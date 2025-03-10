通貨 / SNES
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SNES: SenesTech Inc
4.69 USD 0.09 (1.96%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SNESの今日の為替レートは、1.96%変化しました。日中、通貨は1あたり4.59の安値と4.80の高値で取引されました。
SenesTech Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SNES News
- SenesTech at Lytham Summit: Disrupting the Rodenticide Market
- SenesTech appoints Lynn Y. Graham as independent director to board
- SenesTech announces $4.4 million from warrant exercise transaction
- SenesTech registers additional shares for at-the-market offering on Nasdaq
- SenesTech’s Evolve™ Rodent Birth Control Proven in Urban Rodent Hotspots from Hong Kong to San Francisco
- SenesTech and Irvine Campus Housing Authority Conclude Successful Field Trial of Evolve™ Rat Birth Control at UC Irvine
- Baltimore Expands Use of Evolve™ Rodent Birth Control Following Successful Pilot
- SenesTech Announces Bradley Caldwell, Inc. as New U.S. Distributor for Evolve Rodent Fertility Control Products
- SenesTech at Lytham Partners: Growth in Rodent Control Solutions
- SenesTech to Participate in the Lytham Partners Spring 2025 Investor Conference on May 29, 2025
- Why Rubrik Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Why Intel Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aditxt (NASDAQ:ADTX), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- SenesTech, Inc. (SNES) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- SenesTech's Financing Move: $1.1 Million From Warrant Exercise, New Deals Loom - SenesTech (NASDAQ:SNES)
1日のレンジ
4.59 4.80
1年のレンジ
1.30 5.99
- 以前の終値
- 4.60
- 始値
- 4.59
- 買値
- 4.69
- 買値
- 4.99
- 安値
- 4.59
- 高値
- 4.80
- 出来高
- 166
- 1日の変化
- 1.96%
- 1ヶ月の変化
- -5.06%
- 6ヶ月の変化
- 169.54%
- 1年の変化
- 81.08%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K