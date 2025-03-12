Währungen / NSPR
NSPR: InspireMD Inc
2.42 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NSPR hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.41 bis zu einem Hoch von 2.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die InspireMD Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NSPR News
- InspireMD beruft ehemaligen Axonics-Manager Dan Dearen in den Verwaltungsrat
- InspireMD bei H.C. Wainwright: Revolution des Marktes für Karotis-Interventionen
- Cohen Raymond W, Kestra medical director, buys $289,000 in shares
- Kestra Medical Technologies shareholders approve director elections and stock plan
- InspireMD, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NSPR)
- InspireMD, Inc. (NSPR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- InspireMD earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- InspireMD raises $58 million to fund US launch of carotid stent
- CVRx (CVRX) Surges 19.0%: Is This an Indication of Further Gains?
- InspireMD stock rises after US commercial launch of carotid stent system
- InspireMD launches CGuard Prime carotid stent in US after FDA approval
- Why BlackBerry Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BlackBerry (NYSE:BB), Allot (NASDAQ:ALLT)
- InspireMD receives CE mark approval for CGuard Prime stent system
- InspireMD names Michael Lawless as new CFO
- InspireMD at Bank of America 2025: Carotid Stent Innovation
- InspireMD, Inc. (NSPR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
2.41 2.47
Jahresspanne
1.99 3.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.42
- Eröffnung
- 2.42
- Bid
- 2.42
- Ask
- 2.72
- Tief
- 2.41
- Hoch
- 2.47
- Volumen
- 42
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -0.82%
- 6-Monatsänderung
- -7.28%
- Jahresänderung
- -12.32%
