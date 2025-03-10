통화 / SNES
SNES: SenesTech Inc
4.86 USD 0.17 (3.62%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SNES 환율이 오늘 3.62%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.69이고 고가는 4.88이었습니다.
SenesTech Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SNES News
- SenesTech at Lytham Summit: Disrupting the Rodenticide Market
- SenesTech appoints Lynn Y. Graham as independent director to board
- SenesTech announces $4.4 million from warrant exercise transaction
- SenesTech registers additional shares for at-the-market offering on Nasdaq
- SenesTech’s Evolve™ Rodent Birth Control Proven in Urban Rodent Hotspots from Hong Kong to San Francisco
- SenesTech and Irvine Campus Housing Authority Conclude Successful Field Trial of Evolve™ Rat Birth Control at UC Irvine
- Baltimore Expands Use of Evolve™ Rodent Birth Control Following Successful Pilot
- SenesTech Announces Bradley Caldwell, Inc. as New U.S. Distributor for Evolve Rodent Fertility Control Products
- SenesTech at Lytham Partners: Growth in Rodent Control Solutions
- SenesTech to Participate in the Lytham Partners Spring 2025 Investor Conference on May 29, 2025
- SenesTech, Inc. (SNES) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- SenesTech's Financing Move: $1.1 Million From Warrant Exercise, New Deals Loom - SenesTech (NASDAQ:SNES)
일일 변동 비율
4.69 4.88
년간 변동
1.30 5.99
- 이전 종가
- 4.69
- 시가
- 4.78
- Bid
- 4.86
- Ask
- 5.16
- 저가
- 4.69
- 고가
- 4.88
- 볼륨
- 185
- 일일 변동
- 3.62%
- 월 변동
- -1.62%
- 6개월 변동
- 179.31%
- 년간 변동율
- 87.64%
