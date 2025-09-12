KurseKategorien
Währungen / WFC
Zurück zum Aktien

WFC: Wells Fargo & Company

83.50 USD 1.03 (1.25%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WFC hat sich für heute um 1.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 81.94 bis zu einem Hoch von 83.52 gehandelt.

Verfolgen Sie die Wells Fargo & Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WFC News

Tagesspanne
81.94 83.52
Jahresspanne
54.40 84.79
Vorheriger Schlusskurs
82.47
Eröffnung
82.56
Bid
83.50
Ask
83.80
Tief
81.94
Hoch
83.52
Volumen
19.269 K
Tagesänderung
1.25%
Monatsänderung
2.20%
6-Monatsänderung
17.87%
Jahresänderung
49.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K