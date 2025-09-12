Währungen / WFC
WFC: Wells Fargo & Company
83.50 USD 1.03 (1.25%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WFC hat sich für heute um 1.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 81.94 bis zu einem Hoch von 83.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Wells Fargo & Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
81.94 83.52
Jahresspanne
54.40 84.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 82.47
- Eröffnung
- 82.56
- Bid
- 83.50
- Ask
- 83.80
- Tief
- 81.94
- Hoch
- 83.52
- Volumen
- 19.269 K
- Tagesänderung
- 1.25%
- Monatsänderung
- 2.20%
- 6-Monatsänderung
- 17.87%
- Jahresänderung
- 49.11%
