 -1

2847,12 -152,88 17,04 390 79 12 -1

2826,25 -173,75 20,12 350 85 22 -1



Tabelle 13. Beste Resultate des Moving-Average-LC-EAs für EURUSD im dynamischen Shiftmodus

Graph, der die EA-Optimierung im dynamischen Shiftmodus anzeigt, GBPUSD:





Abb. 15 Optimierung des Moving-Average-LC-EAs im dynamischen Shiftmodus, GBPUSD

Beste Ergebnisse:

Ergebnis Profit

Drawdown (%):

Zahl der Trades

MovingPeriod;

MovingShift; LC_shift

5377,58 2377,58 19,73 391 12

26

-2

3865,50 865,50 18,18 380 23

23

-2

3465,63 465,63 21,22 329 48

21

-2

3428,99 428,99 24,55 574 51

16

-1

3428,99 428,99 24,55 574 51

15

-1



Tabelle 14. Beste Resultate des Moving-Average-LC-EAs für GBPUSD im dynamischen Shiftmodus

Graph, der die EA-Optimierung im dynamischen Shiftmodus anzeigt, USDJPY:





Abb. 16 Optimierung des Moving-Average-LC-EAs im dynamischen Shiftmodus, USDJPY

Beste Ergebnisse:

Ergebnis

Profit

Drawdown (%):

Zahl der Trades

MovingPeriod;

MovingShift;

LC-Shift 6500,19 3500,19 17,45 244

42

28

-2

6374,18 3374,18 19,91 243

54

24

-2

6293,29 3293,29 19,30 235

48

27

-2

5427,69 2427,69 17,65 245

90

8

-2

5421,83 2421,83 16,30 301

59

12

-2



Tabelle 15. Beste Resultate des Moving-Average-LC-EAs für USDJPY im dynamischen Shiftmodus

5.2 Analyse der Optimierungsergebnisse betreffend Expert-Trading unter Verwendung des „Pin-Bar“-Musters

Lassen Sie uns die Resultate eines optimierten Expert-Advisors vergleichen, wenn er in verschiedenen Modi operiert: Null-Shift-, statischer Shift- und dynamischer Shiftmodus (DSO und DSC). Der Test wird für EURUSD, GBPUSD sowie USDJPY für die Periode 01.04.2014 - 25.10.2014 durchgeführt werden. Zeitraum H1.

Eingabeparameter des Expert Advisors:



Parameter Wert

Maximales Risiko in Prozent

0,1

Verminderungsfaktor

3,0

Min. Pin-Bar-Schatten, Punkte

40

Max. Pin-Bar-OC, Punkte

110

Min. Pin-Bar-Schatten-OC-Verhältnis

1,4

SL, Punkte (0 für OFF/DEAKTIVIERT)

150

TP, Punkte (0 für OFF/DEAKTIVIERT)

300

LC Grundperiode

eine Minute

LC-Modus AKTIVIERT

true

LC-Shift

0



Tabelle 16. Eingabeparameter des Pin-Bar-LC-EAs



Wir werden nun die Parameter optimieren, die die Pin-Bar-Form definieren: die Länge der „Nase“, das Verhältnis von Länge der „Nase“ zum Körper des mittleren Balkens und die maximale Größe des Körpers. Außerdem müssen die Take-Profit- und Stop-Loss-Levels optimiert werden.





5.2.1 Optimierung des EAs bei deaktiviertem Shiftmodus

Zu optimierende Parameter:

Parameter Start Step Stopp Min. Pin-Bar-Schatten, Punkte

100

20

400

Max. Pin-Bar-OC, Punkte

20

20

100

Min. Pin-Bar-Schatten-OC-Verhältnis

1

0,2

3

SL, Punkte (0 für OFF/DEAKTIVIERT)

150

50

500

TP, Punkte (0 für OFF/DEAKTIVIERT)

150

50

500



Tabelle 17. Optimierte Parameter des Pin-Bar-LC-EAs im deaktivierten Shiftmodus



Graph, der die EA-Optimierung im deaktivierten Shiftmodus anzeigt, EURUSD:





Abb. 17 Optimierung des Pin-Bar-LC-EAs im Null-Shiftmodus, EURUSD

Beste Ergebnisse:

Ergebnis

Profit

Drawdown (%):

Zahl der Trades

Min. Pin-Bar-Schatten

Max. Pin-Bar-OC

Min. Verhältnis von Pin-Bar-Schatten

zu OC

SL TP 3504,59

504,59

9,82

33

100

60

1,8

450

500

3428,89

428,89

8,72

21

120

60

2,8

450

350

3392,37

392,37

9,94

30

100

60

2,6

450

250

3388,54

388,54

9,93

31

100

80

2,2

450

300

3311,84

311,84

6,84

13

140

60

2,2

300

450



Tabelle 18. Beste Resultate des Pin-Bar-LC-EAs für EURUSD im Null-Shiftmodus



Graph, der die EA-Optimierung im Null-Shiftmodus anzeigt, GBPUSD:





