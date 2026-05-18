0
124
#GOLD (#XAUUSD): Support & Resistance Analysis For This Week 🥇
Here is my latest structure analysis for 📈Gold.
Resistance 1: 4639 - 4689 area
Resistance 2: 4741 - 4774 area
Resistance 3: 4825 - 4887 area
Support 1: 4501 - 4521 area
Support 2: 4306 - 4380 area
Consider these structures for pullback/breakout trading.
I think that the price will likely pullback from Support 1.
Alternatively, its breakout and a daily candle close below that will
trigger a bearish movement to Support 2.
—————————
Daily time frame
My Experts:
✔️ Blaze Synchro MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/172553
✔️ Blaze Synchro MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/172460
✔️ FX Avalanche MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/173073
✔️ FX Avalanche MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/173068
✔️ Bullion Horizon MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/173050
✔️ Bullion Horizon MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/173048
✔️ Aquila Gold MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/173200
✔️ Aquila Gold MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/173186
My Professional MT4/MT5 Indicators:
✔️ Wolfe Wave Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/167800
✔️ Wolfe Wave Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/167805
✔️ Candlestick Reversal Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/167689
✔️ Candlestick Reversal Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/167678
✔️ Quadra Zone Entries MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/172588
✔️ Quadra Zone Entries MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/172581
✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179
✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178