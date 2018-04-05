Grear Trading beta

GREAR TRADING BOT – это инновационный торговый бот для MetaTrader 5, разработанный для автоматизации стратегий торговли с использованием моделей "Sweep + BOS" и "HTF Sweep + LTF QM". Этот экспертный советник интегрирует расширенные методы анализа рыночных данных, позволяя пользователям выбирать между двумя мощными стратегиями входа. Благодаря гибкости настроек, бот может адаптироваться к различным торговым условиям, проверяя наличие свипов и уровней BOS на различных таймфреймах.





Для стратегии "Sweep + BOS" бот идентифицирует свипы ликвидности и уровни BOS, чтобы открыть сделки при возврате цены к уровню BOS. Для стратегии "HTF Sweep + LTF QM" бот сначала ищет свип на старшем таймфрейме, а затем проверяет наличие свипа и BOS на младшем таймфрейме для более точных точек входа. Бот оснащен функциями отмены ордеров, если цена уходит на несколько R от ордера, и закрытия позиций при появлении противоположного сигнала.





GREAR TRADING BOT обеспечивает точное исполнение сделок и минимизирует риски благодаря расширенным параметрам управления, включая настройку времени торговли, риска на сделку и уровня тейк-профита. Этот бот идеально подходит как для начинающих трейдеров, так и для профессионалов, стремящихся оптимизировать свою торговую стратегию и добиться стабильных результатов.



























