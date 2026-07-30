Painel Turbo V9

Opere como uma máquina. Elimine as emoções. Proteja seu capital.

O Painel Turbo não é apenas uma ferramenta de boleta rápida, é um assistente de trading avançado desenhado para traders manuais que exigem execução cirúrgica, gestão de risco matemática e controle absoluto do Preço Médio.

Chega de calcular lotes de cabeça ou perder o timing da operação. Defina o seu risco, e o painel calcula o volume exato da sua entrada em milissegundos, protegendo sua conta e garantindo que você nunca opere fora do seu gerenciamento.

🔥 FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS (DIFERENCIAIS)

🎯 Linha Visual de Parcial (Smart Drag): Esqueça cálculos complexos. Clique em um botão, uma linha tracejada aparecerá no gráfico exatamente no meio do caminho até o seu alvo. Arraste-a para onde quiser. Quando o mercado tocar na linha, o EA executa uma parcial de 50% automaticamente (Profit Avalanche) e desliga o recurso sozinho.

🛡️ Soft Target (Surfando a Meta): Bateu a meta diária? O painel bloqueia novas entradas por segurança, mas permite que você "surfe" as posições que já estão abertas com lucro, sem te tirar da operação prematuramente.

📊 Gestor de Preço Médio Inteligente: Escolha entre gerenciar cada ordem individualmente ou deixar o painel unificar sua posição. No Modo Global, ele desenha o eixo central do seu Preço Médio Direcional no gráfico e ancora seu Take Profit, Stop Loss, Break-Even e Trailing Stop diretamente a esse eixo.

👁️ Histórico Visual Limpo: Desative o histórico poluído do MetaTrader. O Painel Turbo possui seu próprio gestor de setas visuais (com tooltips de lotes), que marca no gráfico apenas as operações realizadas por ele mesmo, deixando sua análise limpa.

⚙️ RECURSOS PRINCIPAIS

Cálculo Automático de Lote: Baseado em % do Saldo/Equity ou Risco Fixo em Dólar. Proteção contra exposição máxima.

One-Click Trading Gráfico: Segure Shift + Clique para pendurar/comprar e Ctrl + Clique para vender diretamente no gráfico, com o lote já calculado.

Stop Loss e Take Profit Financeiro: Veja exatamente quanto você vai ganhar ou perder em Dólar diretamente em textos fixados junto às linhas de SL e TP no gráfico.

Break-Even e Trailing Stop: Automações embutidas para proteger seu lucro assim que a operação andar a seu favor.

Proteção Diária: Limites rígidos de Gain, Loss e Número Máximo de Trades no dia. Bateu o stop diário? O painel zera tudo e bloqueia a plataforma.

Velocímetro de Meta e Fluxo: Acompanhe visualmente o progresso da sua meta diária através de um velocímetro no painel, além de uma barra de "Delta" que mede a agressão de compra e venda dos últimos ticks em tempo real.

💻 COMO CONFIGURAR

O painel é 100% Plug & Play, mas altamente customizável através dos Inputs (totalmente em Português-BR):

Defina o seu Risco Padrão (Ex: 1%). Defina seus limites de Stop Diário e Meta (Ex: 3% Gain, 1.5% Loss). Ative ou desative o modo de "Preço Médio Global". Salve seu template e opere!

(O EA possui botão de fechar lucro, fechar só compras, fechar só vendas, ou fechar tudo e cancelar ordens pendentes como um botão de pânico).

⚠️ NOTAS IMPORTANTES

Funciona perfeitamente em contas Hedging e Netting.

Pode ser usado em qualquer ativo (Forex, Índices, Criptomoedas, Ouro, B3).

Testador de Estratégias habilitado para você comprovar a velocidade do HUD.

Automatize sua disciplina e deixe o trabalho sujo com o Painel Turbo. Baixe a demo e sinta a diferença na execução!

https://charts.mql5.com/43/591/xauusd-m15-vantage-international-group.png