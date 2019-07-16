Euro Momentum VAR

3.5

Euro Momentum es un EA que opera en el par EURUSD,en temporalidad de 5 minutos. Usa el canal de Donchian y el indicador de Momentum para determinar los momentos de entrada y salidas en el mercado en base a la tendencia existente y al volumen.

No se usan sistemas de GRID,ni martingala,así como estrategias de entrada en las aperturas de mercado,ni momentos donde los spreads son muy altos ,ni ninguna otra práctica dañina para la cuenta.

El lotaje recomendado según el capital sería:

Cuenta de 1000 = 0.1 lote como máximo

Cuenta de 10000= 1 lote como máximo 



Reviews 3
Miguel Jimenez Cordero
6779
Miguel Jimenez Cordero 2021.03.21 10:11 
 

Good job.

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GBP Strength VAR es un EA para la divisa GBPUSD, que actúa en temporalidad de 5 Minutos. Está construido principalmente en base al Oscilador Awesome y la desviación estándar.  Por tanto se busca detectar la fortaleza existente en los movimientos de los precios, y predecir por tanto si existe una tendencia alcista o bajista en el mercado para posicionarse en consecuencia. Con objetivo cortar pérdidas y dejar correr ganancias, el robot tiene Stop de pérdidas, pero no usa profit fijo. No se usan si
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Miguel Jimenez Cordero
6779
Miguel Jimenez Cordero 2021.03.21 10:11 
 

Good job.

Lam Van
39
Lam Van 2019.08.10 15:42 
 

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philippe germain
2800
philippe germain 2019.07.26 10:08 
 

DD under control but not winner on the long term.

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