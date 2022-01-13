Introduction

Une fois, j'ai remarqué que les graphiques avec la période H4 et supérieure semblaient différents chez chaque broker. La raison en était que les brokers étaient situés dans des fuseaux horaires différents. Dans certains cas, certaines parties des mêmes graphiques étaient significativement différentes malgré une petite différence entre les fuseaux horaires. Sur un graphique, il y avait un modèle d'inversion distinct et la même partie de l'autre ne représentait aucun modèle précis.

Ensuite, il m'est venu à l'esprit d'écrire un indicateur qui redessinerait le graphique H1 de sorte qu'il y ait toujours une barre de fermeture complète à droite. La période M1 a été choisie comme source de prix. En conséquence, un graphique horaire était redessiné toutes les minutes et en une heure j'avais 60 variétés du même graphique horaire. Sa forme changeait de manière fluide, révélant des motifs cachés sur lesquels le motif initial n'avait même pas d'indice.

J'ai appelé cet indicateur «graphique liquide» pour son apparence spécifique. Selon le mode de traçage, le graphique « s'écoule » (est redessiné) soit lorsqu'une nouvelle barre de la période de base apparaît, soit lorsque la valeur du décalage statique est modifiée. Dans cet article, nous examinerons les principes de traçage d'un «graphique liquide», puis écrirons un indicateur et comparerons l'efficacité de l'utilisation de cette technologie pour les experts négociant par indicateurs et les experts négociant par modèles.









1. Principe du tracé

Avant de commencer, nous allons définir les termes.

Le décalage est une différence entre les prix d'ouverture des barres du graphique résultant et les prix d'ouverture des barres du graphique source.

La période actuelle est la période du graphique source.

La période de base est un délai avec les prix que nous allons utiliser pour former les barres du graphique résultant.

La période de base ne peut pas dépasser celle en cours. La période courante doit être divisée par la période de base sans reste. Plus le rapport entre la période actuelle et la période de base est élevé, plus nous pouvons obtenir de variations différentes du graphique résultant. Cependant, si le rapport est trop grand, les données historiques de la période de base peuvent ne pas être suffisantes pour dessiner le nombre nécessaire de barres de graphique résultantes.

Il existe trois types de tracé d'un graphique.



Graphique avec un décalage statique ( Static Shift ou SS ).

ou ). Graphique avec un décalage dynamique dans le mode d'ouverture ( Dynamic Shift, just Open ou DSO

ou Graphique avec un décalage dynamique dans le mode de fermeture (Dynamic Shift, expected Close ou DSC).

En mode décalage statique, les heures d'ouverture des bars sont décalées de l'heure définie. Le changement dynamique dans le mode d'ouverture donne l'impression qu'un bar vient d'être ouvert et dans le mode de fermeture, comme si le bar sera bientôt fermé.



Regardons de plus près.





1.1. Graphique avec décalage statique

Dans ce mode, l'heure d'ouverture de chaque bar est décalée du nombre de minutes équivalent au nombre défini de plages horaires de base. Nous appellerons cela un décalage. De cette façon, si le décalage défini est égal à 0, alors le graphique est exactement le même que celui de la source. Le décalage 1, à condition que le délai de base soit de 15 minutes, est égale à 15 minutes. Le décalage 2 est égale à 30 minutes et ainsi de suite.



Le décalage ne peut pas dépasser (k-1), où k est un rapport entre la période actuelle et la période de base. Cela signifie qu'avec l'horizon temporel actuel H1 et celui de base M1, le décalage maximum autorisé est de 60/1 - 1 = 59 des échéances de base, soit 59 minutes. Si le délai de base est M5, alors le décalage maximum autorisé est de 60/5 - 1 = 11 des délais de base, soit 55 minutes.



L'heure d'ouverture des bars pour la tranche horaire actuelle H1 et le décalage de 15 minutes, est 00h15, 01h15, 02h15 et ainsi de suite. Pour la tranche horaire actuelle M15 et le décalage de 1 minute, l'heure d'ouverture des bars est 00:16, 00:31, 00:46, 01:01 et ainsi de suite.

Lorsque les décalages sont proches des valeurs limites, un tel graphique est rarement différent de celui source. Des différences significatives apparaissent lorsqu'une valeur de décalage est proche du milieu de la plage admissible.





Fig. 1. Exemple de formation de barres horaires sur l'horizon de base de M15 avec la valeur de décalage égale à 1







1.2. Graphique avec un changement dynamique en mode d'ouverture

Dans ce mode, le décalage est recalculé chaque fois qu'une nouvelle barre de la période de base apparaît. Dans le même temps, le décalage est calculé de manière à ce que le temps d'existence de la barre à la fin du graphique (les derniers prix) ne dépasse pas la valeur de la période de base. Si la période actuelle est H1 et la période de base est M5, il semblera que la barre la plus à droite ait été ouverte il y a moins de cinq minutes.







Fig. 2. Exemple de formation de barres horaires sur l'horizon temporel de base M15 avec décalage dynamique en mode ouverture







1.3. Graphique avec un changement dynamique en mode de fermeture

Dans ce mode, le décalage est recalculé à chaque fois qu'une nouvelle barre apparaît, comme dans le mode ouverture. La seule différence est que le décalage est calculé de la manière dont le temps d'existence de la barre à la fin du graphique (les derniers prix) était supérieur ou égal à la différence entre les périodes actuels et de base. Sur la période actuelle de H1 et celle de base de M5, il semble que la barre d'extrême droite se fermera au plus tard dans cinq minutes.





Fig. 3. Exemple de formation de barres horaires sur l'horizon temporel de base M15 et décalage dynamique en mode fermeture







2. Transformation des données



La fonction GetRatesLC() a été écrite pour convertir les données historiques en tenant compte du décalage défini. Il écrit les données historiques modifiées dans le tableau de structures de type MqlRates, similaire à la fonction CopyRates().

int GetRatesLC( int start_pos int len, MqlRates & rates[], ENUM_TIMEFRAMES base_period, int & shift );

Paramètres

start_pos

[in] Index du premier élément dans la période actuelle. C'est le point de départ de la conversion et de la copie des données dans un tampon.



len

[in] Nombre d'éléments copiés.



taux[]



[out] Tableau de type MqlRates.

période_base



[in] Délai de base.

décalage

[entrée] [sortie] Décalage. Il peut accepter les valeurs suivantes :

Valeur Description -2

Calculer le décalage dans le mode d'ouverture (début de la formation de la barre)

-1

Calculer le décalage dans le mode de fermeture (fin de la formation de la barre)

0 ... N

Appliquer le décalage défini. Peut accepter les valeurs de 0 à N.

N = Tcur/Tbase - 1. Où Tcur est la période actuelle, Tbase est une base.



