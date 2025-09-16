Dövizler / WFC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
WFC: Wells Fargo & Company
84.62 USD 1.12 (1.34%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WFC fiyatı bugün 1.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 82.93 ve Yüksek fiyatı olarak 84.92 aralığında işlem gördü.
Wells Fargo & Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WFC haberleri
- Wells Fargo hissesi 84,84 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- Wells Fargo stock reaches all-time high at 84.84 USD
- Want Better Returns? Don't Ignore These 2 Finance Stocks Set to Beat Earnings
- JPMorgan Chase: 7.1% Dividend Raise + Reasonable Valuation (NYSE:JPM)
- WaterBridge completes $588 million IPO with underwriters exercising full option
- Citron Research’ın olumlu yorumu sonrası Cardlytics hisseleri yükseldi
- Yatırım bankaları Fed’in yıl sonu kadar faizi 50 baz puan indirmesini bekliyor
- Wells Fargo (WFC) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- Big US banks lower prime lending rates after Fed rate cut
- Wells Fargo, Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere ana faiz oranını %7,25’e düşürdü
- Wells Fargo cuts prime rate to 7.25% effective Thursday
- SoFi's Konecta Now Puts Banking Chatbots in the Spotlight
- Goldman's Strategic Shift Drives Growth & Operational Efficiency
- Demokrat senatörler Wells Fargo’dan sendika karşıtı çabalarını sonlandırmasını istedi
- Wells Fargo urged by Democratic senators to end anti-union efforts
- US senators demand Wells Fargo welcome employee unions
- S&P 500 Could Hit 7,600 By 2026, Wells Fargo Says In Aggressive Upgrade
- Factbox-Wells Fargo’s business in China, where senior executive has left after lifting of exit ban
- Çin, ticaret görüşmeleri sürerken Wells Fargo bankacısının ABD’ye dönmesine izin verdi
- China allows Wells Fargo banker to return the US amid trade talks- reports
- These Financial Leaders' Stocks Look Firm Ahead Of Fed Announcement
- US wins release of Wells Fargo banker barred from leaving China, WaPo reports
- Will a Fed rate cut really help your finances? What it would mean for mortgages, credit-card bills, savings rates and more.
- Goldman Sachs, Morgan Stanley defeat Archegos investors’ insider trading appeals
Günlük aralık
82.93 84.92
Yıllık aralık
54.40 84.92
- Önceki kapanış
- 83.50
- Açılış
- 83.83
- Satış
- 84.62
- Alış
- 84.92
- Düşük
- 82.93
- Yüksek
- 84.92
- Hacim
- 23.620 K
- Günlük değişim
- 1.34%
- Aylık değişim
- 3.57%
- 6 aylık değişim
- 19.45%
- Yıllık değişim
- 51.11%
21 Eylül, Pazar