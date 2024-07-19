Alien Scalper MTF

Rivoluziona il Tuo Trading con l'Indicatore di Segnali Scalping su Timeframe Multipli

 

Scopri il segreto del successo nel trading con il nostro esclusivo indicatore di SEGNALI scalping su timeframe multipli. Questo strumento avanzato è progettato per trovare segnali efficienti e precisi, aiutandoti a massimizzare i profitti e a ridurre i rischi associati al trading veloce

L'indicatore di segnali Alien Scalper MTF è uno strumento di analisi tecnica altamente efficace, progettato per identificare opportunità di ingresso ottimali su una vasta gamma di strumenti finanziari, tra cui forex, azioni, indici, materie prime e  criptovalute. Questo indicatore sfrutta la potenza delle formazioni candlestick, riconosciute universalmente per la loro capacità di fornire informazioni dettagliate sui movimenti di mercato e sui potenziali punti di ingresso in Trend oppure di possibili inversioni.

Alien Scalper sarà il tuo alleato principale nella ricerca di operazioni scalping a breve termine oppure long term, facilitandoti a prendere la decisione giusta per entrare a mercato.


Il  nostro potente algoritmo consente di individuare i seguenti Candlestick:

·         Shooting Star

·         Hammer

·         Inverted Hammer

·         Hanging Man

·         Engulfing

·         Big Engalfing

·         Big Candle

·         Marubozu

·         Morning star

·         Evening Star

·         Tweezer Up & Down

·         Three Crown & Three Soldiers

·         Three Inside Up & Down

 

Alien Scalper è progettato per essere completamente personalizzabile per ogni tua necessità, sia se sei un Trader Principiante o uno Esperto.

Potrai personalizzare la ricerca dei segnali con i tuoi parametri. Infatti potrai scegliere anche l'ampiezza massima o minima del corpo della candela e della sua ombra. Abbiamo inserito un filtro per cercare segnali solo con un certo range di pips (points). Se vorrai cercare solo segnali con un ampiezza minima di 5 pips (50 points) e un ampiezza massima di 15 pips (150 points), potrai farlo senza alcun problema.


          PERSONALIZZAZIONI


·         Valori medie mobili

·         Ricerca segnali su incrocio fino a 4 medie

·         Valore taglio segnale sulle medie

·         Valore pendenza media mobile

·         Distanza massima segnale dalla media di controllo

·         Ricerca segnale con ampiezza media maggiore rispetto alle ultime candlestick

·         Filtro ombre candlestick

·         Parametri Shooting Star (body e ombre)

·         Parametri Hammer (body e ombre)

·         Filtro Stocastico

 

          DASHBOARD SEGNALI


·         Configurazione personalizzata

·         Scelta asset su cui ricevere i segnali

·         Filtro Alert News

·         Messaggi di Avviso Segnali su MT5 e su Smartphone

·         Gratuito (solo per i possessori dell'indicatore Alien Scalper MTF versione completa o DEMO) 

 

           BONUS


·         Settaggio Alien Scalper M1 - Ricerca segnali scalping su Timeframe M1

·         Settaggio Alien Scalper M5 - Ricerca segnali scalping su Timeframe M5

·         Settaggio Alien Scalper M15 - Ricerca segnali scalping su Timeframe M15

·         Settaggio Alien Scalper H1 - Ricerca segnali scalping su Timeframe H1

·         Settaggio Alien Scalper H4 - Ricerca segnali scalping long term su Timeframe H4

·         Settaggio Alien Scalper D1 - Ricerca segnali scalping long term su Timeframe D1

·         Dashboard per alert segnali e filtro news

·         Settaggio Dashboard avviso segnali M1

·         Settaggio Dashboard avviso segnali M5

·         Settaggio Dashboard avviso segnali M15

·         Settaggio Dashboard avviso segnali H1

·         Settaggio Dashboard avviso segnali H4

·         Settaggio Dashboard avviso segnali D1

·         Accesso alla nostra Community

·         Supporto a Vita


          

         LINK PER DOWNLOAD DIRETTO DEI BONUS

 

 

