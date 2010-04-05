TengaiArmor
Tengai Armor EA: Precision-Tuned for USDJPY M5 Trading
Designed to harness the volatility of USDJPY, Tengai Armor EA is an Expert Advisor for MetaTrader 4. Optimized for the 5-minute chart (M5), this system captures short-term trends with high precision while safeguarding capital through adaptive risk management.
Key Features
✅ Volatility-Driven Entries: Detects high-probability entry points using proprietary ATR-based thresholds.
✅ Dynamic Trailing Stop: Automatically adjusts stop-loss levels in real-time based on price fluctuations.
✅ Risk Management System: Implements strict risk limits of 1-10% per trade and maximum loss protection.
✅ Spread/Slippage Filters: Avoids trades during unstable market conditions.
✅ Currency Pair: Recommended for USDJPY M5.
Parameter Descriptions
- RSIPeriod: RSI period
- OverboughtLevel: Overbought level
- OversoldLevel: Oversold level
- MAPeriod: Moving average period
- ATRThreshold: ATR threshold
- RiskPercent: Risk percentage (% of balance)
- MaxRiskAmount: Maximum risk amount (USD)
- FixedLotSize: Fixed lot size (0 = disabled)
- MagicNumber: Magic number
- ATRPeriod: ATR period
- ATRMultiplierSL: ATR multiplier (Stop Loss)
- ATRMultiplierTP: ATR multiplier (Take Profit)
- MaxSLPips: Maximum Stop Loss (pips)
- MaxTPPips: Maximum Take Profit (pips)
- TrailingATRMultiplier: Trailing Stop ATR multiplier
- TrailingStartPips: Trailing Start (pips)
- MinTrailingDistance: Minimum trailing distance (pips)
- EnableTrailingStop: Enable trailing stop
- MaxSlippage: Maximum slippage (pips)
- MaxSpread: Maximum spread (pips)