Introduzione

Una volta ho notato che i grafici con l'intervallo di tempo H4 e superiore sembravano diversi per ogni broker. La ragione alla base era che i broker si trovavano in fusi orari diversi. In alcuni casi alcune parti degli stessi grafici erano significativamente diverse nonostante una piccola differenza tra i fusi orari. Su un grafico c'era un modello di inversione distinto e la stessa parte dell'altro non rappresentava alcun modello preciso.

Poi mi è passato per la mente di scrivere un indicatore che ridisegnerebbe il grafico H1 in modo che ci sia sempre una barra di chiusura completa sulla destra. Il periodo M1 è stato scelto come fonte di prezzi. Di conseguenza, un grafico orario è stato ridisegnato ogni minuto e in un'ora ho avuto 60 versioni dello stesso grafico orario. La sua forma stava cambiando in modo fluido e scorrevole rivelando schemi nascosti a cui il modello iniziale non aveva nemmeno accennato.

Ho chiamato questo indicatore "grafico liquido" per il suo aspetto specifico. A seconda della modalità di stampa, il grafico "scorre" (viene ridisegnato) quando viene visualizzata una nuova barra del periodo di base o quando il valore dello spostamento statico viene modificato. In questo articolo considereremo i principi di tracciamento di un "grafico liquido", quindi scriveremo un indicatore e confronteremo l'efficienza dell'utilizzo di questa tecnologia per gli Expert che negoziano con indicatori e gli Expert che negoziano con i modelli.









1. Principio di plottaggio

Prima di iniziare, definiremo i termini.

Lo shift è una differenza tra i prezzi di apertura delle barre del grafico risultanti e i prezzi di apertura delle barre del grafico di origine.

L'intervallo di tempo corrente è l'intervallo di tempo del grafico di origine.

L'intervallo di tempo di base è un intervallo di tempo con i prezzi che useremo per formare le barre del grafico risultante.

Il periodo di base non può superare quello corrente. Il periodo corrente deve essere diviso per il periodo di base senza resto. Maggiore è il rapporto tra l'intervallo di tempo corrente e quello di base, più diverse saranno le variazioni del grafico risultante. Tuttavia, se il rapporto è troppo grande, i dati storici dell'intervallo di tempo di base potrebbero non essere sufficienti per disegnare il numero necessario delle barre del grafico risultanti.

Esistono tre tipi di tracciatura di un grafico.



Grafico con uno spostamento statico ( Static Shift o SS ).

o ). Grafico con uno spostamento dinamico in modalità di apertura ( Dynamic Shift, just Open o DSO ).

o ). Grafico con uno spostamento dinamico in modalità di chiusura (Dynamic Shift, expected Close o DSC).

Nella modalità di spostamento statico, i tempi di apertura delle barre vengono spostati dall'ora impostata. Lo spostamento dinamico nella modalità di apertura fa sembrare che una barra sia appena stata aperta, mentre nella modalità di chiusura questo fa sembrare che la barra verrà presto chiusa.



Diamo un'occhiata più da vicino.





1.1. Grafico con spostamento statico

In questa modalità l'orario di apertura di ogni barra viene spostato del numero di minuti equivalente al numero impostato di intervalli di tempo di base. Lo chiameremo un shift. In questo modo, se lo shift impostato è uguale a 0, il grafico è esattamente lo stesso di quello di origine. Lo shift 1, a condizione che l'intervallo di tempo di base sia di 15 minuti, è pari a 15 minuti. Shift 2 è uguale a 30 minuti e così via.



Lo shift non può superare (k-1), dove k è un rapporto tra l'intervallo di tempo corrente e quello di base. Significa che con l'attuale intervallo di tempo H1 e quello di base M1, lo shift massimo consentito è 60/1 - 1 = 59 dei tempi di base, cioè 59 minuti. Se il periodo di tempo di base è M5, lo shift massimo consentito è 60/5 - 1 = 11 dei tempi di base, ovvero 55 minuti.



L'orario di apertura delle barre per l'intervallo di tempo corrente H1 e lo shift di 15 minuti, è 00:15, 01:15, 02:15 e così via. Per l'intervallo di tempo corrente M15 e lo shift di 1 minuto, l'orario di apertura delle barre è 00:16, 00:31, 00:46, 01:01 e così via.

Quando gli shift sono vicini ai valori limite, tale grafico è raramente diverso da quello di origine. Differenze significative si affiorano quando un valore di spostamento è vicino alla metà dell'intervallo consentito.





Fig. 1. Esempio di formazione di barre orarie sul timeframe di base di M15 con il valore di spostamento pari a 1







1.2. Grafico con uno spostamento dinamico nella modalità di apertura

In questa modalità lo spostamento viene ricalcolato ogni volta che viene visualizzata una nuova barra dell'intervallo di tempo di base. Allo stesso tempo, lo spostamento viene calcolato in modo che il tempo di esistenza della barra alla fine del grafico (gli ultimi prezzi) non superi il valore dell'intervallo di tempo di base. Se l'intervallo di tempo corrente è H1 e quello di base è M5, sembrerà che la barra all'estrema destra sia stata aperta non prima di cinque minuti fa.







Fig. 2. Esempio di formazione di barre orarie sul timeframe di base di M15 con spostamento dinamico in modalità di apertura







1.3. Grafico con uno spostamento dinamico in modalità di chiusura

In questa modalità, lo shift viene ricalcolato ogni volta che viene visualizzata una nuova barra dell'intervallo di tempo di base, come nella modalità di apertura. L'unica differenza è che lo shift è calcolato in modo che il tempo di esistenza della barra alla fine del grafico (gli ultimi prezzi) fosse maggiore o uguale alla differenza tra gli intervalli di tempo correnti e di base. Nell'attuale intervallo di tempo di H1 e in quello di base di M5, sembra che la barra all'estrema destra si chiuda entro e non oltre cinque minuti.





Fig. 3. Esempio di formazione di barre orarie sul timeframe di base di M15 e spostamento dinamico in modalità di chiusura







2. Trasformazione dei dati



La funzione GetRatesLC() è stata scritta per convertire i dati storici tenendo conto dello spostamento impostato. Scrive i dati storici modificati nella matrice di strutture del tipo MqlRates, in modo simile alla funzione CopyRates().

int GetRatesLC( int start_pos int len, MqlRates & rates[], ENUM_TIMEFRAMES base_period, int & shift );

Parametri

start_pos

[in] Indice del primo elemento nel periodo di tempo corrente. È il punto di partenza della conversione e della copia dei dati in un buffer.



len

[in] Numero di elementi copiati.



