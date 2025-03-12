货币 / NSPR
NSPR: InspireMD Inc
2.41 USD 0.03 (1.26%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NSPR汇率已更改1.26%。当日，交易品种以低点2.38和高点2.42进行交易。
关注InspireMD Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
2.38 2.42
年范围
1.99 3.80
- 前一天收盘价
- 2.38
- 开盘价
- 2.39
- 卖价
- 2.41
- 买价
- 2.71
- 最低价
- 2.38
- 最高价
- 2.42
- 交易量
- 44
- 日变化
- 1.26%
- 月变化
- -1.23%
- 6个月变化
- -7.66%
- 年变化
- -12.68%