Abb. 18 Optimierung des Pin-Bar-LC-EAs im Null-Shiftmodus, GBPUSD

Beste Ergebnisse:

Ergebnis

Profit

Drawdown (%):

Zahl der Trades

Min. Pin-Bar-Schatten

Max. Pin-Bar-OC

Min. Verhältnis von Pin-Bar-Schatten

zu OC

SL TP 3187,13

187,13

11,10

13

160

60

2,6

500

350

3148,73

148,73

3,23

4

220

40

2,8

400

400

3142,67

142,67

11,27

17

160

100

1,8

500

350

3140,80

140,80

11,79

13

180

100

2

500

500

3094,20

94,20

1,62

1

260

60

1,6

500

400



Tabelle 19. Beste Resultate des Pin-Bar-LC-EAs für GBPUSD im Null-Shiftmodus

Graph, der die EA-Optimierung im deaktivierten Shiftmodus anzeigt, USDJPY:





Abb. 19 Optimierung des Pin-Bar-LC-EAs im Null-Shiftmodus, USDJPY

Beste Ergebnisse:

Ergebnis

Profit

Drawdown (%):

Zahl der Trades

Min. Pin-Bar-Schatten

Max. Pin-Bar-OC

Min. Verhältnis von Pin-Bar-Schatten

zu OC

SL TP 3531,99

531,99

9,00

6

160

60

2,2

450

500

3355,91

355,91

18,25

16

120

60

1,6

450

400

3241,93

241,93

9,11

4

160

40

2,8

450

500

3180,43

180,43

6,05

33

100

80

1,8

150

450

3152,97

152,97

3,14

6

160

80

2,8

150

500



Tabelle 20. Beste Resultate des Pin-Bar-LC-EAs für USDJPY im Null-Shiftmodus

5.2.2 Optimierung des EAs im statischen Shiftmodus

Zu optimierende Parameter:

Parameter Start Step Stopp Min. Pin-Bar-Schatten, Punkte

100

20

400

Max. Pin-Bar-OC, Punkte

20

20

100

Min. Pin-Bar-Schatten-OC-Verhältnis

1

0,2

3

SL, Punkte (0 für OFF/DEAKTIVIERT)

150

50

500

TP, Punkte (0 für OFF/DEAKTIVIERT)

150

50

500

LC-Shift

1 1 59

Tabelle 21. Optimierte Parameter des Pin-Bar-LC-EAs im statischen Shiftmodus



Graph, der die EA-Optimierung im statischen Shiftmodus anzeigt, EURUSD:





Abb. 20 Optimierung des Pin-Bar-LC-EAs im statischen Shiftmodus, EURUSD

Beste Ergebnisse:

Ergebnis

Profit

Drawdown (%):

Zahl der Trades

Min. Pin-Bar-Schatten

Max. Pin-Bar-OC

Min. Verhältnis von Pin-Bar-Schatten

zu OC

SL TP LC-Shift

4843,54

1843,54

10,14

19

120

80

1,6

500

500

23 4714,81

1714,81

10,99

28

100

100

1,6

500

500

23

4672,12

1672,12

10,16

18 120

80

1,8

500

500

23

4610,13

1610,13

9,43

19

120

80

1,6

450

450

23

4562,21

1562,21

13,94

27

100

100

1,6

500

400

25



Tabelle 22. Beste Resultate des Pin-Bar-LC-EAs für EURUSD im statischen Shiftmodus

Graph, der die EA-Optimierung im statischen Shiftmodus anzeigt, GBPUSD:





Abb. 21 Optimierung des Pin-Bar-LC-EAs im statischen Shiftmodus, GBPUSD

Beste Ergebnisse:

Ergebnis

Profit

Drawdown (%):

Zahl der Trades

Min. Pin-Bar-Schatten

Max. Pin-Bar-OC

Min. Verhältnis von Pin-Bar-Schatten

zu OC

SL TP LC-Shift

4838,10

1838,10

5,60

34

100

40

2,4

450

500

24

4797,09

1797,09

5,43

35

100

40

2,6

400

500

24

4755,57

1755,57

7,36

42

100

100

2

400

500

24

4725,41

1725,41

8,35

45

100

80

1

400

500

24

4705,61

1705,61

8,32

41

100

100

2

450

500

24



Tabelle 23. Beste Resultate des Pin-Bar-LC-EAs für GBPUSD im statischen Shiftmodus

Graph, der die EA-Optimierung im statischen Shiftmodus anzeigt, USDJPY:





Abb. 22 Optimierung des Pin-Bar-LC-EAs im statischen Shiftmodus, USDJPY

Beste Ergebnisse:

Ergebnis

Profit

Drawdown (%):

Zahl der Trades

Min. Pin-Bar-Schatten

Max. Pin-Bar-OC

Min. Verhältnis von Pin-Bar-Schatten

zu OC

SL TP LC-Shift

4108,83

1108,83

6,45

9

140

40

1,4

500

450

55

3966,74

966,74

7,88

12

140

60

2,8

450

500

45

3955,32

955,32

9,91

21

120

80

2

500

500

45

3953,80

953,80

6,13

10

140

60

2,8

450

450

47

3944,33

944,33

6,42

6

160

100

2,6

500

400

44



Tabelle 24. Beste Resultate des Pin-Bar-LC-EAs für USDJPY im statischen Shiftmodus

5.2.3 Optimierung des EAs im dynamischen Shiftmodus

Zu optimierende Parameter:

Parameter Start Step Stopp Min. Pin-Bar-Schatten, Punkte

100

20

400

Max. Pin-Bar-OC, Punkte

20

20

100

Min. Pin-Bar-Schatten-OC-Verhältnis

1

0,2

3

SL, Punkte (0 für OFF/DEAKTIVIERT)

150

50

500

TP, Punkte (0 für OFF/DEAKTIVIERT)

150

50

500

LC-Shift

-2 1 -1

Tabelle 25. Optimierte Parameter des Pin-Bar-LC-EAs im dynamischen Shiftmodus



Graph, der die EA-Optimierung im dynamischen Shiftmodus anzeigt, EURUSD:





Abb. 23 Optimierung des Pin-Bar-LC-EAs im dynamischen Shiftmodus, EURUSD

Beste Ergebnisse:

Ergebnis

Profit

Drawdown (%):

Zahl der Trades

Min. Pin-Bar-Schatten

Max. Pin-Bar-OC

Min. Verhältnis von Pin-Bar-Schatten

zu OC

SL TP LC-Shift

4185,65

1185,65

13,22

49

200

100

1,8

450

500

-2

4011,80

1011,80

13,75

49

200

100

2

400

500

-2

3989,28

989,28

12,01

76

140

20

1,2

350

200

-1

3979,50

979,50

16,45

157

100

20

1

450

500

-1

3957,25

957,25

16,68

162

100

20

1

400

500

-1



Tabelle 26. Beste Resultate des Pin-Bar-LC-EAs für EURUSD im dynamischen Shiftmodus

Graph, der die EA-Optimierung im dynamischen Shiftmodus für GBPUSD anzeigt:





Abb. 24 Optimierung des Pin-Bar-LC-EAs im dynamischen Shiftmodus, GBPUSD

Beste Ergebnisse:

Ergebnis

Profit

Drawdown (%):

Zahl der Trades

Min. Pin-Bar-Schatten

Max. Pin-Bar-OC

Min. Verhältnis von Pin-Bar-Schatten

zu OC

SL TP LC-Shift

4906,84

1906,84

10,10

179

120

40

1,8

500

500

-2

4316,46

1316,46

10,71

151

120

20

2,4

450

500

-1

4250,96

1250,96

12,40

174

120

40

1,8

500

500

-1

4040,82

1040,82

12,40

194

120

60

2

500

200

-2

4032,85

1032,85

11,70

139

140

40

2

400

200

-1



Tabelle 27. Beste Resultate des Pin-Bar-LC-EAs für GBPUSD im dynamischen Shiftmodus

Graph, der die EA-Optimierung im dynamischen Shiftmodus anzeigt, USDJPY:





Abb. 25 Optimierung des Pin-Bar-LC-EAs im dynamischen Shiftmodus, USDJPY

Beste Ergebnisse:

Ergebnis

Profit

Drawdown (%):

Zahl der Trades

Min. Pin-Bar-Schatten

Max. Pin-Bar-OC

Min. Verhältnis von Pin-Bar-Schatten

zu OC

SL TP LC-Shift

5472,67

2472,67

13,01

138

100

20

2,4

500

500

-1

4319,84

1319,84

15,87

146

100

20

2,2

400

500

-1

4259,54

1259,54

19,71

137

100

20

2,4

500

500

-2

4197,57

1197,57

15,98

152

100

20

1

350

500

-1

3908,19

908,19

16,79

110

120

40

3

400

400

-1



Tabelle 28. Beste Resultate des Pin-Bar-LC-EAs für USDJPY im dynamischen Shiftmodus





6 Vergleich der Optimierungsergebnisse



Um eine Vergleichstabelle zu erstellen, sollten wir die maximalen Werte für Gewinne, Drawdown und die Tradezahl von jeder „Beste-Ergebnisse“-Tabelle auswählen. Neben dem Wert, den wir im statischen und dynamischen Modus erhalten haben, werden wir die Änderung (in Prozent) oder aber diesen Wert in Relation zum selben Wert im Null-Shiftmodus notieren.







