Pronóstico One-Step-Ahead de la econometría EURUSD

Introducción

El artículo se centra en la previsión de one-step-ahead para EURUSD usando software EViews y una evaluación adicional de resultados de pronósticos mediante el programa EViews y un Asesor Experto en MQL4. Se construye sobre el artículo "Análisis de los Parámetros Estadísticos de los Indicadores" cuyas proposiciones se utilizarán sin ninguna aclaración adicional.





1. Construcción del Modelo



El artículo anterior terminó con el análisis de la ecuación de regresión siguiente:

EURUSD = C(1)*EURUSD_HP(1) + C(2)*D(EURUSD_HP(1)) + C(3)*D(EURUSD_HP(2))



Esta ecuación fue el resultado de la aplicación de la descomposición gradual de las cotizaciones del precio de cierre inicial. La idea se basa en la separación de un componente deterministico de la cotización inicial y un posterior análisis del residual resultante.

Comencemos por construir un modelo para EURUSD H1 en las barres en un período de una semana del 12 de septiembre de 2011 al 17 de septiembre de 2011.





1.1. Análisis de las cotizaciones iniciales del EURUSD



Empezamos con el análisis de la serie inicial del EURUSD para planificar el siguiente paso.

En primer lugar, Permítanos crear un archivo que contiene cotizaciones para su posterior análisis en EViews. Para ello, se utiliza un indicador que se superpone en el gráfico correspondiente para generar un archivo con cotizaciones.



El script del indicador se muestra a continuación y en mi opinión no necesita ningún comentario.

#property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_color1 Red #property indicator_width1 2 extern int Number_Bars= 100 ; extern string DateTime_begin = "2011.01.01 00:00" ; extern string DateTime_end = "2011.01.01 00:00" ; double Quotes[]; int Quotes_handle; int i; string fileQuotes; int init() { IndicatorBuffers ( 1 ); SetIndexStyle ( 0 , DRAW_LINE , STYLE_SOLID , 0 ); SetIndexDrawBegin ( 0 ,Number_Bars); SetIndexBuffer ( 0 ,Quotes); SetIndexEmptyValue ( 0 , 0.0 ); IndicatorShortName ( "Forecast" ); fileQuotes= "kotir.txt" ; int N_bars_begin = 0 ; int N_bars_end = 0 ; datetime var_DT_begin = 0 ; datetime var_DT_end = 0 ; bool exact = false; Quotes_handle= FileOpen (fileQuotes, FILE_CSV | FILE_WRITE , ',' ); if (Quotes_handle< 1 ) { Print ( "Error al crear el archivo " ,fileQuotes, " Error #" , GetLastError ()); return ( 0 ); } FileWrite (Quotes_handle, "DATE" , "kotir" ); var_DT_begin = StrToTime (DateTime_begin); var_DT_end = StrToTime (DateTime_end); if (var_DT_begin!=var_DT_end) { N_bars_begin= iBarShift ( NULL , Period (),var_DT_begin,exact); N_bars_end= iBarShift ( NULL , Period (),var_DT_end,exact); Number_Bars=N_bars_begin-N_bars_end; Print ( "Number_Bars = " ,Number_Bars, ", N_bars_end = " ,N_bars_end, ", N_bars_begin = " ,N_bars_begin); for (i=N_bars_begin; i>=N_bars_end; i--) { FileWrite (Quotes_handle, TimeToStr ( iTime ( Symbol (), Period (),i)), iOpen ( Symbol (), Period (),i)); } } else { for (i=Number_Bars- 1 ; i>= 0 ; i--) { FileWrite (Quotes_handle, TimeToStr ( iTime ( Symbol (), Period (),i)), iOpen ( Symbol (), Period (),i)); } } FileWrite (Quotes_handle, "Forecast " , 0 ); FileClose (Quotes_handle); Comment ( "Created quotes file with the number of bars =" ,Number_Bars+ 1 ); return ( 0 ); } int start() { return ( 0 ); } int deinit() { Comment ( " " ); return ( 0 ); }

Al haber establecido las fechas especificadas arriba, obtuve el archivo de cotizaciones que consta de 119 líneas, la última línea comienza por "Previsión, 0" вЂ", que es donde estará la previsión futura. Tener en cuenta que estoy usando precios de apertura . También tenga en cuenta que las comillas en el archivo estén dispuestas en el orden opuesto al de MQL4, es decir, como en lenguajes de programación.



Obviamente genera el archivo quotes.txt en la carpeta del terminal \expert\files\. El Asesor Experto que va a revisar a continuación tendrá el archivo de cotizaciones de la carpeta especificada al operar en DEMO o modo REAL; sin embargo cuando se utiliza en modo de prueba, este archivo se encuentra en la carpeta \tester\files\ así que estoy poniendo manualmente quotes.txt en la carpeta \tester\files\ del terminal.



Aquí está el gráfico:





Fig. 1. Tabla de cotización de EURUSD H1





Podemos observar las tendencias de uno o varios, pero nuestro objetivo es predecir la futura estabilidad del sistema de trading. Por lo tanto vamos a realizar un análisis de estacionariedad de las cotizaciones iniciales de EURUSD H1.



Debemos calcular la estadística descriptiva:









Fig. 2. Estadística descriptiva





La estadística descriptiva sugiere que:

Existe un sesgo a la derecha (debe ser 0 considerando que tenemos 0.244950);



La probabilidad de nuestra cotización inicial para ser distribuido normalmente es 9.64%.



Visualmente, el histograma sin duda nada tiene que ver con la distribución normal, pero la probabilidad de 9.64% da lugar a ciertas ilusiones.



Queda demostrado en comparación con la teoría:





Fig. 3. Histograma EURUSD en comparación con la curva de distribución normal teórica







Visualmente podemos determinar que la cotización EURUSD_Рќ1 distan mucho de ser distribuida normalmente.

Sin embargo, todavía es temprano sacar una conclusión viendo la tendencia, sugiriendo la presencia de un componente determinista en las cotizaciones mientras que la presencia de tales componentes puede distorsionar completamente las características estadísticas de la variable aleatoria (cotizaciones).

Debemos calcular la función de autocorrelación de las cotizaciones.



