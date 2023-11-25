Gold Risk Premia

Introducing our Gold Premia Robot—a cutting-edge, automated system leveraging Bollinger Bands, Ichimoku, and RSI to strategically buy gold on Fridays. Capitalizing on major funds adjusting positions, it minimizes weekend risk for enhanced trading precision and potential returns. Experience market advantage with our innovative algorithm.


– fixed lot to 0.01

– No martingale, no grid

– No excessive consumption of CPU resources

– timeframe is D1

– User-friendly settings

– All settings optimized


The strategy is developed and optimized for UTC+2 madrid/paris Yes


Recommended products
WaveTraderMA
ANTON KOMISSARENKO
Experts
F ully automated trading system based on the Moving Averages indicator. It supports three classic trading signals and uses a flexible position management system. It is suitable for various trading instruments and adapts to any market conditions. Key features Three entry signals for flexible strategy customization Three types of entry orders: Market order Pending market stop Limit market order Trading time configuration – up to six time intervals Closing orders after a specified number of bars F
FREE
PZ MA Crossover EA MT5
PZ TRADING SLU
4.14 (43)
Experts
This EA trades using Moving Averages Crossovers. It offers fully customizable settings, flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions and a martingale and inverse martingale mode.  [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products   |  Get Help ] Easy to use and supervise Fully customizable moving average settings It implements two different trading behaviors Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works f
FREE
AC Expert
Nikolaos Pantzos
Experts
AC_Expert is structured based on a specific technical analysis indicator ( Accelerator Oscillator ) . It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile. It can work on 28 different pairs. The default parameter settings are indicative, I recommend that each user experiment to find their own settings.
FREE
Bollinger Band Lion
Paul Conrad Carlson
Experts
This Expert advisor Trades Trending conditions, best use on EURUSD 1hr chart Strategy uses Bollinger band , Rsi and a momentum indicator to identify the best trading conditions  Includes news filter and account protection settings , also entry protection for high spread . Optimized code for quicker optimization in mt5 Download demo and test out Bollinger Band Lion .
FREE
Supports and Macd
Massimo Boncompagni
5 (4)
Experts
Embark on an exploration of an unparalleled strategy: "Support and MACD." Meticulously designed for USD/CHF on a one-hour timeframe, this intelligent strategy harnesses the power of robust support levels and the unwavering reliability of MACD indicators. While the number of trades executed might be limited, each trade executed is nothing short of exceptional in its impact and potential. Free until the next update. For any information, contact me.
FREE
Bb sniper
Rim Askarov
Experts
BB Sniper v6.00 BB Sniper is a trading expert advisor that implements a scalping strategy based on Bollinger Bands analysis. The advisor is designed for trading on M1 and M5 timeframes. The core trading logic involves identifying price touches of the Bollinger Bands boundaries. Signal filtering employs two additional confirmations: the Relative Strength Index (RSI) value and Supply/Demand zone analysis across multiple timeframes. After opening the initial position, the advisor builds a grid of o
FREE
RSI Bollinger Reversal Scalper EA MT5
Phan Van Khoa
Experts
RSI Bollinger Reversal Scalper EA for MetaTrader 5 — Gold (XAUUSD) M5 scalper RSI Bollinger Reversal Scalper EA is a professional automated trading system that combines the Relative Strength Index (RSI) and Bollinger Bands to identify high-precision mean-reversion entries on XAUUSD (Gold) M5 . The strategy is built around a simple, time-tested idea: when price stretches too far from the mean, it tends to snap back. The EA waits for that stretch, confirms it with RSI, and enters in the direction
FREE
ForceBB Expert
Nikolaos Pantzos
Experts
ForceBB_Expert   is structured based on two specifics technical analysis indicators ( Bollinger Bands and  Force Index ). It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile. It can work on 28 different pairs. The default parameter settings are indicative, I recommend that each user experiment to find their own settings.
FREE
NNFX D1 Aroon Kijun ATR EA
Arnold Holm
Experts
