Multipanel

Данный индикатор предназначен для мониторинга торговой активности вашего счета. Особенно полезен будет тем, кто торгует сразу на нескольких инструментах. В одном окне индикатора собрана наиболее важная информация о счете с детализацией по инструментам и мониторингом заработка.

Описание настроек:

Start from date history - с какой даты индикатор будет обрабатывать торговую историю

- с какой даты индикатор будет обрабатывать торговую историю Max symbol on screen - индикатор берет данные по символам из обзора рынка. В данной настройке вы можете ограничить максимальное количество символов, выводимых на экран. В этом случае индикатор возьмет из обзора рынка первые "Max symbol on screen" символов. Вы можете убирать и добавлять символы в окно обзора рынка, индикатор будет также убирать или добавлять в своё окно автоматически.

- индикатор берет данные по символам из обзора рынка. В данной настройке вы можете ограничить максимальное количество символов, выводимых на экран. В этом случае индикатор возьмет из обзора рынка первые "Max symbol on screen" символов. Вы можете убирать и добавлять символы в окно обзора рынка, индикатор будет также убирать или добавлять в своё окно автоматически. Logging level - детализация лога работы индикатора. Можно выбрать из трех режимов: Off (выключен), Error only (фиксируются только ошибки), All (полный отчет о работе индикатора)

- детализация лога работы индикатора. Можно выбрать из трех режимов: Off (выключен), Error only (фиксируются только ошибки), All (полный отчет о работе индикатора) Panel Offset horizontal - смещение окна индикатора по оси Х

- смещение окна индикатора по оси Х Panel offset vertically - смещение окна индикатора по оси Y

- смещение окна индикатора по оси Y SCALE UP INTERFACE - позволяет увеличить масштаб интерфейса индикатора. Доступен выбор: off, x1.2, x1.4, x1.6 коэффициент увеличения.

- Drawdown account alert level,% (0 = off alert) - оповещать об опасном уровне просадки по счету (0 - отключено). Просадка по счету указывается в %

- Drawdown symbol alert level,% (0 = off alert) - оповещать об опасном уровне просадки по символу, на котором установлен советник (0 - отключено). Просадка по символу указывается в %

- How often to send drawdown alerts (in hours) - как часто отправлять уведомления о просадке (в часах)

- Enable alert as a popup? - выводить сообщения о разных событиях в виде всплывающего алерта терминала

- Enable alert as a e-mail? - отправлять сообщения о разных событиях на электронный адрес

- Enable alert as a Push Mobile? - отправлять сообщения о разных событиях в виде push уведомлений на мобильное устройство