Aparece como sigue:





Fig. 4. Función de autocorrelación de las cotizaciones EURUSD_H1







Al trazar el gráfico, hemos obtenido una probabilidad de la falta de correlación entre los Lags - es distinto de cero para los primeros 16 lags. La gráfica y la probabilidad sugieren claramente que existe correlación entre los lags en EURUSD_H1, es decir, las cotizaciones consideradas que contienen un componente determinista.

¿Si el componente determinista se resta de las cotizaciones iniciales, qué características estadísticas tendrá el residual?

Para ello, se aplicará una prueba de root ("raiz") unitaria para ver si es más prospectivo trabajar con la primera diferencia (residual) de las cotizaciones iniciales.





Table 1. Prueba de root unitaria

El anterior examen muestra que:

La probabilidad de que las cotizaciones iniciales tengan un root unitario (la primera diferencia se distribuye normalmente) es del 41%;

La estadística de DW (Durbin-Watson) de unos 2,2 también sugiere que la primera diferencia se distribuya normalmente.

Conclusión: sería razonable para las series precio sin tendencia (detrend) y posteriormente analizar el residual desde la falta de tendencia (detrending).





1.2. Suavizado (Smoothing)

Se utilizará el filtro de Hodrick-Prescott para separar el componente determinista de las cotizaciones EURUSD, por analogía con el artículo anterior.



El número "10" en los nombres de las series indica el parámetro lambda en el filtro de Hodrick-Prescott. Basado en la teoría, detrás de esta herramienta, el valor lambda es de gran importancia para el resultado, que parece ser como sigue:









Fig. 5. El resultado del smoothing mediante el filtro Hodrick-Prescott

Utilizaremos la ecuación del artículo anterior que en las anotaciones de EViews aparece como sigue:

cotizaciones = C(1) * HP(-1) + C(2) * D(HP(-1)) + C(3)*D(HP(-2))

es decir, en esta ecuación, tenemos en cuenta el componente determinista y el ruido por el que entendemos la diferencia entre las cotizaciones iniciales y su componente determinista.

Tras el análisis del modelo actual de la cotización inicial, obtenemos la siguiente regresión parámetros de la ecuación:





Table 2. Estimación de la ecuación de regresión





El 39% de probabilidad de que coeficiente sea cero si РќР 1_D(-1) es ciertamente muy desagradable. Dejamos todo como en el ejemplo que vamos a ofrecer para fines de demostración.

Habiendo obtenido laestimación de la ecuación de la regresión (estimación de los coeficientes de la ecuación) podemos proceder un paso adelante (one-step-ahead) en la previsión.



El resultado es el siguiente:









Fig. 6. Pronóstico one-Step-ahead del EURUSD(hacia las 12 a.m. del lunes)

1.3. Estimación del residual de la ecuación de regresión

Debemos realizar un análisis limitado del residual de la ecuación de regresión. Este residual se obtuvo restando los valores calculados mediante la ecuación de regresión de la cotización inicial del EURUSD.



Me permito recordar que las características de este residual nos ayudará a estimar la estabilidad futura del sistema de trading.

En primer lugar, se ejecutará una prueba para el análisis de correlaciones entre los lags en el residual:









Fig. 7. Función de autocorrelación de los residuales





Desafortunadamente, todavía existen las correlaciones entre los lags y su presencia pone en duda el análisis estadístico.

La próxima prueba que vamos a realizar es la prueba de normalidad del residual.



El resultado aparece como sigue:





Fig. 8. Histograma del residual de la ecuación de regresión





La probabilidad del residual de ser distribuido normalmente es del 25.57% lo cual es una gran figura.

Permítanos realizar pruebas de heterocedasticidad del residual.



Los resultados son como sigue:

La probabilidad de que no exista heterocedasticidad del tipo GARCH es del 16.08%

La probabilidad de que exista heterocedasticidad general White (en blanco) es del 0.0066%

Conclusiones: después de la diferenciación, hemos obtenido un residual con una probabilidad del 25% para ser distribuido normalmente y una probabilidad de casi cero al liberarse de las correlaciones y estrictamente podemos rechazar la hipótesis de que existe heterocedasticidad general White. Esto implica que nuestro modelo es bastante crudo y requiere que eliminemos las correlaciones entre los lags para luego una vez más se presente en las pruebas de la heterocedasticidad en caso se presente tal modelo de heterocedasticidad.

Ya que mi objetivo es demostrar el desarrollo de un sistema de trading basado en el pronóstico, voy a seguir los cálculos para obtener características de interés para los traders - ganancia o pérdida.





2. Estimación de Resultados de los Pronósticos

Cuando tradeamos, estamos interesados en las ganancias en lugar de error de pronóstico que debe ser tomado como una herramienta auxiliar de análisis para la comparación de diferentes modelos pero no más que eso.

Para estimar los resultados previstos, fue escrito un programa en el lenguaje EViews . Compara movimientos incrementales reales de las cotiz<aciones EURUSD con las predicciones. Si estos incrementos coinciden, hay ganancia; Si no, hay pérdida. Además, calculamos el beneficio que representa la suma de los incrementos coincidiendo con los incrementos previstos y la pérdida correspondiente.



El beneficio del factor de pérdida es designado como un factor de beneficio. Luego calculamos el ratio entre incrementos rentables y no rentables (beneficios del ratio de trades con pérdida). También se calculan el número de trades con pérdidas consecutivas y el ratio entre los trades de pérdidas consecutivas y beneficiosos (factor de recuperación).

El programa en lenguaje EViews para la estimación de modelos de resultados en términos de sistema de trading que consisten en el programa principal y dos subrutinas.

El programa principal (principal) es el siguiente:

' ' Progra de previsiones One-step-ahead (un paso adelante) ' Version of 26.09.2011 '----------------------------------------------- include sub_profit_factor include sub_model_2 ' ' 1. Crear un archivo de trabajo EViews bajo el nombre МТ4 ' %path = "C:\Program Files\BCS Trade Station\tester\files" cd %path if @fileexist("work.wf1") = 0 then wfcreate(wf = work) u 510 else wfopen work endif ' ' Lee cotizaciones de archivos read(t = txt) kotir.txt date $ kotir ' ' Número de observaciones en la serie sin NA !number = @obs(kotir) smpl 1 !number - 1 genr trend = NA ' Trend = kotir_f(i) - kotir(i-1) genr kotir_d = d(kotir) ' Incremento One-step en el movimiento de precio movement - d(kotir) ' ' Calcular el modelo call sub_model_2 ' ' Calcula la gráfica de beneficios call sub_profit_factor ' Genera un archivo de resultados genr result = 0 ' ' Llena los resultados result(1) = kotir_f(!number) ' Previción One-step-ahead result(2) = kotir_f_se(!number) ' Error de previsión One-step-aheadr result(3) = trend(!number - 1) ' Directión de la previsión '----------------------------------------------- ' Devuelve el resultado a МТ4 ' smpl 1 10 write(t=txt,na=0,d=c,dates) EViewsForecast.txt result '-----------------Fin del programa ------------ smpl 1 !number save work close @all exit ' '-----------------------------------------------

Se supone que el número de programas principales es igual al número de subrutinas que contienen modelos (véase abajo); Esto se hace para simplificar trabajo.