Table 1. Valeurs admissibles du paramètre shift



Si la fonction est implémentée avec succès, shift recevra la valeur du décalage calculé si les valeurs de -2 ou -1 ont été passées.



Valeur renvoyée

Nombre d'éléments copiés ou code d'erreur :

Code Description -1

Délai de base spécifié de manière incorrecte

-2

Décalage spécifié de manière incorrecte



Table 2. Codes d'erreur renvoyés



Vous trouverez ci-dessous le code de la fonction GetRatesLC() du fichier liquidchart.mqh.



int GetRatesLC( int start_pos, int len, MqlRates &rates[], ENUM_TIMEFRAMES base_period, int & shift) { int k= PeriodSeconds ()/ PeriodSeconds (base_period); if (k== 0 ) return (- 1 ); MqlRates r0[]; ArrayResize (rates,len); if ( CopyRates ( _Symbol , _Period ,start_pos, 1 ,r0)< 1 ) return ( 0 ); int sh; if (shift>= 0 ) { if (shift<k) sh=shift; else return (- 2 ); } else if (shift==- 1 ) { sh= int (( TimeCurrent ()-r0[ 0 ].time)/ PeriodSeconds (base_period)); } else if (shift==- 2 ) { sh= 1 + int (( TimeCurrent ()-r0[ 0 ].time)/ PeriodSeconds (base_period)); if (sh>=k) sh = 0 ; } else return (- 2 ); datetime tO; datetime tC; tO=r0[ 0 ].time+sh* PeriodSeconds (base_period); if (tO> TimeCurrent ()) tO-= PeriodSeconds (); tC=tO+ PeriodSeconds ()- PeriodSeconds (base_period); if (tC> TimeCurrent ()) tC= TimeCurrent (); int cnt= 0 ; while (cnt<len) { ArrayFree (r0); int l= CopyRates ( _Symbol ,base_period,tC,k,r0); if (l< 1 ) break ; tC=r0[l- 1 ].time; while (tO>tC) tO-= PeriodSeconds (); int index=len- 1 -cnt; rates[index].close= 0 ; rates[index].open= 0 ; rates[index].high= 0 ; rates[index].low= 0 ; rates[index].time=tO; for ( int i= 0 ; i<l; i++) if (r0[i].time>=tO && r0[i].time<=tC) { if (rates[index].open== 0 ) { rates[index].open= r0[i].open; rates[index].low = r0[i].low; rates[index].high= r0[i].high; } else { if (rates[index].low > r0[i].low) rates[index].low=r0[i].low; if (rates[index].high < r0[i].high) rates[index].high=r0[i].high; } rates[index].close=r0[i].close; } tC=tO- PeriodSeconds (base_period); cnt++; } if (cnt<len) { int d=len-cnt; for ( int j= 0 ; j<cnt; j++) rates[j]=rates[j+d]; for ( int j=cnt;j<len;j++) { rates[j].close= 0 ; rates[j].open= 0 ; rates[j].high= 0 ; rates[j].low= 0 ; rates[j].time= 0 ; } } shift = sh; return (cnt); }

Quelques points importants doivent être soulignés.

La fonction ne renvoie pas les volumes de ticks. La raison en est qu'en mode DSC, la fonction ne renvoie jamais le volume égal à un comme cela se produit à l'ouverture du bar. C'est assez logique. Si votre Expert Advisor utilise le volume de tick égal à un comme signal d'une nouvelle formation de barre, il ne recevra jamais ce signal. Cette méthode est utilisée dans la Moyenne mobile de Expert Advisor. Vous pourriez ajouter un comptage des volumes de ticks à la fonction mais cela ne fonctionnerait pas correctement. Pour éviter toute confusion, je ne mesure pas du tout les volumes de tick.

de Expert Advisor. Vous pourriez ajouter un comptage des volumes de ticks à la fonction mais cela ne fonctionnerait pas correctement. Pour éviter toute confusion, je ne mesure pas du tout les volumes de tick. La fonction renvoie le nombre de barres demandé mais cela ne signifie pas que le temps entre la première et la dernière barre sera proportionnel à l'intervalle de temps correspondant sur le graphique source. Sur un segment continu de données historiques bien qu'il y aura correspondance. Si le segment spécifié contient des weekends, des «barres fantômes» peuvent apparaître sur les bordures.

La figure ci-dessous représente un exemple de «barre fantôme». Ce bar a été formé pour la première minute du 27 octobre, qui a été inclus dans le bar avec l'heure d'ouverture de 23h01 le 26 octobre. Il est à noter qu'après de telles barres le graphique de l'indicateur sera décalé vers la gauche par rapport au graphique source. Les barres avec l'heure correspondant à l'heure initiale (par exemple, 21:00 -> 21:01), auront des index différents.





Fig. 4. Barre fantôme 2014.10.26 à 23:01



3. Indicateur Mise en œuvre

Écrivons un indicateur affichant un «graphique liquide» dans une fenêtre séparée. L'indicateur doit fonctionner dans les trois modes : le mode de décalage statique, le décalage dynamique dans le mode d'ouverture de barre et le décalage dynamique dans le mode de fermeture de barre. L'indicateur doit également avoir des éléments de contrôle pour changer les modes et la valeur de décalage sans qu'il soit nécessaire d'appeler la boîte de dialogue des paramètres de l'indicateur.

Pour commencer, nous utiliserons la fonction GetRatesLC() du fichier liquidchart.mqh. Nous l'appellerons depuis la fonction RefreshBuffers(), elle-même appelée depuis la fonction OnCalculate. Il peut également être appelé depuis OnChartEvent, à condition que certaines modifications du mode ou le décalage et le recalcul des tampons indicateurs soient nécessaires. La fonction OnChartEvent gérera l'appui sur les boutons et la modification des valeurs du décalage et du mode.