NNFX D1 Aroon Kijun ATR EA is an automated strategy template for MetaTrader 5 that implements a rule-based daily timeframe workflow with ATR-based risk management, structured entries, and disciplined exits. The Expert Advisor is intended for end-of-day operation and processes signals only on the close of each new daily candle. The EA uses a baseline (Kijun), a confirmation signal (Aroon), and a volume/momentum filter (Jurik RSX) to determine trade direction and qualify entries. It opens two posi
FREE
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
Experts
Fibo Trader is an expert advisor that allows you to create automated presets for oscillation patterns in reference to Fibonacci retracements values using fully automated and dynamically created grid. The process is achieved by first optimizing the EA, then running it on automated mode. EA allows you to switch between automatic and manual mode. When in manual mode the user will use a graphical panel that allows to manage the current trading conditions, or to take control in any moment to trade ma
FREE
MFI Expert
Nikolaos Pantzos
Experts
MFI_Expert   is structured based on a specific technical analysis indicator ( Money Flow Index ). It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile. It can work on 28 different pairs, one pair per chart. The default parameter settings are indicative, I recommend that each user experiment to find their own settings.
FREE
Nikkei Breakout Zones
Tomas Vanek
Experts
The JP_15_861542546_S_BB_CF_SQX is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on JP using the M15 timeframe from December 7, 2017, to June 2, 2023.   There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:  https://quantmonitor.net/nikkei-breakout-zones/ Key details are: MagicNumber: 861542546 Main Chart: Current symbol an
FREE
Rent Bm15
Grigorii Isaakian
5 (2)
Experts
Советник для скальпирования фьючерса BR на ММВБ. Внутридневный, в 23=45 закроет позицию. Работает на 15-ти минутках.  По появлению отфильтрованного индикаторами  сигнала  на покупку/продажу выставляет отложенный ордер. Более короткий вариант таймфрейма выбирать не рекомендую из-за введенных ограничений для переменных в примененных индикаторов. Мартингейл не применён, EA тестирован на ММВБ на  срочном рынке и только на фьючерсах BR.  Для демонстрации результатов на склейке, параметры дооптимизир
FREE
AO Expert
Nikolaos Pantzos
Experts
AO_Expert   is structured based on a specific technical analysis indicator ( Awesome  Oscillator ). It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile. It can work on 28 different pairs. The default parameter settings are indicative, I recommend that each user experiment to find their own settings.
FREE
Golden Mind EA
Leszek Aleksander Mroczek
Experts
NEW VERSION -  FREE FOR LIMITED TIME Golden Mind EA is a fully automated Expert Advisor designed for MetaTrader 5, built around a dynamic grid-based trading approach combined with intelligent position management. Unlike traditional grid systems that rely on fixed take-profit levels, Golden Mind EA uses a pair-based closing logic . The system continuously calculates the combined result of positions and closes them when a defined profit level above the break-even line is reached. This allows the E
FREE
NEXA Camarilla Confluence PRO
Park Seongcheon
Experts
NEXA GOLD Algorithmic Trading EA Product Overview NEXA GOLD Algorithmic Trading EA is an automated trading program designed for the MetaTrader 5 platform. The Expert Advisor analyzes price movements in the GOLD (XAUUSD) market and executes trades according to predefined algorithmic rules. The system automatically opens, manages, and closes positions based on market conditions and user-defined parameters. This product is a trading tool for MetaTrader and operates according to programmed trading l
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.5 (16)
Experts
The Brent Trend Bot special feature is simple basic tools and logic of operation. There are no many strategies and dozens of settings, like other EAs, it works according to one algorithm. The operating principle is a trend-following strategy with an attempt to get the maximum profitability adjusted for risk. Therefore, it can be recommended for beginners. Its strong point is the principle of closing transactions. Its goal is not to chase profits, but to minimize the number of unprofitable trans
FREE
AutoGen Hybrid Mean Reversion EA MT5
Phan Van Khoa
Experts
AutoGen Hybrid Mean Reversion EA MT5 Designed for Gold (XAUUSD) and major forex pairs, AutoGen Hybrid Mean Reversion EA MT5 is a fully automated expert advisor for MetaTrader 5 that trades the classic Bollinger Bands mean-reversion setup, filtered by the ADX indicator to stay out of strong trending markets. It combines two well-known concepts — reversion to the mean and trend-strength filtering — into a single robust trading robot. The strategy is symbol-agnostic: the same Bollinger / ADX / ATR