El cambio de modelo requiere un cambio en dos líneas del programa principal relacionadas con el cambio en el nombre de la subrutina del modelo.



La subrutina que contiene el modelo (ecuación de regresión):

subroutine sub_model_2 cd wfselect work smpl 1 !number - 1 ' Suavizar el 1er nivel utilizando cotización de filtro НР con el primer lambda ' y la generación de dos archivos: ' hp1 - archivo de suavizado ' p1_d - archivo del residual hpf(lambda = 10) kotir hp1 @hp1_d ' ' 4. Estimación de regresión eq02 que utiliza las siguientes series: ' hp1 ' hp1_d equation eq1.ls kotir hp1(-1) hp1_d(-1) hp1_d(-2) ' ' Ampliar la muestra para incluir el área de pronóstico smpl 1 !number ' ' Realizar la previsión one-step-ahead y generando la serie de salida: ' kotir_f - previsión ' kotir_f_se - error de previsión fit(p) kotir_f kotir_f_se save work endsub

El número de subrutinas será igual al número de modelos.



Para otro modelo, el nombre de la subrutina y, naturalmente, los nombres en el programa principal deberán cambiarse.



Subrutina que calcula parámetros de pérdidas y ganancias para el modelo:

' Subrutina para la estimación de los resultados de pronóstico ' Version of 27.09.2011 ' ---------------------------------------------------------------------------- ' Comparar el incremento en el pronóstico con el incremento en la cotización, ' el programa calcula: ' factor de beneficio con respecto a los incrementos; ' prentabilidad de la ecuación en el número de observaciones ' factor de recuperación como una relación de ganancia en pips del drawdown maximo drawdown ' ---------------------------------------------------------------------------- subroutine sub_profit_factor ' Variables locales !profit = 0 ' Beneficio acumulado !lost = 0 ' Pérdida acumuladas !profit_factor = 0 ' Factor de beneficior !i = 1 ' Indice de trabajo !n_profit = 0 ' Número de las operaciones con beneficios !n_lost = 0 ' Número de operaciones con pérdidas !n_p_l = 0 ' !pr = 0 ' Ausencia de pérdidas consecutivass !prosadka = 0 ' Drawdown - acumulación de derrotas consecutivas !tek_prosadka = 0 ' Drawdown actual !tek_pr = 0 ' Número de operaciones con pérdidas cd wfselect work smpl 1 !number ' Calcular la tendencia de cada barra for !i = 1 to !number - 1 trend(!i) = kotir_f(!i + 1) - kotir(!i) next ' Calcular el beneficio si la previsión ha sido alcanzada for !i = 1 to !number - 1 if trend(!i) * kotir_d(!i) > 0 then ' la tendencia coincide con el incremento? - Yes !profit = !profit + @abs(kotir_d(!i)) ' Acumulación del beneficio !n_profit = !n_profit +1 ' Acumulación de operaciones con beneficios !tek_pr = 0 ' reiniciar las actuales pérdidas consecutivas a cero !tek_prosadka = 0 ' reiniciar el drawdown actual a cero endif if trend(!i) * kotir_d(!i) < 0 then ' la tendencia coincide con el incremento? - No !lost = !lost + @abs(kotir_d(!i)) ' Acumulación de pérdidas !n_lost = !n_lost + 1 ' Acumulación de operaciones con pérdidas !tek_pr = !tek_pr + 1 ' incrementar el número de operaciones actuales pérdidas !tek_prosadka = !tek_prosadka + @abs(kotir_d(!i)) ' aumentar el drawdown actual endif ' Seleccionar las operaciones con pérdida máxima if !tek_pr > !pr then !pr = !tek_pr endif ' Seleccionar el drawdown máximo if !tek_prosadka > !prosadka then !prosadka = !tek_prosadka endif next ' Bloqueo de división por cero if !lost = 0 then ' Sin operaciones con pérdida !profit_factor = 1000 else !profit_factor = !profit / !lost ' Factor de beneficio endif if !n_lost = 0 then !n_p_l = !number ' si las operaciones con pédida con cero, ' si las operaciones con beneficio son iguales al número de observaciones else !n_p_l = !n_profit / !n_lost endif if !prosadka = 0 then !factor_reset = 1000 else !factor_reset = !profit / !prosadka endif ' Crear una tabla de resultados si no existe if @isobject("tab_profit") = 0 then table(3,12) tab_profit tab_profit.title Previsión del one-step-ahead después del final de la muestra con la rentabilidad más alta de la muestra ' Hacer que el encabezado del gráfico tab_profit.setfillcolor(1) yellow tab_profit.setfillcolor(2) yellow ' Establecer las características de la columna ' columna 1 setcolwidth(tab_profit,1,15) tab_profit(1,1) = "Muestra" tab_profit(2,1) = "Inicio" ' columna 2 setcolwidth(tab_profit,2,15) tab_profit(1,2) = "Muestra" tab_profit(2,2) = "fin" ' columna 3 setcolwidth(tab_profit,3,7) tab_profit(1,3) = "Hechoa partir de" tab_profit(2,3) = "fin " ' columna 4 setcolwidth(tab_profit,4,7) tab_profit(1,4) = "One-step" tab_profit(2,4) = "previsión" ' columna 5 setcolwidth(tab_profit,5,10) tab_profit(1,5) = "Previsión" tab_profit(2,5) = "error" ' columna 6 setcolwidth(tab_profit,6,8) tab_profit(1,6) = "Beneficio del" tab_profit(2,6) = "muestra" ' columna 7 setcolwidth(tab_profit,7,8) tab_profit(1,7) = "Pérdida de" tab_profit(2,7) = "muestra" ' columna 8 setcolwidth(tab_profit,8,10) tab_profit(1,8) = "Maximo" tab_profit(2,8) = "drawdown" ' columna 9 setcolwidth(tab_profit,9,8) tab_profit(1,9) = "Cantidad de" tab_profit(2,9) = "Pérdida" ' columna 10 setcolwidth(tab_profit,10,7) tab_profit(1,10) = "P / F en" tab_profit(2,10) = "pips" ' columna 11 setcolwidth(tab_profit,11,8) tab_profit(1,11) = "P / F en" tab_profit(2,11) = "observaciones" ' columna 12 setcolwidth(tab_profit,12,8) tab_profit(1,12) = "Recuperación" tab_profit(2,12) = "factor" tab_profit.setlines(R1C1:R2C12) +o +v endif tab_profit.insertrow(3) 1 tab_profit.setlines(R3C1:R3C12) +a +v +i ' Establecer el formato de salida de la tabla tab_profit.setformat(R3C1:R3C1) c.16 tab_profit.setformat(R3C2:R3C2) c.16 tab_profit.setformat(R3C3:R3C3) f.4 tab_profit.setformat(R3C4:R3C4) f.4 tab_profit.setformat(R3C5:R3C5) f.4 tab_profit.setformat(R3C6:R3C6) f.4 tab_profit.setformat(R3C7:R3C7) f.4 tab_profit.setformat(R3C8:R3C8) f.4 tab_profit.setformat(R3C9:R3C9) f.0 tab_profit.setformat(R3C10:R3C10) f.2 tab_profit.setformat(R3C11:R3C11) f.2 tab_profit.setformat(R3C12:R3C12) f.2 ' Llenar la tabla con los resultados tab_profit(3 ,1) = date(1) tab_profit(3 ,2) = date(!number - 1) tab_profit(3 ,3) = kotir(!number - 1) tab_profit(3 ,4) = kotir_f(!number - 1) tab_profit(3 ,5) = kotir_f_se(!number - 1) tab_profit(3 ,6) = !profit tab_profit(3 ,7) = !lost tab_profit(3 ,8) = !prosadka tab_profit(3 ,9) = !pr tab_profit(3,10) = !profit_factor tab_profit(3,11) = !n_p_l tab_profit(3,12) = !factor_reset ' Save the table in the work file save work show tab_profit endsub

