Euro Momentum VAR

Euro Momentum es un EA que opera en el par EURUSD,en temporalidad de 5 minutos. Usa el canal de Donchian y el indicador de Momentum para determinar los momentos de entrada y salidas en el mercado en base a la tendencia existente y al volumen.

No se usan sistemas de GRID,ni martingala,así como estrategias de entrada en las aperturas de mercado,ni momentos donde los spreads son muy altos ,ni ninguna otra práctica dañina para la cuenta.

El lotaje recomendado según el capital sería:

Cuenta de 1000 = 0.1 lote como máximo

Cuenta de 10000= 1 lote como máximo







