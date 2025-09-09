КотировкиРазделы
Валюты / WFC
Назад в Рынок акций США

WFC: Wells Fargo & Company

81.39 USD 0.03 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WFC за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 80.08, а максимальная — 81.59.

Следите за динамикой Wells Fargo & Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости WFC

Дневной диапазон
80.08 81.59
Годовой диапазон
54.40 84.79
Предыдущее закрытие
81.42
Open
81.56
Bid
81.39
Ask
81.69
Low
80.08
High
81.59
Объем
17.121 K
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
-0.38%
6-месячное изменение
14.89%
Годовое изменение
45.34%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.