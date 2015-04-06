VMeter EA
- Experts
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Elvira Akhsanova10 years of experience working with Forex market. Developing divergent strategies and indicators.
- Version: 1.0
- Activations: 10
VMeter EA is Expert Advisor based on proprietary VMeter Indicator. Recommended Signal Settings: Sensor Range 35, Minimum Low-Level Bars 2 and Compare Price Dependencies 6 for optimal results on M5 or H1 on any pair.
Order Settings (Take Profit, Stop Loss and Slippage are set in pips: 1 pip=10 points=0.00010):
- TakeProfit - Take Profit in pips
- StopLoss - Stop Loss in pips
- Lot - Lot Size
- Slippage - Order Slippage in pips
- Magic - Magic Number
- Order_Comment - Order's comment
Signal Settings by VMeter and signal reverse:
- SensorRange - Sensor Range
- MinLowLevelBars - Minimum Low-Level Bars
- ComparePriceDependencies – Compare price levels dependencies
- ReverseSignal - Reverse Trade Signal