Los resultados de los anteriores programas sencillos EViews para nuestra ecuación son los siguientes:





Tabla 3. Resultados de la estimación de rentabilidad EViews

El resultado es lamentable: las pérdidas son tres veces superiores al beneficio. Y esto es a pesar del valor de error de pronóstico optimista de 19 pips. El modelo necesita mejora, pero no lo voy a hacer aquí en el artículo. Seguiremos trabajando en él en el foro junto con todos aquellos que deseen tomar parte en el desarrollo de un modelo rentable.

Hasta ahora, se han analizado las cotizaciones de EURUSD_H1 utilizando herramientas EViews.



Sin embargo, parece ser muy tentador aplicar los resultados previstos en un Asesor Experto del terminal MetaTrader 4.



Vamos ahora a considerar el intercambio de datos entre el EViews y MetaTrader 4 y luego una vez más analizaremos los resultados utilizando un Asesor Experto del MetaTrader 4.





3. Intercambio de datos entre EViews y MetaTrader 4

En este artículo el intercambio de datos entre el EViews y MetaTrader 4 se implementa usando archivos TXT.

El algoritmo del intercambio parece ser como sigue:



Asesor Experto del MetaTrader 4:

Generar el archivo de cotizaciones;

Starts EViews. EViews:

Se pone en marcha respondiendo a un comando del EA;

Ejecuta un programa de cálculo del pronóstico para elarchivo cotizaciones quotes.txt obtenido por el Asesor Experto;

Guarda los resultados del pronóstico en el archivo EViewsForecast.txt. Asesor Experto del MetaTrader 4:

Al término de la generación de los resultados de EViews , lee el archivo del pronóstico;

, lee el archivo del pronóstico; Decide entrar o salir de una posición.

Algunas palabras sobre la ubicación de los archivos.

Los archivos del terminal MetaTrader 4 se colocan en las carpetas estándar: el Asesor Experto en la carpeta \expert indicador (que no es necesario para la prueba) en la carpeta \expert\indicators. Todo esto se encuentra en el directorio de terminal. El Asesor Experto se instala junto con otros Asesores Expertos.



Los archivos de intercambio entre el Asesor Experto y EViews están situados en \experto\archivos durante la operación del Asesor Experto y en la carpeta \tester\files al probar el Asesor Experto.

El archivo enviado por el Asesor Experto a EViews se llama quotes. txt sin importar el símbolo seleccionado y el timeframe. Por lo tanto el Asesor Experto puede acoplarse a cualquier símbolo, mientras el paso del pronóstico deberá especificarse en los parámetros del EA en su inicio.

EViews devuelve el archivo llamado EVIEWSFORECAST.txt. El worf.wf1 de archivo de trabajo de EViews se coloca en el directorio del terminal.

Lo directorios especificados en los programas de EViews que se adjuntan al artículo probablemente no coincidirán con los directorios que tienes disponible en los equipos. He instalado estos programas en la carpeta raíz del disco. En EViews, tienes que conseguir manijarlo en el directorio predeterminado o especificar sus propios directorios (no usar los directorios predeterminados utilizados por EViews mismo).





