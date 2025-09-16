통화 / WFC
WFC: Wells Fargo & Company
84.62 USD 1.12 (1.34%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WFC 환율이 오늘 1.34%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 82.93이고 고가는 84.92이었습니다.
Wells Fargo & Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
WFC News
- 웰스 파고, 주당 84.84달러로 사상 최고치 경신
- Wells Fargo stock reaches all-time high at 84.84 USD
- Want Better Returns? Don't Ignore These 2 Finance Stocks Set to Beat Earnings
- JPMorgan Chase: 7.1% Dividend Raise + Reasonable Valuation (NYSE:JPM)
- ServiceTitan 목표 주가, Wells Fargo, 성장 전망에 17.9만원으로 상향
- 美 금리인하에도 복잡한 셈법···환율·부동산 기준금리 결정 ‘변수’
- WaterBridge completes $588 million IPO with underwriters exercising full option
- Wells Fargo (WFC) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- Big US banks lower prime lending rates after Fed rate cut
- 웰스 파고, 프라임 금리 7.25%로 인하 (목요일부터 적용)
- Wells Fargo cuts prime rate to 7.25% effective Thursday
- SoFi's Konecta Now Puts Banking Chatbots in the Spotlight
- Goldman's Strategic Shift Drives Growth & Operational Efficiency
- 웰스파고, 민주당 상원의원들로부터 노조 방해 중단 압력 받아
- Wells Fargo urged by Democratic senators to end anti-union efforts
- US senators demand Wells Fargo welcome employee unions
- S&P 500 Could Hit 7,600 By 2026, Wells Fargo Says In Aggressive Upgrade
- 美 8월 소매판매 0.6% ↑…트럼프 관세 충격에도 호조
- Factbox-Wells Fargo’s business in China, where senior executive has left after lifting of exit ban
- 미중 무역협상 중 웰스파고 은행원의 중국 출국 허용- 보도
- China allows Wells Fargo banker to return the US amid trade talks- reports
- These Financial Leaders' Stocks Look Firm Ahead Of Fed Announcement
- US wins release of Wells Fargo banker barred from leaving China, WaPo reports
- Will a Fed rate cut really help your finances? What it would mean for mortgages, credit-card bills, savings rates and more.
일일 변동 비율
82.93 84.92
년간 변동
54.40 84.92
- 이전 종가
- 83.50
- 시가
- 83.83
- Bid
- 84.62
- Ask
- 84.92
- 저가
- 82.93
- 고가
- 84.92
- 볼륨
- 23.620 K
- 일일 변동
- 1.34%
- 월 변동
- 3.57%
- 6개월 변동
- 19.45%
- 년간 변동율
- 51.11%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K