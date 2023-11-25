Gold Risk Premia
- Experts
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- Version: 1.0
Introducing our Gold Premia Robot—a cutting-edge, automated system leveraging Bollinger Bands, Ichimoku, and RSI to strategically buy gold on Fridays. Capitalizing on major funds adjusting positions, it minimizes weekend risk for enhanced trading precision and potential returns. Experience market advantage with our innovative algorithm.
The strategy is developed and optimized for UTC+2 madrid/paris Yes
– fixed lot to 0.01
– No martingale, no grid
– No excessive consumption of CPU resources
– timeframe is D1
– User-friendly settings
– All settings optimized
The strategy is developed and optimized for UTC+2 madrid/paris Yes
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