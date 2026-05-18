Analytics & Forecasts

#GOLD (#XAUUSD): Support & Resistance Analysis For This Week 🥇

18 May 2026, 08:28
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#GOLD (#XAUUSD): Support & Resistance Analysis For This Week 🥇

Here is my latest structure analysis for 📈Gold.

Resistance 1: 4639 - 4689 area
Resistance 2: 4741 - 4774 area
Resistance 3: 4825 - 4887 area

Support 1: 4501 - 4521 area
Support 2: 4306 - 4380 area

Consider these structures for pullback/breakout trading.

I think that the price will likely pullback from Support 1.
Alternatively, its breakout and a daily candle close below that will
trigger a bearish movement to Support 2.
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Daily time frame

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✔️ Wolfe Wave Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/167805

✔️ Candlestick Reversal Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/167689

✔️ Candlestick Reversal Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/167678

✔️ Quadra Zone Entries MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/172588

✔️ Quadra Zone Entries MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/172581

✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179

✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178


#gold, xauusd