Tassi[]



[fuori] Matrice del tipo MqlRates.

base_period



[in] Tempistica di base.

shift

[in] [out] Shift. Può accettare i seguenti valori:

Valore Descrizione -2

Calcola lo spostamento nella modalità di apertura (inizio della formazione della barra)

-1

Calcola lo spostamento nella modalità di chiusura (fine della formazione della barra)

0 ... N

Applica lo shift impostato. Può accettare valori da 0 a N.

N = Tcur/Tbase - 1. Dove Tcur è l'intervallo di tempo corrente, Tbase è uno di base.



Tabella 1. Valori consentiti del parametro shift



Se la funzione viene implementata correttamente, shift riceverà il valore dello spostamento calcolato se sono stati passati i valori di -2 o -1.



Valore restituito

Numero di elementi copiati o codice di errore:

Codice Descrizione -1

Intervallo di tempo di base specificato in modo errato

-2

Shift specificato in modo errato



Tabella 2. Codici di errore restituiti



Di seguito è riportato il codice della funzione GetRatesLC() dal file liquidchart.mqh.



int GetRatesLC( int start_pos, int len, MqlRates &rates[], ENUM_TIMEFRAMES base_period, int & shift) { int k= PeriodSeconds ()/ PeriodSeconds (base_period); if (k== 0 ) return (- 1 ); MqlRates r0[]; ArrayResize (rates,len); if ( CopyRates ( _Symbol , _Period ,start_pos, 1 ,r0)< 1 ) return ( 0 ); int sh; if (shift>= 0 ) { if (shift<k) sh=shift; else return (- 2 ); } else if (shift==- 1 ) { sh= int (( TimeCurrent ()-r0[ 0 ].time)/ PeriodSeconds (base_period)); } else if (shift==- 2 ) { sh= 1 + int (( TimeCurrent ()-r0[ 0 ].time)/ PeriodSeconds (base_period)); if (sh>=k) sh = 0 ; } else return (- 2 ); datetime tO; datetime tC; tO=r0[ 0 ].time+sh* PeriodSeconds (base_period); if (tO> TimeCurrent ()) tO-= PeriodSeconds (); tC=tO+ PeriodSeconds ()- PeriodSeconds (base_period); if (tC> TimeCurrent ()) tC= TimeCurrent (); int cnt= 0 ; while (cnt<len) { ArrayFree (r0); int l= CopyRates ( _Symbol ,base_period,tC,k,r0); if (l< 1 ) break ; tC=r0[l- 1 ].time; while (tO>tC) tO-= PeriodSeconds (); int index=len- 1 -cnt; rates[index].close= 0 ; rates[index].open= 0 ; rates[index].high= 0 ; rates[index].low= 0 ; rates[index].time=tO; for ( int i= 0 ; i<l; i++) if (r0[i].time>=tO && r0[i].time<=tC) { if (rates[index].open== 0 ) { rates[index].open= r0[i].open; rates[index].low = r0[i].low; rates[index].high= r0[i].high; } else { if (rates[index].low > r0[i].low) rates[index].low=r0[i].low; if (rates[index].high < r0[i].high) rates[index].high=r0[i].high; } rates[index].close=r0[i].close; } tC=tO- PeriodSeconds (base_period); cnt++; } if (cnt<len) { int d=len-cnt; for ( int j= 0 ; j<cnt; j++) rates[j]=rates[j+d]; for ( int j=cnt;j<len;j++) { rates[j].close= 0 ; rates[j].open= 0 ; rates[j].high= 0 ; rates[j].low= 0 ; rates[j].time= 0 ; } } shift = sh; return (cnt); }

Alcuni punti importanti dovrebbero essere evidenziati.

La funzione non restituisce i volumi tick. La ragione di ciò è che nella modalità DSC la funzione non restituisce mai il volume uguale a uno come accade all'apertura della barra. È abbastanza logico. Se il tuo Expert Advisor utilizza il volume del tick uguale a uno come segnale di una nuova formazione di barre, non riceverà mai quel segnale. Questo metodo viene utilizzato nell’Expert Advisor Moving Average . È possibile aggiungere un conteggio dei volumi tick alla funzione, ma non funzionerebbe correttamente. Per evitare confusione, non misurerò affatto i volumi dei tick.

. È possibile aggiungere un conteggio dei volumi tick alla funzione, ma non funzionerebbe correttamente. Per evitare confusione, non misurerò affatto i volumi dei tick. La funzione restituisce il numero richiesto di barre, ma ciò non significa che il tempo tra la prima e l'ultima barra sarà commisurato all'intervallo di tempo corrispondente sul grafico di origine. Su un segmento continuo di dati storici però ci sarà corrispondenza. Se il segmento specificato contiene i fine settimana, le "barre fantasma" potrebbero apparire al limite.

La figura seguente rappresenta un esempio di "barra fantasma". Questa barra è stata formata per il primo minuto di ottobre, il 27, che è stato incluso nella barra insieme all'orario di apertura delle 23:01 del 26 ottobre. Va notato che dopo tali barre il grafico dell'indicatore verrà spostato a sinistra in relazione al grafico sorgente. Le barre con l'ora corrispondente all'ora iniziale (ad esempio, 21:00 -> 21:01), avranno indici diversi.





Fig. 4. Barra fantasma 26.10.2014 alle 23:01



3. Implementazione dell'indicatore

Scriviamo un indicatore che mostra un "grafico liquido" in una finestra separata. L'indicatore dovrebbe funzionare in tutte e tre le modalità: la modalità di spostamento statico, lo spostamento dinamico nella modalità di apertura della barra e lo spostamento dinamico nella modalità di chiusura della barra. L'indicatore deve anche avere elementi di controllo per cambiare la modalità e il valore di spostamento senza la necessità di chiamare la finestra di dialogo dei parametri dell'indicatore.

Per cominciare useremo la funzione GetRatesLC() dal file liquidchart.mqh. Lo chiameremo dalla funzione RefreshBuffers(), che, a sua volta, è chiamata dalla funzione OnCalculate. Può anche essere chiamato da OnChartEvent, a condizione che siano necessarie alcune modifiche nella modalità o lo spostamento e il ricalcolo dei buffer dell'indicatore. La funzione OnChartEvent gestirà la pressione dei pulsanti e la modificazione dei valori dello shift e della modalità.