Paramètres d'entrée de l'indicateur :

input ENUM_TIMEFRAMES BaseTF= PERIOD_M1 ; input int Depth= 100 ; input ENUM_LC_MODE inp_LC_mode=LC_MODE_SS; input int inp_LC_shift= 0 ;

où Profondeur est le nombre de barres du graphique résultant et ENUM_LC_MODE est le type décrivant les modes de tracé de l'indicateur :

enum ENUM_LC_MODE { LC_MODE_SS= 0 , LC_MODE_DSO= 1 , LC_MODE_DSC= 2 };

bool RefreshBuffers( int total, double &buff1[], double &buff2[], double &buff3[], double &buff4[], double &col_buffer[]) { MqlRates rates[]; ArrayResize (rates,Depth); int copied= 0 ; int shift= 0 ; if (LC_mode==LC_MODE_SS) shift = LC_shift; else if (LC_mode==LC_MODE_DSO) shift = - 1 ; else if (LC_mode==LC_MODE_DSC) shift = - 2 ; else return ( false ); copied=GetRatesLC( 0 ,Depth,rates,BaseTF,shift); if (copied<= 0 ) { Print ( "No data" ); return ( false ); } LC_shift = shift; refr_keys(); ArrayInitialize (buff1, 0.0 ); ArrayInitialize (buff2, 0.0 ); ArrayInitialize (buff3, 0.0 ); ArrayInitialize (buff4, 0.0 ); int buffer_index=total-copied; for ( int i= 0 ;i<copied;i++) { buff1[buffer_index]=rates[i].open; buff2[buffer_index]=rates[i].high; buff3[buffer_index]=rates[i].low; buff4[buffer_index]=rates[i].close; if (rates[i].open<=rates[i].close) col_buffer[buffer_index]= 1 ; else col_buffer[buffer_index]= 0 ; buffer_index++; } return ( true ); }

Les paramètresetsont dupliqués pareten conséquence. Cette conception permet de changer leurs valeurs en appuyant sur le bouton. Dessiner les boutons et manipuler les boutons ne seront pas pris en compte car ils ne sont pas pertinents pour le sujet de cet article. Considérons la fonctionen détail.

Dans un premier temps, une valeur pertinente de la variable shift doit être transmise à la fonction GetRatesLC() selon le mode. Dans le mode statique ce sera une copie du paramètre LC_shift et dans les modes d'ouverture ou de fermeture de la barre ce sera -1 ou -2 en conséquence. Après une exécution réussie de la fonction, GetRatesLC() renvoie la valeur actuelle du décalage à la variable de décalage. Il est soit recalculé, soit laissé tel quel. Dans tous les cas, nous affectons sa valeur à la variable LC_shift puis appelons le redécoupage des éléments graphiques par la fonction refr_keys().



Après cela, nous renouvelons les valeurs OHLC et les couleurs des barres dans les tampons indicateurs.

Le code complet de l'indicateur se trouve dans le fichier liquid_chart.mq5. Après le lancement, l'indicateur se présente comme suit :





Fig. 5. Indicateur de graphique liquide



Quelques mots sur les éléments de contrôle.



Le bouton SS fait passer l'indicateur en mode décalage statique. Les boutons avec des flèches sont actifs dans ce mode et ils peuvent être utilisés pour régler la valeur requise du décalage.

fait passer l'indicateur en mode décalage statique. Les boutons avec des flèches sont actifs dans ce mode et ils peuvent être utilisés pour régler la valeur requise du décalage. Le bouton DSO fait passer l'indicateur en mode décalage dynamique, début de la formation de la barre. Dans ce mode, la valeur de décalage est calculée et ne peut pas être modifiée manuellement.

fait passer l'indicateur en mode décalage dynamique, début de la formation de la barre. Dans ce mode, la valeur de décalage est calculée et ne peut pas être modifiée manuellement. Le bouton DSC commute l'indicateur du mode décalage dynamique, fin de la formation de la barre. Dans ce mode, la modification manuelle du décalage n'est pas non plus disponible.

En mode SS, lorsque la valeur de décalage est 0, l'indicateur duplique les valeurs du graphique initial. Si vous modifiez le décalage, vous verrez le redécoupage du graphique. Une différence notable apparaît déjà à la valeur de 28. Au lieu de «rails» faibles, il y a un «marteau» distinct. Est-il temps d'acheter?





Fig. 6. L'indicateur de graphique liquide, décalage 28



Basculez l'indicateur en mode DSO et une barre nouvellement formée sera toujours à droite. En mode DSC, une barre se fermera au plus tard à une valeur de base.





4. Création d'un expert

Nous allons créer deux Experts. Le premier se négociera par moyenne mobile et le second par le modèle «barre à épingles».

Prenons l'expert Moyenne mobile des exemples standard (le dossier Experts\Exemples\Moyenne mobile) comme modèle. De cette façon, nous serons en mesure de comparer les résultats d'optimisation de deux stratégies essentiellement différentes pour comprendre lorsque l'utilisation du décalage statique ou dynamique est pertinente et important.





4.1. Trading d'experts par moyenne mobile

Dans un premier temps, les paramètres d'entrée doivent être définis. Il y en a quatre :

input double MaximumRisk = 0.1 ; input double DecreaseFactor = 3 ; input int MovingPeriod = 12 ; input int MovingShift = 6 ;

Trois autres paramètres seront ajoutés après la modernisation :

input ENUM_TIMEFRAMES BaseTF= PERIOD_M1 ; input bool LC_on = true ; input int LC_shift = 0 ;

Le paramètre LC_on sera utile pour vérifier si GetRatesLC() fonctionne correctement. La combinaison (LC_on == true && LC_shift == 0) doit avoir le même résultat que (LC_on == false).



Pour la modernisation de la moyenne mobile experte prête à l'emploi avec le décalage, le fichier liquidchart.mqh doit être inclus et les fonctions CopyRates() doivent être remplacées par les fonctions GetRatesLC() pour les cas où la fonction de décalage est activée (paramètre d'entrée LC_on est vrai) :

int copied; if (LC_on== true ) { int shift = LC_shift; copied=GetRatesLC( 0 , 2 ,rt,BaseTF,shift); } else copied = CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 2 ,rt); if (copied!= 2 ) { Print ( "CopyRates of " , _Symbol , " failed, no history" ); return ; }

Cela doit être fait à la fois dans les fonctions CheckForOpen() et CheckForClose(). Nous devons refuser d'utiliser les poignées d'indicateur et calculerons les moyennes mobiles manuellement. Pour cela nous avons ajouté la fonction CopyMABuffer() :

int CopyMABuffer( int len, double &ma[]) { if (len<= 0 ) return ( 0 ); MqlRates rates[]; int l=len- 1 +MovingPeriod; int copied; if (LC_on== true ) { int shift = LC_shift; ArrayResize (rates,l); copied=GetRatesLC(MovingShift,l,rates,BaseTF,shift); } else copied= CopyRates ( _Symbol , _Period ,MovingShift,l,rates); if (copied<l) return ( 0 ); for ( int i= 0 ;i<len;i++) { double sum= 0 ; for ( int j= 0 ;j<MovingPeriod;j++) { if (LC_on== true ) sum+=rates[j+i].close; else sum+=rates[copied- 1 -j-i].close; } ma[i]=sum/MovingPeriod; } return (len); }

Il renvoie un nombre requis de valeurs ou 0 dans le tampon ma[] si, pour une raison quelconque, elles n'ont pas pu être obtenues.

