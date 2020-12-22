Higgne Double

Dies ist ein robuster EA, der Sicherheit und Effektivität vereint. Wenn er auf mehreren Symbolen installiert wird, unterstützen diese sich gegenseitig, sodass immer Stabilität angestrebt wird. Dabei wird ein Teil des Profits, der auf einem Chart entsteht, genutzt, um negativen DrawDown auf einem anderen Chart auszugleichen.

Je mehr Charts zusammenarbeiten, desto stabiler wird das System.







Beschreibung der Eingaben:

MagicNumber: Frei wählbar, zur eindeutigen Identifikation der Chart-Trades. Jeder Chart benötigt eine eigene MagicNumber im Account.

1. ****Distance_Settings:****

Setting_DistanceTrad es: Gibt den Abstand zwischen den geöffneten Trades an.

2. ****Profit_Settings:****

Fewer_StartLots: Auswahl der Lotgröße, mit der der Handel begonnen wird. Diese sollte hier gleich oder kleiner sein, als More_StartLots, um der internen Sicherheitsstrategie zu entsprechen.

More_StartLots: Auswahl der Lotgröße, mit der der Handel begonnen wird. Diese sollte hier gleich oder größer sein, als Fewer_StartLots, um der internen Sicherheitsstrategie zu entsprechen.

Lot_IncreasingFactor: Faktor, zur Loterhöhung. Dieser Wert hat Einfluss auf die Sicherheit. Er sollte im Strategietester je nach Bedarf ermittelt werden.

Trade_TargetProfit: Dies defindiert den Zielprofit pro geschlossenem Trade. Hier ergibt sich mit jedem geschlossenen Trade eine lineare Steigerung des eingegebenen Profites.

Lot_TargetProfit: Dies definiert den Zielprofit pro geschlossener kleinstmöglicher Lotgröße. Hier ergibts sich mit jedem zusätzlich geschlossenen Trade eine exponentielle Steigerung des eingegebenen Profits, da mit jedem neuen Trade mehr Lots geöffnet werden können. Dies hängt von der Größe des Lot_IncreasingFactor ab, welcher vorsichtig genutzt werden sollte.





3. ****StoppOut_Settings:****

DelayTime: Dies ist eine effektive Sicherheitsstufe zum Schutz gegen schnell fallende oder steigende Kurse.

MaxTotalLoss: Bei Unterschreiten dieser Summe werden alle Trades des Charts geschlossen. Muss negativ angegeben werden.

ContinueTrading_After_Crash: Angabe ob EA nach Crash automatisch weiter handeln soll

Stopp_Trading_When_CountTrades_Is_Zero: Wenn hier Yes eingestellt ist, dann öffnet der EA keine weiteren Trades, nach den nächsten Orderschließungen. Sell und Buy werden unabhängig voneinander geschlossen.

Hinweise:

Die Einstellungen des EA können jederzeit geändert werden.

Wenn Fragen auftauchen, stellen Sie diese bitte gerne.









