Crypto Statistical Arbitrage
- Experts
- Themichl LLC
- Version: 2.10
This Expert Advisor uses statistical arbitrage to trade cryptocurrency pairs (e.g., BTCUSD & ETHUSD). It identifies mispricings and executes trades based on deviations from historical correlations. The EA employs mean reversion, pair trading, and cointegration analysis. It features advanced risk management, including dynamic position sizing, ATR-based stop-loss/take-profit, equity protection, and drawdown limits. It also includes smart order handling, real-time position verification, and statistical exit conditions. The EA provides a user interface with real-time metrics, comprehensive logging, visual signals, and error reporting. Additional features include auto-position tracking, periodic maintenance, backtest compatibility, and margin/liquidity checks.
Core Features Outline:
-
Core Trading Strategies:
-
Mean Reversion: Z-score tracking, threshold-based entries.
-
Pair Trading: Trades on larger deviations.
-
Cointegration Analysis: Long-term equilibrium validation.
-
Advanced Risk Management:
-
Dynamic Position Sizing.
-
ATR-Based Stop Loss & Take Profit.
-
Equity Protection.
-
Drawdown Limits.
-
Spread & Volatility Filters.
-
Execution & Monitoring:
-
Smart Order Handling.
-
Real-Time Position Verification.
-
Statistical Exit Conditions.
-
User Interface & Analytics:
-
Interactive Dashboard.
-
Comprehensive Logging.
-
Visual Trading Signals.
-
Error Handling & Reporting.
-
Additional Features:
-
Auto Position Tracking.
-
Periodic Maintenance.
-
Backtest Compatibility.
-
Margin & Liquidity Checks.
