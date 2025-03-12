通貨 / NSPR
NSPR: InspireMD Inc
2.42 USD 0.02 (0.83%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NSPRの今日の為替レートは、0.83%変化しました。日中、通貨は1あたり2.34の安値と2.45の高値で取引されました。
InspireMD Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NSPR News
1日のレンジ
2.34 2.45
1年のレンジ
1.99 3.80
- 以前の終値
- 2.40
- 始値
- 2.38
- 買値
- 2.42
- 買値
- 2.72
- 安値
- 2.34
- 高値
- 2.45
- 出来高
- 124
- 1日の変化
- 0.83%
- 1ヶ月の変化
- -0.82%
- 6ヶ月の変化
- -7.28%
- 1年の変化
- -12.32%
