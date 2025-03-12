Valute / NSPR
NSPR: InspireMD Inc
2.44 USD 0.02 (0.83%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NSPR ha avuto una variazione del 0.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.40 e ad un massimo di 2.47.
Segui le dinamiche di InspireMD Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
NSPR News
Intervallo Giornaliero
2.40 2.47
Intervallo Annuale
1.99 3.80
- Chiusura Precedente
- 2.42
- Apertura
- 2.42
- Bid
- 2.44
- Ask
- 2.74
- Minimo
- 2.40
- Massimo
- 2.47
- Volume
- 68
- Variazione giornaliera
- 0.83%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- -6.51%
- Variazione Annuale
- -11.59%
21 settembre, domenica