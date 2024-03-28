MAS Signals Telegram

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    Azat Baiburin

    Azat Baiburin

    TradeMade - консалтинговая компания в сфере финансовых рынков. Мы работаем 1 год на рынке, и за этот период успели зарекомендовать себя как надежного партнера.
  • Version: 1.12
  • Activations: 5
Утилита работает на основе двух индикаторов Moving Average 100 и  Stochastic (10/3/3). Как только сформировался выгодный сигнал, данный утилита пришлет сигнал в телеграм, который будет содержать актуальный скриншот, тип сделки, а так же две кнопки с возможностью войти в сделку или же отклонить сигнал. Утилита анализирует сразу все валютные пары. Помимо всего прочего утилита открывает сделку исходя из основ манименеджмента, устанавливает стоп лосс и тейк профит.

Подробнее смотрите в нашем телеграм канале https://t.me/


Создание бота в телеграм:
1 находим в поиске BotFather
2 вводим команду /newbot
3 заполняем поля для бота, и в конце получаем токен нашего бота

Плучение ID пользователя:
1 находим в поиске my_id_bot
2 вводим команду /start
3 получаем ID пользвателя
это нужно для того чтобы наш бот взаимодействовал только с пользователем

Настрока терминала:
1 на верхней панели выбираем Настройки (Tools)
2 в отрывшемся окне переходим в раздел Советники (Expert Advisors)
3 ставим галочку на последнем пункте Разрешить WebRequest
4 добавляем url телеграм в список ниже https://api.telegram.org
5 нажимаем ок, далее включаем алготрейдинг (чтобы советник мог совершать сделки)

Установка бота на график:
1 перетаскиваем бота на любой график
2 в поле User Telegram ID вводим наш ID телеграмм
3 Bot Token вводим токен бота полученный у Bot Father

Настройки советника:
1 Total Volume - общий обьём позици
2 Moving Avarage Period - период скользящей средней (рекомендовано 100)
3 Timeframe - выбираем таймфрейм (рекомендовано 1 час)
4 использование сетки - при включении делит позицию на несколько отложенных ордеров в диапазоне от точки входа до стоп лосс
5 количество ордеров - указываем на какое количество длеится наш обьём, работает при условии что включена сетка, первая позиция открывается сразу
6 таймер отложенных ордеров в минутах, по истечению которого отложенные ордера будут сняты (активные позиции останутся нетронуты), 0 - без использования таймера, -1 - держать до конца дня
7 Symbol Prefix / Suffix - расширения инструментов, зависит от брокера, приставка или окончаение у инструментов (например EURUSD - инструмент, EURUSDrfd - инструмент у брокера добавляем "rfd" в поле Symbol Suffix)
8 Magic NUmber - идентификатор советника (для разных советников необходимо задавать разные идентификаторы), советник помечает свои сделки этим идентификатором

Начало работы:
1 для начала работы необходимо у нашего бота ввести команду /start
2 далее появится кнопка Символы, нажимаем её
3 в появившемся окне выбираем инструменты для анализа по стратегии
4 анализ производится с частотой указанного таймфрейма (не рекомендуется ставить на низкие таймфреймы, качество анализа ухудшится)
5 при поступлении сигнала бот отправит скриншот графика 
6 пока сигнал активен, есть возможность входа в позицию или отклонения сигнала по кнопкам у собщения с сигналом
7 при успешном открытии сделки бот отправит позицию, а при неуспешном вернёт причину ошибки
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1. Record the price data for each Tick transaction. Data file contents: "Tick time", "ASK price", "BID price", "SPREAD SPREAD", "Tick quoted quantity". 2. Meanwhile, generate a quotation data file with a 1-minute period. Content of 1min data file: "ASK time", "ASK OPEN price", "ASK HIGH price", "ASK LOW price", "ASK CLOSE price", "BID time", "BID OPEN price", "BID HIGH price", "BID LOW price", "BID CLOSE price", "Tick quoted quantity". 3. Save all quotation data in one file every day, which is c
Mt5BridgeBinary
Leandro Sanchez Marino
Utilities
I automated its commercial strategies for use of binary in MT5 and with our Mt5BridgeBinary I sent the orders to its Binary account and I list: begin to operate this way of easy! The expert advisers are easy to form, to optimize and to realize hardiness tests; also in the test we can project its long-term profitability, that's why we have created Mt5BridgeBinary to connect its best strategies to Binary. Characteristics: - It can use so many strategies as I wished. (Expert Advisor). - He does
AnaliTick
Aleksandr Prozorov
Utilities
AnaliTIck is a financial instrument analysis and testing program based on the Metatrader5 platform. The object of analysis is the sequence of changes in the prices of Bid and Ask - ticks. The program may be useful to developers of scalping advisers and strategies, those who work on the news. When the program is loaded, an array of ticks for the financial instrument, on the chart of which the program is installed, is filled for the current period. The analyzed period is 4 trading days. On this pe
FiboPlusWaves MT5
Sergey Malysh
5 (1)
Utilities
FiboPlusWave Series products Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    Features: without delving into the Elliott wave theory, you can immediately open one of
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