numero di parametri di input dell'indicatore;

input ENUM_TIMEFRAMES BaseTF= PERIOD_M1 ; input int Depth= 100 ; input ENUM_LC_MODE inp_LC_mode=LC_MODE_SS; input int inp_LC_shift= 0 ;

dove Profondità è il numero di barre del grafico risultante e ENUM_LC_MODE è il tipo che descrive le modalità di plottaggio dell'indicatore:

enum ENUM_LC_MODE { LC_MODE_SS= 0 , LC_MODE_DSO= 1 , LC_MODE_DSC= 2 };

bool RefreshBuffers( int total, double &buff1[], double &buff2[], double &buff3[], double &buff4[], double &col_buffer[]) { MqlRates rates[]; ArrayResize (rates,Depth); int copied= 0 ; int shift= 0 ; if (LC_mode==LC_MODE_SS) shift = LC_shift; else if (LC_mode==LC_MODE_DSO) shift = - 1 ; else if (LC_mode==LC_MODE_DSC) shift = - 2 ; else return ( false ); copied=GetRatesLC( 0 ,Depth,rates,BaseTF,shift); if (copied<= 0 ) { Print ( "No data" ); return ( false ); } LC_shift = shift; refr_keys(); ArrayInitialize (buff1, 0.0 ); ArrayInitialize (buff2, 0.0 ); ArrayInitialize (buff3, 0.0 ); ArrayInitialize (buff4, 0.0 ); int buffer_index=total-copied; for ( int i= 0 ;i<copied;i++) { buff1[buffer_index]=rates[i].open; buff2[buffer_index]=rates[i].high; buff3[buffer_index]=rates[i].low; buff4[buffer_index]=rates[i].close; if (rates[i].open<=rates[i].close) col_buffer[buffer_index]= 1 ; else col_buffer[buffer_index]= 0 ; buffer_index++; } return ( true ); }

I parametrivengono duplicati dadi conseguenza. Questo design consente di modificare i loro valori premendo il pulsante. Le azioni di disegnare i pulsanti e manovrare premendo i pulsanti, non saranno considerate in quanto non sono rilevanti per l'argomento di questo articolo. Consideriamo la funzionein dettaglio.

All'inizio, un valore rilevante della variabile shift deve essere passato alla funzione GetRatesLC() a seconda della modalità. Nella modalità statica sarà una copia del parametro LC_shift e nelle modalità di apertura o chiusura della barra sarà -1 o -2 corrispondentemente. Dopo l'esecuzione corretta della funzione, GetRatesLC() restituisce il valore corrente dello shift alla variabile shift. Viene ricalcolato o lasciato così com'è. In ogni caso, assegniamo il suo valore alla variabile LC_shift e quindi chiamiamo il ridisegno degli elementi grafici da parte della funzione refr_keys().



Successivamente, rinnoviamo i valori OHLC e i colori delle barre nei buffer degli indicatori.

Il codice completo dell'indicatore si trova nel file liquid_chart.mq5. Dopo il lancio, l'indicatore appare come segue:





Fig. 5. L'indicatore del grafico liquido



Gli elementi di controllo.



Il pulsante SS commuta l'indicatore in modalità di spostamento statico. I pulsanti con frecce sono attivi in questa modalità e possono essere utilizzati per impostare il valore richiesto dello shift.

commuta l'indicatore in modalità di spostamento statico. I pulsanti con frecce sono attivi in questa modalità e possono essere utilizzati per impostare il valore richiesto dello shift. Il pulsante DSO commuta l'indicatore in modalità di spostamento dinamico, all'inizio della formazione della barra. In questa modalità il valore di shift viene calcolato e non può essere modificato manualmente.

commuta l'indicatore in modalità di spostamento dinamico, all'inizio della formazione della barra. In questa modalità il valore di shift viene calcolato e non può essere modificato manualmente. Il pulsante DSC commuta l'indicatore nella modalità di shift dinamico, fine della formazione della barra. In questa modalità non è disponibile neanche la modifica manuale dello shift.

In modalità SS, quando il valore di spostamento è 0, l'indicatore duplica i valori del grafico iniziale. Se si modifica lo shift, verrà visualizzato il grafico che viene ridisegnato. Una differenza notevole appare già al valore di 28. Invece di deboli "rotaie" c'è un distinto "martello". È tempo di comprare?





Fig. 6. Indicatore del grafico liquido, shift statico 28



Passa l'indicatore alla modalità DSO e una barra appena formata sarà sempre sulla destra. Nella modalità DSC c'è una barra che si chiude entro e non oltre un valore di intervallo di tempo di base.





4. Creare un EA

Creeremo due Expert. Il primo fa trading dalla media mobile e il secondo dal modello "pin bar".

Prendiamo l'Expert di media mobile dagli esempi standard (la cartella Experts\Examples\Moving Average) come modello. In questo modo saremo in grado di confrontare i risultati di ottimizzazione di due strategie essenzialmente diverse per capire quando l'uso dello shift statico o dinamico è rilevante e di una certa importanza.





4.1. Expert Trading per media mobile

All'inizio è necessario definire i parametri di input. Ce ne sono quattro:

input double MaximumRisk = 0.1 ; input double DecreaseFactor = 3 ; input int MovingPeriod = 12 ; input int MovingShift = 6 ;

Dopo la modernizzazione verranno aggiunti altri tre parametri:

input ENUM_TIMEFRAMES BaseTF= PERIOD_M1 ; input bool LC_on = true ; input int LC_shift = 0 ;

Il parametro LC_on sarà utile per verificare se GetRatesLC() funziona correttamente. La combinazione (LC_on == true && LC_shift == 0) deve avere lo stesso risultato di (LC_on == false).



Per la modernizzazione dell’ Expert media mobile pronto all’uso con lo shift, è necessario includere il file liquidchart.mqh e le funzioni CopyRates() devono essere sostituite con le funzioni GetRatesLC() per quei casi in cui la funzione shift è abilitata (il parametro di input LC_on è true):

int copied; if (LC_on== true ) { int shift = LC_shift; copied=GetRatesLC( 0 , 2 ,rt,BaseTF,shift); } else copied = CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 2 ,rt); if (copied!= 2 ) { Print ( "CopyRates of " , _Symbol , " failed, no history" ); return ; }

Deve essere fatto sia nelle funzioni CheckForOpen() che CheckForClose(). Dobbiamo rifiutare l’utilizzo delle maniglie degli indicatori e calcolare manualmente le medie mobili. Per questo abbiamo aggiunto la funzione CopyMABuffer():

int CopyMABuffer( int len, double &ma[]) { if (len<= 0 ) return ( 0 ); MqlRates rates[]; int l=len- 1 +MovingPeriod; int copied; if (LC_on== true ) { int shift = LC_shift; ArrayResize (rates,l); copied=GetRatesLC(MovingShift,l,rates,BaseTF,shift); } else copied= CopyRates ( _Symbol , _Period ,MovingShift,l,rates); if (copied<l) return ( 0 ); for ( int i= 0 ;i<len;i++) { double sum= 0 ; for ( int j= 0 ;j<MovingPeriod;j++) { if (LC_on== true ) sum+=rates[j+i].close; else sum+=rates[copied- 1 -j-i].close; } ma[i]=sum/MovingPeriod; } return (len); }

Restituisce un numero richiesto di valori o 0 nel buffer ma[] se per qualche motivo non sono stati ottenuti.

