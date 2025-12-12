Han sido lanzados varios vídeos sobre hosting virtual

Tres nuevos vídeos sobre el funcionamiento del Hosting Virtual en MetaTrader 4 y 5 han sido publicados en nuestro canal en YouTube. Ahora, para obtener respuestas a las preguntas cómo funciona el servicio, qué ventajas proporciona y cómo manejarlas, solo necesitará seis minutos.




Virtual Hosting - 24 Hours Free
El hosting virtual en MetaTrader 4 y 5 será útil para los traders que quieran comerciar con ayuda de robots y señales las 24 horas del día. Estos permiten crear una copia virtual de su plataforma y supone la mejor alternativa al VPS (Virtual Private Server), dado que ha sido creado exclusivamente conforme a las tareas de los traders virtuales.

Las ventajas de nuestro servicio son los retrasos mínimos hasta los servidores de los brókeres, la sencillez de manejo y el precio razonable. Podrá encontrar información más detallada en el artículo "Por qué el hosting virtual en las plataformas MetaTrader 4/5 es mejor que los VPS habituales". Y a través de los vídeos que le presentamos, usted podrá saber cómo alquilar una plataforma virtual, cómo manejar su entorno comercial y controlar la asignación de recursos.

Eche un vistazo a nuestros vídeos, solo unos minutos de su tiempo y usted será capaz de hacer más en los mercados financieros.

Hola, quiero migrar a un vps, tenia 20$ ya ahora 1.80, me enviaron un correo que habiua alquilado el vps satisfactoriamente, pero la migracion me da error como se ve en la captura. Alguien me puede ayudar.

ageconde2008 #Hola, quiero migrar a un vps, tenia 20$ ya ahora 1.80, me enviaron un correo que habiua alquilado el vps satisfactoriamente, pero la migracion me da error como se ve en la captura. Alguien me puede ayudar.
 
