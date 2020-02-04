EmpireInvestBot 700

Mercado: B3 - BM&F Índices WIN - Contas Netting ou Hedge

Timeframe: M6 (gráfico de Candle em 6 minutos)

Capital Mínimo: R$ 1.000,00

Capital Máximo: R$ 100.000,00

Período de uso indicado: Ano inteiro

VPS: Bastante recomendado uso de VPS, este robô tem melhor performance com velocidades de conexões mais rápidas.

Martingale: NÃO, ou seja, operações únicas e com clara visibilidade de ganhos e perdas.

Stop Loss máximo por operação: de 90 à 600 pontos (dependendo do Setup da entrada que o Robô decidir);

Comparando em Reais para 1 Contrato temos:

90 pontos = R$ 18,00

600 pontos = R$ 120,00

Take Profit Máximo: 2500 pontos e o mínimo 45 pontos. Assim como o Stop Loss acima, o Take Profit é definido por cada Setup no momento de sua abertura da Ordem.

Comparando em Reais para 1 Contrato temos:

45 pontos = R$ 9,00

2500 pontos = R$ 500,00

Breakeven: Nos Setup´s 1, 2 e 4;

Stop Móvel: Nos Setup´s 1, 2 e 7;

Horário de Funcionamento: 9 às 16:30h

Parâmetros personalizáveis pelo investidor EI700

+ Horários (entre 9 e 16:59h). Sendo recomendado de 9:07 as 12:31h onde obtém maior probabilidade de ganhos diários;

+ Volume (quantidade de contratos);

+ Comprado e Vendido, Somente Comprado, Somente Vendido;

+ Setups 1 ao 8 podem ser individualmente ativados ou não;

+ Controle de Riscos, sendo eles:

    ++ Acumulado ao Dia:  Você define limites máximos de ganhos ou perdas diárias. (Obs: Posição Realizada/Encerrada, ou seja ele não interrompe Posição Aberta);

    ++ Primeira Negativa Encerra Dia: Nesta opção o EI700 interrompe a abertura de Novas Ordens assim que Realizar a primeira Posição com Stop Loss;

    ++ Ambas:  É a junção das duas acima, o que ocorrer primeiro ele não abrirá novas Ordens naquele dia.

Este poderoso Robô utiliza 8 Setups embutidos, é como possuir 8 robôs em 1 só, desde scalper de curtos movimentos outros mais longos buscando até 2400 pontos.

Cada Setup procura uma Entrada através de uma ordem de prioridades. A decisão de qual entrar e em qual momento é exclusiva do Robô. Ele toma essa decisão baseado em vários fatores e indicadores, entre eles o volume, horário, agressividade, direção do mercado e tendência temporal.

Este Robô NÃO possui Martingale, ou seja, cada operação é única com STOP LOSS e TAKE PROFIT definidos. Transparência total de seus valores.

Seus resultados são variáveis, sendo que em backtest anuais seus resultados médios mensais ficaram próximos a 46% positivos. Mas na prática em Conta Produtiva, em 2019 tivemos 10 meses positivos e 2 meses negativos. Maior mês positivo +39%. Maior mês negativo -22%. Média mensal +19%/mês em contas Produtivas.

Não há necessidade de interação humana após sua ativação. Uma vez que ative o Robô, o restante ele trabalha para você.

Apesar de ser um Robô Day Trade não espere fechamento positivo diariamente, pois seus alvos são mensais.

NOVIDADE!!!: Agora (agosto/2020 em diante) com a aquisição do EI700 você obtém mais dois robôs sem custo adicional, sendo eles o EI360 e o EI985. São dois robôs exclusivos para os assinantes do EI700, voltados a contas HEDGE, não utilizam martingale e com setup´s diferentes do EI700. Os resultados de ambos são semelhantes ao EI700, as vezes até acima, mas a combinação dos 3 robôs juntos em operações formam uma combinação altamente eficiente e com resultados muito acima das expectativas gerais. 

Se você é assinante entre em contato comigo que passo os detalhes e forma de utilizá-los. 

Reviews 1
edumarchi
60
edumarchi 2020.04.29 00:42 
 

Olá! estou utilizando o robo no real e estou gostando dos resultados. Como sugestão para uma próxima atualização, ter a opção de configurar valor ou % da banca de ganho diário e perda diária, pois como deixo ligado e não acompanho direto, seria interessante para o robô não precisar ficar ligado o dia todo. Realizar um ganho e parar no dia. Obrigado!

Obrigado ao desenvolvedor do robo, passei uma sugestão e ele prontamente fez atualização do robo com esta opção!! super recomendo o robo!! 5 stars!!

