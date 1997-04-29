Risk Manager EA MT5

> Для эффективного управления рисками, данный модуль осуществляет контроль за максимальным дневным убытком и убытком в каждой отдельной сделке. Встроена функция трейлинг-стопа для прибыли по счету. При достижении установленных пороговых значений (в процентах), все открытые торговые позиции будут принудительно закрыты по рыночной цене, а все отложенные ордера будут отменены. Баланс счета проверяется в автоматическом режиме один раз в день при переходе на новое календарное число, используя время торгового сервера. Параметры утилититы для контроля торговых рисков:

> % Риска на торговый день: Установите максимальный процент убытка, который вы готовы понести в течение торгового дня.

> % Риска на сделку: Ограничьте потенциальные потери по каждой отдельной торговой операции. Вы можете отключить эту функцию, установив значение параметра в 0.

> % Депозита для трейлинга: Используйте трейлинг-стоп, чтобы защитить накопленную дневную прибыль от неожиданного разворота рынка.

> Выбор режима исполнения ордеров: Выберите режим исполнения ордеров, который лучше всего соответствует вашей торговой стратегии.



