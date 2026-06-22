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#NZDUSD: Bearish Continuation

22 June 2026, 12:12
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#NZDUSD: Bearish Continuation 🇳🇿🇺🇸

I think that 📉NZDUSD will continue falling after a confirmed
bearish break of structure on a daily time frame last week.

The next strong support is 0.57
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Daily time frame


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#nzdusd