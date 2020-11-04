Smart Forex Lab's Signals

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THE SIGNALS
- Expert: True Range Pro MT4 EA
- Strategy: scalping, grid
- Pair: eurusd M5
- Set: TRP_mt4_v210_eurusd_m5.set (default)
- Risk: medium
- Backtested for: Weltrade in 2010-2020
- Expert: Euphoria MT5 EA
- Strategy: scalping, grid
- Pair: eurusd M5
- Set: euph_mt5_eurusd_m5_max.set
- Risk: medium/high
- Backtested for: Weltrade in 2010-2020
- Expert: Traffic Pro MT4 EA
- Strategy: scalping, grid
- Pair: eurusd M5
- Set: TP_mt4_v700_eurusd_m5_2.set
- Risk: medium
- Expert: True Range Pro MT4 EA
- Strategy: scalping, grid
- Pair: eurusd M5
- Set: TRP_MT4_v100_eurusd_m5_2.set
- Risk: medium
- Expert: True Range Pro MT5 EA
- Strategy: scalping, grid
- Pair: eurusd M5
- Set: TRP_MT5_v100_eurusd_m5_2.set
- Risk: medium
- Expert: True Range Pro MT4 EA
- Strategy: scalping, grid
- Pair: gbpusd M1
- Set: TRP_mt4_v100_gbpusd_m1_2019.set
- Risk: high
- Expert: Surfing MT4 EA
- Strategy: price action
- Pair: gbpusd H4
- Set: surf_mt4_v101_gbpusd_h4.set (default)
- Risk: low
- Expert: Explorer MT4 EA
- Strategy: scalping, grid
- Pair: eurusd M15
- Set: Explorer_mt4_v100_eurusd_m15.set
- Risk: medium
- Expert: Good Morning MT4 EA
- Strategy: scalping
- Pair: eurusd H1, usdcad H1, eurgbp H1
- Set: https://www.mql5.com/en/market/product/55144#!tab=comments&page=1&comment=18509996
- Risk: low
- Expert: Candelabrum MT4 EA
- Strategy: candlestick patterns
- Pair: eurgbp H4, usdcad H4
- Set: https://www.mql5.com/en/market/product/32598#!tab=comments&page=10&comment=19082671
- Risk: low
- Expert: River MT4 EA
- Strategy: indicators
- Pair: eurusd M30, eurusd H1, gbpusd H1
- Set: https://www.mql5.com/en/market/product/41178#!tab=comments&page=2&comment=19082712
- Risk: low
- Expert: Candelabrum MT4 EA & River MT4 EA
- Strategy: candlestick patterns, indicators
- Pair: eurgbp H4, usdcad H4 & eurusd M30, eurusd H1, gbpusd H1
- Set: https://www.mql5.com/en/market/product/32598#!tab=comments&page=10&comment=19082671 & https://www.mql5.com/en/market/product/41178#!tab=comments&page=2&comment=19082712
- Risk: low
- Expert: GridStep
- Strategy: grid, arithmetic progression
- Pair: usdchf H1, gbpusd H1
- Set: default
- Risk: medium
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