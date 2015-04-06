Euro Trend VAR

Euro Trend es un EA que opera en el par EURUSD,en temporalidad de 15 minutos. Es un robot que busca encontrar puntos de entrada cuando se producen cambios en la tendencia, usando dos indicadores técnicos principalmente, el RSI y el Bull/Bear Power.

Para máximizar el beneficio y aprovechar los movimientos fuertes de la tendencia no se usa Profit fijo,dejando así correr las ganancias.

No se usan sistemas de GRID,ni martingala,así como estrategias de entrada en las aperturas de mercado,ni momentos donde los spreads son muy altos ,ni ninguna otra práctica dañina para la cuenta.

El lotaje recomendado según el capital sería:

Cuenta de 1000 = 0.1 lote como máximo

Cuenta de 10000= 1 lote como máximo







