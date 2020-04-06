Crypto Statistical Arbitrage

This Expert Advisor uses statistical arbitrage to trade cryptocurrency pairs (e.g., BTCUSD & ETHUSD). It identifies mispricings and executes trades based on deviations from historical correlations. The EA employs mean reversion, pair trading, and cointegration analysis. It features advanced risk management, including dynamic position sizing, ATR-based stop-loss/take-profit, equity protection, and drawdown limits. It also includes smart order handling, real-time position verification, and statistical exit conditions. The EA provides a user interface with real-time metrics, comprehensive logging, visual signals, and error reporting. Additional features include auto-position tracking, periodic maintenance, backtest compatibility, and margin/liquidity checks.

Core Features Outline:

  • Core Trading Strategies:

  • Mean Reversion: Z-score tracking, threshold-based entries.

  • Pair Trading: Trades on larger deviations.

  • Cointegration Analysis: Long-term equilibrium validation.

  • Advanced Risk Management:

  • Dynamic Position Sizing.

  • ATR-Based Stop Loss & Take Profit.

  • Equity Protection.

  • Drawdown Limits.

  • Spread & Volatility Filters.

  • Execution & Monitoring:

  • Smart Order Handling.

  • Real-Time Position Verification.

  • Statistical Exit Conditions.

  • User Interface & Analytics:

  • Interactive Dashboard.

  • Comprehensive Logging.

  • Visual Trading Signals.

  • Error Handling & Reporting.

  • Additional Features:

  • Auto Position Tracking.

  • Periodic Maintenance.

  • Backtest Compatibility.

  • Margin & Liquidity Checks.


Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (370)
Experts
Hello, traders! I am Quantum Queen , the crown jewel of the entire Quantum ecosystem and the highest-rated, best-selling Expert Advisor in the history of MQL5. With a proven track record of over 20 months of live trading, I’ve earned my place as the undisputed Queen of XAUUSD. My specialty? GOLD. My mission? Deliver consistent, precise, intelligent trading results — over and over again. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the set
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.76 (29)
Experts
AOT MT5 - Next-Generation AI Multi-Currency System Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  | [Satellite Signal] | AOT Official Channel   IMPORTANT! After purchase, send me a private message to receive the installation manual and setup instructions: Resource Description Understanding AOT's Trading Frequency Why the bot doesn't trade every day How to Set Up AOT Bot Step-by-step installation guide Set files AOT MT5 is an advanced Expert Advisor powered by AI sentiment analysis and Adapt
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.76 (17)
Experts
Each time the live signal grows with 10%, the price will be raised to keep Zenox exclusive and protect the strategy. Final price: $2999. Live Signal IC Markets Account, see the live performance for yourself as proof! Download user manual (English) Zenox is a state-of-the-art AI multi-pair swing trading robot that follows trends and diversifies risk across sixteen currency pairs. Years of dedicated development have resulted in a powerful trading algorithm. I used a high-quality dataset starting
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (84)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT4 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT5 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule your trading with precision and discipline. Quantum King EA brings the strength of
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (16)
Experts
LIVE SIGNAL WITH REAL TRADING ACCOUNT:  Default Set File (More than 8 months live trading):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (More than 5 months live trading):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure th
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Experts
LIVE SIGNAL WITH REAL TRADING ACCOUNT:  LIVE SIGNAL IC MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $499! After that, the price will be raised to $599. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. AI Gold Trading leverages the advanced GPT-4o model to execute sophisticat
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.67 (61)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.55 (74)
Experts
Symbol XAUUSD Timeframe (period) H1-M15 (any) Support for single-position trading YES Minimum deposit 500 USD  (or the equivalent in another currency) Compatible with any broker YES (supports 2 or 3-digit brokers. Any deposit currency. Any symbol name. Any GMT time.) Runs without pre-configuration YES If you are interested in the topic of machine learning, subscribe to the channel:  Subscribe! Key Facts about the Mad Turtle Project: Real Machine Learning This Expert Advisor does not conne
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (12)
Experts
Hybrid Trading Strategy for XAUUSD – Combination of News Sentiment & Order Book Imbalance This strategy combines two rarely used but highly effective trading approaches into a hybrid system developed exclusively for trading XAUUSD (Gold) on the 30-minute chart . While conventional Expert Advisors often rely on predefined indicators or basic chart patterns, this system is based on an intelligent market access model that integrates real-time data and context-based analysis into its decision-makin
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Long-Term Growth. Consistency. Resilience. Pivot Killer EA is not a quick-profit system — it is a professional-grade trading algorithm built to grow your account sustainably over the long term . Engineered exclusively for XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer is the culmination of years of research, testing, and disciplined development. It embodies a simple philosophy: consistency beats luck . This system has been stress-tested across market cycles, volatility shifts, and liquidity regimes — built not to
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (78)
Experts
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (11)
Experts
S pecial price of  $109  (regular price: $365) . Setup & Usage Guide :  ABS Channel . Real-Time Monitoring:   ABS Signal .  Setup file from live signal Basic setup file What is ABS EA? ABS EA is a professional trading robot developed specifically for XAUUSD (Gold) on the H1 timeframe. It is based on a Martingale system with built-in risk controls . Designed for both new and experienced traders, ABS EA is easy to set up, fully automated, and customizable to fit different trading styles. Ke
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.65 (23)
Experts
A new step forward | AI-Driven Precision meets Market Logic With Argos Rage , a new level of trading automation is introduced – powered by an embedded DeepSeek AI system that analyzes market behavior in real time. While it builds on the strengths of Argos Fury, this EA follows a different strategic path: more flexibility, broader interpretation and stronger market engagement. Live Signal Timeframe: M30 Leverage:  min 1:20 Deposit:  min $100 Symbol:  XAUUSD, EURUSD Broker:  all After purchasi
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  LAUNCH PROMO: VERY LIMITED NUMBER OF COPIES AVAILABLE AT CURRENT PRICE! Final price: 990$ NEW: From 349$: Choose 1 EA for free! (for max 2 trade account numbers) Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here LIVE RESULTS INDEPENDENT REVIEW Welcome to "The ORB Master" : Your Edge in Opening Range Breakouts Unlock the power of the Opening Range Breakout (ORB) strategy with the ORB Master EA: a refined, high-performance Expert Advisor designed for moder
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (128)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (493)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.46 (87)
Experts
PROP FIRM READY! ( download SETFILE ) WARNING: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to extreme volatile. The
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.78 (9)
Experts
Introducing Weltrix – The Ultimate Gold Trading Solution (XAUUSD) PRICE $499 –Last 2 copies avaiable - Final price-> $1999 USD IMPORTANT: USE THE EA ONLY WITH THIS SET FILE:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  Seven Strategies. One Powerful EA. High Trading Activity. Live Signal  USER GUIDE What you will NOT find in this EA: Long-term floating trades Grid system Martingale Overfitted strategies Manipulated backtests IMPORTANT:  -> you must add the URL "http : // worldtimeapi . org"  (remove
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.33 (40)
Experts
AxonShift — Algorithmic System with Adaptive Execution Logic AxonShift is an autonomous trading algorithm specifically designed and optimized for trading XAUUSD under H1 conditions. Its architecture is based on structured logic modules that interpret market behavior through a combination of short-term dynamics and intermediate trend impulses. The system avoids reactive overfitting or high-frequency exposure, instead focusing on controlled trade cycles triggered by predefined structural condition
Prop Firm Gold EA
Jimmy Peter Eriksson
4.2 (20)
Experts
IMPORTANT INFORMATION! This EA is not created to have a perfect backtest that’s over-optimized or curve-fitted, nor does it use risky martingale or grid strategies. The main goal is actual live profitability.  The strategies used in this EA are a mix of my proven Gold strategies that I trade live in my verified signals, with a profitable track record of over 15 months, all achieved without any martingale or grid systems. That’s something very rare to find on the market. Live Results: [FTMO Re
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANT : This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1499$ very fast    +100 Strategies included and more coming! BONUS : At 999$ or higher price --> choose 5  of my other EA's for free!  ALL SET FILES COMPLETE SETUP AND OPTIMIZATION GUIDE VIDEO GUIDE LIVE SIGNALS REVIEW (3rd party) Welcome to the ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! I'm pleased to present the Ultimate Breakout System, a sophisticated and proprietary Expert Advisor (EA) met
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Quantum Baron EA There’s a reason oil is called black gold — and now, with Quantum Baron EA, you can tap into it with unmatched precision and confidence. Engineered to dominate the high-octane world of XTIUSD (Crude Oil) on the M30 chart, Quantum Baron is your ultimate weapon for leveling up and trading with elite precision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Discounted   price .     The price will inc
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.64 (47)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
BLACK FRIDAY 50% OFF - NANO MACHINE GPT Regular price: $997 to Black Friday: $498.50 (Discounted price will be reflected during the promotion.) Sale begins: November 27, 2025 - limited-time Black Friday event. Black Friday Giveaway: All Nano Machine GPT buyers during the Black Friday event can enter a random drawing for: 1 x Syna activation 1 x AiQ activation 1 x Mean Machine GPT activation How to participate: 1) After your purchase, send me a private message to receive the Nano Machine GPT m
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% OFF 24 hours only. Sale ends November 29th. This will be the only sale for this product. Introducing Syna Version 4 - The World's First Agentic AI Trading Ecosystem I'm thrilled to unveil Syna Version 4, the forex trading industry's first true multi-EA agentic coordination system . This groundbreaking innovation allows multiple Expert Advisors to operate as a unified intelligence network across different MT5 terminals and broker accounts - a capability that has never existe
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4 (3)
Experts
Real monitoring. Honest tests. Zero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Before we go into technical details, there are two things you must know: PipsHunter is confirmed by a real-money monitoring signal. The EA has been running live for several months on a real account (Pepperstone), and the monitoring is fully public. No simulations, no hidden accounts, no “perfect backtests only” — real trading results confirm the actual performance. Backtests are 100% honestNo curve-fitting, no history man
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — a professional expert advisor for trading any assets without martingale or grids from an author with 25+ years of experience. Most top advisors work with rising gold. They look brilliant in tests... as long as gold is rising. But what happens when the trend exhausts itself? Who will protect your deposit? HTTP EA does not believe in eternal growth — it adapts to the changing market and is designed to widely diversify your investment portfolio and protect your deposit.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.67 (24)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