           VANTAGGI


·         Miglioramento delle Prestazioni di Trading

·         Riduzione del Rischio di entrate errate

·         Utilizzabile su qualunque Broker e Prop Firm

·         Ricezione segnali multipli su Dashboard

·         Puoi utilizzare Alien Scalper su qualsiasi asset finanziario

·         Aggiornamenti Gratuiti per sempre

·         Assistenza dedicata Pre Vendita e Post Vendita per sempre

 

  UTILIZZO

Alien Scalper può funzionare su qualunque broker avente la piattaforma MT5. Sarà tua cura scegliere il broker che ti offra le condizioni migliori in termini di spread e commissioni. Se vuoi operare su segnali scalping nei timeframe fino a M15 minuti, utilizza Alien Scalper su coppie forex con basso spread. Solitamente le seguenti coppie (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD e USDJPY) hanno spread inferiore a 1 pips. Alien Scalper può essere utilizzato anche per superare le challange di qualsiasi Prop Firm.

 

RACCOMANDAZIONI

Prima di utilizzare Alien Scalper su un conto capitalizzato, ti consigliamo di effettuare un periodo di training su una piattaforma demo. Se hai dubbi o domande scrrivici! Siamo qui per aiutarti e darti consigli su come sfruttare al massimo il potenziale del nostro potente indicatore.

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Cesar Juan Flores Navarro
Indicators
Fibonacci Múltiple 12, utiliza la serie fibonacci plasmado en el indicador fibonacci, aumentadolo 12 veces según su secuencia. El indicador fibonacci normalmente muestra una vez, el presente indicador se mostrara 12 veces empezando el numero que le indique siguiendo la secuencia. Se puede utilizar para ver la tendencia en periodos cortos y largos, de minutos a meses, solo aumentado el numero MULTIPLICA.
High Low Prediction
ANNA SHCHERBINA
Indicators
Recommended TimeFrame >= H1. 100% Non Repainted at any moment.  Use it carefully, only with Trend Direction. Trading Usage: 2 Variants: as Range System or as BreakOut System (Both Only With Trend Direction)::: (Always use StopLoss for minimise Risk); [1] as Range System: (Recommended) in UP TREND:  - BUY in Blue Line , then if price goes down by 50 points (on H1) open Second BUY.   Close in any Profit you wish: TrailingStop(45 points) or Close when Price touches upper Gold Line. in DOWN TREND
Linea Horizontal Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
Indicators
En base a cálculos matemáticos de determino una linea Horizontal que cruza a todas las señales de trading, mostrando los máximos y mínimos. La linea horizontal parte en dos las subidas y bajadas de las señales de trading, de tan manera que es fácil identificar los máximos y mínimos, y es inteligente por que es sensible a las subidas y bajadas, afín de no quedarse en un solo lado por siempre, trabaja excelentemente con otros indicadores suavizadores ya que les garantiza que en un intervalo de tie
Spike Detector
Tete Adate Adjete
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this indicator is a Spike detector indicator, it is specially designed to trade Boom 1000, Boom 500, Crash 1000 and Crash 500 We recommend using it on Deriv Boom and Crash indices only Its setting is intuitive, familiar, easy to use it has notification functions; audible notifications and push notifications. this tool is simple to use, easy to handle This update is based on different strategies for spikes
Escalera Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
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Indicador en MQL5, recibe la información del precio SUAVIZADO, lo procesa anulando los picos inteligentemente, y el resultado lo envía al desarrollo de la escalera que iniciara y subirá o bajara según el peldaño o INTERVALO ingresado Ingreso PERIODO = 50 (variar segun uso) Ingreso MULTIPLICA AL PERIODO = 1 (variar segun uso) Segun la configuración la escalera puede pegarse o separarse de los precios,, Se aplica toda la linea de tiempo, y a todas las divisas, etc.  
Fibonacci Suavizado
Cesar Juan Flores Navarro
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Indicador en MQL5, que obtiene el promedio de 10 EMAS, que son alineadas según Fibonacci, obteniendo un promedio, que sera suavizado.  Se puede ingresar un numero desde 2 a N, que multiplica a los EMA-Fibonacci. Funciona en cualquier criptomoneda, etc. etc... pudiendo calcular el futuro segun la tendencia de las EMAS. Funciona excelentemente en tramos largos, determinando exactamente el mejor inicio/salida. El precio inicial por apertura sera por un periodo de tiempo, luego aumentará.
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