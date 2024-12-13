NextGen TRADER EA Settings for GBPUSD and USDJPY

0
342
NEXT-GEN TRADER EA RECOMMENDED SETTINGS
These settings are the ones I use in the backtests and on my personal live trading.
Feel free to change the settings while testing to suit your needs.
EXNESS (or other broker that uses UTC time and adjust its time to DST)
- GBPUSD
EA Magic Number : 1Fixed Lot Size : 0.01Risk Percent per Trade : 1.0Slippage Buffer in Point : 0
SL Mode : Minimum ValueStop Loss in % of The Range : 0.3Take Profit in % of The Range : 1.5
DST Adjust : trueRange Start (mins) after 00:00 : 300Range Duration (mins) after Range Start : 240Closing Time (mins) after 00:00 : 960
Range on Monday : trueRange on Tuesday : trueRange on Wednesday : trueRange on Thursday : trueRange on Friday : false
Trade on NFP day : trueTrade on CPI day : falseTrade on GDP day : trueTrade on Retail Sales day : trueTrade on PMI day : trueTrade on Trade Balance day : falseTrade on Jobless Claims day : trueTrade on PCE day : falseTSL Mode : TSL InactiveVolume Multiplier for News Trading : 2.0TSL Trigger RR : 1.0TSL Step RR : 0.5
- USDJPY
EA Magic Number : 2Fixed Lot Size : 0.01Risk Percent per Trade : 0.5Slippage Buffer in Point : 0
SL Mode : SL Range ValueStop Loss in % of The Range : 0.3Take Profit in % of The Range : 1.5
DST Adjust : trueRange Start (mins) after 00:00 : 0Range Duration (mins) after Range Start : 300Closing Time (mins) after 00:00 : 960
Range on Monday : trueRange on Tuesday : trueRange on Wednesday : trueRange on Thursday : trueRange on Friday : false
Trade on NFP day : trueTrade on CPI day : falseTrade on GDP day : falseTrade on Retail Sales day : trueTrade on PMI day : trueTrade on Trade Balance day : falseTrade on Jobless Claims day : trueTrade on PCE day : trueTSL Mode : TSL InactiveVolume Multiplier for News Trading : 2.0TSL Trigger RR : 1.0TSL Step RR : 0.5
ICMarkets or OctaFX (or other broker that uses UTC+2 time and DOES NOT adjust its time to DST)
- GBPUSD
EA Magic Number : 1Fixed Lot Size : 0.01Risk Percent per Trade : 1.0Slippage Buffer in Point : 0
SL Mode : Minimum ValueStop Loss in % of The Range : 0.3Take Profit in % of The Range : 1.5
DST Adjust : falseRange Start (mins) after 00:00 : 420Range Duration (mins) after Range Start : 240Closing Time (mins) after 00:00 : 1080
Range on Monday : trueRange on Tuesday : trueRange on Wednesday : trueRange on Thursday : trueRange on Friday : false
Trade on NFP day : trueTrade on CPI day : falseTrade on GDP day : trueTrade on Retail Sales day : trueTrade on PMI day : trueTrade on Trade Balance day : falseTrade on Jobless Claims day : trueTrade on PCE day : falseTSL Mode : TSL InactiveVolume Multiplier for News Trading : 2.0TSL Trigger RR : 1.0TSL Step RR : 0.5
- USDJPY
Or use the setfiles attached.EA Magic Number : 2Fixed Lot Size : 0.01Risk Percent per Trade : 0.5Slippage Buffer in Point : 0
SL Mode : SL Range ValueStop Loss in % of The Range : 0.3Take Profit in % of The Range : 1.5
DST Adjust : falseRange Start (mins) after 00:00 : 120Range Duration (mins) after Range Start : 300Closing Time (mins) after 00:00 : 1080
Range on Monday : trueRange on Tuesday : trueRange on Wednesday : trueRange on Thursday : trueRange on Friday : false
Trade on NFP day : trueTrade on CPI day : falseTrade on GDP day : falseTrade on Retail Sales day : trueTrade on PMI day : trueTrade on Trade Balance day : falseTrade on Jobless Claims day : trueTrade on PCE day : trueTSL Mode : TSL InactiveVolume Multiplier for News Trading : 2.0TSL Trigger RR : 1.0TSL Step RR : 0.5
Have fun!
Files:
utc0_gbpusd.set 2 kb
utc2_gbpusd.set 3 kb
utc0_usdjpy.set 2 kb
utc2_usdjpy.set 3 kb