6.1 Expert-Trading mithilfe eines Moving-Averages

Gewinn:



Kein Shift

Statischer

Shift

Dynamischer

Shift

EURUSD

796,43

1385,06 ( +74% )

392,64 ( -51% )

GBPUSD

1025,75

1571,07 ( +53% )

2377,58 ( +132% )

USDJPY

2801,63

3051,39 ( +9% )

3500,19 ( +25% )



Tabelle 29. Vergleich der Werte des maximalen Gewinns des Moving-Average-LC-EAs (der Tabelle der besten Optimierungsergebnisses entnommen)



Drawdown:



Kein Shift

Statischer

Shift

Dynamischer

Shift

EURUSD

17,7

21,52 ( +22% )

27,95 ( +58% )

GBPUSD

18,16

15,46 ( -15% )

24,55 ( +35% )

USDJPY

17,14

15,94 ( -7% )

19,91 ( +16% )



Tabelle 30. Vergleich der Werte des maximalen Drawdowns des Moving-Average-LC-EAs (der Tabelle der besten Optimierungsergebnisses entnommen)

Zahl der Trades



Kein Shift

Statischer

Shift

Dynamischer

Shift

EURUSD

111

122 ( +10% )

594 ( +435% )

GBPUSD

137

107 ( -22% )

574 ( +319% )

USDJPY

61

71 ( +16% )

301 ( +393% )



Tabelle 31. Vergleich der Werte der maximalen Zahl der Trades des Moving-Average-LC-EAs (der Tabelle der besten Optimierungsergebnisses entnommen)

Der erste Punkt, der ins Auge sticht: eine signifikante Erhöhung der Eintrittspunkte im dynamischen Shiftmodus. Zur gleichen Zeit hat sich allerdings der Drawdown merklich erhöht. Auch hat sich der Gewinn für EURUSD zwei Mal reduziert.

Der statische Shiftmodus ist also zumindest für diesen EA profitabler. Hier können wir ein Sinken des Drawdowns für GBPUSD und USDJPY und einen signifikanten Anstieg des Profits für EURUSD und GBPUSD begutachten.







6.2 Expert-Trading unter Verwendung des „Pin-Bar“-Musters

Gewinn:



Kein Shift

Statischer

Shift

Dynamischer

Shift

EURUSD

504,59

1843,54 ( +265% )

1185,65 ( +135% )

GBPUSD

187,13

1838,10 ( +882% )

1906,84 ( +919% )

USDJPY

531,99

1108,83 ( +108% ) 2472,67 ( +365% )



Tabelle 32. Vergleich der Werte des maximalen Gewinns des Pin-Bar-LC-EAs (der Tabelle der besten Optimierungsergebnisses entnommen)

Drawdown:



Kein Shift

Statischer

Shift

Dynamischer

Shift

EURUSD

9,94

13,94 ( +40% )

16,68 ( +68% )

GBPUSD

11,79

8,35 ( -29% )

12,4 ( +5% )

USDJPY

18,25

9,91 ( -46% )

19,71 ( +8% )



Tabelle 33. Vergleich der Werte des maximalen Drawdowns des Pin-Bar-LC-EAs (der Tabelle der besten Optimierungsergebnisses entnommen)

Zahl der Trades



Kein Shift

Statischer

Shift

Dynamischer

Shift

EURUSD

33

28 ( -15% )

162 ( +391% )

GBPUSD

17

45 ( +165% )

194 ( +1041% )

USDJPY

33

21 ( -36% )

152 ( +361% )



Tabelle 34. Vergleich der Werte der maximalen Anzahl an Trades des Pin-Bar-LC-EAs (der Tabelle der besten Optimierungsergebnisses entnommen)

Hier sehen wir einen erheblichen Anstieg der Anzahl der Trades im dynamischen Shiftmodus. Einen signifikanten Anstieg des Drawdowns gibt es in diesem Fall - wie im Falle des Moving-Average-LC-EAs - nur bei EURUSD. Für andere Paare erhöht sich der Drawdown nur unwesentlich, ungefähr um 5-8 Prozent.



Im statischen Shiftmodus bewirkte die Optimierung einen begrenzten Gewinn für GBPUSD als auch USDJPY. Aber wie dem auch sei, wir sehen auch ein signifikantes Absinken des Drawdowns für die gleichen Paare und einen Anstieg für EURUSD. Der statische Shiftmodus sieht für diesen EA also weniger profitabel aus.







Fazit

In diesem Artikel haben wir uns den Prinzipien des Zeichnens von „Liquid-Charts“ zugewendet und den Einfluss ihrer Operationsmethode auf die Optimierungsergebnisse des EAs basierend auf einer Indikatorstrategie und einer Nicht-Indikatorstrategie verglichen.

Die Schlussfolgerungen: