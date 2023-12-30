Multipanel

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RECOMMENDED BROKER:
- Version: 1.43
- Updated: 30 December 2023
- Activations: 5
Данный индикатор предназначен для мониторинга торговой активности вашего счета. Особенно полезен будет тем, кто торгует сразу на нескольких инструментах. В одном окне индикатора собрана наиболее важная информация о счете с детализацией по инструментам и мониторингом заработка.
Описание настроек:
- Start from date history - с какой даты индикатор будет обрабатывать торговую историю
- Max symbol on screen - индикатор берет данные по символам из обзора рынка. В данной настройке вы можете ограничить максимальное количество символов, выводимых на экран. В этом случае индикатор возьмет из обзора рынка первые "Max symbol on screen" символов. Вы можете убирать и добавлять символы в окно обзора рынка, индикатор будет также убирать или добавлять в своё окно автоматически.
- Logging level - детализация лога работы индикатора. Можно выбрать из трех режимов: Off (выключен), Error only (фиксируются только ошибки), All (полный отчет о работе индикатора)
- Panel Offset horizontal - смещение окна индикатора по оси Х
- Panel offset vertically - смещение окна индикатора по оси Y
- SCALE UP INTERFACE - позволяет увеличить масштаб интерфейса индикатора. Доступен выбор: off, x1.2, x1.4, x1.6 коэффициент увеличения.
- Drawdown account alert level,% (0 = off alert) - оповещать об опасном уровне просадки по счету (0 - отключено). Просадка по счету указывается в %
- Drawdown symbol alert level,% (0 = off alert) - оповещать об опасном уровне просадки по символу, на котором установлен советник (0 - отключено). Просадка по символу указывается в %
- How often to send drawdown alerts (in hours) - как часто отправлять уведомления о просадке (в часах)
- Enable alert as a popup? - выводить сообщения о разных событиях в виде всплывающего алерта терминала
- Enable alert as a e-mail? - отправлять сообщения о разных событиях на электронный адрес
- Enable alert as a Push Mobile? - отправлять сообщения о разных событиях в виде push уведомлений на мобильное устройство
Версия для Metatrader 4 https://www.mql5.com/ru/market/product/24421