MAS Signals Telegram
- Utilities
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Azat BaiburinTradeMade - консалтинговая компания в сфере финансовых рынков. Мы работаем 1 год на рынке, и за этот период успели зарекомендовать себя как надежного партнера.
- Version: 1.12
- Activations: 5
Утилита работает на основе двух индикаторов Moving Average 100 и Stochastic (10/3/3). Как только сформировался выгодный сигнал, данный утилита пришлет сигнал в телеграм, который будет содержать актуальный скриншот, тип сделки, а так же две кнопки с возможностью войти в сделку или же отклонить сигнал. Утилита анализирует сразу все валютные пары. Помимо всего прочего утилита открывает сделку исходя из основ манименеджмента, устанавливает стоп лосс и тейк профит.
Подробнее смотрите в нашем телеграм канале https://t.me/
Подробнее смотрите в нашем телеграм канале https://t.me/
Создание бота в телеграм:
1 находим в поиске BotFather
2 вводим команду /newbot
3 заполняем поля для бота, и в конце получаем токен нашего бота
Плучение ID пользователя:
1 находим в поиске my_id_bot
2 вводим команду /start
3 получаем ID пользвателя
это нужно для того чтобы наш бот взаимодействовал только с пользователем
Настрока терминала:
1 на верхней панели выбираем Настройки (Tools)
2 в отрывшемся окне переходим в раздел Советники (Expert Advisors)
3 ставим галочку на последнем пункте Разрешить WebRequest
4 добавляем url телеграм в список ниже https://api.telegram.org
5 нажимаем ок, далее включаем алготрейдинг (чтобы советник мог совершать сделки)
Установка бота на график:
1 перетаскиваем бота на любой график
2 в поле User Telegram ID вводим наш ID телеграмм
3 Bot Token вводим токен бота полученный у Bot Father
Настройки советника:
1 Total Volume - общий обьём позици
2 Moving Avarage Period - период скользящей средней (рекомендовано 100)
3 Timeframe - выбираем таймфрейм (рекомендовано 1 час)
4 использование сетки - при включении делит позицию на несколько отложенных ордеров в диапазоне от точки входа до стоп лосс
5 количество ордеров - указываем на какое количество длеится наш обьём, работает при условии что включена сетка, первая позиция открывается сразу
6 таймер отложенных ордеров в минутах, по истечению которого отложенные ордера будут сняты (активные позиции останутся нетронуты), 0 - без использования таймера, -1 - держать до конца дня
7 Symbol Prefix / Suffix - расширения инструментов, зависит от брокера, приставка или окончаение у инструментов (например EURUSD - инструмент, EURUSDrfd - инструмент у брокера добавляем "rfd" в поле Symbol Suffix)
8 Magic NUmber - идентификатор советника (для разных советников необходимо задавать разные идентификаторы), советник помечает свои сделки этим идентификатором
Начало работы:
1 для начала работы необходимо у нашего бота ввести команду /start
2 далее появится кнопка Символы, нажимаем её
3 в появившемся окне выбираем инструменты для анализа по стратегии
4 анализ производится с частотой указанного таймфрейма (не рекомендуется ставить на низкие таймфреймы, качество анализа ухудшится)
5 при поступлении сигнала бот отправит скриншот графика
6 пока сигнал активен, есть возможность входа в позицию или отклонения сигнала по кнопкам у собщения с сигналом
7 при успешном открытии сделки бот отправит позицию, а при неуспешном вернёт причину ошибки