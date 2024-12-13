NextGen TRADER EA Settings for GBPUSD and USDJPY
Trading Strategies

NextGen TRADER EA Settings for GBPUSD and USDJPY

13 December 2024, 06:17
Liandi Noviandra
Liandi Noviandra
0
342

NEXT-GEN TRADER EA RECOMMENDED SETTINGS


These settings are the ones I use in the backtests and on my personal live trading.

Feel free to change the settings while testing to suit your needs.


EXNESS (or other broker that uses UTC time and adjust its time to DST)

  • GBPUSD

EA Magic Number : 1
Fixed Lot Size : 0.01
Risk Percent per Trade : 1.0  
Slippage Buffer in Point : 0

SL Mode : Minimum Value
Stop Loss in % of The Range : 0.3 
Take Profit in % of The Range : 1.5

DST Adjust : true
Range Start (mins) after 00:00 : 300 
Range Duration (mins) after Range Start : 240 
Closing Time (mins) after 00:00 : 960

Range on Monday : true
Range on Tuesday : true
Range on Wednesday : true
Range on Thursday : true
Range on Friday : false

Trade on NFP day : true
Trade on CPI day : false
Trade on GDP day : true
Trade on Retail Sales day : true 
Trade on PMI day : true
Trade on Trade Balance day : false 
Trade on Jobless Claims day : true
Trade on PCE day : false
TSL Mode : TSL Inactive
Volume Multiplier for News Trading : 2.0
TSL Trigger RR : 1.0
TSL Step RR : 0.5

  • USDJPY
EA Magic Number : 2
Fixed Lot Size : 0.01
Risk Percent per Trade : 0.5 
Slippage Buffer in Point : 0

SL Mode : SL Range Value
Stop Loss in % of The Range : 0.3 
Take Profit in % of The Range : 1.5

DST Adjust : true
Range Start (mins) after 00:00 : 0 
Range Duration (mins) after Range Start : 300 
Closing Time (mins) after 00:00 : 960

Range on Monday : true
Range on Tuesday : true
Range on Wednesday : true
Range on Thursday : true
Range on Friday : false

Trade on NFP day : true
Trade on CPI day : false
Trade on GDP day : false
Trade on Retail Sales day : true 
Trade on PMI day : true
Trade on Trade Balance day : false 
Trade on Jobless Claims day : true
Trade on PCE day : true
TSL Mode : TSL Inactive
Volume Multiplier for News Trading : 2.0
TSL Trigger RR : 1.0
TSL Step RR : 0.5

ICMarkets or OctaFX (or other broker that uses UTC+2 time and DOES NOT adjust its time to DST)

  • GBPUSD

EA Magic Number : 1
Fixed Lot Size : 0.01
Risk Percent per Trade : 1.0  
Slippage Buffer in Point : 0

SL Mode : Minimum Value
Stop Loss in % of The Range : 0.3 
Take Profit in % of The Range : 1.5

DST Adjust : false
Range Start (mins) after 00:00 : 420 
Range Duration (mins) after Range Start : 240 
Closing Time (mins) after 00:00 : 1080

Range on Monday : true
Range on Tuesday : true
Range on Wednesday : true
Range on Thursday : true
Range on Friday : false

Trade on NFP day : true
Trade on CPI day : false
Trade on GDP day : true
Trade on Retail Sales day : true 
Trade on PMI day : true
Trade on Trade Balance day : false 
Trade on Jobless Claims day : true
Trade on PCE day : false
TSL Mode : TSL Inactive
Volume Multiplier for News Trading : 2.0
TSL Trigger RR : 1.0
TSL Step RR : 0.5

  • USDJPY
EA Magic Number : 2
Fixed Lot Size : 0.01
Risk Percent per Trade : 0.5 
Slippage Buffer in Point : 0

SL Mode : SL Range Value
Stop Loss in % of The Range : 0.3 
Take Profit in % of The Range : 1.5

DST Adjust : false
Range Start (mins) after 00:00 : 120 
Range Duration (mins) after Range Start : 300 
Closing Time (mins) after 00:00 : 1080

Range on Monday : true
Range on Tuesday : true
Range on Wednesday : true
Range on Thursday : true
Range on Friday : false

Trade on NFP day : true
Trade on CPI day : false
Trade on GDP day : false
Trade on Retail Sales day : true 
Trade on PMI day : true
Trade on Trade Balance day : false 
Trade on Jobless Claims day : true
Trade on PCE day : true
TSL Mode : TSL Inactive
Volume Multiplier for News Trading : 2.0
TSL Trigger RR : 1.0
TSL Step RR : 0.5
Or use the setfiles attached.

Have fun!


Files:
utc0_gbpusd.set  2 kb
utc2_gbpusd.set  3 kb
utc0_usdjpy.set  2 kb
utc2_usdjpy.set  3 kb
#EA, settings, SetFiles