Il controllo delle barre di apertura è un altro punto importante da considerare. Nella versione originale dell’Expert Advisor Media Mobile è stato implementato utilizzando i valori tick:

if (rt[ 1 ].tick_volume> 1 ) return ;

Nel nostro caso non ci sono volumi tick e quindi scriveremo la funzione newbar() per controllare l'apertura della barra:

bool newbar( datetime t) { static datetime t_prev= 0 ; if (t!=t_prev) { t_prev=t; return ( true ); } return ( false ); }

Il principio di funzionamento sta nel confronto tra l'orario di apertura della barra e il suo valore precedente. Sostituiamo il controllo del volume tick per la chiamata della funzione newbar() nelle funzioni CheckForOpen() e CheckForClose():

if (newbar(rt[ 1 ].time)== false ) return ;

Il codice completo dell'Expert già pronto si trova nel file moving_average_lc.mq5.







4.2. Expert Advisor Trading dal modello "Pin Bar"

Pin Bar o Barra di Pinocchio è un modello composto da tre barre. La barra centrale deve avere una lunga ombra o "naso", che indica una probabile inversione del movimento dei prezzi. Le barre laterali sono chiamate "occhi". I loro punti estremi non dovrebbero uscire dall'ombra della barra vicina. Questo modello è popolare tra i trader che commerciano con modelli a candela.



La nostra barra dei pin deve soddisfare le seguenti condizioni per invertire il prezzo verso il basso:

La barra r[0] deve essere rialzista.

deve essere rialzista. La barra r[2] deve essere ribassista.

deve essere ribassista. Il valore più elevato dei prezzi A e C non deve superare B , dove A e C sono valori elevati rispettivamente delle barre r[0] e r[2] . B è il prezzo Elevato della barra r[1] .

e non deve superare , dove e sono valori rispettivamente delle barre e . è il prezzo della barra . Il corpo della barra centrale, cioè il modulo di differenza tra Apri e Chiudi ( OC alla figura) della barra r[1] , non deve superare il numero di punti impostato dal parametro esterno.

e ( alla figura) della barra , non deve superare il numero di punti impostato dal parametro esterno. L'ombra della barra centrale, o la differenza tra il prezzo elevato e il più grande dei valori di Apertura e chiusura della barra r[1] , non deve essere inferiore al numero di punti impostato dal parametro esterno.

e il più grande dei valori di e della barra , non deve essere inferiore al numero di punti impostato dal parametro esterno. Il rapporto tra l'ombra della barra centrale e il suo corpo non deve essere inferiore al valore impostato dal parametro esterno.



Il controllo del modello verrà effettuato al momento dell'apertura della barra r[3].





Fig. 7. Il modello "Pin Bar"



Il codice che definisce la presenza della barra dei pin per l'inversione verso il basso dovrebbe essere simile a:

if (r[ 0 ].open<r[ 0 ].close && r[ 2 ].open>r[ 2 ].close && r[ 1 ].high> MathMax (r[ 0 ].high,r[ 2 ].high)) { double oc= MathAbs (r[ 1 ].open-r[ 1 ].close)/ _Point ; if (oc>inp_pb_max_OC) return ( 0 ); double shdw=(r[ 1 ].high- MathMax (r[ 1 ].open,r[ 1 ].close))/ _Point ; if (shdw<inp_pb_min_shdw) return ( 0 ); if (oc!= 0 ) { if ((shdw/oc)<inp_pb_min_ratio) return ( 0 ); } return ( 1 ); }

Lo stesso vale per l'inversione verso l'alto. Quindi, la funzione di controllo della presenza della barra dei pin sarà la seguente:

int IsPinbar( MqlRates &r[]) { if ( ArraySize (r)< 4 ) return ( 0 ); if (r[ 0 ].open<r[ 0 ].close && r[ 2 ].open>r[ 2 ].close && r[ 1 ].high> MathMax (r[ 0 ].high,r[ 2 ].high)) { double oc= MathAbs (r[ 1 ].open-r[ 1 ].close)/ _Point ; if (oc>inp_pb_max_OC) return ( 0 ); double shdw=(r[ 1 ].high- MathMax (r[ 1 ].open,r[ 1 ].close))/ _Point ; if (shdw<inp_pb_min_shdw) return ( 0 ); if (oc!= 0 ) { if ((shdw/oc)<inp_pb_min_ratio) return ( 0 ); } return ( 1 ); } else if (r[ 0 ].open>r[ 0 ].close && r[ 2 ].open<r[ 2 ].close && r[ 1 ].low< MathMin (r[ 0 ].low,r[ 2 ].low)) { double oc= MathAbs (r[ 1 ].open-r[ 1 ].close)/ _Point ; if (oc>inp_pb_max_OC) return ( 0 ); double shdw=( MathMin (r[ 1 ].open,r[ 1 ].close)-r[ 1 ].low)/ _Point ; if (shdw<inp_pb_min_shdw) return ( 0 ); if (oc!= 0 ) { if ((shdw/oc)<inp_pb_min_ratio) return ( 0 ); } return (- 1 ); } return ( 0 ); }

La matrice passata di dati storici non deve avere meno di quattro elementi. Nel caso in cui venga rilevata la barra dei pin superiore (ovvero la barra dei pin che indica l'inversione verso il basso), la funzione restituirà il valore di 1. Nel caso in cui ci sia una barra dei pin inferiore (presunta inversione verso l'alto), la funzione restituirà il valore di -1. La funzione restituirà 0 se non ci sono barre dei pin. La funzione utilizza anche i seguenti parametri di input:

input uint inp_pb_min_shdw = 40 ; input uint inp_pb_max_OC = 20 ; input double inp_pb_min_ratio = 2.0 ;

Faremo trading con la strategia di trading più semplice dalla barra dei pin. Venderemo se è prevista un'inversione verso il basso e compreremo se l'inversione è verso l'alto. Normalmente, sono necessarie conferme di indicatori, ma questa volta non le useremo per mantenere l'integrità sperimentale. Useremo solo la barra dei pin.