4. Asesor Experto del MQL4



El algoritmo de funcionamiento del EA se simplifica al máximo:

El Asesor Experto se une al timeframe M1 de cualquier símbolo;

El pronóstico del paso en minutos se especifica en los parámetros del EA. El valor por defecto del prónóstico del paso es 60 minutos (Рќ1). Fijando el Asesor Experto en M1, tienes la oportunidad de visualizar mejor los resultados de las pruebas así como la gráfica de pruebas puede ser comprimida al cambiar a un timeframe más largo;

Para los efectos de la predicción en EViews , el Asesor Experto genera el archivo quotes .txt con el número de barras (observaciones) tal y como se especifica en los parámetros del EA;

, el Asesor Experto genera el archivo .txt con el número de barras (observaciones) tal y como se especifica en los parámetros del EA; Si el pronóstico es mayor que el precio actual, se abre una posición larga ;

; Si la previsión es inferior al precio actual, se abre una posición corta ;

; El Asesor Experto abre no más de una posición (sin agregar a la posición);

Independientemente de la previsión, se cierra la posición anterior y se abre una nuevo. El algoritmo para la apertura de posiciones coincide con el algoritmo del cálculo de ganancias/pérdidas en el programa en EViews;

El volumen de la posición que se abrirá es de 0.1 lote;

No se utilizan órdenes de Stop loos ni de take profit (se fijan en 100 pips aunque el EA tiene un código para colocar stops a intervalos de error según pronóstico);



Se dibuja un gráfico demostrando el valor según pronóstico y dos líneas en un intervalo de error según pronóstico estándar. Al ver el gráfico desde el analizador en timeframes más cortos que los del Asesor Experto, tenga en cuenta que la línea prevista se desplaza hacia atrás, es decir, el trazo del pronóstico es la prvisión en la que el precio actual debe llegar al final del período.

El Asesor Experto se fija en el timeframe M1 mientras que en el probador, el gráfico se ve mejor en M5.

El código fuente del EA de MQL4 para trading en EURUSD no se proporciona en este artículo debido a su volumen (alrededor de 600 líneas). Se puede encontrar en EvewsMT4.mq4 en el archivo EViews_MetaTrader_4.zip adjunto al artículo.





5. Resultados de las Pruebas del Asesor Experto



Ejecute el Asesor Experto en el probador con el timeframe de M1.

A continuación se muestran los parámetros de entrada.







Fig. 9. Parámetros de entrada del EA



Un fragmento del gráfico de prueba se demuestra a continuación:









Fig. 10. Prueba del EA en modo de visualización





Los resultados de las pruebas del Asesor Experto que utiliza proyecciones por delante de una hora (paso) se muestran a continuación.

Informe del Probador de Estrategias

EvewsMT4

Real (Build 406)

Símbolo EURUSD (Euro vs US Dollar) Time Frame 1 Minuto (M1) 2011.09.12 00:00 - 2011.09.16 21:59 (2011.09.12 - 2011.09.17) Modelo Cada tick (el modo más preciso basado en los time frames más cortos disponibles) Parámetros StepForecast=60; NumberBars=101; MultSE=2;









Barras en el historial 7948 Ticks del modelado 79777 Calidad del Modelado 25.00% Errores del gráfico que no coinciden 0









Depósito inicial 10000.00







Beneficio neto -202.10 Beneficio bruto 940.72 Pérdidas brutas -1142.82 Factor de beneficio 0.82 Beneficio esperado -1.73



Drawdown absoluto 326.15 Máximo drawdown 456.15 (4.50%) Drawdown relativo 4.50% (456.15)

Trades totales 117 Posiciones cortas (ganadas %) 58 (51.72%) Posiciones largas (% ganadas) 59 (45.76%)

Trades beneficiosos (% del total) 57 (48.72%) Trades con pérdidas (% del total) 60 (51.28%) Más grande Trade con más ganancia 100.00 Trade con más pérdida -79.00 Promedio Trade con más ganancia 16.50 Trade con más pérdida -19.05 Máximo victorias consecutivas (ganancia en dinero) 6 (105.00) pérdidas consecutivas (pérdida de dinero) 8 (-162.00) Máximo ganáncias consecutivas (cantidad) 166.00 (5) pérdidas consecutiva (cantidad) -162.00 (8) Promedio victorias consecutivas 2 pérdidas consecutivas 2









Número. Tiempo Tipo Orden Volumen Precio S / L T / P Beneficio Balance 1 2011.09.12 01:00 sell 1 0.10 1.3609 1.3711 1.3509

2 2011.09.12 02:00 cerrar 1 0.10 1.3584 1.3711 1.3509 25.00 10025.00





Fig. 11. Resultados de las Pruebas del Asesor Experto





Los resultados son mejores que los obtenidos en EViews.



Tenga en cuenta que ese cálculo de los resultados de EViews y el probador es diferente en cuanto a la entrada de datos. EViews utiliza 118 barras y calcula el pronóstico a partir de la barra 3 a la izquierda como previsión de one-step-ahead y va gradualmente hacia el final del período de tiempo aumentando el número de barras usadas en la estimación de la ecuación de regresión.

El Asesor Experto cambia la ventana 118 barras y calcula el pronóstico sobre la barra 119, es decir, la ecuación de regresión siempre se estima en 118 barras puesto que EViews expande la ventana dentro de la muestra y el Asesor Experto cambia la ventana de ancho fijo.



El Asesor Experto nos ayuda a producir una gráfica de estimación del modelo extendido. Mientras que la gráfica anterior consistió en una sola línea, ahora contiene 117 líneas - una para cada fecha que se produjo el pronóstico.



La gráfica es como sigue:

