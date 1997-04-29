Risk Manager EA MT5
- Utilities
- Aleksandr Ryzhkov
- Version: 1.3
- Activations: 5
> Для эффективного управления рисками, данный модуль осуществляет контроль за максимальным дневным убытком и убытком в каждой отдельной сделке. Встроена функция трейлинг-стопа для прибыли по счету. При достижении установленных пороговых значений (в процентах), все открытые торговые позиции будут принудительно закрыты по рыночной цене, а все отложенные ордера будут отменены. Баланс счета проверяется в автоматическом режиме один раз в день при переходе на новое календарное число, используя время торгового сервера.
Параметры утилититы для контроля торговых рисков: