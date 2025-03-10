Валюты / SNES
SNES: SenesTech Inc
4.72 USD 0.14 (2.88%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SNES за сегодня изменился на -2.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.71, а максимальная — 4.85.
Следите за динамикой SenesTech Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SNES
- SenesTech at Lytham Summit: Disrupting the Rodenticide Market
- SenesTech appoints Lynn Y. Graham as independent director to board
- SenesTech announces $4.4 million from warrant exercise transaction
- SenesTech registers additional shares for at-the-market offering on Nasdaq
- SenesTech’s Evolve™ Rodent Birth Control Proven in Urban Rodent Hotspots from Hong Kong to San Francisco
- SenesTech and Irvine Campus Housing Authority Conclude Successful Field Trial of Evolve™ Rat Birth Control at UC Irvine
- Baltimore Expands Use of Evolve™ Rodent Birth Control Following Successful Pilot
- SenesTech Announces Bradley Caldwell, Inc. as New U.S. Distributor for Evolve Rodent Fertility Control Products
- SenesTech at Lytham Partners: Growth in Rodent Control Solutions
- SenesTech to Participate in the Lytham Partners Spring 2025 Investor Conference on May 29, 2025
- Why Rubrik Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Why Intel Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aditxt (NASDAQ:ADTX), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- SenesTech, Inc. (SNES) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- SenesTech's Financing Move: $1.1 Million From Warrant Exercise, New Deals Loom - SenesTech (NASDAQ:SNES)
Дневной диапазон
4.71 4.85
Годовой диапазон
1.30 5.99
- Предыдущее закрытие
- 4.86
- Open
- 4.84
- Bid
- 4.72
- Ask
- 5.02
- Low
- 4.71
- High
- 4.85
- Объем
- 148
- Дневное изменение
- -2.88%
- Месячное изменение
- -4.45%
- 6-месячное изменение
- 171.26%
- Годовое изменение
- 82.24%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.