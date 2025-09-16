FiyatlarBölümler
WFC: Wells Fargo & Company

84.62 USD 1.12 (1.34%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WFC fiyatı bugün 1.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 82.93 ve Yüksek fiyatı olarak 84.92 aralığında işlem gördü.

Wells Fargo & Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
82.93 84.92
Yıllık aralık
54.40 84.92
Önceki kapanış
83.50
Açılış
83.83
Satış
84.62
Alış
84.92
Düşük
82.93
Yüksek
84.92
Hacim
23.620 K
Günlük değişim
1.34%
Aylık değişim
3.57%
6 aylık değişim
19.45%
Yıllık değişim
51.11%
