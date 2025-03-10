Devises / SNES
SNES: SenesTech Inc
4.86 USD 0.17 (3.62%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SNES a changé de 3.62% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.69 et à un maximum de 4.88.
Suivez la dynamique SenesTech Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SNES Nouvelles
- SenesTech at Lytham Summit: Disrupting the Rodenticide Market
- SenesTech appoints Lynn Y. Graham as independent director to board
- SenesTech announces $4.4 million from warrant exercise transaction
- SenesTech registers additional shares for at-the-market offering on Nasdaq
- SenesTech’s Evolve™ Rodent Birth Control Proven in Urban Rodent Hotspots from Hong Kong to San Francisco
- SenesTech and Irvine Campus Housing Authority Conclude Successful Field Trial of Evolve™ Rat Birth Control at UC Irvine
- Baltimore Expands Use of Evolve™ Rodent Birth Control Following Successful Pilot
- SenesTech Announces Bradley Caldwell, Inc. as New U.S. Distributor for Evolve Rodent Fertility Control Products
- SenesTech at Lytham Partners: Growth in Rodent Control Solutions
- SenesTech to Participate in the Lytham Partners Spring 2025 Investor Conference on May 29, 2025
- SenesTech, Inc. (SNES) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- SenesTech's Financing Move: $1.1 Million From Warrant Exercise, New Deals Loom - SenesTech (NASDAQ:SNES)
Range quotidien
4.69 4.88
Range Annuel
1.30 5.99
- Clôture Précédente
- 4.69
- Ouverture
- 4.78
- Bid
- 4.86
- Ask
- 5.16
- Plus Bas
- 4.69
- Plus Haut
- 4.88
- Volume
- 185
- Changement quotidien
- 3.62%
- Changement Mensuel
- -1.62%
- Changement à 6 Mois
- 179.31%
- Changement Annuel
- 87.64%
20 septembre, samedi