Principio

de la muestra

Final

de la muestra

Hecho como de

final

One-step

pronóstico

Pronóstico

error

Beneficio

de la muestra

Pérdida

de la muestra

Máxima

drawdown

Cantidad

de las pérdidas

P/F en

pips

P/F en observaciones

Factor de recuperación

12.09.2011 0:00 16.09.2011 21:00 1,3791 1,3788 0,0019 0,0581 0,1531 0,0245 7 0,38 0,67 2,37 12.09.2011 0:00 16.09.2011 21:00 1,3791 1,3788 0,0019 0,0581 0,1531 0,0245 7 0,38 0,67 2,37 09.09.2011 21:00 16.09.2011 20:00 1,3784 1,3793 0,0019 0,0569 0,1619 0,0245 7 0,35 0,64 2,32 09.09.2011 20:00 16.09.2011 19:00 1,3794 1,3796 0,002 0,0596 0,1609 0,0245 7 0,37 0,67 2,43 09.09.2011 19:00 16.09.2011 18:00 1,3783 1,3782 0,0021 0,0642 0,1554 0,0245 7 0,41 0,69 2,62 09.09.2011 18:00 16.09.2011 17:00 1,3783 1,3806 0,002 0,0616 0,1606 0,0245 7 0,38 0,68 2,51 09.09.2011 17:00 16.09.2011 16:00 1,3829 1,3806 0,002 0,0642 0,1586 0,0245 7 0,4 0,71 2,62 09.09.2011 16:00 16.09.2011 15:00 1,3788 1,3793 0,002 0,0626 0,1565 0,0245 7 0,4 0,71 2,56 09.09.2011 15:00 16.09.2011 14:00 1,3798 1,38 0,0021 0,063 0,1633 0,0245 7 0,39 0,73 2,57 09.09.2011 14:00 16.09.2011 13:00 1,3808 1,381 0,0022 0,062 0,1656 0,0318 9 0,37 0,71 1,95 09.09.2011 13:00 16.09.2011 12:00 1,3809 1,3813 0,0021 0,0602 0,1679 0,0318 9 0,36 0,66 1,89 09.09.2011 12:00 16.09.2011 11:00 1,3792 1,3808 0,0021 0,0666 0,1613 0,0245 7 0,41 0,73 2,72 09.09.2011 11:00 16.09.2011 10:00 1,3795 1,3826 0,0021 0,0666 0,167 0,0245 7 0,4 0,73 2,72 09.09.2011 10:00 16.09.2011 9:00 1,3838 1,3847 0,0022 0,0652 0,1668 0,0318 9 0,39 0,71 2,05 09.09.2011 9:00 16.09.2011 8:00 1,3856 1,3854 0,0022 0,0675 0,165 0,0318 9 0,41 0,73 2,12 09.09.2011 8:00 16.09.2011 7:00 1,386 1,3856 0,0022 0,0671 0,1652 0,0318 9 0,41 0,71 2,11 09.09.2011 7:00 16.09.2011 6:00 1,3861 1,3857 0,0022 0,067 0,1663 0,0318 9 0,4 0,68 2,11 09.09.2011 6:00 16.09.2011 5:00 1,3852 1,3855 0,0022 0,0655 0,1681 0,0318 9 0,39 0,63 2,06 09.09.2011 5:00 16.09.2011 4:00 1,3844 1,3851 0,0022 0,0662 0,1674 0,0318 9 0,4 0,66 2,08 09.09.2011 4:00 16.09.2011 3:00 1,3848 1,3869 0,0022 0,0654 0,1683 0,0318 9 0,39 0,68 2,06 09.09.2011 3:00 16.09.2011 2:00 1,3879 1,3875 0,0022 0,0694 0,1624 0,0318 9 0,43 0,73 2,18 09.09.2011 2:00 16.09.2011 1:00 1,3865 1,3879 0,0022 0,0698 0,1634 0,0318 9 0,43 0,71 2,19 09.09.2011 1:00 16.09.2011 0:00 1,3881 1,3883 0,0022 0,0726 0,1604 0,0245 7 0,45 0,76 2,96 09.09.2011 0:00 15.09.2011 23:00 1,3876 1,3882 0,0022 0,0721 0,162 0,0245 7 0,45 0,73 2,94 08.09.2011 23:00 15.09.2011 22:00 1,3885 1,3884 0,0022 0,0718 0,1614 0,0245 7 0,44 0,72 2,93 08.09.2011 22:00 15.09.2011 21:00 1,3888 1,3883 0,0022 0,0737 0,1597 0,0245 7 0,46 0,77 3,01 08.09.2011 21:00 15.09.2011 20:00 1,3885 1,3874 0,0022 0,0729 0,1604 0,0318 9 0,45 0,74 2,29 08.09.2011 20:00 15.09.2011 19:00 1,3867 1,386 0,0022 0,0721 0,1604 0,0318 9 0,45 0,74 2,27 08.09.2011 19:00 15.09.2011 18:00 1,3856 1,3834 0,0022 0,0721 0,1628 0,0318 9 0,44 0,72 2,27 08.09.2011 18:00 15.09.2011 17:00 1,385 1,3861 0,0023 0,0702 0,1651 0,0318 9 0,43 0,72 2,21 08.09.2011 17:00 15.09.2011 16:00 1,3885 1,3824 0,0023 0,0739 0,1638 0,0245 7 0,45 0,72 3,02 08.09.2011 16:00 15.09.2011 15:00 1,3773 1,3784 0,0021 0,0719 0,1556 0,0318 9 0,46 0,72 2,26 08.09.2011 15:00 15.09.2011 14:00 1,3795 1,3794 0,0021 0,0726 0,1537 0,0318 9 0,47 0,72 2,28 08.09.2011 14:00 15.09.2011 13:00 1,3814 1,3792 0,0021 0,0736 0,1564 0,0318 9 0,47 0,74 2,31 08.09.2011 13:00 15.09.2011 12:00 1,3802 1,3764 0,0021 0,0712 0,159 0,0318 9 0,45 0,74 2,24 08.09.2011 12:00 15.09.2011 11:00 1,3769 1,3753 0,0021 0,0719 0,1568 0,0318 9 0,46 0,72 2,26 08.09.2011 11:00 15.09.2011 10:00 1,3765 1,3732 0,0021 0,0721 0,1564 0,0318 9 0,46 0,74 2,27 08.09.2011 10:00 15.09.2011 9:00 1,3722 1,3718 0,0021 0,0716 0,1538 0,0318 9 0,47 0,72 2,25 08.09.2011 8:00 15.09.2011 7:00 1,371 1,3716 0,0021 0,0729 0,1542 0,0318 9 0,47 0,74 2,29 08.09.2011 8:00 15.09.2011 7:00 1,371 1,3716 0,0021 0,0729 0,1542 0,0318 9 0,47 0,74 2,29 08.09.2011 7:00 15.09.2011 6:00 1,3723 1,3727 0,0021 