Il trading di Expert Advisor secondo il modello "Pin Bar" si baserà sul trading di Expert di Moving Average. La funzione CopyMABuffer() deve essere eliminata da quest'ultimo e deve chiamare questa funzione dalle funzioni CheckForOpen() CheckForClose(). Il numero di dati storici richiesti deve essere aumentato da due a quattro. L'ora della barra r[3] verrà utilizzata nel controllo dell'apertura della nuova barra.

int copied; if (LC_on== true ) { int shift = LC_shift; copied=GetRatesLC( 0 , 4 ,rt,BaseTF,shift); } else copied = CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 4 ,rt); if (copied!= 4 ) { Print ( "CopyRates of " , _Symbol , " failed, no history" ); return ; } if (newbar(rt[ 3 ].time)== false ) return ;

Il controllo di un segnale per l'apertura della posizione sarà simile a:

int pb=IsPinbar(rt); if (pb== 1 ) signal= ORDER_TYPE_SELL ; else if (pb==- 1 ) signal= ORDER_TYPE_BUY ;

Per chiudere la posizione dalla barra dei pin opposta:

if (type==( long ) POSITION_TYPE_BUY && pb== 1 ) signal= true ; if (type==( long ) POSITION_TYPE_SELL && pb==- 1 ) signal= true ;

Si prega di notare che in condizioni rigorose di parametri di input, la barra dei pin si verifica raramente. Pertanto, quando si chiude una posizione solo da una barra dei pin opposta, c'è il rischio di perdere profitto o chiudere in perdita.



A questo proposito, aggiungiamo i livelli Take Profit e Stop Loss. Saranno impostati dai parametri esterni rispettivamente inp_tp_pp e inp_sl_pp:

double sl= 0 ,tp= 0 ,p= 0 ; double ask= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double bid= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); if (signal== ORDER_TYPE_SELL ) { p=bid; if (inp_sl_pp!= 0 ) sl= NormalizeDouble (ask+inp_sl_pp* _Point , _Digits ); if (inp_tp_pp!= 0 ) tp= NormalizeDouble (ask-inp_sl_pp* _Point , _Digits ); } else { p=ask; if (inp_sl_pp!= 0 ) sl= NormalizeDouble (bid-inp_sl_pp* _Point , _Digits ); if (inp_tp_pp!= 0 ) tp= NormalizeDouble (bid+inp_sl_pp* _Point , _Digits ); } CTrade trade; trade.PositionOpen( _Symbol ,signal,TradeSizeOptimized(),p,sl,tp);

Se il valore di inp_tp_pp o inp_sl_pp è zero, il livello corrispondente di Take Profit o Stop Loss non verrà impostato.



La modifica è completa. L'Esperto è pronto. Il codice completo può essere trovato nel file pinbar_lc.mq5.







5. Ottimizzazione dell’Expert

Per valutare l'efficacia dei grafici con uno shift in diverse strategie, utilizzeremo l'ottimizzazione Expert con un ulteriore confronto dei migliori risultati. I parametri più importanti qui sono il profitto, il drawdown e il numero di operazioni. Il trading di Expert Advisor con Media Mobile servirà da esempio di strategia di indicatore e il trading di Expert con modello "Pin Bar" rappresenterà un caso di strategia senza indicatore.



L'ottimizzazione sarà effettuata tramite preventivi per l'ultimo semestre dal server MetaQuotes-Demo. L'esperimento sarà condotto per EURUSD, GBPUSD e USDJPY. Il deposito iniziale è di 3000 USD con leva di 1:100. La modalità di test è "All ticks". Modalità di ottimizzazione - veloce(algoritmo generico),Balance Max.



5.1. Analisi dei risultati di ottimizzazione di un Expert trading tramite media mobile

Confrontiamo i risultati dell'ottimizzazione di un Expert quando lavora in diverse modalità: con shift zero, con shift statico e con shift dinamico (DSO e DSC).



Il test sarà condotto per EURUSD, GBPUSD e USDJPY nel periodo 2014.04.01 - 2014.10.25 (ultimi sei mesi). PERIOD_H1

Parametri di input dell’Expert:



Parametro

Valore

Rischio massimo in percentuale

0.1

Fattore di decrescita

3.0

Periodo medio mobile

12

Shift della Media Mobile

6

BaseTF

1 minuto

LC_on

true

LC_shift

0



Tabella 3. Parametri di input dell'Expert LC della media mobile



5.1.1. Ottimizzazione dell’Expert con la modalità Shift disabilitata

Parametri ottimizzati:

Parametro

Inizio Fase Fine

Periodo medio mobile

12

1

90

Shift della Media Mobile

6

1

30



Tabella 4. Parametri ottimizzati del Moving Average LC Expert in modalità zero shift



Grafico raffigurante l'ottimizzazione dell’Expert nella modalità shift disabilita, EURUSD:







Fig. 8. Ottimizzazione dell'Expert LC della media mobile in modalità zero shift, EURUSD



Migliori risultati:

Result

Profitto Estrazione %

Il numero di trades

MovingPeriod MovingShift 3796,43 796,43 16,18 111 24 12

3776,98 776,98 17,70 77 55

22

3767,45 767,45 16,10 74 59

23

3740,38 740,38 15,87 78 55

17

3641,16 641,16 15,97 105 12

17



Tabella 5. I migliori risultati del Mobile Average LC Expert per EURUSD in modalità zero shift



Grafico raffigurante l'ottimizzazione dell’Expert in modalità zero shift, GBPUSD:





Fig. 9. Ottimizzazione del Moving Average LC Expert in modalità zero shift, GBPUSD

Migliori risultati:

Result Profitto Estrazione %

Il numero di trades

MovingPeriod MovingShift

4025,75 1025,75 8,08 80 18

22

3857,90 857,90 15,04 74 55

13

3851,40 851,40 18,16 80 13

24

3849,48 849,48 13,05 69 34

29

3804,70 804,70 16,57 137 25

8



Tabella 6. I migliori risultati dell'ottimizzazione di Moving Average LC Expert per GBPUSD in modalità zero shift

Grafico raffigurante l'ottimizzazione dell’Expert con modalità shift disabilitata, USDJPY:





Fig. 10. Ottimizzazione del Mobile Average LC Expert in modalità zero shift, USDJPY

Migliori risultati:

Result

Profitto

Estrazione %

Il numero di trades

MovingPeriod MovingShift 5801,63 2801,63 11,54 48

65

23

5789,17 2789,17 14,03 50

44

27

5539,06 2539,06 17,14 46

67

27

5331,34 2331,34 15,05 61

70

9

5045,19 2045,19 12,61 48

83

15



Tabella 7. I migliori risultati del Mobile Average LC Expert per USDJPY in modalità zero shift

5.1.2. Ottimizzazione dell’Expert nella modalità Static Shift

Parametri ottimizzati:

Parametro

Inizio Fase Fine

Periodo medio mobile

12

1

90

Shift della Media Mobile

6

1

30

LC_shift 1 1 59

Tabella 8. Parametri ottimizzati del Mobile Average LC Expert in modalità shift statico



Grafico raffigurante l'ottimizzazione dell’Expert in modalità di static shift, EURUSD:





Fig. 11. Ottimizzazione del Mobile Average LC Expert in modalità shift statico, EURUSD