Le contrôle de l'ouverture des barres est un autre point important à considérer. Dans la version originale du Moyenne mobile Expert Advisor, il a été implémenté en utilisant des valeurs de coche :

if (rt[ 1 ].tick_volume> 1 ) return ;

Dans notre cas, il n'y a pas de volume de ticks et nous allons donc écrire la fonction newbar() pour contrôler l'ouverture de la barre :

bool newbar( datetime t) { static datetime t_prev= 0 ; if (t!=t_prev) { t_prev=t; return ( true ); } return ( false ); }

Le principe de fonctionnement réside dans la comparaison du temps d'ouverture de la barre avec sa valeur précédente. Substituons la vérification du volume de tick à l'appel de la fonction newbar() dans les fonctions CheckForOpen() et CheckForClose() :

if (newbar(rt[ 1 ].time)== false ) return ;

Le code complet de l'Expert prêt à l'emploi se trouve dans le fichier moving_average_lc.mq5.







4.2. Expert Advisor Trading par le modèle «Pin Bar»

Pin Bar ou Pinocchio bar est un motif composé de trois barres. La barre du milieu doit avoir une ombre longue ou «nez», indiquant un renversement probable du mouvement des prix. Les barres sur le côté sont appelées «yeux». Leurs points extrêmes ne doivent pas sortir de l'ombre du bar voisin. Ce modèle est populaire auprès des traders qui négocient par modèles de chandeliers.



Notre pin bar doit remplir les conditions suivantes pour inverser le prix à la baisse :

La barre r[0] doit être haussière.

doit être haussière. La barre r[2] doit être baissière.

doit être baissière. La valeur la plus élevée des prix A et C ne doit pas dépasser B , où A et C sont respectivement les valeurs élevées des barres r[0] et r[2] . B est le prix élevé de la barre r[1] .

et ne doit pas dépasser , où et sont respectivement les barres et . est le prix de la barre . Le corps de la barre du milieu, c'est-à-dire le module de différence entre Ouvrir et Fermer ( OC sur la figure) de la barre r[1], ne doit pas dépasser le nombre de points fixé par le paramètre externe.

et ( sur la figure) de la barre ne doit pas dépasser le nombre de points fixé par le paramètre externe. L'ombre de la barre du milieu, ou la différence entre le prix haut et la plus grande des valeurs d'ouverture et de fermeture de la barre r[1] , ne doit pas être inférieure au nombre de points défini par le paramètre externe.

et la plus grande des valeurs et de de la barre , ne doit pas être inférieure au nombre de points défini par le paramètre externe. Le rapport entre l'ombre de la barre du milieu et son corps ne doit pas être inférieur à la valeur définie par le paramètre externe.



La vérification du motif sera effectuée au moment de l'ouverture de la barre r[3].





Fig. 7. Le motif «Pin Bar»



Le code définissant la présence de la barre à broches pour l'inversion vers le bas devrait ressembler à :

if (r[ 0 ].open<r[ 0 ].close && r[ 2 ].open>r[ 2 ].close && r[ 1 ].high> MathMax (r[ 0 ].high,r[ 2 ].high)) { double oc= MathAbs (r[ 1 ].open-r[ 1 ].close)/ _Point ; if (oc>inp_pb_max_OC) return ( 0 ); double shdw=(r[ 1 ].high- MathMax (r[ 1 ].open,r[ 1 ].close))/ _Point ; if (shdw<inp_pb_min_shdw) return ( 0 ); if (oc!= 0 ) { if ((shdw/oc)<inp_pb_min_ratio) return ( 0 ); } return ( 1 ); }

Idem pour le renversement vers le haut. Ainsi, la fonction de vérification de la présence de la barre d'épingle se présentera comme suit :

int IsPinbar( MqlRates &r[]) { if ( ArraySize (r)< 4 ) return ( 0 ); if (r[ 0 ].open<r[ 0 ].close && r[ 2 ].open>r[ 2 ].close && r[ 1 ].high> MathMax (r[ 0 ].high,r[ 2 ].high)) { double oc= MathAbs (r[ 1 ].open-r[ 1 ].close)/ _Point ; if (oc>inp_pb_max_OC) return ( 0 ); double shdw=(r[ 1 ].high- MathMax (r[ 1 ].open,r[ 1 ].close))/ _Point ; if (shdw<inp_pb_min_shdw) return ( 0 ); if (oc!= 0 ) { if ((shdw/oc)<inp_pb_min_ratio) return ( 0 ); } return ( 1 ); } else if (r[ 0 ].open>r[ 0 ].close && r[ 2 ].open<r[ 2 ].close && r[ 1 ].low< MathMin (r[ 0 ].low,r[ 2 ].low)) { double oc= MathAbs (r[ 1 ].open-r[ 1 ].close)/ _Point ; if (oc>inp_pb_max_OC) return ( 0 ); double shdw=( MathMin (r[ 1 ].open,r[ 1 ].close)-r[ 1 ].low)/ _Point ; if (shdw<inp_pb_min_shdw) return ( 0 ); if (oc!= 0 ) { if ((shdw/oc)<inp_pb_min_ratio) return ( 0 ); } return (- 1 ); } return ( 0 ); }

Le tableau transmis de données historiques ne doit pas comporter moins de quatre éléments. Dans le cas où la barre à broches supérieure est détectée (c'est-à-dire la barre à broches indiquant l'inversion vers le bas), la fonction renverra la valeur de 1. Dans le cas où il y a une barre à broches inférieure (inversion supposée vers le haut), la fonction renverra la valeur de -1. La fonction renverra 0 s'il n'y avait aucune barre d'épingle. La fonction utilise également les paramètres d'entrée suivants :

input uint inp_pb_min_shdw = 40 ; input uint inp_pb_max_OC = 20 ; input double inp_pb_min_ratio = 2.0 ;

Nous allons trader par la stratégie de trading la plus simple par la barre d'épingle. Nous vendrons si un retournement à la baisse est attendu et achèterons si le retournement est à la hausse. Normalement, des confirmations d'indicateurs sont requises, mais cette fois, nous n'allons pas les utiliser pour maintenir l'intégrité expérimentale. Nous allons utiliser uniquement la barre à broches.

