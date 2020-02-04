EmpireInvestBot 700
- Experts
- Ruy Christian Hoffmann
- Version: 1.19
- Updated: 27 October 2020
- Activations: 5
Manual de Instalação Update 1.4 Update 1.8 Update 1.9 Update 1.10 Update 1.12 Update 1.19
Mercado: B3 - BM&F Índices WIN - Contas Netting ou Hedge
Timeframe: M6 (gráfico de Candle em 6 minutos)
Capital Mínimo: R$ 1.000,00
Capital Máximo: R$ 100.000,00
Período de uso indicado: Ano inteiro
VPS: Bastante recomendado uso de VPS, este robô tem melhor performance com velocidades de conexões mais rápidas.
Martingale: NÃO, ou seja, operações únicas e com clara visibilidade de ganhos e perdas.
Stop Loss máximo por operação: de 90 à 600 pontos (dependendo do Setup da entrada que o Robô decidir);
Comparando em Reais para 1 Contrato temos:
90 pontos = R$ 18,00
600 pontos = R$ 120,00
Take Profit Máximo: 2500 pontos e o mínimo 45 pontos. Assim como o Stop Loss acima, o Take Profit é definido por cada Setup no momento de sua abertura da Ordem.
Comparando em Reais para 1 Contrato temos:
45 pontos = R$ 9,00
2500 pontos = R$ 500,00
Breakeven: Nos Setup´s 1, 2 e 4;
Stop Móvel: Nos Setup´s 1, 2 e 7;
Horário de Funcionamento: 9 às 16:30h
Parâmetros personalizáveis pelo investidor EI700:
+ Horários (entre 9 e 16:59h). Sendo recomendado de 9:07 as 12:31h onde obtém maior probabilidade de ganhos diários;
+ Volume (quantidade de contratos);
+ Comprado e Vendido, Somente Comprado, Somente Vendido;
+ Setups 1 ao 8 podem ser individualmente ativados ou não;
+ Controle de Riscos, sendo eles:
++ Acumulado ao Dia: Você define limites máximos de ganhos ou perdas diárias. (Obs: Posição Realizada/Encerrada, ou seja ele não interrompe Posição Aberta);
++ Primeira Negativa Encerra Dia: Nesta opção o EI700 interrompe a abertura de Novas Ordens assim que Realizar a primeira Posição com Stop Loss;
++ Ambas: É a junção das duas acima, o que ocorrer primeiro ele não abrirá novas Ordens naquele dia.
Este poderoso Robô utiliza 8 Setups embutidos, é como possuir 8 robôs em 1 só, desde scalper de curtos movimentos outros mais longos buscando até 2400 pontos.
Cada Setup procura uma Entrada através de uma ordem de prioridades. A decisão de qual entrar e em qual momento é exclusiva do Robô. Ele toma essa decisão baseado em vários fatores e indicadores, entre eles o volume, horário, agressividade, direção do mercado e tendência temporal.
Este Robô NÃO possui Martingale, ou seja, cada operação é única com STOP LOSS e TAKE PROFIT definidos. Transparência total de seus valores.
Seus resultados são variáveis, sendo que em backtest anuais seus resultados médios mensais ficaram próximos a 46% positivos. Mas na prática em Conta Produtiva, em 2019 tivemos 10 meses positivos e 2 meses negativos. Maior mês positivo +39%. Maior mês negativo -22%. Média mensal +19%/mês em contas Produtivas.
Não há necessidade de interação humana após sua ativação. Uma vez que ative o Robô, o restante ele trabalha para você.
Apesar de ser um Robô Day Trade não espere fechamento positivo diariamente, pois seus alvos são mensais.
NOVIDADE!!!: Agora (agosto/2020 em diante) com a aquisição do EI700 você obtém mais dois robôs sem custo adicional, sendo eles o EI360 e o EI985. São dois robôs exclusivos para os assinantes do EI700, voltados a contas HEDGE, não utilizam martingale e com setup´s diferentes do EI700. Os resultados de ambos são semelhantes ao EI700, as vezes até acima, mas a combinação dos 3 robôs juntos em operações formam uma combinação altamente eficiente e com resultados muito acima das expectativas gerais.
Se você é assinante entre em contato comigo que passo os detalhes e forma de utilizá-los.
Olá! estou utilizando o robo no real e estou gostando dos resultados. Como sugestão para uma próxima atualização, ter a opção de configurar valor ou % da banca de ganho diário e perda diária, pois como deixo ligado e não acompanho direto, seria interessante para o robô não precisar ficar ligado o dia todo. Realizar um ganho e parar no dia. Obrigado!
Obrigado ao desenvolvedor do robo, passei uma sugestão e ele prontamente fez atualização do robo com esta opção!! super recomendo o robo!! 5 stars!!