Migliori risultati:

Result

Profitto

Estrazione %

Il numero di trades

MovingPeriod

MovingShift

LC_shift

4385,06

1385,06

12,87 100 32 11 8 4149,63

1149,63

14,22 66 77 25 23 3984,92

984,92

21,52 122 12 11 26 3969,35

969,35

16,08 111 32 11 24 3922,95

922,95

12,29 57 77 25 10

Tabella 9. I migliori risultati di ottimizzazione del Mobile Average LC Expert per EURUSD in modalità shift statico



Grafico raffigurante l'ottimizzazione di Expert nella modalità shift statico, GBPUSD:





Fig. 12. Ottimizzazione del Mobile Average LC Expert in modalità shift statico, GBPUSD

Migliori risultati:

Result Profitto Estrazione %

Il numero di trades

MovingPeriod MovingShift LC_shift

4571,07 1571,07 14,90 79 12

25

42

4488,90 1488,90 15,46 73 12

25

47

4320,31 1320,31 9,59 107 12

16

27

4113,47 1113,47 10,96 75 12

25

15

4069,21 1069,21 15,27 74 12

25

50



Tabella 10. I migliori risultati di ottimizzazione del Mobile Average LC Expert per GBPUSD in modalità shift statico

Grafico raffigurante l'ottimizzazione di Expert nella modalità shift statico, USDJPY:





Fig. 13. Ottimizzazione della media mobile LC Expert in modalità shift statico, USDJPY

Migliori risultati:

Result

Profitto

Estrazione %

Il numero di trades

MovingPeriod

MovingShift LC_shift

6051,39 3051,39 15,94 53

76

12

31

5448,98 2448,98 10,71 54

44

30

2

5328,15 2328,15 11,90 50

82

13

52

5162,82 2162,82 10,46 71

22

26

24

5154,71 2154,71 14,34 54

75

14

58



Tabella 11. I migliori risultati di ottimizzazione del Mobile Average LC Expert per USDJPY in modalità shift statico

5.1.3. Ottimizzazione dell’Expert nella modalità Dynamic Shift

Parametri ottimizzati:

Parametro

Inizio Fase Fine

Periodo medio mobile

12

1

90

Shift della Media Mobile

6

1

30

LC_shift -2 1 -1

Tabella 12. Parametri ottimizzati del Mobile Average LC Expert nella modalità Dynamic Shift

Grafico raffigurante l'ottimizzazione dell’Expert nella modalità dynamic shift, EURUSD:





Fig. 14. Ottimizzazione del Moving Average LC Expert in modalità dynamic shift, EURUSD

Migliori risultati:

Result

Profitto

Estrazione %

Il numero di trades

MovingPeriod

MovingShift

LC_shift

3392,64 392,64 27,95 594 15 13 -2

3140,26 140,26 23,35 514 12 17 -2

2847,12 -152,88 17,04 390 79 23 -1

2847,12 -152,88 17,04 390 79 12 -1

2826,25 -173,75 20,12 350 85 22 -1



Tabella 13. I migliori risultati di ottimizzazione del Mobile Average LC Expert per EURUSD in modalità dynamic shift

Grafico raffigurante l'ottimizzazione dell’Expert nella modalità dynamic shift, GBPUSD:





Fig. 15. Ottimizzazione del Mobile Average LC Expert in modalità dynamic shift, GBPUSD

Migliori risultati:

Result Profitto

Estrazione %

Il numero di trades

MovingPeriod

MovingShift LC_shift

5377,58 2377,58 19,73 391 12

26

-2

3865,50 865,50 18,18 380 23

23

-2

3465,63 465,63 21,22 329 48

21

-2

3428,99 428,99 24,55 574 51

16

-1

3428,99 428,99 24,55 574 51

15

-1



Tabella14. I migliori risultati di ottimizzazione del Mobile Average LC Expert per GBPUSD in modalità dynamic shift

Grafico raffigurante l'ottimizzazione di Expert nella modalità dynamic shift, USDJPY:





Fig. 16. Ottimizzazione del Mobile Average LC Expert in modalità dynamic shift, USDJPY

Migliori risultati:

Result

Profitto

Estrazione %

Il numero di trades

MovingPeriod

MovingShift

LC_shift 6500,19 3500,19 17,45 244

42

28

-2

6374,18 3374,18 19,91 243

54

24

-2

6293,29 3293,29 19,30 235

48

27

-2

5427,69 2427,69 17,65 245

90

8

-2

5421,83 2421,83 16,30 301

59

12

-2



Tabella 15. I migliori risultati di ottimizzazione del Mobile Average LC Expert per USDJPY nella modalità dynamic shift

5.2. Analisi dei risultati di ottimizzazione dell'Expert Trading tramite il modello "Pin Bar"

Confrontiamo i risultati dell'ottimizzazione di un Expert quando lavora in diverse modalità: con shift zero, con shift statico e con shift dinamico (DSO e DSC). Il test sarà effettuato per EURUSD, GBPUSD e USDJPY, nel periodo 2014.04.01 - 2014.10.25. PERIOD_H1

Parametri di input dell’Expert:



Parametro Valore

Rischio massimo in percentuale

0.1

Fattore di diminuzione

3.0

Pin bar min ombra, punti

40

Pin bar max OC, punti

110

Rapporto ombra barra pin/minimo OC

1.4

SL, punti (0 per OFF)

150

TP, punti (0 per OFF)

300

Periodo base LC

1 minuto

Modalità LC ON

true

Turno LC

0



Tabella 16. Parametri di input del Pin Bar LC Expert



Ottimizzeremo i parametri che definiscono la forma della barra dei pin: lunghezza del "naso", rapporto tra la lunghezza del "naso" e il corpo della barra centrale e dimensione massima del corpo. Anche i livelli Take Profit e Stop Loss devono essere ottimizzati.





5.2.1. Ottimizzazione dell’Expert con la modalità Shift disabilitata

Parametri ottimizzati:

Parametro Inizio Fase Fine Pin bar min ombra, punti

100

20

400

Pin bar max OC, punti

20

20

100

Rapporto ombra barra pin/minimo OC

1

0.2

3

SL, punti (0 per OFF)

150

50

500

TP, punti (0 per OFF)

150

50

500



Tabella17. Parametri ottimizzati del Pin Bar LC Expert nella modalità shift disabilitata



Grafico raffigurante l'ottimizzazione dell’Expert nella modalità shift disabilita, EURUSD:





Fig. 17. Ottimizzazione della Pin Bar LC Expert in modalità zero shift, EURUSD

Migliori risultati:

Result

Profitto

Estrazione %

Il numero di trades

Pin bar min, ombra

Pin bar max OC

Ombra della barra dei pin

rapporto OC min

SL TP 3504,59

504,59

9,82

33

100

60

1.8

450

500

3428,89

428,89

8,72

21

120

60

2.8

450

350

3392,37

392,37

9,94

30

100

60

2,6

450

250

3388,54

388,54

9,93

31

100

80

2,2

450

300

3311,84

311,84

6,84

13

140

60

2,2

300

450



Tabella 18. I migliori risultati di ottimizzazione del Pin Bar LC Expert per EURUSD in modalità zero shift



Grafico raffigurante l'ottimizzazione dell’Expert in modalità zero shift, GBPUSD:





Fig. 18. Ottimizzazione della Pin Bar LC Expert in modalità zero shift, GBPUSD

Migliori risultati:

Result

Profitto

Estrazione %

Il numero di trades

Pin Bar min, ombra

Pin Bar max OC

Pin Bar ombra

rapporto OC min

SL TP 3187,13

187,13

11,10

13

160

60

2,6

500

350

3148,73

148,73

3,23

4

220

40

2,8

400

400

3142,67

142,67

11,27

17

160

100

1,8

500

350

3140,80

140,80

11,79

13

180

100

2

500

500

3094,20

94,20

1,62

1

260

60

1,6

500

400



Tabella19. I migliori risultati di ottimizzazione del Pin Bar LC Expert per GBPUSD in modalità zero shift

Grafico raffigurante l'ottimizzazione dell’Expert con modalità shift disabilitata, USDJPY:





Fig. 19. Ottimizzazione del Pin Bar LC Expert in modalità zero shift, USDJPY

Migliori risultati:

Result

Profitto

Estrazione %

Il numero di trades

Pin bar min, ombra

Pin bar max OC

Ombra della barra dei pin

rapporto OC min

SL TP 3531,99

531,99

9,00

6

160

60

2.2

450

500

3355,91

355,91

18,25

16

120

60

1,6

450

400

3241,93

241,93

9,11

4

160

40

2,8

450

500

3180,43

180,43

6,05

33

100

80

1,8

150

450

3152,97

152,97

3,14

6

160

80

2,8

150

500



Tabella 20. I migliori risultati di ottimizzazione del Pin Bar LC Expert per USDJPY in modalità zero shift

5.2.2. Ottimizzazione dell’Expert nella modalità Static Shift

Parametri ottimizzati:

Parametro Inizio Fase Fine Pin bar min ombra, punti

100

20

400

Pin bar max OC, punti

20

20

100

Rapporto ombra barra pin/minimo OC

1

0.2

3

SL, punti (0 per OFF)

150

50

500

TP, punti (0 per OFF)

150

50

500

Turno LC

1 1 59

Tabella 21. Parametri ottimizzati della Pin Bar LC Expert in modalità shift statico



Grafico raffigurante l'ottimizzazione dell’Expert in modalità di static shift, EURUSD:





Fig. 20. Ottimizzazione del Pin Bar LC Expert in modalità shift statico, EURUSD

Migliori risultati:

Result

Profitto

Estrazione %

Il numero di trades

Pin bar min, ombra

Pin bar max OC

Ombra della barra dei pin

rapporto OC min

SL TP Turno LC

4843,54

1843,54

10,14

19

120

80

1,6

500

500

23 4714,81

1714,81

10,99

28

100

100

1,6

500

500

23

4672,12

1672,12

10,16

18 120

80

1,8

500

500

23

4610,13

1610,13

9,43

19

120

80

1,6

450

450

23

4562,21

1562,21

13,94

27

100

100

1,6

500

400

25



Tabella 22. I migliori risultati di ottimizzazione del Pin Bar LC Expert per EURUSD in modalità shift statico

Grafico raffigurante l'ottimizzazione di Expert nella modalità shift statico, GBPUSD:





Fig. 21. Ottimizzazione del Pin Bar LC Expert in modalità shift statico, GBPUSD

Migliori risultati:

Result

Profitto

Estrazione %

Il numero di trades

Pin bar min, ombra

Pin bar max OC

Ombra della barra dei pin

rapporto OC min

SL TP Turno LC

4838,10

1838,10

5,60

34

100

40

2,4

450

500

24

4797,09

1797,09

5,43

35

100

40

2,6

400

500

24

4755,57

1755,57

7,36

42

100

100

2

400

500

24

4725,41

1725,41

8,35

45

100

80

1

400

500

24

4705,61

1705,61

8,32

41

100

100

2

450

500

24



Tabella 23. I migliori risultati di ottimizzazione del Pin Bar LC Expert per GBPUSD in modalità static shift

Grafico raffigurante l'ottimizzazione di Expert nella modalità shift statico, USDJPY:





Fig. 22. Ottimizzazione del Pin Bar LC Expert in modalità shift statico, USDJPY

Migliori risultati:

Result

Profitto

Estrazione %

Il numero di trades

Pin Bar min, ombra

Pin bar max OC

Ombra della barra dei pin

rapporto OC min

SL TP Turno LC

4108,83

1108,83

6,45

9

140

40

1,4

500

450

55

3966,74

966,74

7,88

12

140

60

2,8

450

500

45

3955,32

955,32

9,91

21

120

80

2

500

500

45

3953,80

953,80

6,13

10

140

60

2,8

450

450

47

3944,33

944,33

6,42

6

160

100

2,6

500

400

44



Tabella 24. I migliori risultati di ottimizzazione del Pin Bar LC Expert per USDJPY in modalità static shift

5.2.3. Ottimizzazione dell’Expert nella modalità Dynamic Shift

Parametri ottimizzati:

Parametro Inizio Fase Fine Pin bar min ombra, punti

100

20

400

Pin bar max OC, punti

20

20

100

Rapporto ombra barra pin/minimo OC

1

0.2

3

SL, punti (0 per OFF)

150

50

500

TP, punti (0 per OFF)

150

50

500

Turno LC

-2 1 -1

Tabella 25. Parametri ottimizzati dell’Expert Pin Bar LC in modalità dynamic shift



Grafico raffigurante l'ottimizzazione dell’Expert nella modalità dynamic shift, EURUSD:





Fig. 23. Ottimizzazione dell’Expert Pin Bar LC nella modalità dynamic shift, EURUSD

Migliori risultati:

Result

Profitto

Estrazione %

Il numero di trades

Pin bar min, ombra

Pin bar max OC

Ombra della barra dei pin

rapporto OC min

SL TP Turno LC

4185,65

1185,65

13,22

49

200

100

1,8

450

500

-2

4011,80

1011,80

13,75

49

200

100

2

400

500

-2

3989,28

989,28

12,01

76

140

20

1,2

350

200

-1

3979,50

979,50

16,45

157

100

20

1

450

500

-1

3957,25

957,25

16,68

162

100

20

1

400

500

-1



Tabella 26. I migliori risultati di ottimizzazione del Pin Bar LC Expert per EURUSD in modalità shift statico