FREE
PZ Ichimoku EA MT5
PZ TRADING SLU
4.05 (19)
Experts
Trade the Ichimoku Kinko Hyo Indicator with complete freedom using a powerful and flexible EA. It implements many entry strategies and useful features, like customizable trading sessions and a martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products  |  Get Help ] Easy to use and supervise It implements several entry conditions Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop settings Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Implements a
FREE
Vertex Aurum Gold
Hoang Tuan Le
Experts
Vertex Aurum Gold — Smart Money Concepts (SMC) Auto-Trading System for XAUUSD Vertex Aurum Gold is an Expert Advisor for MetaTrader 5 built around Smart Money Concepts market structure. It detects swing and internal structure breaks, order blocks, fair value gaps, and liquidity zones directly on the chart, then uses that structure as the basis for a rule-based signal, execution, and risk engine. Structure detection can also be run on its own, with auto-trading switched off, for chart analysis on
FREE
Axiom
Sergej Maehler
3 (1)
Experts
AXIOM - Universal Multi-Indicator Trading SystemOverview AXIOM is a sophisticated universal Expert Advisor that combines multiple technical analysis methods into a unified, weighted scoring system. Designed for versatility, AXIOM can be optimized for most major asset classes including Forex pairs, Gold (XAUUSD), Indices (DAX, NAS100, US30, etc.), and Commodities on timeframes from M15 and above. Important: AXIOM is a universal framework that requires optimization for each specific asset and mar
FREE
Echelon EA
Daniel Suk
5 (1)
Experts
Echelon EA – Chart Your Unique Trading Constellation Like the celestial guides that lead explorers through the vast universe, Echelon EA empowers you to create and optimize your very own trading strategies. This versatile system combines advanced grid and martingale techniques with cutting‐edge indicators, offering you an endless palette for designing a strategy that is truly your own. Craft Your Personal Strategy: Infinite Possibilities – Customize every parameter to build a trading system t
FREE
EA34 Tanin Force
Nhat Tien Duong
5 (2)
Experts
[FREE EA] EA34 TANIN FORCE: MACD & STOCH ENGINE (Prop Firm Ready) Are you tired of market noise and false breakouts? Meet EA34 Tanin Force, a commercial-grade Expert Advisor designed specifically for the EURUSD on the M15 timeframe. This system combines the raw trend-following power of MACD with the precision timing of the Stochastic Oscillator. PERFORMANCE HIGHLIGHTS (6-Year Stress Test 2020 - 2026): * Symbol & Timeframe: EURUSD | M15 * Set & Forget: Hard Stop Loss and Take Profit. No
FREE
Jack of All Pairs V1
Zc Carcotis
Experts
Jack of All Pairs Jack of All Pairs does not use Grid or Martingale. Jack of All Pairs is a trend-following Expert Advisor built around a Bollinger Band bounce strategy filtered by a triple-timeframe trend alignment system. It is designed to trade any Forex pair or metal on MetaTrader 5, placing entries only when the market is moving in a clear, confirmed direction across three independent timeframes simultaneously. How It Works The strategy is based on a simple but powerful concept: wait for p
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
FREE
Phoenix Volume Trader
Nigel Nii Darku Narnor Darko
Experts
The Phoenix Volume Trader is a high-performance Semi-Automatic Execution EA designed for traders who prioritize Order Flow and Momentum Analytics. Built for the MetaTrader 5 platform, it bridges the gap between complex Volume Profile analysis and lightning-fast trade execution. At its core, the Phoenix Engine identifies the Point of Control (POC)—the price level with the highest trading activity—and visualizes it as a dynamic "Value Zone." By monitoring the Volume Ratio, the EA alerts traders t
FREE
Grid Recovery EA Pro
Thanyacharoen Natphasit
5 (2)
Experts
Adaptive Grid Trend EA is an automated trading system designed to operate effectively in volatile market conditions. It combines an Adaptive Grid structure with Trend Alignment , Dynamic Volatility Control , and Multi‑Session Logic to ensure the EA adjusts intelligently to changing market environments. The EA does not use exponential Martingale. Instead, it applies a Dynamic Linear Recovery model that calculates position scaling based on real‑time volatility and portfolio conditions, ensuring th
FREE
RSI Reversal Pro
Twin Fitersya
Experts
