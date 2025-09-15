Divisas / WFC
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
WFC: Wells Fargo & Company
82.47 USD 1.08 (1.33%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WFC de hoy ha cambiado un 1.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 80.54, mientras que el máximo ha alcanzado 82.72.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Wells Fargo & Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WFC News
- Wells Fargo (WFC) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- Big US banks lower prime lending rates after Fed rate cut
- Wells Fargo reduce tasa preferencial a 7.25% a partir del jueves
- Wells Fargo reduce la tasa preferencial al 7,25% a partir del jueves
- Wells Fargo cuts prime rate to 7.25% effective Thursday
- SoFi's Konecta Now Puts Banking Chatbots in the Spotlight
- Goldman's Strategic Shift Drives Growth & Operational Efficiency
- Senadores demócratas exigen a Wells Fargo poner fin a esfuerzos antisindicales
- Senadores demócratas instan a Wells Fargo a poner fin a esfuerzos antisindicales
- Wells Fargo urged by Democratic senators to end anti-union efforts
- US senators demand Wells Fargo welcome employee unions
- S&P 500 Could Hit 7,600 By 2026, Wells Fargo Says In Aggressive Upgrade
- Factbox-Wells Fargo’s business in China, where senior executive has left after lifting of exit ban
- China permite a banquero de Wells Fargo regresar a EE.UU. en medio de conversaciones comerciales
- China permite a banquero de Wells Fargo regresar a EE.UU. en medio de diálogos comerciales
- China allows Wells Fargo banker to return the US amid trade talks- reports
- These Financial Leaders' Stocks Look Firm Ahead Of Fed Announcement
- US wins release of Wells Fargo banker barred from leaving China, WaPo reports
- Will a Fed rate cut really help your finances? What it would mean for mortgages, credit-card bills, savings rates and more.
- Goldman Sachs, Morgan Stanley defeat Archegos investors’ insider trading appeals
- Is Trending Stock Wells Fargo & Company (WFC) a Buy Now?
- US retail sales beat expectations in August; weakening labor market dims outlook
- Citigroup Hits a 52-Week High: Should Investors Bet on the Stock Now?
- Citigroup's Cost-Cutting Drive: A Catalyst for Stronger Returns?
Rango diario
80.54 82.72
Rango anual
54.40 84.79
- Cierres anteriores
- 81.39
- Open
- 81.27
- Bid
- 82.47
- Ask
- 82.77
- Low
- 80.54
- High
- 82.72
- Volumen
- 29.497 K
- Cambio diario
- 1.33%
- Cambio mensual
- 0.94%
- Cambio a 6 meses
- 16.42%
- Cambio anual
- 47.27%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B