Grafico raffigurante l'ottimizzazione dell’Expert nella modalità dynamic shift per GBPUSD:





Fig. 24. Ottimizzazione dell’Expert Pin Bar LC in modalità dynamic shift, GBPUSD

Migliori risultati:

Result

Profitto

Estrazione %

Il numero di trades

Pin bar min, ombra

Pin bar max OC

Ombra della barra dei pin

rapporto OC min

SL TP Turno LC

4906,84

1906,84

10,10

179

120

40

1,8

500

500

-2

4316,46

1316,46

10,71

151

120

20

2,4

450

500

-1

4250,96

1250,96

12,40

174

120

40

1,8

500

500

-1

4040,82

1040,82

12,40

194

120

60

2

500

200

-2

4032,85

1032,85

11,70

139

140

40

2

400

200

-1



Tabella 27. I migliori risultati di ottimizzazione dell’Expert Pin Bar LC per GBPUSD in modalità dynamic shift

Grafico raffigurante l'ottimizzazione di Expert nella modalità dynamic shift, USDJPY:





Fig. 25. Ottimizzazione dell’Expert Pin Bar LC in modalità dynamic shift, USDJPY

Migliori risultati:

Result

Profitto

Estrazione %

Il numero di trades

Pin bar min, ombra

Pin bar max OC

Ombra della barra dei pin

rapporto OC min

SL TP Turno LC

5472,67

2472,67

13,01

138

100

20

2,4

500

500

-1

4319,84

1319,84

15,87

146

100

20

2,2

400

500

-1

4259,54

1259,54

19,71

137

100

20

2,4

500

500

-2

4197,57

1197,57

15,98

152

100

20

1

350

500

-1

3908,19

908,19

16,79

110

120

40

3

400

400

-1



Tabella 28. I migliori risultati di ottimizzazione dell’Expert Pin Bar LC per USDJPY in modalità dynamic shift





6. Confronto dei Risultati di Ottimizzazione



Per creare una tabella di confronto, selezioniamo i valori massimi di profitto, drawdown e una serie di operazioni da ogni tabella dei migliori risultati. Accanto al valore ricevuto nelle modalità dynamic o static shift, scriveremo la variazione (in percentuale) o questo valore in relazione allo stesso valore nella modalità di zero shift.







6.1. Expert Trading per media mobile

Profitto:



Nessuno shift

statico

Shift

Dinamico

Shift

EURUSD

796,43

1385,06 ( +74% )

392,64 ( -51% )

GBPUSD

1025,75

1571,07 ( +53% )

2377,58 ( +132% )

USDJPY

2801,63

3051,39 ( +9% )

3500,19 ( +25% )



Tabella 29. Confronto dei valori massimi di profitto dalla tabella dei migliori risultati di ottimizzazione dell’Expert Mobile Average LC



Drawdown:



Nessuno shift

statico

Shift

Dynamic

Shift

EURUSD

17,7

21,52 ( +22% )

27,95 ( +58% )

GBPUSD

18,16

15,46 ( -15% )

24,55 ( +35% )

USDJPY

17,14

15,94 ( -7% )

19,91 ( +16% )



Tabella 30. Confronto dei valori massimi di drawdown dalla tabella dei migliori risultati di ottimizzazione dell’Expert Mobile Average LC

Il numero di trade:



Nessuno shift

statico

Shift

Dinamico

Shift

EURUSD

111

122 ( +10% )

594 ( +435% )

GBPUSD

137

107 ( -22% )

574 ( +319% )

USDJPY

61

71 ( +16% )

301 ( +393% )



Tabella 31. Confronto dei valori massimi del numero di operazioni dalla tabella dei migliori risultati di ottimizzazione dell'Expert Moving Average LC

La prima cosa che salta subito all'occhio è un aumento significativo dei punti di ingresso nella modalità dynamic shift. Allo stesso tempo, tuttavia, il drawdown è notevolmente aumentato e il profitto è diminuito di due volte per EURUSD.

La modalità static shift è più redditizia per questo Expert Advisor. Qui possiamo vedere la diminuzione del drawdown per GBPUSD e USDJPY e un significativo aumento del profitto per EURUSD e GBPUSD.







6.2. Expert Trading dal modello "Pin Bar"

Profitto:



Nessuno shift

statico

Shift

Dinamico

Shift

EURUSD

504,59

1843,54 ( +265% )

1185,65 ( +135% )

GBPUSD

187,13

1838,10 ( +882% )

1906,84 ( +919% )

USDJPY

531,99

1108,83 ( +108% ) 2472,67 ( +365% )



Tabella 32. Confronto dei valori massimi di profitto dalle tabelle dei migliori risultati di ottimizzazione dell’Expert Pin Bar LC

Drawdown:



Nessuno shift

statico

Shift

Dinamico

Shift

EURUSD

9,94

13,94 ( +40% )

16,68 ( +68% )

GBPUSD

11,79

8,35 ( -29% )

12,4 ( +5% )

USDJPY

18,25

9,91 ( -46% )

19,71 ( +8% )



Tabella 33. Confronto dei valori massimi di drawdown dalla tabella dei migliori risultati di ottimizzazione dell’Expert Pin Bar LC

Il numero di trade:



Nessuno shift

statico

Shift

Dinamico

Shift

EURUSD

33

28 ( -15% )

162 ( +391% )

GBPUSD

17

45 ( +165% )

194 ( +1041% )

USDJPY

33

21 ( -36% )

152 ( +361% )



Tabella 34. Confronto dei valori massimi del numero di operazioni dalla tabella dei migliori risultati di ottimizzazione dell’Expert Pin Bar LC

Qui vediamo un sostanziale aumento del numero di operazioni nella modalità dynamic shift. In questo caso, tuttavia, un aumento significativo del drawdown, come nel caso simile con l'Expert Moving Average LC, avviene solo per EURUSD. Per altre coppie il drawdown aumenta in modo significativo, approssimativamente del 5-8 percento.



Nella modalità static shift, l'ottimizzazione ha mostrato un profitto limitato per GBPUSD e USDJPY. Tuttavia, possiamo vedere una significativa diminuzione del drawdown per le stesse coppie e il suo aumento per EURUSD. La modalità static shift sembra meno redditizia per questo Expert Advisor.







Conclusione

In questo articolo abbiamo considerato i principi di tracciatura del "grafico liquido" e confrontato l'influenza delle sue modalità operative sul risultato di ottimizzazione dell'Expert in base a strategie con indicatori e con non-indicatori.

Da qui possiamo trarre le seguenti conclusioni: