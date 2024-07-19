Rivoluziona il Tuo Trading con l'Indicatore di Segnali Scalping su Timeframe Multipli

Scopri il segreto del successo nel trading con il nostro esclusivo indicatore di SEGNALI scalping su timeframe multipli. Questo strumento avanzato è progettato per trovare segnali efficienti e precisi, aiutandoti a massimizzare i profitti e a ridurre i rischi associati al trading veloce

L'indicatore di segnali Alien Scalper MTF è uno strumento di analisi tecnica altamente efficace, progettato per identificare opportunità di ingresso ottimali su una vasta gamma di strumenti finanziari, tra cui forex, azioni, indici, materie prime e criptovalute. Questo indicatore sfrutta la potenza delle formazioni candlestick, riconosciute universalmente per la loro capacità di fornire informazioni dettagliate sui movimenti di mercato e sui potenziali punti di ingresso in Trend oppure di possibili inversioni.

Alien Scalper sarà il tuo alleato principale nella ricerca di operazioni scalping a breve termine oppure long term, facilitandoti a prendere la decisione giusta per entrare a mercato.





Il nostro potente algoritmo consente di individuare i seguenti Candlestick:

· Shooting Star

· Hammer

· Inverted Hammer

· Hanging Man

· Engulfing

· Big Engalfing

· Big Candle

· Marubozu

· Morning star

· Evening Star

· Tweezer Up & Down

· Three Crown & Three Soldiers

· Three Inside Up & Down

Alien Scalper è progettato per essere completamente personalizzabile per ogni tua necessità, sia se sei un Trader Principiante o uno Esperto.

Potrai personalizzare la ricerca dei segnali con i tuoi parametri. Infatti potrai scegliere anche l'ampiezza massima o minima del corpo della candela e della sua ombra. Abbiamo inserito un filtro per cercare segnali solo con un certo range di pips (points). Se vorrai cercare solo segnali con un ampiezza minima di 5 pips (50 points) e un ampiezza massima di 15 pips (150 points), potrai farlo senza alcun problema.





PERSONALIZZAZIONI





· Valori medie mobili

· Ricerca segnali su incrocio fino a 4 medie

· Valore taglio segnale sulle medie

· Valore pendenza media mobile

· Distanza massima segnale dalla media di controllo

· Ricerca segnale con ampiezza media maggiore rispetto alle ultime candlestick

· Filtro ombre candlestick

· Parametri Shooting Star (body e ombre)

· Parametri Hammer (body e ombre)

· Filtro Stocastico

DASHBOARD SEGNALI





· Configurazione personalizzata

· Scelta asset su cui ricevere i segnali

· Filtro Alert News



· Messaggi di Avviso Segnali su MT5 e su Smartphone

· Gratuito (solo per i possessori dell'indicatore Alien Scalper MTF versione completa o DEMO)

BONUS





· Settaggio Alien Scalper M1 - Ricerca segnali scalping su Timeframe M1

· Settaggio Alien Scalper M5 - Ricerca segnali scalping su Timeframe M5

· Settaggio Alien Scalper M15 - Ricerca segnali scalping su Timeframe M15

· Settaggio Alien Scalper H1 - Ricerca segnali scalping su Timeframe H1

· Settaggio Alien Scalper H4 - Ricerca segnali scalping long term su Timeframe H4

· Settaggio Alien Scalper D1 - Ricerca segnali scalping long term su Timeframe D1

· Dashboard per alert segnali e filtro news



· Settaggio Dashboard avviso segnali M1

· Settaggio Dashboard avviso segnali M5

· Settaggio Dashboard avviso segnali M15

· Settaggio Dashboard avviso segnali H1

· Settaggio Dashboard avviso segnali H4

· Settaggio Dashboard avviso segnali D1

· Accesso alla nostra Community

· Supporto a Vita





VANTAGGI





· Miglioramento delle Prestazioni di Trading

· Riduzione del Rischio di entrate errate

· Utilizzabile su qualunque Broker e Prop Firm

· Ricezione segnali multipli su Dashboard

· Puoi utilizzare Alien Scalper su qualsiasi asset finanziario

· Aggiornamenti Gratuiti per sempre

· Assistenza dedicata Pre Vendita e Post Vendita per sempre

UTILIZZO

Alien Scalper può funzionare su qualunque broker avente la piattaforma MT5. Sarà tua cura scegliere il broker che ti offra le condizioni migliori in termini di spread e commissioni. Se vuoi operare su segnali scalping nei timeframe fino a M15 minuti, utilizza Alien Scalper su coppie forex con basso spread. Solitamente le seguenti coppie (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD e USDJPY) hanno spread inferiore a 1 pips. Alien Scalper può essere utilizzato anche per superare le challange di qualsiasi Prop Firm.

RACCOMANDAZIONI

Prima di utilizzare Alien Scalper su un conto capitalizzato, ti consigliamo di effettuare un periodo di training su una piattaforma demo. Se hai dubbi o domande scrrivici! Siamo qui per aiutarti e darti consigli su come sfruttare al massimo il potenziale del nostro potente indicatore.