0,0716 0,1547 0,0318 9 0,46 0,72 2,25 08.09.2011 6:00 15.09.2011 5:00 1,3726 1,3725 0,0021 0,0711 0,1564 0,0318 9 0,45 0,69 2,24 08.09.2011 5:00 15.09.2011 4:00 1,3719 1,3731 0,0021 0,0711 0,1563 0,0318 9 0,45 0,69 2,24 08.09.2011 4:00 15.09.2011 3:00 1,374 1,3744 0,0021 0,0713 0,1547 0,0318 9 0,46 0,69 2,24 08.09.2011 3:00 15.09.2011 2:00 1,3748 1,3747 0,0021 0,0705 0,1547 0,0318 9 0,46 0,68 2,22 08.09.2011 2:00 15.09.2011 1:00 1,3743 1,3742 0,0021 0,0715 0,1544 0,0318 9 0,46 0,7 2,25 08.09.2011 1:00 15.09.2011 0:00 1,3738 1,3743 0,0021 0,0714 0,1544 0,0318 9 0,46 0,7 2,25 08.09.2011 0:00 14.09.2011 23:00 1,375 1,3743 0,0021 0,0724 0,1532 0,0318 9 0,47 0,73 2,28 07.09.2011 23:00 14.09.2011 22:00 1,375 1,3736 0,0021 0,0727 0,1532 0,0318 9 0,47 0,74 2,29 07.09.2011 22:00 14.09.2011 21:00 1,3751 1,3735 0,0021 0,0734 0,1532 0,0318 9 0,48 0,74 2,31 07.09.2011 21:00 14.09.2011 20:00 1,3748 1,3716 0,0021 0,0722 0,1555 0,0318 9 0,46 0,72 2,27 07.09.2011 20:00 14.09.2011 19:00 1,3714 1,3712 0,0021 0,0812 0,145 0,0189 6 0,56 0,74 4,3 07.09.2011 19:00 14.09.2011 18:00 1,371 1,3697 0,0021 0,0692 0,1577 0,0318 9 0,44 0,69 2,18 07.09.2011 18:00 14.09.2011 17:00 1,3673 1,369 0,0021 0,0695 0,154 0,0318 9 0,45 0,72 2,19 07.09.2011 17:00 14.09.2011 16:00 1,3687 1,3693 0,0021 0,0695 0,1548 0,0318 9 0,45 0,72 2,19 07.09.2011 16:00 14.09.2011 15:00 1,3704 1,3704 0,0021 0,066 0,1591 0,0318 11 0,41 0,69 2,08 07.09.2011 15:00 14.09.2011 14:00 1,373 1,37 0,002 0,066 0,1577 0,0318 10 0,42 0,69 2,08 07.09.2011 14:00 14.09.2011 13:00 1,3712 1,3681 0,002 0,066 0,1562 0,0318 9 0,42 0,69 2,08 07.09.2011 13:00 14.09.2011 12:00 1,3685 1,3653 0,002 0,0665 0,1534 0,0318 9 0,43 0,74 2,09 07.09.2011 12:00 14.09.2011 11:00 1,3655 1,3646 0,002 0,0673 0,1504 0,0318 9 0,45 0,77 2,12 07.09.2011 11:00 14.09.2011 10:00 1,3656 1,3634 0,002 0,0709 0,15 0,0318 9 0,47 0,77 2,23 07.09.2011 10:00 14.09.2011 9:00 1,3625 1,3625 0,002 0,0725 0,1461 0,0318 9 0,5 0,83 2,28 07.09.2011 9:00 14.09.2011 8:00 1,3631 1,3638 0,002 0,0719 0,1465 0,0318 9 0,49 0,8 2,26 07.09.2011 8:00 14.09.2011 7:00 1,3641 1,3643 0,002 0,0707 0,1481 0,0318 9 0,48 0,77 2,22 07.09.2011 7:00 14.09.2011 6:00 1,3635 1,3648 0,002 0,0724 0,1481 0,0318 9 0,49 0,8 2,28 07.09.2011 6:00 14.09.2011 5:00 1,3647 1,3656 0,002 0,0724 0,1476 0,0318 9 0,49 0,8 2,28 07.09.2011 5:00 14.09.2011 4:00 1,3665 1,3676 0,002 0,0667 0,1536 0,0318 9 0,43 0,72 2,1 07.09.2011 4:00 14.09.2011 3:00 1,3694 1,3683 0,002 0,0675 0,1504 0,0318 9 0,45 0,74 2,12 07.09.2011 3:00 14.09.2011 2:00 1,3682 1,3682 0,002 0,0672 0,1498 0,0318 9 0,45 0,74 2,11 07.09.2011 2:00 14.09.2011 1:00 1,3684 1,3686 0,002 0,067 0,1512 0,0318 9 0,44 0,72 2,11 07.09.2011 1:00 14.09.2011 0:00 1,3679 1,3686 0,002 0,067 0,1514 0,0318 9 0,44 0,72 2,11 07.09.2011 0:00 13.09.2011 23:00 1,3678 1,3691 0,002 0,0679 0,1507 0,0318 9 0,45 0,74 2,14 06.09.2011 23:00 13.09.2011 22:00 1,3692 1,3698 0,002 0,066 0,1517 0,0318 9 0,44 0,69 2,08 06.09.2011 22:00 13.09.2011 21:00 1,3708 1,3705 0,002 0,0652 0,1512 0,0318 9 0,43 0,69 2,05 06.09.2011 21:00 13.09.2011 20:00 1,3719 1,3709 0,002 0,0652 0,1512 0,0318 9 0,43 0,69 2,05 06.09.2011 20:00 13.09.2011 19:00 1,371 1,3691 0,002 0,0652 0,1517 0,0318 9 0,43 0,69 2,05 06.09.2011 19:00 13.09.2011 18:00 1,3677 1,3669 0,002 0,0666 0,1485 0,0318 9 0,45 0,72 2,09 06.09.2011 18:00 13.09.2011 17:00 1,3678 1,3677 0,002 0,0666 0,149 0,0318 9 0,45 0,72 2,09 06.09.2011 17:00 13.09.2011 16:00 1,3698 1,3659 0,002 0,0625 0,1555 0,0318 9 0,4 0,64 1,97 06.09.2011 16:00 13.09.2011 15:00 1,3658 1,3643 0,002 0,065 0,1513 0,0318 9 0,43 0,72 2,04 06.09.2011 15:00 13.09.2011 14:00 1,3665 1,3636 0,002 0,0643 0,1527 0,0318 9 0,42 0,69 2,02 06.09.2011 14:00 13.09.2011 13:00 1,3639 1,3619 0,002 0,0659 0,1552 0,0318 9 0,42 0,74 2,07 06.09.2011 13:00 13.09.2011 12:00 1,3617 1,3628 0,0021 0,0824 0,1432 0,0189 6 0,58 0,8 4,36 06.09.2011 12:00 13.09.2011 11:00 1,3616 1,361 0,0021 0,0824 0,1435 0,0189 6 0,57 0,8 4,36 06.09.2011 11:00 13.09.2011 10:00 1,3582 1,3631 