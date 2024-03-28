MAS Signals Telegram

Создание бота в телеграм:

1 находим в поиске BotFather

2 вводим команду /newbot

3 заполняем поля для бота, и в конце получаем токен нашего бота





Плучение ID пользователя:

1 находим в поиске my_id_bot

2 вводим команду /start

3 получаем ID пользвателя

это нужно для того чтобы наш бот взаимодействовал только с пользователем





Настрока терминала:

1 на верхней панели выбираем Настройки (Tools)

2 в отрывшемся окне переходим в раздел Советники (Expert Advisors)

3 ставим галочку на последнем пункте Разрешить WebRequest

4 добавляем url телеграм в список ниже https://api.telegram.org

5 нажимаем ок, далее включаем алготрейдинг (чтобы советник мог совершать сделки)





Установка бота на график:

1 перетаскиваем бота на любой график

2 в поле User Telegram ID вводим наш ID телеграмм

3 Bot Token вводим токен бота полученный у Bot Father





Настройки советника:

1 Total Volume - общий обьём позици

2 Moving Avarage Period - период скользящей средней (рекомендовано 100)

3 Timeframe - выбираем таймфрейм (рекомендовано 1 час)

4 использование сетки - при включении делит позицию на несколько отложенных ордеров в диапазоне от точки входа до стоп лосс

5 количество ордеров - указываем на какое количество длеится наш обьём, работает при условии что включена сетка, первая позиция открывается сразу

6 таймер отложенных ордеров в минутах, по истечению которого отложенные ордера будут сняты (активные позиции останутся нетронуты), 0 - без использования таймера, -1 - держать до конца дня

7 Symbol Prefix / Suffix - расширения инструментов, зависит от брокера, приставка или окончаение у инструментов (например EURUSD - инструмент, EURUSDrfd - инструмент у брокера добавляем "rfd" в поле Symbol Suffix)

8 Magic NUmber - идентификатор советника (для разных советников необходимо задавать разные идентификаторы), советник помечает свои сделки этим идентификатором





Начало работы:

1 для начала работы необходимо у нашего бота ввести команду /start

2 далее появится кнопка Символы, нажимаем её

3 в появившемся окне выбираем инструменты для анализа по стратегии

4 анализ производится с частотой указанного таймфрейма (не рекомендуется ставить на низкие таймфреймы, качество анализа ухудшится)

5 при поступлении сигнала бот отправит скриншот графика

6 пока сигнал активен, есть возможность входа в позицию или отклонения сигнала по кнопкам у собщения с сигналом

7 при успешном открытии сделки бот отправит позицию, а при неуспешном вернёт причину ошибки