RSI 14 Expert Advisor – FINAL v1.31 RSI 14 Expert Advisor – FINAL v1.31 is a fully automated trading system for MetaTrader 5 (MT5) based on the classic Relative Strength Index (RSI) reversal strategy. This EA is designed to trade safely across Forex pairs, Gold (XAUUSD), and other CFDs , with built-in broker protection and risk management features. Trading Strategy Uses RSI period 14 as the main indicator BUY trades are opened when RSI reaches or falls below 30 (oversold condition) SELL t
FREE
YenGuard AI
Ciprian Ghebanoaei
Experts
YenGuard AI is a professional trading robot, which does not need to configure parameters. You only need to decide the size of the lot you will use. The robot is fully automatic and does not require any human intervention. It trades on the basis of moving averages and is able to trade in Forex USDJPY currency pairs and M15 time frame. It has a smart algorithm which detects the trend. The expert creates orders on trend direction. Input and output orders are given by a combination of two indicat
FREE
SaTo EA
Mr Nattapon Chanchanakan
Experts
SaTo EA simple for free.  1. Double MA indicator for Entry signal 2. RSI for trend filter (Uptrend: RSI value greater than RSI level, Downtrend: RSI value less than RSI level ) 3. MACD for trend filter  (Uptrend:   MACD greater than signal , Downtrend:   MACD less signal ) Buy signal : Fast MA greater than Slow MA, RSI value greater than RSI level, MACD greater than signal Sell signal : Fast MA less than Slow MA, RSI value less than RSI level, MACD less signal
FREE
Buyers of this product also purchase
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.56 (9)
Experts
Bringing institutional-grade trading to the Quantum ecosystem, Quantum Titan sets a new standard for precision, discipline, and proven live-market performance. Developed for traders who expect more from a GOLD Expert Advisor, Titan represents the next evolution of Quantum trading technology. Availability is strictly limited to 1,000 lifetime licenses worldwide. Once all 1,000 copies have been claimed, Quantum Titan will no longer be available. Special launch discount price. Final price $1999
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.28 (47)
Experts
No Grid/No Martingale/No Recovery/No Hedging/Single Entry with SL/One Shot  Smart Gold Hunter is an Expert Advisor for XAUUSD / Gold trading on MetaTrader 5. It is designed for traders who prefer a gold EA with no grid, no martingale, real Stop Loss and Take Profit logic, and controlled risk management. You can check the live signals before making a decision: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My  (Here I use Scalper Mode, To have the exact se
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (36)
Experts
The Legend Continues. The Queen Evolves. Welcome to Quantum Queen X — the next generation of the legendary GOLD trading system that builds upon the proven success of Quantum Queen. Quantum Queen X is built on the same proven core engine as Quantum Queen, introducing a powerful new Custom Mode that allows traders to choose exactly which strategies to enable or disable. Every strategy has been individually reviewed, refined, and optimized to deliver even better performance and adaptability across
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (105)
Experts
PROP FIRM READY! ( download SETFILE ) WARNING: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 3 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Client Signal YouTube Reviews LATEST MANUAL Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency fro
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.42 (149)
Experts
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (10)
Experts
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper is an Expert Advisor developed for automated gold trading on MetaTrader 5. The EA is designed for XAUUSD and GOLD on the M15 timeframe. It uses a proprietary multi-factor decision engine to identify qualified trading opportunities and manage positions automatically. The system combines market structure, trend direction, candle quality, volume, momentum and execution controls. It is designed to wait for suitable conditions instead of opening trades continuo
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (47)
Experts
IMPORTANT : This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1999$ soon!   + 300 Strategies included and more coming! BONUS : choose 5  of my other EA's for free!   ALL SET FILES + COMPLETE SETUP AND OPTIMIZATION GUIDE VIDEO GUIDE LIVE SIGNALS REVIEW (3rd party) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL Welcome to the ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! I'm pleased to present the Ultimate Breakout System, a sophisticated and proprietary Expert Advisor (EA)
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (136)
Experts