Le trading de l'Expert Advisor par le modèle «Pin Bar» sera basé sur le trading de l'Expert par Moyenne mobile. La fonction CopyMABuffer() doit être supprimée de ce dernier ainsi que l'appel de cette fonction à partir des fonctions CheckForOpen() et CheckForClose(). Le nombre de données historiques demandées doit être augmenté de deux à quatre. L'heure de la barre r[3] sera utilisée dans la vérification de l'ouverture de la nouvelle barre.

int copied; if (LC_on== true ) { int shift = LC_shift; copied=GetRatesLC( 0 , 4 ,rt,BaseTF,shift); } else copied = CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 4 ,rt); if (copied!= 4 ) { Print ( "CopyRates of " , _Symbol , " failed, no history" ); return ; } if (newbar(rt[ 3 ].time)== false ) return ;

Le contrôle d'un signal pour l'ouverture de la position ressemblera à :

int pb=IsPinbar(rt); if (pb== 1 ) signal= ORDER_TYPE_SELL ; else if (pb==- 1 ) signal= ORDER_TYPE_BUY ;

Pour fermer la position par la barre à broches opposée :

if (type==( long ) POSITION_TYPE_BUY && pb== 1 ) signal= true ; if (type==( long ) POSITION_TYPE_SELL && pb==- 1 ) signal= true ;

Veuillez noter que dans des conditions strictes de paramètres d'entrée, la barre d'épingle se produit rarement. Par conséquent, lors de la fermeture d'une position uniquement par une barre à broches opposée, il existe un risque de perdre du profit ou de fermer à perte.



A ce propos, nous ajoutons les niveaux Take Profit et Stop Loss. Ils vont être définis par les paramètres externes inp_tp_pp et inp_sl_pp respectivement :

double sl= 0 ,tp= 0 ,p= 0 ; double ask= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double bid= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); if (signal== ORDER_TYPE_SELL ) { p=bid; if (inp_sl_pp!= 0 ) sl= NormalizeDouble (ask+inp_sl_pp* _Point , _Digits ); if (inp_tp_pp!= 0 ) tp= NormalizeDouble (ask-inp_sl_pp* _Point , _Digits ); } else { p=ask; if (inp_sl_pp!= 0 ) sl= NormalizeDouble (bid-inp_sl_pp* _Point , _Digits ); if (inp_tp_pp!= 0 ) tp= NormalizeDouble (bid+inp_sl_pp* _Point , _Digits ); } CTrade trade; trade.PositionOpen( _Symbol ,signal,TradeSizeOptimized(),p,sl,tp);

Si la valeur de inp_tp_pp ou inp_sl_pp est zéro, le niveau correspondant de Take Profit ou Stop Loss ne sera pas défini.



La modification est terminée. L'expert est prêt. Le code complet se trouve dans le fichier pinbar_lc.mq5.







5. Optimisation de l’Expert

Pour évaluer l'efficacité des graphiques avec un changement dans différentes stratégies, nous utiliserons l'optimisation Expert avec une comparaison plus poussée des meilleurs résultats. Les paramètres les plus importants ici sont le profit, le prélèvement et le nombre de transactions. Le trading Expert Advisor par moyenne mobile servira d'exemple de stratégie d'indicateur et le trading Expert par le modèle «Pin Bar» représentera un cas de stratégie sans indicateur.



L'optimisation sera effectuée par des devis pour le dernier semestre à partir du serveur MetaQuotes-Demo. L'expérience sera menée pour l'EURUSD, le GBPUSD et l'USDJPY. Le dépôt de départ est de 3000 USD avec un effet de levier de 1:100. Le mode de test est «Tous les ticks». Mode d'optimisation - rapide (algorithme générique), Balance Max.



5.1. Analyse des résultats d'optimisation d'un expert en trading par moyenne mobile

Comparons les résultats de l'optimisation d'un Expert lorsqu'il travaille dans différents modes : à décalage nul, à décalage statique et à décalage dynamique (DSO et DSC).



Le test sera effectué pour EURUSD, GBPUSD et USDJPY au cours de la période 2014.04.01 - 2014.10.25 (six derniers mois). PERIOD_H1

Paramètres d'entrée de l'Expert :



Paramètre

Valeur

Risque maximum en pourcentage

0.1

Facteur de diminution

3.0

Période de moyenne mobile

12

Moyenne Mobile

6

BaseTF

1 minute

LC_on

vrai

LC_shift

0



Table 3. Paramètres d'entrée du moyenne mobile Expert LC



5.1.1. Optimisation experte en mode Shift désactivé

Paramètres optimisés :

Paramètre

Démarrage Etape Arrêter

Période de moyenne mobile

12

1

90

Décalage Moyenne Mobile

6

1

30



Table 4. Paramètres optimisés du moyenne mobile Expert LC en mode zéro décalage



Graphique illustrant l'optimisation Expert dans le mode de décalage désactivé, EURUSD :







Fig. 8. Optimisation de la moyenne mobile LC Expert en mode zéro décalage, EURUSD



Meilleurs résultats :

Résultat

Bénéfice Prélèvement en %

Nombre de trades

MovingPeriod MovingShift 3796,43 796,43 16,18 111 24 12

3776,98 776,98 17,70 77 55

22

3767,45 767,45 16,10 74 59

23

3740,38 740,38 15,87 78 55

17

3641,16 641,16 15,97 105 12

17



Table 5. Meilleurs résultats du moyenne mobile Expert LC pour EURUSD en mode zéro décalage



Graphique illustrant l'optimisation Expert en mode zéro décalage, GBPUSD :





Fig. 9. Optimisation de la moyenne mobile LC Expert en mode zéro décalage, GBPUSD

Meilleurs résultats :

Résultat Bénéfice Prélèvement en %

Nombre de trades

MovingPeriod MovingShift

4025,75 1025,75 8,08 80 18

22

3857,90 857,90 15,04 74 55

13

3851,40 851,40 18,16 80 13

24

3849,48 849,48 13,05 69 34

29

3804,70 804,70 16,57 137 25

8



Table 6. Meilleurs résultats de l'optimisation de moyenne mobile LC Expert pour GBPUSD en mode zéro décalage

Graphique illustrant l'optimisation Expert en mode décalage désactivé, USDJPY :





Fig. 10. Optimisation du moyenne mobile LC Expert en mode zéro décalage, USDJPY

Meilleurs résultats :

Résultat

Bénéfice

Prélèvement en %

Nombre de trades

MovingPeriod MovingShift 5801,63 2801,63 11,54 48

65

23

5789,17 2789,17 14,03 50

44

27

5539,06 2539,06 17,14 46

67

27

5331,34 2331,34 15,05 61

70

9

5045,19 2045,19 12,61 48

83

15



Table 7. Meilleurs résultats du moyenne mobile LC Expert pour USDJPY en mode zéro décalage

5.1.2. Optimisation experte en mode Static Shift

Paramètres optimisés :

Paramètre

Démarrage Etape Arrêter

Période de moyenne mobile

12

1

90

Décalage Moyenne Mobile

6

1

30

LC_shift 1 1 59

Table 8. Paramètres optimisés du moyenne mobile LC Expert en mode de décalage statique



Graphique illustrant l'optimisation Expert en mode de décalage statique, EURUSD :





Fig. 11. Optimisation du moyenne mobile LC Expert en mode décalage statique, EURUSD

