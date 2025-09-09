货币 / WFC
WFC: Wells Fargo & Company
81.39 USD 0.03 (0.04%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WFC汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点80.08和高点81.59进行交易。
关注Wells Fargo & Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WFC新闻
- “季度业绩披露”即将成为历史? 特朗普再推欧式“半年报” 或于2027年落地
- Factbox-Wells Fargo’s business in China, where senior executive has left after lifting of exit ban
- China allows Wells Fargo banker to return the US amid trade talks- reports
- These Financial Leaders' Stocks Look Firm Ahead Of Fed Announcement
- US wins release of Wells Fargo banker barred from leaving China, WaPo reports
- Will a Fed rate cut really help your finances? What it would mean for mortgages, credit-card bills, savings rates and more.
- Goldman Sachs, Morgan Stanley defeat Archegos investors’ insider trading appeals
- Is Trending Stock Wells Fargo & Company (WFC) a Buy Now?
- US retail sales beat expectations in August; weakening labor market dims outlook
- 美国8月零售销售或逆势增长 消费韧性成经济关键支撑
- Citigroup Hits a 52-Week High: Should Investors Bet on the Stock Now?
- Citigroup's Cost-Cutting Drive: A Catalyst for Stronger Returns?
- IMAX股票达到52周高点32.53美元
- Wells Fargo (WFC) Could Be a Great Choice
- Stablecoins Now Hold $210 Billion. Here's How That Compares to Your Bank and Brokerage.
- 1 Super Stock Down More Than 20% to Buy Hand Over Fist, According to Wall Street
- Breaking Down VFH: A Practical Look At Vanguard’s Financials ETF (NYSEARCA:VFH)
- Wells Fargo Highlights Future Growth Path at Barclays Conference
- RBC sees global banks extending outperformance alongside global growth
- The Zacks Analyst Blog Highlights JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley
- 富国银行：美联储将在2026年中前实施5次降息
- Wells Fargo: Fed to deliver 5 rate cuts through mid-2026
- Wells Fargo (WFC) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- US consumer finances stay robust even as jobs data cloud economic outlook, bankers say
日范围
80.08 81.59
年范围
54.40 84.79
- 前一天收盘价
- 81.42
- 开盘价
- 81.56
- 卖价
- 81.39
- 买价
- 81.69
- 最低价
- 80.08
- 最高价
- 81.59
- 交易量
- 17.121 K
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- -0.38%
- 6个月变化
- 14.89%
- 年变化
- 45.34%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值