0,002 0,0795 0,1435 0,0189 6 0,55 0,8 4,21 06.09.2011 10:00 13.09.2011 9:00 1,3654 1,3656 0,002 0,077 0,146 0,0189 6 0,53 0,74 4,07 06.09.2011 9:00 13.09.2011 8:00 1,3655 1,3664 0,0021 0,0813 0,1442 0,0189 6 0,56 0,77 4,3 06.09.2011 8:00 13.09.2011 7:00 1,3679 1,3673 0,0022 0,0834 0,1435 0,0189 6 0,58 0,77 4,41 06.09.2011 7:00 13.09.2011 6:00 1,3685 1,3668 0,0022 0,0828 0,1448 0,0189 6 0,57 0,74 4,38 06.09.2011 6:00 13.09.2011 5:00 1,3676 1,3669 0,0022 0,0879 0,1406 0,0189 6 0,63 0,85 4,65 06.09.2011 5:00 13.09.2011 4:00 1,3669 1,3653 0,0022 0,0821 0,1458 0,0189 6 0,56 0,8 4,34 06.09.2011 4:00 13.09.2011 3:00 1,3635 1,3639 0,0022 0,0821 0,1428 0,0189 6 0,57 0,8 4,34 06.09.2011 3:00 13.09.2011 2:00 1,3637 1,3646 0,0022 0,0821 0,1428 0,0189 6 0,57 0,8 4,34 06.09.2011 2:00 13.09.2011 1:00 1,3657 1,364 0,0022 0,0825 0,1407 0,0189 6 0,59 0,8 4,37 06.09.2011 1:00 13.09.2011 0:00 1,366 1,3639 0,0022 0,085 0,1384 0,0141 6 0,61 0,83 6,03 06.09.2011 0:00 12.09.2011 23:00 1,3678 1,3655 0,0022 0,083 0,1416 0,0141 6 0,59 0,8 5,89 05.09.2011 23:00 12.09.2011 22:00 1,366 1,3613 0,0022 0,0806 0,1424 0,0123 6 0,57 0,8 6,55 05.09.2011 22:00 12.09.2011 21:00 1,3572 1,3585 0,002 0,0731 0,1414 0,0152 6 0,52 0,77 4,81 05.09.2011 21:00 12.09.2011 20:00 1,3576 1,3601 0,002 0,0714 0,1432 0,0152 6 0,5 0,74 4,7 05.09.2011 20:00 12.09.2011 19:00 1,3607 1,3637 0,0021 0,0712 0,1406 0,0129 6 0,51 0,74 5,52 05.09.2011 19:00 12.09.2011 18:00 1,3632 1,3619 0,0021 0,0712 0,1405 0,0129 6 0,51 0,74 5,52 05.09.2011 18:00 12.09.2011 17:00 1,3609 1,3641 0,0021 0,073 0,1378 0,0129 6 0,53 0,77 5,66 05.09.2011 17:00 12.09.2011 16:00 1,3684 1,3659 0,002 0,0713 0,1334 0,0083 6 0,53 0,74 8,59 05.09.2011 16:00 12.09.2011 15:00 1,3665 1,3636 0,002 0,0727 0,1343 0,0083 6 0,54 0,77 8,76 05.09.2011 15:00 12.09.2011 14:00 1,363 1,3601 0,002 0,072 0,1348 0,0083 6 0,53 0,77 8,67 05.09.2011 14:00 12.09.2011 13:00 1,3603 1,3594 0,002 0,0752 0,1304 0,0083 6 0,58 0,83 9,06 05.09.2011 13:00 12.09.2011 12:00 1,3623 1,3589 0,002 0,0742 0,1304 0,0083 6 0,57 0,83 8,94 05.09.2011 12:00 12.09.2011 11:00 1,3597 1,3561 0,0019 0,0737 0,1291 0,0083 6 0,57 0,8 8,88 05.09.2011 11:00 12.09.2011 10:00 1,3561 1,3551 0,0019 0,0729 0,1275 0,0083 6 0,57 0,8 8,78 05.09.2011 10:00 12.09.2011 9:00 1,3556 1,3552 0,002 0,072 0,1283 0,0083 6 0,56 0,77 8,67 05.09.2011 9:00 12.09.2011 8:00 1,3536 1,3532 0,002 0,072 0,1271 0,0083 6 0,57 0,77 8,67 05.09.2011 8:00 12.09.2011 7:00 1,3519 1,3554 0,0019 0,0703 0,1288 0,0083 6 0,55 0,74 8,47 05.09.2011 7:00 12.09.2011 6:00 1,3583 1,3579 0,0019 0,072 0,1224 0,0083 6 0,59 0,77 8,67 05.09.2011 6:00 12.09.2011 5:00 1,3591 1,3582 0,0019 0,0715 0,1224 0,0083 6 0,58 0,77 8,61 05.09.2011 5:00 12.09.2011 4:00 1,3593 1,3589 0,0019 0,0713 0,1224 0,0083 6 0,58 0,75 8,59 05.09.2011 3:00 12.09.2011 2:00 1,3583 1,361 0,0019 0,0746 0,1192 0,0083 6 0,63 0,78 8,99





Tabla 4. Resultados de la prueba en EViews





La tabla sugiere que nuestro modelo (tan primitivo e inacabado) es prácticamente imposible. Necesita mejora.

Vamos a trazar las tablas de las dos columnas: P/F en pips y P/F en observaciones.





Fig. 12. Modelo de gráficas de factor de beneficio en la muestra de 118 barras





Este gráfico representa la dependencia de los factores de ganancia en número de barras en el análisis. Hay una evidente tendencia alcista.



Comprobemos los resultados en la muestra de 238 barras. El gráfico dibujado es como sigue:





Fig. 13. Modelo gráfico por factor beneficio de la muestra de 236 barras





El hecho de que se diferencian las gráficas del factor de beneficio sugiere que el modelo es inestable.



Conclusión



El artículo ha abordado el uso de pronósticos por one-step-ahead elaborados en EViews para el desarrollo del Asesor Experto del MetaTrader 4.

El resultado negativo que hemos obtenido indica que la construcción de un modelo en EViews es bastante complicado y sin embargo parece ser más potencialmente productivo, de desarrollo intuitivo de Asesores Expertos.