Meilleurs résultats :

Résultat

Bénéfice

Prélèvement en %

Nombre de trades

MovingPeriod

MovingShift

LC_shift

4385,06

1385,06

12,87 100 32 11 8 4149,63

1149,63

14,22 66 77 25 23 3984,92

984,92

21,52 122 12 11 26 3969,35

969,35

16,08 111 32 11 24 3922,95

922,95

12,29 57 77 25 10

Table 9. Meilleurs résultats d'optimisation de l moyenne mobile LC Expert pour EURUSD en mode décalage statique



Graphique illustrant l'optimisation Expert en mode décalage statique, GBPUSD :





Fig. 12. Optimisation de la moyenne mobile LC Expert en mode décalage statique, GBPUSD

Meilleurs résultats :

Résultat Bénéfice Prélèvement en %

Nombre de trades

MovingPeriod MovingShift LC_shift

4571,07 1571,07 14,90 79 12

25

42

4488,90 1488,90 15,46 73 12

25

47

4320,31 1320,31 9,59 107 12

16

27

4113,47 1113,47 10,96 75 12

25

15

4069,21 1069,21 15,27 74 12

25

50



Table 10. Meilleurs résultats d'optimisation de la moyenne mobile LC Expert pour GBPUSD en mode de décalage statique

Graphique illustrant l'optimisation Expert en mode décalage statique, USDJPY :





Fig. 13. Optimisation de la moyenne mobile LC Expert en mode décalage statique, USDJPY

Meilleurs résultats :

Résultat

Bénéfice

Prélèvement en %

Nombre de trades

MovingPeriod

MovingShift LC_shift

6051,39 3051,39 15,94 53

76

12

31

5448,98 2448,98 10,71 54

44

30

2

5328,15 2328,15 11,90 50

82

13

52

5162,82 2162,82 10,46 71

22

26

24

5154,71 2154,71 14,34 54

75

14

58



Table 11. Meilleurs résultats d'optimisation de la moyenne mobile LC Expert pour USDJPY en mode décalage statique

5.1.3. Optimisation experte en mode décalage dynamique

Paramètres optimisés :

Paramètre

Démarrage Etape Arrêter

Période de moyenne mobile

12

1

90

Décalage Moyenne Mobile

6

1

30

LC_shift -2 1 -1

Table 12. Paramètres optimisés de la Moyenne mobile LC Expert en mode décalage dynamique

Graphique illustrant l'optimisation Expert en mode décalage dynamique, EURUSD :





Fig. 14. Optimisation de la moyenne mobile LC Expert en mode décalage dynamique, EURUSD

Meilleurs résultats :

Résultat

Bénéfice

Prélèvement en %

Nombre de trades

MovingPeriod

MovingShift

LC_shift

3392,64 392,64 27,95 594 15 13 -2

3140,26 140,26 23,35 514 12 17 -2

2847,12 -152,88 17,04 390 79 23 -1

2847,12 -152,88 17,04 390 79 12 -1

2826,25 -173,75 20,12 350 85 22 -1



Table 13. Meilleurs résultats d'optimisation de la Moyenne mobile LC Expert pour EURUSD en mode décalage dynamique

Graphique illustrant l'optimisation Expert en mode décalage dynamique, GBPUSD :





Fig. 15. Optimisation de la moyenne mobile LC Expert en mode décalage dynamique, GBPUSD

Meilleurs résultats :

Résultat Bénéfice

Prélèvement en %

Nombre de trades

MovingPeriod

MovingShift LC_shift

5377,58 2377,58 19,73 391 12

26

-2

3865,50 865,50 18,18 380 23

23

-2

3465,63 465,63 21,22 329 48

21

-2

3428,99 428,99 24,55 574 51

16

-1

3428,99 428,99 24,55 574 51

15

-1



Table 14. Meilleurs résultats d'optimisation de la Moyenne mobile LC Expert pour GBPUSD en mode décalage dynamique

Graphique illustrant l'optimisation Expert en mode décalage dynamique, USDJPY :





Fig. 16. Optimisation de la moyenne mobile LC Expert en mode décalage dynamique, USDJPY

Meilleurs résultats :

Résultat

Bénéfice

Prélèvement en %

Nombre de trades

MovingPeriod

MovingShift

LC_shift 6500,19 3500,19 17,45 244

42

28

-2

6374,18 3374,18 19,91 243

54

24

-2

6293,29 3293,29 19,30 235

48

27

-2

5427,69 2427,69 17,65 245

90

8

-2

5421,83 2421,83 16,30 301

59

12

-2



Table 15. Meilleurs résultats d'optimisation de la moyenne mobile LC Expert pour USDJPY en mode décalage dynamique

5.2. Analyse des résultats d'optimisation du trading expert par le modèle «Pin Bar»

Comparons les résultats de l'optimisation d'un Expert lorsqu'il travaille dans différents modes : à décalage nul, à décalage statique et à décalage dynamique (DSO et DSC). Le test sera effectué pour EURUSD, GBPUSD et USDJPY, sur la période 2014.04.01 - 2014.10.25. PERIOD_H1

Paramètres d'entrée de l'Expert :



Paramètre Valeur

Risque maximum en pourcentage

0.1

Facteur baissier

3.0

Pin bar ombre min, points

40

Pin bar max OC, points

110

Ratio d'ombre de la barre d'épingle au OC min

1.4

SL, points (0 pour OFF)

150

TP, points (0 pour OFF)

300

Période de base LC

1 minute

Mode LC activé

vrai

décalage LC

0



Table 16. Paramètres d'entrée du Pin Bar LC Expert



Nous allons optimiser les paramètres définissant la forme du pin bar : longueur du «nez», rapport entre la longueur du «nez» et le corps de la barre médiane et la taille maximale du corps. Les niveaux Take Profit et Stop Loss sont également à optimiser.





