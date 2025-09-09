Валюты / WFC
WFC: Wells Fargo & Company
81.39 USD 0.03 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WFC за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 80.08, а максимальная — 81.59.
Следите за динамикой Wells Fargo & Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- These Financial Leaders' Stocks Look Firm Ahead Of Fed Announcement
- US wins release of Wells Fargo banker barred from leaving China, WaPo reports
- Will a Fed rate cut really help your finances? What it would mean for mortgages, credit-card bills, savings rates and more.
- Goldman Sachs, Morgan Stanley defeat Archegos investors’ insider trading appeals
- Уолл-стрит в шоке от новой инициативы Трампа
- Is Trending Stock Wells Fargo & Company (WFC) a Buy Now?
- US retail sales beat expectations in August; weakening labor market dims outlook
- Citigroup Hits a 52-Week High: Should Investors Bet on the Stock Now?
- Citigroup's Cost-Cutting Drive: A Catalyst for Stronger Returns?
- Wells Fargo (WFC) Could Be a Great Choice
- RingCentral расширяет кредитную линию до $1,24 млрд для погашения долга 2026 года
- Ранние тесты показывают, что Amazon и Walmart лидируют по ценам в доставке продуктов
- Stablecoins Now Hold $210 Billion. Here's How That Compares to Your Bank and Brokerage.
- 1 Super Stock Down More Than 20% to Buy Hand Over Fist, According to Wall Street
- Breaking Down VFH: A Practical Look At Vanguard’s Financials ETF (NYSEARCA:VFH)
- Wells Fargo Highlights Future Growth Path at Barclays Conference
- RBC sees global banks extending outperformance alongside global growth
- The Zacks Analyst Blog Highlights JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley
- Wells Fargo: ФРС проведет 5 снижений ставки до середины 2026 года
- Wells Fargo: Fed to deliver 5 rate cuts through mid-2026
- Wells Fargo (WFC) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- US consumer finances stay robust even as jobs data cloud economic outlook, bankers say
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- JPM, C & Others Face Pressure to Lend More Than Reward Shareholders
Дневной диапазон
80.08 81.59
Годовой диапазон
54.40 84.79
- Предыдущее закрытие
- 81.42
- Open
- 81.56
- Bid
- 81.39
- Ask
- 81.69
- Low
- 80.08
- High
- 81.59
- Объем
- 17.121 K
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- -0.38%
- 6-месячное изменение
- 14.89%
- Годовое изменение
- 45.34%