Fewer trades. Better trades. Consistency above all. • Live Signal Mode 1  Live Signal Mode 2 Twister Pro EA is a high-precision scalping Expert Advisor developed exclusively for XAUUSD (Gold) on the M15 timeframe. It trades less — but when it does, it trades with purpose. Every entry passes through 5 independent validation layers before a single order is placed, resulting in an extremely high win rate on the Default configuration. TWO MODES: • Mode 1 (recommended) — Very high assertiveness, fe
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.38 (26)
Experts
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Lizard
Marco Scherer
4.11 (44)
Experts
WHAT IS LIZARD? Lizard is a fully automated Expert Advisor, developed exclusively for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5. It uses a multi-strategy swing breakout system that identifies key structural levels on the chart and places pending stop orders at precisely calculated entry points. No martingale. No grid. No averaging in. Every trade has a defined Stop Loss and Take Profit and is actively managed by a multi-layered exit system, automatically, around the clock. Live Signals - Track real performa
Cortex IDX
Vladimir Mametov
5 (2)
Experts
It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for trading the US30 index. Its trading logic is designed around the dynamic behavior of major stock indices: strong directional movements, intraday pullbacks, and periods of increased volatility. The EA automates trading in an environment where execution speed, discipline, and efficient position management are essential. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controll
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (215)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT4 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT5 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule your trading with precision and discipline. Quantum King EA brings the strength of
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (4)
Experts
Smarter Control. Refined Precision. Welcome to Quantum Athena X — the next generation of the focused GOLD trading system that builds upon the precision, efficiency, and disciplined execution of Quantum Athena. Quantum Athena X is built on the same streamlined core engine and the same 6 carefully selected strategies as Quantum Athena. Each strategy has been individually refined and optimized for current GOLD market conditions, while the new powerful Custom Mode allows traders to choose exactly
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Experts
No Grid /No Martingale/ No Dca /No rocovery Smart Gold Impulse is now available in a special early launch phase. This is an EA I  am currently using with impressive results on my Live Signal  account. You can check the current performance through the Ultima live signal results, where Smart Gold Impulse has already shown very strong potential in real market conditions. The same set file used on my Ultima live signal account will be shared only with Smart Gold Impulse buyers. At the same time, thi
Zoomini
Gennady Sergienko
1.64 (14)
Experts
Important information: Support and answers to questions are available only here:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Taiwan ); Zoomini is a small set of machine-learning models from the latest GoGoPips project research from July 2026. These models are intended only for XAUUSD H1 / Gold . Signal: www.mql5.com/en/signals/2381994 Important things to know: The models trade with only one order using equal SL/TP. Netting accounts and any leverage are supported. Large deposi
Vexora sera
Fatima Zohra Ed Dachraoui
5 (2)
Experts
Transparency We believe the best way to evaluate an Expert Advisor is through its real, live trading performance . Live Trading Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2379635?source=Site+Signals+My Technical Support :     https://www.mql5.com/en/users/fatima-zohraed/news                                           Settings Guide     Launched at $199 Now $299 — Only 10 Copies Available Secure your copy at $299 before the next price increase to $399. VEXORA SERA  : The True Power of Professional G
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.37 (30)
Experts
Live Trading Signal Public real-time monitoring of trading activity: https://www.mql5.com/en/signals/2372719 Official Information Seller profile Official channel User Manual Setup instructions and usage guidelines: View user manual Zerqon EA is an adaptive Expert Advisor designed specifically for XAUUSD trading. The strategy is based on a Deep LSTM neural network model integrated through ONNX, allowing the system to process sequential market behavior and evaluate price dynamics in a st
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.5 (18)