5.2.1. Optimisation experte en mode Shift désactivé

Paramètres optimisés :

Paramètre Démarrage Etape Arrêter Pin bar ombre min, points

100

20

400

Pin bar max OC, points

20

20

100

Ratio d'ombre de la barre d'épingle au OC min

1

0.2

3

SL, points (0 pour OFF)

150

50

500

TP, points (0 pour OFF)

150

50

500



Table 17. Paramètres optimisés du Pin Bar LC Expert en mode décalage désactivé



Graphique illustrant l'optimisation Expert dans le mode de décalage désactivé, EURUSD :





Fig. 17. Optimisation du Pin Bar LC Expert en mode zéro décalage, EURUSD

Meilleurs résultats :

Résultat

Bénéfice

Prélèvement en %

Nombre de trades

Barre d'épingle ombre min

Barre de broche max OC

Ombre de barre d'épingle

rapport OC min

SL TP 3504,59

504,59

9,82

33

100

60

1.8

450

500

3428,89

428,89

8,72

21

120

60

2.8

450

350

3392,37

392,37

9,94

30

100

60

2,6

450

250

3388,54

388,54

9,93

31

100

80

2,2

450

300

3311,84

311,84

6,84

13

140

60

2,2

300

450



Table 18. Meilleurs résultats d'optimisation du Pin Bar LC Expert pour EURUSD en mode zéro décalage



Graphique illustrant l'optimisation Expert en mode zéro décalage, GBPUSD :





Fig. 18. Optimisation du Pin Bar LC Expert en mode zéro décalage, GBPUSD

Meilleurs résultats :

Résultat

Bénéfice

Prélèvement en %

Nombre de trades

Ombre min de la barre d'épingles

Pin Bar max OC

Ombre de barre d'épingle

rapport OC min

SL TP 3187,13

187,13

11,10

13

160

60

2,6

500

350

3148,73

148,73

3,23

4

220

40

2,8

400

400

3142,67

142,67

11,27

17

160

100

1,8

500

350

3140,80

140,80

11,79

13

180

100

2

500

500

3094,20

94,20

1,62

1

260

60

1,6

500

400



Table 19. Meilleurs résultats d'optimisation du Pin Bar LC Expert pour GBPUSD en mode zéro décalage

Graphique illustrant l'optimisation Expert en mode décalage désactivé, USDJPY :





Fig. 19. Optimisation du Pin Bar LC Expert en mode zéro décalage, USDJPY

Meilleurs résultats :

Résultat

Bénéfice

Prélèvement en %

Nombre de trades

Barre d'épingle ombre min

Barre de broche max OC

Ombre de barre d'épingle

rapport OC min

SL TP 3531,99

531,99

9,00

6

160

60

2.2

450

500

3355,91

355,91

18,25

16

120

60

1,6

450

400

3241,93

241,93

9,11

4

160

40

2,8

450

500

3180,43

180,43

6,05

33

100

80

1,8

150

450

3152,97

152,97

3,14

6

160

80

2,8

150

500



Table 20. Meilleurs résultats d'optimisation du Pin Bar LC Expert pour USDJPY en mode zéro décalage

5.2.2. Optimisation experte en mode Static Shift

Paramètres optimisés :

Paramètre Démarrage Etape Arrêter Pin bar ombre min, points

100

20

400

Pin bar max OC, points

20

20

100

Ratio d'ombre de la barre d'épingle au OC min

1

0.2

3

SL, points (0 pour OFF)

150

50

500

TP, points (0 pour OFF)

150

50

500

décalage LC

1 1 59

Table 21. Paramètres optimisés du Pin Bar LC Expert en mode statique



Graphique illustrant l'optimisation Expert en mode de décalage statique, EURUSD :





Fig. 20. Optimisation du Pin Bar LC Expert en mode décalage statique, EURUSD

Meilleurs résultats :

Résultat

Bénéfice

Prélèvement en %

Nombre de trades

Barre d'épingle ombre min

Barre de broche max OC

Ombre de barre d'épingle

rapport OC min

SL TP décalage LC

4843,54

1843,54

10,14

19

120

80

1,6

500

500

23 4714,81

1714,81

10,99

28

100

100

1,6

500

500

23

4672,12

1672,12

10,16

18 120

80

1,8

500

500

23

4610,13

1610,13

9,43

19

120

80

1,6

450

450

23

4562,21

1562,21

13,94

27

100

100

1,6

500

400

25



Table 22. Meilleurs résultats d'optimisation du Pin Bar LC Expert pour EURUSD en mode décalage statique

Graphique illustrant l'optimisation Expert en mode décalage statique, GBPUSD :





Fig. 21. Optimisation du Pin Bar LC Expert en mode décalage statique, GBPUSD

Meilleurs résultats :

Résultat

Bénéfice

Prélèvement en %

Nombre de trades

Barre d'épingle ombre min

Barre de broche max OC

Ombre de barre d'épingle

rapport OC min

SL TP décalage LC

4838,10

1838,10

5,60

34

100

40

2,4

450

500

24

4797,09

1797,09

5,43

35

100

40

2,6

400

500

24

4755,57

1755,57

7,36

42

100

100

2

400

500

24

4725,41

1725,41

8,35

45

100

80

1

400

500

24

4705,61

1705,61

8,32

41

100

100

2

450

500

24



Table 23. Meilleurs résultats d'optimisation du Pin Bar LC Expert pour GBPUSD en mode décalage statique

Graphique illustrant l'optimisation Expert en mode décalage statique, USDJPY :





Fig. 22. Optimisation du Pin Bar LC Expert en mode décalage statique, USDJPY

Meilleurs résultats :

Résultat

Bénéfice

Prélèvement en %

Nombre de trades

Ombre min de la barre d'épingles

Barre de broche max OC

Ombre de barre d'épingle

rapport OC min

SL TP décalage LC

4108,83

1108,83

6,45

9

140

40

1,4

500

450

55

3966,74

966,74

7,88

12

140

60

2,8

450

500

45

3955,32

955,32

9,91

21

120

80

2

500

500

45

3953,80

953,80

6,13

10

140

60

2,8

450

450

47

3944,33

944,33

6,42

6

160

100

2,6

500

400

44



Table 24. Meilleurs résultats d'optimisation du Pin Bar LC Expert pour USDJPY en mode décalage statique

5.2.3. Optimisation experte en mode décalage dynamique

Paramètres optimisés :

Paramètre Démarrage Etape Arrêter Pin bar ombre min, points

100

20

400

Pin bar max OC, points

20

20

100

Ratio d'ombre de la barre d'épingle au OC min

1

0.2

3

SL, points (0 pour OFF)

150

50

500

TP, points (0 pour OFF)

150

50

500

décalage LC

-2 1 -1

Table 25. Paramètres optimisés du Pin Bar LC Expert en mode décalage dynamique



Graphique illustrant l'optimisation Expert en mode décalage dynamique, EURUSD :





Fig. 23. Optimisation du Pin Bar LC Expert en mode décalage dynamique, EURUSD

Meilleurs résultats :

Résultat

Bénéfice

Prélèvement en %

Nombre de trades

Barre d'épingle ombre min

Barre de broche max OC

Ombre de barre d'épingle

rapport OC min

SL TP décalage LC

4185,65

1185,65

13,22

49

200

100

1,8

450

500

-2

4011,80

1011,80

13,75

49

200

100

2

400

500

-2

3989,28

989,28

12,01

76

140

20

1,2

350

200

-1

3979,50

979,50

16,45

157

100

20

1

450

500

-1

3957,25

957,25

16,68

162

100

20

1

400

500

-1



Table 26. Meilleurs résultats d'optimisation du Pin Bar LC Expert pour EURUSD en mode décalage statique

