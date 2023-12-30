Multipanel

Данный индикатор предназначен для мониторинга торговой активности вашего счета. Особенно полезен будет тем, кто торгует сразу на нескольких инструментах. В одном окне индикатора собрана наиболее важная информация о счете с детализацией по инструментам и мониторингом заработка.

Описание настроек:

  • Start from date history - с какой даты индикатор будет обрабатывать торговую историю
  • Max symbol on screen - индикатор берет данные по символам из обзора рынка. В данной настройке вы можете ограничить максимальное количество символов, выводимых на экран. В этом случае индикатор возьмет из обзора рынка первые "Max symbol on screen" символов. Вы можете убирать и добавлять символы в окно обзора рынка, индикатор будет также убирать или добавлять в своё окно автоматически.
  • Logging level - детализация лога работы индикатора. Можно выбрать из трех режимов: Off (выключен), Error only (фиксируются только ошибки), All (полный отчет о работе индикатора)
  • Panel Offset horizontal - смещение окна индикатора по оси Х
  • Panel offset vertically - смещение окна индикатора по оси Y
  • SCALE UP INTERFACE -  позволяет увеличить масштаб интерфейса индикатора. Доступен выбор: off, x1.2, x1.4, x1.6 коэффициент увеличения.
  • Drawdown account alert level,% (0 = off alert) оповещать об опасном уровне просадки по счету (0 - отключено). Просадка по счету указывается в %
  • Drawdown symbol alert level,% (0 = off alert) оповещать об опасном уровне просадки по символу, на котором установлен советник (0 - отключено). Просадка по символу указывается в %
  • How often to send drawdown alerts (in hours) как часто отправлять  уведомления о просадке (в часах)
  • Enable alert as a popup? выводить сообщения о разных событиях в виде всплывающего алерта терминала
  • Enable alert as a e-mail? отправлять сообщения о разных событиях на электронный адрес
  • Enable alert as a Push Mobile? отправлять сообщения о разных событиях в виде push уведомлений на мобильное устройство

Версия для Metatrader 4 https://www.mql5.com/ru/market/product/24421

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