Experts
Gold Snap — A Fast Profit Capture System for Gold Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Live Signal2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Live Signal v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Only 3 copies remaining at the current price. The price will be increased to $1199 soon. Important: After purchasing, please contact us by private message to receive the user guide, recommended settings, usage notes, and update support.  https://www.mql5.com/en/users/walter2008
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.4 (30)
Experts
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 21th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.08 (37)
Experts
UPDATE - ONLY A FEW COPIES LEFT AT CURRENT PRICE! The main goal of this system is long-term live performance without using any risky martingale or grid.  VERY LIMITED COPIES AT CURRENT PRICE Final Price $1499 [Live Signal]  |  [Backtest Results]  |  [Setup Guide]  |  [FTMO Results] A Different Approach to Trading Pulse Engine does not use any indicators or specific timeframes. It has a very unique approach that is not used by any other trading system on MQL5. It trades intraday directional patt
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (506)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.55 (22)
Experts
UPDATE:  Few Copies Left At Current Price! Final price: $999 If you value honesty and a real trading system built for live trading, not just a perfect-looking straight-line backtest that can end up blowing your account, then this might be for you. No Martingale / No Grid 22 Months Live Signal +290% Live Growth [Live Signal]  |  [FTMO Results]  |  [Main Portfolio]  |  [Backtest Guide] Why Range Breakout EA is so Stable ? Range Breakout EA is based on a well-known market behaviour: changes in vo
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.58 (73)
Experts
Real Trading Account   LIVE SIGNAL IC MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2339082 This EA uses the same logic and execution rules as the verified live signal shown on MQL5.When used with the recommended, optimized settings on a reputable ECN/RAW-spread broker ( e.g., IC Markets or TMGM) , the EA's live trading behavior is designed to closely align with the trade structure and execution characteristics of the live signal. Please note that differences in broker conditions, spreads, executio
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
Experts
Price Increases on monday. Live Signal on Vantage https: // www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminate
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Experts
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.56 (48)
Experts
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Iron Stops
Fajar Dicky Firmansyah
5 (7)
Experts
100K Real Signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2386516 No gimmicks. No empty claims. Iron Stops caters to traders focused on one crucial aspect: consistency . Whether you’re working through a prop challenge or overseeing client funds, this EA keeps within set boundaries and delivers reliable results. Positions close within 36 hours. Run it on a single chart: Simply apply it to XAUUSD using the M30 timeframe. That’s all you need. One chart. One powerful tool. Proper configuration is essen
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (53)
Experts
Have you ever wondered why most expert advisors are not effective in live trading, despite their perfect backtest performance? The most likely answer is  Over-fitting . Many EAs are created to ‘learn’ and adapt perfectly to the available historical data, but they fail to predict the future due to a lack of generalizability in the constructed model. Some developers simply don't know about the existence of over-fitting, or they know but don't have a way to prevent it. Others exploit it as a tool
More from author
SterlingSniperBot
Diego Trigueros Makabe
Experts
SterlingSniperBot is an advanced trading algorithm meticulously designed for the GBP/USD currency pair, specifically tailored to operate on 4-hour bars and synchronize seamlessly with brokers in the UTC+2 time zone. This sophisticated bot stands out as a precision instrument in the world of forex trading. Key Features: Timeframe Optimization: Operating exclusively on 4-hour bars, SterlingSniperBot focuses on capturing strategic trading opportunities within this specific time frame, aligning with
FREE
Filter:
Gloria Sarpong
10168
Gloria Sarpong 2024.12.16 09:51 
 

User didn't leave any comment to the rating

Diego Trigueros Makabe
1450
Reply from developer Diego Trigueros Makabe 2025.03.09 14:16
many thanks
Reply to review