Graphique illustrant l'optimisation Expert dans le mode de décalage dynamique pour GBPUSD :





Fig. 24. Optimisation du Pin Bar LC Expert en mode décalage dynamique, GBPUSD

Meilleurs résultats :

Résultat

Bénéfice

Prélèvement en %

Nombre de trades

Barre d'épingle ombre min

Barre de broche max OC

Ombre de barre d'épingle

rapport OC min

SL TP décalage LC

4906,84

1906,84

10,10

179

120

40

1,8

500

500

-2

4316,46

1316,46

10,71

151

120

20

2,4

450

500

-1

4250,96

1250,96

12,40

174

120

40

1,8

500

500

-1

4040,82

1040,82

12,40

194

120

60

2

500

200

-2

4032,85

1032,85

11,70

139

140

40

2

400

200

-1



Table 27. Meilleurs résultats d'optimisation du Pin Bar LC Expert pour GBPUSD en mode décalage dynamique

Graphique illustrant l'optimisation Expert en mode décalage dynamique, USDJPY :





Fig. 25. Optimisation du Pin Bar LC Expert en mode décalage dynamique, USDJPY

Meilleurs résultats :

Résultat

Bénéfice

Prélèvement en %

Nombre de trades

Barre d'épingle ombre min

Barre de broche max OC

Ombre de barre d'épingle

rapport OC min

SL TP décalage LC

5472,67

2472,67

13,01

138

100

20

2,4

500

500

-1

4319,84

1319,84

15,87

146

100

20

2,2

400

500

-1

4259,54

1259,54

19,71

137

100

20

2,4

500

500

-2

4197,57

1197,57

15,98

152

100

20

1

350

500

-1

3908,19

908,19

16,79

110

120

40

3

400

400

-1



Table 28. Meilleurs résultats d'optimisation du Pin Bar LC Expert pour USDJPY en mode décalage dynamique





6. Comparaison des résultats d'optimisation



Pour créer un tableau de comparaison, sélectionnons les valeurs maximales de profit, de tirage et un certain nombre de transactions dans chaque tableau des meilleurs résultats. A côté de la valeur reçue dans les modes de décalage statique ou dynamique, on écrira la variation (en pourcentage) ou cette valeur par rapport à la même valeur dans le mode de décalage zéro.







6.1. Trading d'experts par moyenne mobile

Profit :



Pas de décalage

Décalage

statique

Statique

dynamique

EURUSD

796,43

1385,06 ( +74% )

392,64 ( -51% )

GBPUSD

1025,75

1571,07 ( +53% )

2377,58 ( +132% )

USDJPY

2801,63

3051,39 ( +9% )

3500,19 ( +25% )



Table 29. Comparaison des valeurs de profit maximum du tableau des meilleurs résultats d'optimisation de l'Expert Moyenne Mobile LC



Prélèvement :



Pas de décalage

Décalage

statique

Dynamic

statique

EURUSD

17,7

21,52 ( +22% )

27,95 ( +58% )

GBPUSD

18,16

15,46 ( -15% )

24,55 ( +35% )

USDJPY

17,14

15,94 ( -7% )

19,91 ( +16% )



Table 30. Comparaison des valeurs de prélèvement maximum du tableau des meilleurs résultats d'optimisation de l'Expert Moyenne Mobile LC

Nombre de trades :



Pas de décalage

Décalage

statique

Statique

statique

EURUSD

111

122 ( +10% )

594 ( +435% )

GBPUSD

137

107 ( -22% )

574 ( +319% )

USDJPY

61

71 ( +16% )

301 ( +393% )



Table 31. Comparaison des valeurs maximales du nombre de trades du tableau des meilleurs résultats d'optimisation de la Moyenne Mobile LC Expert

La première chose qui attire tout de suite l'attention est une augmentation significative des points d'entrée dans le mode de changement de vitesse dynamique. Dans le même temps, cependant, le Prélèvement a sensiblement augmenté et le bénéfice a diminué deux fois pour l'EURUSD.

Le mode de décalage statique est plus rentable pour cet Expert Advisor. Ici, nous pouvons voir la diminution du prélèvement pour GBPUSD et USDJPY et une augmentation significative du profit pour EURUSD et GBPUSD.







6.2. Trading d'experts par le modèle «Pin Bar»

Profit :



Pas de décalage

Décalage

statique

Statique

statique

EURUSD

504,59

1843,54 ( +265% )

1185,65 ( +135% )

GBPUSD

187,13

1838,10 ( +882% )

1906,84 ( +919% )

USDJPY

531,99

1108,83 ( +108% ) 2472,67 ( +365% )



Table 32. Comparaison des valeurs de profit maximum à partir des tableaux des meilleurs résultats d'optimisation du Pin Bar LC Expert

Prélèvement :



Pas de décalage

Décalage

statique

Statique

statique

EURUSD

9,94

13,94 ( +40% )

16,68 ( +68% )

GBPUSD

11,79

8,35 ( -29% )

12,4 ( +5% )

USDJPY

18,25

9,91 ( -46% )

19,71 ( +8% )



Table 33. Comparaison des valeurs de prélèvement maximales du tableau des meilleurs résultats d'optimisation du Pin Bar LC Expert

Nombre de trades :



Pas de décalage

Décalage

statique

Statique

statique

EURUSD

33

28 ( -15% )

162 ( +391% )

GBPUSD

17

45 ( +165% )

194 ( +1041% )

USDJPY

33

21 ( -36% )

152 ( +361% )



Table 34. Comparaison des valeurs maximales du nombre de transactions du tableau des meilleurs résultats d'optimisation du Pin Bar LC Expert

Ici, nous voyons également une augmentation substantielle du nombre de transactions dans le mode de décalage dynamique. Dans ce cas cependant, une augmentation significative du prélèvement, comme dans le cas similaire avec la Moyenne mobile LC Expert, ne concerne que l'EURUSD. Pour les autres paires, le prélèvement augmente de manière insignifiante, d'environ 5 à 8 %.



En mode décalage statique, l'optimisation a montré un profit limité pour GBPUSD et USDJPY. Néanmoins, nous pouvons voir une baisse significative du prélèvement pour les mêmes paires et sa hausse pour l'EURUSD. Le mode de décalage statique semble moins rentable pour cet Expert Advisor.







Conclusion

Dans cet article, nous avons considéré les principes de traçage du « graphique liquide » et comparé l'influence de ses modes de fonctionnement sur le résultat d'optimisation de l'expert en fonction des stratégies indicatrices et non indicatrices.

D'où les conclusions suivantes :