NSPR: InspireMD Inc
2.41 USD 0.03 (1.26%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NSPR за сегодня изменился на 1.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.38, а максимальная — 2.42.
Следите за динамикой InspireMD Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
2.38 2.42
Годовой диапазон
1.99 3.80
- Предыдущее закрытие
- 2.38
- Open
- 2.39
- Bid
- 2.41
- Ask
- 2.71
- Low
- 2.38
- High
- 2.42
- Объем
- 44
- Дневное изменение
- 1.26%
- Месячное изменение
- -1.23%
- 6-месячное изменение
- -7.66%
- Годовое изменение
- -12.68%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.