MNTK: Montauk Renewables Inc
2.27 USD 0.03 (1.30%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MNTK hat sich für heute um -1.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.25 bis zu einem Hoch von 2.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die Montauk Renewables Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.25 2.32
Jahresspanne
1.68 6.04
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.30
- Eröffnung
- 2.32
- Bid
- 2.27
- Ask
- 2.57
- Tief
- 2.25
- Hoch
- 2.32
- Volumen
- 68
- Tagesänderung
- -1.30%
- Monatsänderung
- 7.58%
- 6-Monatsänderung
- 8.61%
- Jahresänderung
- -56.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K