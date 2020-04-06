TengaiArmor

Tengai Armor EA: Precision-Tuned for USDJPY M5 Trading

Designed to harness the volatility of USDJPY, Tengai Armor EA is an Expert Advisor for MetaTrader 4. Optimized for the 5-minute chart (M5), this system captures short-term trends with high precision while safeguarding capital through adaptive risk management.

Key Features

Volatility-Driven Entries: Detects high-probability entry points using proprietary ATR-based thresholds.

Dynamic Trailing Stop: Automatically adjusts stop-loss levels in real-time based on price fluctuations.

Risk Management System: Implements strict risk limits of 1-10% per trade and maximum loss protection.

Spread/Slippage Filters: Avoids trades during unstable market conditions.

Currency Pair: Recommended for USDJPY M5.

Parameter Descriptions

  • RSIPeriod: RSI period
  • OverboughtLevel: Overbought level
  • OversoldLevel: Oversold level
  • MAPeriod: Moving average period
  • ATRThreshold: ATR threshold
  • RiskPercent: Risk percentage (% of balance)
  • MaxRiskAmount: Maximum risk amount (USD)
  • FixedLotSize: Fixed lot size (0 = disabled)
  • MagicNumber: Magic number
  • ATRPeriod: ATR period
  • ATRMultiplierSL: ATR multiplier (Stop Loss)
  • ATRMultiplierTP: ATR multiplier (Take Profit)
  • MaxSLPips: Maximum Stop Loss (pips)
  • MaxTPPips: Maximum Take Profit (pips)
  • TrailingATRMultiplier: Trailing Stop ATR multiplier
  • TrailingStartPips: Trailing Start (pips)
  • MinTrailingDistance: Minimum trailing distance (pips)
  • EnableTrailingStop: Enable trailing stop
  • MaxSlippage: Maximum slippage (pips)
  • MaxSpread: Maximum spread (pips)


