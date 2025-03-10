Währungen / SNES
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SNES: SenesTech Inc
4.73 USD 0.04 (0.85%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SNES hat sich für heute um 0.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.69 bis zu einem Hoch von 4.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die SenesTech Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SNES News
- SenesTech at Lytham Summit: Disrupting the Rodenticide Market
- SenesTech appoints Lynn Y. Graham as independent director to board
- SenesTech announces $4.4 million from warrant exercise transaction
- SenesTech registers additional shares for at-the-market offering on Nasdaq
- SenesTech’s Evolve™ Rodent Birth Control Proven in Urban Rodent Hotspots from Hong Kong to San Francisco
- SenesTech and Irvine Campus Housing Authority Conclude Successful Field Trial of Evolve™ Rat Birth Control at UC Irvine
- Baltimore Expands Use of Evolve™ Rodent Birth Control Following Successful Pilot
- SenesTech Announces Bradley Caldwell, Inc. as New U.S. Distributor for Evolve Rodent Fertility Control Products
- SenesTech at Lytham Partners: Growth in Rodent Control Solutions
- SenesTech to Participate in the Lytham Partners Spring 2025 Investor Conference on May 29, 2025
- Why Rubrik Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Why Intel Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aditxt (NASDAQ:ADTX), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- SenesTech, Inc. (SNES) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- SenesTech's Financing Move: $1.1 Million From Warrant Exercise, New Deals Loom - SenesTech (NASDAQ:SNES)
Tagesspanne
4.69 4.78
Jahresspanne
1.30 5.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.69
- Eröffnung
- 4.78
- Bid
- 4.73
- Ask
- 5.03
- Tief
- 4.69
- Hoch
- 4.78
- Volumen
- 42
- Tagesänderung
- 0.85%
- Monatsänderung
- -4.25%
- 6-Monatsänderung
- 171.84%
- Jahresänderung
- 82.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K